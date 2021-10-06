Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Сургут
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 195, упоминаний - 273
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кунис Григорий 7 2
|Емельянов Станислав 62 2
|Шубин Андрей 3 1
|Телицына Евгения 1 1
|Красильников Антон 3 1
|Забозлаев Алексей 2 1
|Лантух Владислав 18 1
|Белинский Антон 5 1
|Гальперин Сергей 2 1
|Клименко Алексей 11 1
|Третьяк Константин 34 1
|Ерин Сергей 14 1
|Карпов Алексей 21 1
|Ардамин Алексей 2 1
|Корепанов Алексей 3 1
|Тихомиров Александр 2 1
|Кореш Виктор 71 1
|Эмдин Сергей 67 1
|Скиба Дмитрий 1 1
|Леликов Дмитрий 4 1
|Поляков Дмитрий 18 1
|Медведев Владимир 2 1
|Моторин Максим 2 1
|Дубинин Александр 16 1
|Оболтин Александр 12 1
|Новиков Дмитрий 27 1
|Иванченко Павел 6 1
|Волотовская Елена 15 1
|Николаев Вячеслав 56 1
|Макаров Алексей 49 1
|Ципорин Павел 51 1
|Дмитриев Кирилл 93 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759603, в очереди разбора - 663293.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759603, в очереди разбора - 663293.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru