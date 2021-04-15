Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Таганрог
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 112, упоминаний - 143
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Барков Алексей 32 8
|Лисицкий Андрей 2 2
|Назаров Алексей 69 2
|Бородин Андрей 31 1
|Кореш Виктор 71 1
|Московец Александр 3 1
|Прозоров Дмитрий 58 1
|Смирнов Федор 4 1
|Марьясов Игорь 18 1
|Мордасов Сергей 12 1
|Хабаров Олег 6 1
|Шиншинов Дмитрий 1 1
|Кудрявцев Николай 14 1
|Клишас Андрей 44 1
|Шаронов Андрей 7 1
|Лопаткин Герман 102 1
|Ермолаев Артем 340 1
|Голубев Василий 32 1
|Осеевский Михаил 221 1
|Чернышева Татьяна 5 1
|Лысенко Эдуард 209 1
|Собянин Сергей 211 1
|Лисов Станислав 4 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761768, в очереди разбора - 665457.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761768, в очереди разбора - 665457.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru