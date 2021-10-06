Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Тамбов
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 205, упоминаний - 288
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Белов Александр 69 9
|Шевченко Евгений 55 4
|Мудрецов Александр 8 4
|Кореш Виктор 71 2
|Медведев Дмитрий 1433 2
|Суслова Марина 7 2
|Чимиричкина Мария 30 2
|Никитин Александр 11 2
|Якунин Александр 43 2
|Скрипаль Сергей 1 1
|Петров Валерий 2 1
|Парамонова Марина 1 1
|Тюрина Мария 39 1
|Jackson Henry - Джексон Генри 1 1
|Беляев Артем 1 1
|Плотников Павел 7 1
|Румянцева Ольга 45 1
|Суворов Владимир 17 1
|Прозоров Дмитрий 58 1
|Скоков Сергей 26 1
|Горянский Павел 15 1
|Михин Александр 1 1
|Кузьменко Валерия 58 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Приданцев Сергей 82 1
|Васильева Ольга 15 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 1
|Кабанов Владимир 174 1
|Чемезов Сергей 121 1
|Галактионова Инесса 44 1
|Титов Борис 27 1
|Малышев Сергей 46 1
|Осеевский Михаил 221 1
|Мантуров Денис 56 1
|Мельников Александр 63 1
|Калугин Сергей 162 1
|Титов Сергей 2 1
|Лазаренко Дмитрий 16 1
|Чичваркин Евгений 82 1
|Лавров Сергей 12 1
|Стрим-ТВ - телекомпания 79 3
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|РИА Новости 654 1
|Москва 24 - Телеканал 6 1
|CNews Analytics 1988 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 3
|Яндекс.ШАД - Школа анализа данных 19 2
|Сколково Открытый университет - ОтУС 8 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755632, в очереди разбора - 659322.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755632, в очереди разбора - 659322.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru