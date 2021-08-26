Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Сыктывкар
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 128, упоминаний - 179
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Медков Евгений 27 2
|Векилов Тимур 28 1
|Алхасов Сергей 19 1
|Чумаков Павел 1 1
|Каблис Григорий 1 1
|Склярова Мария 1 1
|Гайзер Вячеслав 7 1
|Самвелян Карен 1 1
|Резник Марк 1 1
|Овчинников Федор 1 1
|Красильников Антон 3 1
|Казначеев Денис 1 1
|Решетова Ольга 4 1
|Оленева Екатерина 1 1
|Третьякова Марина 1 1
|Яковлев Антон 1 1
|Коптяков Сергей 1 1
|Кравцов Алексей 16 1
|Пестов Алексей 1 1
|Безгодов Алексей 1 1
|Белоцерковский Александр 1 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Рогозин Дмитрий 79 1
|Чамара Денис 57 1
|Кирсанова Светлана 54 1
|Нестеров Алексей 79 1
|Калинин Александр 95 1
|Скоков Денис 10 1
|Солодухин Константин 89 1
|Андрияшкин Сергей 7 1
|Мантуров Денис 56 1
|Calmes Jere - Джери Калмис 13 1
|Якимюк Оксана 6 1
|Фредерик Ваносчуйзе 25 1
|Чуприян Александр 6 1
|Грибков Александр 2 1
|Макаров Александр 32 1
|Левашов Александр 88 1
|Говорунов Александр 12 1
|Никитонов Александр 2 1
|Wikipedia - Википедия 276 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|Фонтанка 13 1
|ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761763, в очереди разбора - 665452.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761763, в очереди разбора - 665452.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru