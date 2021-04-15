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Россия
Таганрог


15.04.2021 «Лига цифровой экономики» открыла офис в Минске 1
11.03.2021 В Москве пройдут соревнования по робототехнике для школьников 1
01.02.2021 «Ростелеком» построил цифровую систему безопасности граждан в Ростовской области 1
18.09.2020 Совместная магистерская программа бизнес-школы СКОЛКОВО, МФТИ и МТС показала рекорд вступительной кампании 1
11.09.2020 «Ростелеком» и правительство Ростовской области заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве 1
09.07.2020 МТС обеспечила cвязью торгово-развлекательный центр «Парк» в Ростове 1
03.06.2020 Яндекс.Еда усиливает присутствие в регионах 1
25.05.2020 «Туполев» использует видеоконференции VideoMost 1
28.11.2019 OCS внедрил систему видеоконференцсвязи Panasonic в холдинге SFT Group 1
22.11.2019 Российский хакер получил в США четыре года тюрьмы за кражу информации и денег 1
31.10.2019 «Вокорд» проверит беспилотный транспорт на соблюдение ПДД 1
08.10.2019 «Ростелеком» презентовал Таганрог как первый «умный город» юга России 8
24.01.2019 РВК отобрала команды для участия в первых в России испытаниях беспилотных автомобилей для зимних дорог 1
10.01.2019 Заместителем главы ДИТа Москвы стал земляк Собянина 2
21.12.2018 «Яндекс» выпустил приложение Uber Russia. Машины Uber перекрашивают в цвета «Яндекса» 1
21.12.2018 Uber выпустил отдельное приложение для России — Uber Russia 1
01.10.2018 «Ростелеком» сделает из Таганрога «Умный город» 2
26.01.2018 МТС увеличила число БС LTE в Ростовской области на 22% 2
05.04.2017 «Силовые машины» оптимизировали договорную деятельность на базе SAP Extended ECM by OpenText 1
31.03.2017 ТТК запустил интерактивное ТВ 1
20.03.2017 «Транстелеком» запустил техподдержку клиентов через Viber и Telegram 1
09.12.2016 МТС обеспечил indoor-связью ТРК «Горизонт» в Ростове-на-Дону 1
31.08.2016 «Мегафон» стал официальным оператором связи Южного федерального университета 1
12.08.2016 МТС открыла 24 новых салона в Ростовской области 1
03.08.2016 4G-интернет Tele2 доступен в 20 регионах России 1
28.06.2016 «Мегафон» улучшил голосовую связь для 100 тыс. сельских жителей Ростовской области 1
21.06.2016 «Мегафон» досрочно построил ВОЛС в Ростовской области 1
07.06.2016 «Мегафон» предоставил скоростной интернет таганрогскому «Мегалинку» 2
01.06.2016 «Ростелеком» запустил «Новую телефонию» в десяти городах ЮФО и СКФО 1
12.05.2016 В Таганроге внедрена ГИС Zulu для работы с геоданными городского водоканала 3
18.02.2016 «МегаФон» наращивает 3G-покрытие в Ростовской области 1
26.11.2015 Yota начинает оказывать услуги мобильной связи в Ростовской области 1
25.11.2015 МТС обеспечила работу сетей LTE в 104 населенных пунктах Ростовской области 2
09.11.2015 «МегаФон» за 2 года на 100% увеличил число объектов связи в Ростовской области 1
29.10.2015 Новая бесплатная зона Wi-Fi появилась в Ростове-на-Дону 1
27.10.2015 В Ростовской области завершен первый этап разработки геоинформационной системы региона 1
21.10.2015 МТС проанализировала нагрузку на сети 4G в Ростовской области 1
16.09.2015 МТС расширила сеть фиксированной связи в Ростовской области 2
12.08.2015 ТТК запустил услугу видеонаблюдения для корпоративных клиентов в Центральном и Южном федеральных округах 1
21.07.2015 В Администрации Таганрога внедряют СЭД «Дело» 1

Публикаций - 112, упоминаний - 143

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 20
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 8
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 8
Комстар Регионы 89 6
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 779 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 4
Microsoft Corporation 11077 3
Yandex - Яндекс 4101 2
BaseTracK - Бейстрек Рус 2 2
НКБ ВС - Научно-конструкторское бюро вычислительных систем 2 2
СтарЛайн НПО - StarLine 10 2
Ростелеком - Ростовский филиал 35 2
SAP SE 3212 2
МегаФон Кавказский филиал 192 1
Zoom Int - Zoom Video Communications 718 1
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 181 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 1
VideoMost - ВидеоМост 191 1
ИТС СПРУТ - Магнитогорск 1 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр 149 1
Avrora Robotics - Аврора Роботикс 2 1
Panasonic 1138 1
Ростелеком Юг - макрорегиональный филиал 24 1
SAP CIS - САП СНГ 753 1
Google LLC 7148 1
Spirit DSP - Спирит Корп 246 1
Сабрис - Sabris 3 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
Vocord - Вокорд 99 1
Samsung Electronics 5666 1
АйТи 751 1
IBM 3539 1
РВК - Российская венчурная компания 476 2
Uber Technologies 258 2
Яндекс.Такси 271 2
Uber Russia 3 2
Uber 257 2
Авто-РТК - РТК-Авто 2 2
Яндекс.Еда 93 1
ВкусВилл 48 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 1
SFT Group 2 1
Туполев ПАО 17 1
Datum Group - Датум Групп 11 1
Ростовский-на-Дону зоопарк - Ростовский зоологический парк - Ростовский зоопарк 1 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 2
Марка АО - ФГУП Издательско-торговый центр Марка 42 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 412 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 81 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 1
ПФР Департамент информационных технологий 103 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
Правительство и губернатор Ростовской области 27 1
АНО Центр цифровой трансформации Ростовской области 1 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 6
3G - Стандарт мобильной связи 3731 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1114 2
Умный свет - Умное освещение - Управляемый системы контроля освещения 16 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 2
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 785 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1697 1
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 101 1
ETTH - Ethernet To The Home - Ethernet до дома 55 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 307 1
Умный домофон - IP/SIP-домофония 9 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
duplex - full duplex - half duplex - способ связи с использованием приёмопередающих устройств 4 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2447 1
USB OTG - On-The-Go 93 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 519 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 283 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3679 1
Безопасный город 347 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 133 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1251 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 439 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1341 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 1
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 150 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 1
BFCP - Binary Floor Control Protocol - H.239 - Базовый протокол управления передачи данных на двоичном уровне 20 1
ITU-T H.323 - Стандарты передачи мультимедиа-данных по сетям с пакетной передачей 43 1
Apple iOS 5742 3
Google Android 10751 3
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Apple - App Store 2198 2
Apple Pay 385 2
Microsoft Skype 1467 2
Google Pay - Google Android Pay 297 2
ЭОС Дело СЭД 621 2
АПК БГ - Безопасный город 42 2
Ростелеком Новая телефония 14 1
МегаФон 4G+/LTE-сеть 10 1
Panasonic KX-VC - серия оборудования для конференц-залов 4 1
Vocord Cyclops 3 1
OpenText ECM Suite for SAP Solutions - SAP Extended ECM by OpenText 18 1
TeamSpirit IM - Мессенджер 27 1
Uber Eats - UberEATs 28 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 444 1
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 93 1
Microsoft Exchange 681 1
Microsoft Outlook 642 1
Барков Алексей 32 8
Лисицкий Андрей 2 2
Назаров Алексей 69 2
Бородин Андрей 31 1
Кореш Виктор 71 1
Московец Александр 3 1
Прозоров Дмитрий 58 1
Смирнов Федор 4 1
Марьясов Игорь 18 1
Мордасов Сергей 12 1
Хабаров Олег 6 1
Шиншинов Дмитрий 1 1
Кудрявцев Николай 14 1
Клишас Андрей 44 1
Шаронов Андрей 7 1
Лопаткин Герман 102 1
Ермолаев Артем 340 1
Голубев Василий 32 1
Осеевский Михаил 221 1
Чернышева Татьяна 5 1
Лысенко Эдуард 209 1
Собянин Сергей 211 1
Лисов Станислав 4 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 67
Россия - Российская федерация - РФ 57350 36
Россия - Ростовская область 862 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 22
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 14
Россия - Батайск 27 12
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 12
Россия - Волгодонск 41 10
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 10
Россия - СФО - Новосибирск 1967 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 6
Россия - ПФО - Казань 1515 6
Россия - Курск 231 5
Россия - Ульяновск 292 5
Россия - ПФО - Самара 1288 5
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 459 4
Россия - Рязань 353 4
Россия - Махачкала 114 4
Казахстан - Республика 2629 4
Россия - Пенза 253 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 3
Россия - Хабаровск 622 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1113 3
Россия - Липецк 257 3
Россия - Томск 449 3
Россия - Калуга 295 3
Россия - Мурманск 257 3
Россия - Астрахань 240 3
Россия - Благовещенск 88 3
Россия - Чебоксары 156 3
Россия - Владивосток 864 3
Беларусь - Белоруссия 2088 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 3
Россия - Краснодар 1039 2
Россия - Воронеж 690 2
Россия - Пермь 739 2
Россия - Сочи 912 2
Россия - Тверь 325 2
Россия - Барнаул 360 2
Россия - Тульская область 752 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 823 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
Цифровой регион - Федеральный проект 35 1
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 37 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 1
Ордена СССР - Орденская система СССР 11 1
Прайм - Агентство экономической информации 528 2
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 49 2
ЮФУ - Южный федеральный университет 31 2
ЮЗГУ - Юго-Западный государственный университет 3 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 40 1
ФГОУ ВПО Уральская академия государственной службы 1 1
Up Great - Зимний город - конкурс 5 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Up Great - серия технологических конкурсов 8 1
Nobel Prize - Нобелевская премия 37 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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