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Россия
Сургут


06.10.2021 MCN Telecom подключила три крупных российских региона к сети MVNO 1
12.07.2021 «Магнит» приступил к масштабированию видеоаналитики очередей 1
30.06.2021 Tele2 направит на цифровое развитие ХМАО 520 млн рублей в 2021 году 1
19.05.2021 «Билайн» проанализировал перемещения россиян во время майских праздников 1
26.04.2021 «Билайн Бизнес» соединит Россию и Францию новым каналом передачи данных 1
09.04.2021 Доступное «цифровое» образование в Югре 1
23.03.2021 «Дочка» «Росатома» перевела 1,5 тыс. чиновников с Windows на Astra Linux 1
11.12.2020 Райффайзенбанк выяснил, в каких городах клиенты чаще отправляют заявки на ипотеку онлайн 1
25.09.2020 «Яндекс.Еда» запускает курьерскую доставку в 24 городах России 1
23.07.2020 «Ростелеком» обеспечит скоростным интернетом еще 113 социально значимых объектов ХМАО-Югры 1
13.04.2020 Отечественную ОС Astra Linux установили на 24 тысячи медицинских ПК и серверов по всей России 1
13.04.2020 «Яндекс» запустил «Помощь рядом» для медиков и доноров крови в 21 городе России 1
01.04.2020 «Лента»и iGooods запустили интегрированный сервис заказа продуктов 1
14.02.2020 У МТС проблемы со связью по всей России 1
14.01.2020 Годовой оборот iGooods вырос в 2,2 раза до 2,6 млрд рублей 1
27.12.2019 Tele2 и фонд «Навстречу переменам» помогут социальным предпринимателям найти инвесторов 1
19.12.2019 Tele2 представила социальный отчет за 2017-2018 годы 1
11.09.2019 У «Вконтакте» проблемы: Соцсеть лихорадит по всей России 1
07.08.2019 Банк «Открытие» запустил онлайн-продажи продукта для дистанционных медконсультаций 1
15.04.2019 «Ростелеком» повысил скорость интернета на Ямале в 350 раз 1
21.12.2018 «Яндекс» выпустил приложение Uber Russia. Машины Uber перекрашивают в цвета «Яндекса» 1
21.12.2018 Uber выпустил отдельное приложение для России — Uber Russia 1
12.10.2018 «Мегафон» вступил в борьбу за звание первого оператора «интернета вещей» в России, выпустив спецтариф для IoT 1
10.09.2018 МТС построила федеральную сеть NB-IoT для интернета вещей 1
30.07.2018 inDriver вышел на рынок грузовых перевозок и спецтехники 1
11.07.2018 «Транстелеком» подключил к виртуальной частной сети клиентские офисы Альфа-Банка 1
24.05.2018 Названы победители «Опора для IT» – первого акселератора «Опоры России» и Softline Venture Partners 1
13.04.2018 «Глобус-телеком» представил решение для «умных» городов 1
19.02.2018 «КРЭТ» создаст инфраструктуру электрических зарядных станций по всей России 1
25.12.2017 Власти разрешили ввозить шифровальную технику в Россию без позволения ФСБ 2
05.10.2017 SAP и Тюменьэнерго создают полигон цифровой энергетики 2
14.09.2017 Сервис пассажирских перевозок inDriver начал использовать карты 2ГИС 1
17.05.2017 ALP Group защитит от ИТ-инцидентов сеть салонов мужской одежды Henderson 1
15.05.2017 «Ростелеком» устранил аварию в Югре на магистрали «Северный оптический поток» 1
27.04.2017 «Триколор ТВ» совместно с Eutelsat Networks предложил безлимитный спутниковый интернет 1
01.03.2017 Что происходит с российским телекомом? Мнение бизнеса 1
06.02.2017 ВТБ24: оборот по Samsung и Apple Pay превысил 800 млн рублей 1
30.12.2016 МТС представил итоги работы в Ханты-Мансийском округе-Югре в 2016 году 2
13.10.2016 «Деловая Россия» и «Атол» проведут семинары о реформе 54-ФЗ в 15 городах России 1
10.10.2016 МТС обеспечила интернетом комплекс «Галактика» в Когалыме 2

