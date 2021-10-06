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Россия
Тамбов


06.10.2021 MCN Telecom подключила три крупных российских региона к сети MVNO 1
15.09.2021 Россиянке выплатят крупную сумму за взлом и преследование в «Вконтакте» 1
15.07.2021 «Билайн» подсчитал, что женщины говорят по мобильному телефону на 20% дольше мужчин 1
24.05.2021 Сергей Мордасов сменит Дениса Лысова на должности директора южного макрорегиона «Ростелекома» 1
15.04.2021 МТС завершила покупку шести региональных активов фиксированного оператора «Зелёная точка» 2
16.03.2021 Китайский «убийца» Uber приходит в 100 городов России 1
04.02.2021 У москвича украли 600 тыс. рублей за один телефонный звонок 1
10.12.2020 Tele2 запустил тариф для любителей кино 1
02.09.2020 Tele2 проанализировала транспортные предпочтения россиян по заказу РЖД 1
02.06.2020 «Манго телеком» подключил новые города 1
25.05.2020 «Сберлогистика» расширила географию присутствия до 42 регионов 1
13.05.2020 Промышленные ИТ используют для измерения температуры людей в толпе 1
14.02.2020 У МТС проблемы со связью по всей России 1
05.02.2020 МТС приобрела регионального фиксированного оператора «Зеленая точка» 1
26.09.2019 Концерн «Автоматика» представил цифровой избирательный участок 1
14.08.2019 Впервые в России открывается маркетплейс для торговли зерном 1
24.07.2019 МТС запустила звонки через Wi-Fi в Тамбовской области 1
04.06.2019 МТС запустила LTE-сеть интернета вещей в Тамбовской области 1
03.10.2018 МТС построила в Черноземье сеть NB-IoT для интернета вещей 1
30.08.2018 «Яндекс» ищет 4 тысячи школьников, чтобы бесплатно научить их программировать 1
30.08.2018 «Яндекс.Лицей» открывает набор в 58 городах 1
24.08.2018 «Связной» и «Евросеть» начали обмен старых MacBook на новые. Как это работает 1
23.08.2018 Сенатор-спецназовец: Россия перейдет с американской электроники двойного назначения на китайскую 1
24.07.2018 MCN Telecom расширил территорию присутствия на 10 городов за два месяца 1
16.07.2018 «Гэндальф» внедрил «Скан-Архив» в компании «Белый Медведь» 1
16.07.2018 Тамбовские производители средств связи и РЭБ увеличат выручку в 3,5 раза к 2024 году 3
19.01.2018 В школе «Сколково» недостача оборудования. Открыто уголовное дело 4
06.12.2017 «РТ-Информ» оснастит перинатальные центры в 9 городах России 1
21.06.2017 МТС запустила сеть LTE-Advanced в Тамбовской области 1
26.05.2017 Проект «Яндекс.Лицей» представлен в новых городах 1
09.02.2017 Тамбовские предприятия ОПК в 2 раза увеличат производство военной техники связи 2
28.12.2016 «Мегафон» подготовил сети в Черноземье к новогоднему трафику 1
20.12.2016 «Мегафон» подготовил сети в официальной новогодней столице России 2017 4
12.12.2016 Безопасность мясного производства: Как «Русагро» защитил себя от киберугроз 3
05.12.2016 «Транстелеком» обеспечил доступ к беспроводному интернету на 107 ж/д-вокзалах 1
11.11.2016 «Мегафон» запустил сети LTE-Advanced в Костроме и Ярославле 1
10.11.2016 Navitel выпустила карты России, Беларуси и Казахстана релиза Q3 2016 1
24.10.2016 «Мегафон» включил LTE-Advanced в Тамбове 1
06.10.2016 В Саратове, Пензе, Калуге и Тамбове стартовали занятия в «Яндекс.Лицее» 1
03.10.2016 МТС представил статистику по M2M SIM-картам среди предприятий ЦФО 1

Публикаций - 205, упоминаний - 288

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 29
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 21
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 18
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 13
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 8
М2М телематика 165 8
Samsung Electronics 5627 6
Yandex - Яндекс 4098 6
Microsoft Corporation 10997 4
Apple Inc - Эппл Рус 7669 4
INPAS - ИНПАС 107 3
Комстар Регионы 89 3
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 776 3
Ростелеком ЦентрТелеком 188 2
Nokia Corporation 2404 2
Huawei 2723 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Синтерра - Synterra 562 2
МегаФон Кавказский филиал 192 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 2
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 1
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 263 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 239 1
Ростелеком - Ростовский филиал 35 1
ВолгаТелеком 213 1
CStore - сеть монобрендовых магазинов техники Apple формата APR (Apple Premium Reseller) 27 1
Software AG & IDS Scheer 108 1
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 72 1
МегаФон Поволжский филиал - МегаФон-Поволжье 31 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 296 1
ГРПЗ - Государственный Рязанский приборный завод 10 1
Ростех ОРКК - Объединённая ракетно-космическая корпорация 14 1
Ortems 11 1
Ланит Консалтинг 4 1
Ростелеком Сибирьтелеком 298 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 1
Белый Ветер Цифровой 113 1
Гэндальф - Gendalf 59 1
Sony 2306 1
Телефон.Ру 59 4
ВТБ Банк Москвы 371 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Альфа-Банк 1122 2
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 1
Белая Дача Фарминг 1 1
Белая Дача ГК 2 1
ВРМ - Вагонреммаш 2 1
Белый Медведь 2 1
ГАУЗ Брянская городская больница - Брянский перинатальный центр 1 1
ДамПродам - DamProdam 4 1
Аудиокнига 4 1
Uber 257 1
ЦФТ КартСтандарт - процессинговый центр 44 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 38 1
Uber China 7 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 1
Uber Technologies 258 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 617 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 58 1
Русский стандарт Банк 302 1
СберЛогистика 42 1
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 69 1
Евросеть 882 1
McDonald’s - Макдоналдс 90 1
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 1
Связной ГК 875 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 179 1
Правительство Республики Казахстан - Министерство обороны Республики Казахстан 1 1
ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 19 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 1
Администрация Псковской области 22 1
ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации 20 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 1
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 96 1
Правительство РФ 2198 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 1
3G - Стандарт мобильной связи 3699 12
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 12
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 6
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 5
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 5
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 430 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 443 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 152 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 2
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 154 2
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 108 1
VoLTЕ - Voice over LTE - технология передачи голоса по сети LTE, основанная на IP Multimedia Subsystem (IMS) 4 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 525 1
Dual SIM - поддержка двух SIM-карт 56 1
LWIR - long-wave infrared cameras - ИК-камера - Тепловизор - Устройство наблюдения за распределением температуры поверхности в длинноволновой или дальний ИК-диапазоне 29 1
АЧТ - «абсолютно черное тело» - калибровочный излучатель 3 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1201 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 1
USIM-карта - Universal Subscriber Identity Module - расширенный стандарт SIM-карты 37 1
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 76 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 1
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 170 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1237 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3038 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 136 1
Wi-Fi Calling - VoWiFi - Voice over Wi-Fi - Интернет-звонки через сеть Wi-Fi 27 1
ЭКБ - Электронная компонентная база 55 1
Google Android 10750 12
Apple iOS 5741 7
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 3
Google YouTube - Видеохостинг 1702 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Яндекс.Лицей 17 2
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 2
Symbian OS 755 2
Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 88 1
VK - Mail.ru Одноклассники ТамТам - мессенджер 30 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 1
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
VK - Mail.ru Одноклассники 848 1
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 1
Cyberhero 6 1
Tele2 TV 13 1
Sony Xperia 113 1
Apple Certified - Apple Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 27 1
Сберзвук - Zvooq.ru (Звук) 38 1
Samsung Electronics Bada 171 1
Wink Трансформер 4 1
Dahua Thermal Solution 2 1
Prestigio MultiPad - серия планшетов 16 1
Explay sQuad - планшет 9 1
Discord 32 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 1
Apple iPad 3263 1
Rakuten Viber 429 1
Microsoft Windows 849 1
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 1
WhatsApp Messenger 654 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 114 1
Wink - Онлайн-кинотеатр 78 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 242 1
Google Android TV 173 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 694 1
Apple iPhone 5 710 1
Белов Александр 69 9
Шевченко Евгений 55 4
Мудрецов Александр 8 4
Кореш Виктор 71 2
Медведев Дмитрий 1433 2
Суслова Марина 7 2
Чимиричкина Мария 30 2
Никитин Александр 11 2
Якунин Александр 43 2
Скрипаль Сергей 1 1
Петров Валерий 2 1
Парамонова Марина 1 1
Тюрина Мария 39 1
Jackson Henry - Джексон Генри 1 1
Беляев Артем 1 1
Плотников Павел 7 1
Румянцева Ольга 45 1
Суворов Владимир 17 1
Прозоров Дмитрий 58 1
Скоков Сергей 26 1
Горянский Павел 15 1
Михин Александр 1 1
Кузьменко Валерия 58 1
Валяева Елизавета 72 1
Приданцев Сергей 82 1
Васильева Ольга 15 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 1
Кабанов Владимир 174 1
Чемезов Сергей 121 1
Галактионова Инесса 44 1
Титов Борис 27 1
Малышев Сергей 46 1
Осеевский Михаил 221 1
Мантуров Денис 56 1
Мельников Александр 63 1
Калугин Сергей 162 1
Титов Сергей 2 1
Лазаренко Дмитрий 16 1
Чичваркин Евгений 82 1
Лавров Сергей 12 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 101
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 69
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 44
Россия - СФО - Новосибирск 1954 39
Россия - ПФО - Казань 1507 26
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 21
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 11
Россия - Курск 231 9
Россия - Тамбовская область 321 9
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 9
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 113 9
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1106 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 7
Казахстан - Республика 2618 6
Россия - Тульская область 752 5
Россия - Калининградская область 531 5
Россия - Воронеж 684 5
Россия - Липецк 256 4
Россия - Уфа 640 4
Россия - Россошь 34 4
Россия - Калуга 294 4
Россия - Владивосток 864 4
Россия - Белгород 238 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 4
Россия - Краснодар 1031 3
Россия - Сочи 910 3
Россия - Томск 446 3
Украина 3344 3
Россия - Волгоград 539 3
Россия - Ставрополь 269 3
Беларусь - Белоруссия 2079 3
Япония 2752 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 3
Россия - Оренбург 254 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 2
Россия - ПФО - Самара 1285 2
Россия - Рязань 352 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 220 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
Trade-in 54 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 245 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
Пиратство - Авторское право 200 1
The Jackson-Vanik Amendment - Поправка Джексона-Вэника 1 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 1
Стрим-ТВ - телекомпания 79 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
РИА Новости 654 1
Москва 24 - Телеканал 6 1
CNews Analytics 1988 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 3
Яндекс.ШАД - Школа анализа данных 19 2
Сколково Открытый университет - ОтУС 8 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
Единый день голосования 8 1
Skolkovo Robotics Forum 7 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755632, в очереди разбора - 659322.
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