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Россия
Сыктывкар


26.08.2021 Как помогали клиентам, партнерам, предпринимателям в пандемию: Tele2 выпустила социальный отчет 1
28.07.2021 На ажиотажной закупке МВД цена серверов на российской ОС рухнула в 2 раза 1
11.12.2020 Райффайзенбанк выяснил, в каких городах клиенты чаще отправляют заявки на ипотеку онлайн 1
10.12.2020 Tele2 запустил тариф для любителей кино 1
08.06.2020 Российского диджея арестовали за масштабные киберпреступления 1
25.05.2020 Абоненты Tele2 могут заменить SIM-карту дистанционно 1
15.05.2020 Оборот Lamoda в первом квартале 2020 года вырос на 19,8% 1
09.04.2020 Сбербанк: доля безналичных платежей в России превысила 53,1% 1
26.12.2019 Крупный производитель бумаги в России получил от государства 127 миллионов на внедрение «1С» 9
14.11.2019 Райффайзенбанк запускает дистанционное кредитование малого бизнеса 1
13.11.2019 «Мегафон» запускает поддержку нового стандарта интернета вещей 1
06.08.2019 Исследование Сбербанка: более 70% торговых точек малого бизнеса принимают безналичные платежи 1
10.05.2019 Россияне открыли в Китае «пиццерию будущего» с управлением через облако 1
02.05.2019 Россиянин впервые отсудил у властей деньги за блокировку страницы в соцсети 2
18.09.2018 SIM-карты «Мегафона» помогают обеспечить доставку продукции «Сыктывкархлеба» 1
09.08.2018 Сбербанк впервые представил рейтинг «безналичных» регионов и городов России 1
08.05.2018 Безопасный и умный город должны объединиться 1
03.04.2018 Александр Грибков назначен директором по работе с корпоративным и государственным сегментами Ростовского филиала «Ростелекома» 1
27.02.2018 Maykor-BTE провела ремонт кассет для банкоматов Сбербанка 1
16.10.2017 «1С» наградила лучших пользователей ИС «1С:ИТС» 1
21.08.2017 Delta Electronics обеспечила ИБП «Монди Сыктывкарский ЛПК» 1
18.05.2017 «Альфа-Банк» и «Госкорпорация по ОрВД» развивают сервисы по онлайн-оплате аэронавигационных услуг 1
31.03.2017 ТТК запустил интерактивное ТВ 1
26.01.2017 Специалисты ГК InfoWatch обучили сотрудников и преподавателей российских вузов навыкам работы с DLP-системами 1
17.01.2017 Абоненты ТТК скачали более 25 тысяч ТБ данных в новогодние праздники 1
11.01.2017 В 2017 году качество мобильной связи протестируют в 83 субъектах РФ 1
04.10.2016 ТТК обеспечит интернетом магазины «Магнит» в Республике Коми 1
16.09.2016 Почему экс-главу «Билайна» не посадили за взятки 1
08.06.2016 МТС соберет отработанные батарейки во всех регионах СЗФО 1
18.04.2016 «Билайн»: наибольшее проникновение смартфонов среди российских городов - в Якутске, Чите и Улан-Удэ 1
14.04.2016 Пицца как облачный сервис: российская сеть завоевывает мир 2
07.04.2016 «Вокорд» подвел итоги работы комплексов фото- и видеофиксации «Вокорд-Трафик» в 2015 г. 1
10.12.2015 «Билайн» запустил сеть 4G в трех городах Республики Коми 4
23.10.2015 Система «Юнистрим» и банк «Югра» стали партнерами 1
03.08.2015 АИК «Надзор» развернут в Следственном управлении СК РФ по Республике Коми 3
11.06.2015 Госдума отрегулирует полеты маленьких беспилотных дронов. Что изменится? 1
26.05.2015 2,3 млн абонентов Tele2 пользуется сервисом «Автоплатеж» 1
28.04.2015 Tele2 запустила 3G еще в четырех регионах 1
22.04.2015 МТС запустила в центре нефтедобычи Республики Коми первую сеть 4G 1
24.02.2015 МТС обеспечила связью более тысячи жителей отдаленных населенных пунктов Коми 1

Публикаций - 128, упоминаний - 179

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 15
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 15
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 4
Синтерра - Synterra 565 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 2
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 309 2
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 2
Facebook 3765 2
3738 1
МегаФон ПетерСтар 145 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Ростелеком - Ростовский филиал 35 1
Maykor-BTE 16 1
Vocord - Вокорд 99 1
Merlion - Мерлион 275 1
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 1
Samsung Electronics 5666 1
Microsoft Corporation 11077 1
InfoWatch - Инфовотч 607 1
Telegram Group 702 1
MediaTek 315 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация 155 1
Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 77 1
Эвотор - Evotor 105 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 4
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 2
Lamoda 83 1
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 69 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Альфа-Банк 1123 1
РКС - Российские космические системы 100 1
Юнистрим - Unistream 167 1
GFG - Global Fashion Group 6 1
Додо Пицца - DoDo Pizza 17 1
Лидер-инновации 27 1
SGV - S-Group Ventures - С-Групп Венчурс 29 1
Дворец культуры имени Якова Ухсая 1 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
ЕСПЧ - Европейский суд по правам человека - ECHR - European Court of Human Rights 5 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 419 1
Правительство РФ 2203 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 5
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1341 4
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 51 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2447 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 3
3G - Стандарт мобильной связи 3731 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк - Автоплатеж 101 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 392 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1114 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1697 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1210 1
Безопасный город 347 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 154 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
Google Android 10751 2
Apple iOS 5742 2
Microsoft Azure 1171 2
Райффайзен Бизнес Онлайн - РБО 31 1
Tele2 Биржа - Маркет Tele2 15 1
VK - Mail.ru Одноклассники ТамТам - мессенджер 30 1
АПК БГ - Безопасный город 42 1
Додо Пицца - Dodo IS 5 1
Cyberhero 6 1
Tele2 TV 13 1
СКБ Контур - Контур.Светофор 42 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 1
VK - Mail.ru Одноклассники 857 1
Сберзвук - Zvooq.ru (Звук) 38 1
Vocord Traffic - Вокорд Трафик - Интеллектуальная система контроля дорожного движения - Система автоматического контроля нарушений ПДД 17 1
Lamoda LM Express 3 1
Wink Трансформер 4 1
Symbian OS 776 1
Google YouTube - Видеохостинг 1715 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
Linux OS 4257 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
WeChat - Мессенджер 96 1
Google Android TV 173 1
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 243 1
Discord 32 1
Wink - Онлайн-кинотеатр 78 1
WhatsApp Messenger 654 1
Rakuten Viber 429 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
Медков Евгений 27 2
Векилов Тимур 28 1
Алхасов Сергей 19 1
Чумаков Павел 1 1
Каблис Григорий 1 1
Склярова Мария 1 1
Гайзер Вячеслав 7 1
Самвелян Карен 1 1
Резник Марк 1 1
Овчинников Федор 1 1
Красильников Антон 3 1
Казначеев Денис 1 1
Решетова Ольга 4 1
Оленева Екатерина 1 1
Третьякова Марина 1 1
Яковлев Антон 1 1
Коптяков Сергей 1 1
Кравцов Алексей 16 1
Пестов Алексей 1 1
Безгодов Алексей 1 1
Белоцерковский Александр 1 1
Прозоровский Василий 40 1
Рогозин Дмитрий 79 1
Чамара Денис 57 1
Кирсанова Светлана 54 1
Нестеров Алексей 79 1
Калинин Александр 95 1
Скоков Денис 10 1
Солодухин Константин 89 1
Андрияшкин Сергей 7 1
Мантуров Денис 56 1
Calmes Jere - Джери Калмис 13 1
Якимюк Оксана 6 1
Фредерик Ваносчуйзе 25 1
Чуприян Александр 6 1
Грибков Александр 2 1
Макаров Александр 32 1
Левашов Александр 88 1
Говорунов Александр 12 1
Никитонов Александр 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 46
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 30
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 26
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 13
Россия - СФО - Новосибирск 1967 12
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 12
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 11
Россия - ПФО - Самара 1288 10
Россия - ПФО - Казань 1515 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 7
Россия - СФО - Ленинградская область 1113 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 6
Казахстан - Республика 2629 6
Россия - Республика Коми 411 5
Россия - Тюмень 496 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 4
Украина 3365 4
Россия - Вологодская область - Череповец 116 4
Россия - Челябинск 772 3
Россия - Петрозаводск 150 3
Россия - Республика Хакасия 249 3
Россия - Пермь 739 3
Россия - Калининград 664 3
Россия - Томск 449 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 3
Россия - Красноярск 845 3
Россия - Оренбург 258 2
Беларусь - Белоруссия 2088 2
Россия - Уфа 641 2
Россия - Воронеж 690 2
Россия - Белгородская область 367 2
Россия - Кемеровская область 467 2
Россия - Тульская область 752 2
Россия - Иркутск 465 2
Россия - Республика Карелия 298 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 2
Россия - Барнаул 360 2
Германия - Федеративная Республика 3633 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 823 6
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1425 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
ПВЗ - пункт выдачи заказов 17 1
Конвенция о защите прав человека и основных свобод - Европейская конвенция по правам человека (ЕКПЧ) 1 1
ВК РФ - Воздушный кодекс Российской Федерации 12 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 1
Производительность труда и поддержка занятости - Национальный проект 12 1
Wikipedia - Википедия 276 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Фонтанка 13 1
Сбербанк СберДанные 4 2
AC&M Consulting 55 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 2
Петербургский Цифровой Форум 6 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761763, в очереди разбора - 665452.
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