Публикаций - 195, упоминаний - 273

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 19
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 17
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 9
Microsoft Corporation 11060 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 6
Синтерра - Synterra 565 5
SAP SE 3211 4
Yandex - Яндекс 4101 4
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 102 2
SAP CIS - САП СНГ 753 2
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 779 2
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 2
Ericsson 858 2
Мотив - Екатеринбург-2000 105 2
Google LLC 7144 2
Huawei 2730 2
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 2
Samsung Electronics 5651 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 2
Philax - Филакс 7 1
IREG 3 1
INPAS - ИНПАС 107 1
Глобус-телеком 152 1
inDriver 10 1
АвтоТрекер 95 1
Ростелеком Связьинвест 695 1
Летограф - Letograf 63 1
Telegram Group 702 1
Cisco Systems 2038 1
Twitter 2204 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Facebook 3765 1
IBM 3537 1
Softline - Софтлайн 1474 1
Nokia Corporation 2434 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
Крок 1219 1
Базальт СПО 206 1
КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 69 1
Uber Technologies 258 2
Uber 257 2
Uber Russia 3 2
Магнит - Сеть магазинов 269 2
iGooods 10 2
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 104 1
Газпромбанк - Электронная торговая площадка ГПБ - ЭТП ГПБ 33 1
Joom - маркетплейс 13 1
Юнистрим - Unistream 167 1
Softline Venture Partners - венчурный фонд 71 1
ВТБ24 583 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Связной ГК 877 1
Лента - Сеть розничной торговли 189 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 185 1
Яндекс.Еда 93 1
Яндекс.Такси 271 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Альфа-Банк 1123 1
Делимобиль - Каршеринг Руссия - Оператор каршеринга 25 1
Открытие ФК 538 1
Росгосстрах 182 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 2
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 1
МИАЦ ОО - Медицинский информационно-аналитический центр Омской области 2 1
Правительство Краснодарского края 12 1
МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр 60 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 1
Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 42 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 39 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 38 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 5
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1340 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 439 3
3G - Стандарт мобильной связи 3723 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1250 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1695 3
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 785 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2446 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 2
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 154 2
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2046 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
SCO - self-checkout, self-shopping - КСО - Касса самообслуживания - Кассовая система самообслуживания - Выручай-касса - Устройство для самостоятельной оплаты товаров - Цифровые кассиры 33 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 1
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 1
Открытый регион 23 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 392 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 360 1
Телемедицина - Telemedicine - Компьютерные и телекоммуникационные технологии для обмена медицинской информацией 47 1
Безопасный город 347 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 1
ARM64 - Архитектура процессора 1018 1
Google Android 10750 8
Apple iOS 5741 6
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
Apple - App Store 2198 3
Google Pay - Google Android Pay 297 2
Symbian OS 776 2
Apple Pay 385 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 1
ВТБ Мультикарта 147 1
IBM System Z - IBM eServer zSeries 49 1
Глобус-телеком СКИТ 40 1
Uber Eats - UberEATs 28 1
NetByNet - WiFire TV 9 1
DonorSearch 2 1
Microsoft Office 2007 98 1
Microsoft SharePoint 2007 60 1
Яндекс Go 50 1
ЭЛАР ПауэрСкан 12 1
ЭЛАР ПланСкан 83 1
Linux - Debian GNU 272 1
Apple iPhone 5 710 1
Ростелеком Северный оптический поток - опорная магистраль связи трех уральских регионов: Свердловской области, ХМАО-Югры и ЯНАО 4 1
Яндекс Помощь рядом 10 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Виртуальная АТС 7 1
Самолит - Сервис самопубликаций 15 1
МТС Мобильная библиотека 32 1
Xelent - Stack Data Network (SDN) - Стек Дата Нетворк (СДН) 20 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 433 1
Intel x86 - Архитектура процессора 992 1
WhatsApp Messenger 654 1
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 1
РусБИТех - Astra Linux Common Edition 62 1
Huawei TaiShan - Серия серверов 28 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Microsoft Windows 10 6629 1
Microsoft Exchange 680 1
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 60 1
Кунис Григорий 7 2
Емельянов Станислав 62 2
Шубин Андрей 3 1
Телицына Евгения 1 1
Красильников Антон 3 1
Забозлаев Алексей 2 1
Лантух Владислав 18 1
Белинский Антон 5 1
Гальперин Сергей 2 1
Клименко Алексей 11 1
Третьяк Константин 34 1
Ерин Сергей 14 1
Карпов Алексей 21 1
Ардамин Алексей 2 1
Корепанов Алексей 3 1
Тихомиров Александр 2 1
Кореш Виктор 71 1
Эмдин Сергей 67 1
Скиба Дмитрий 1 1
Леликов Дмитрий 4 1
Поляков Дмитрий 18 1
Медведев Владимир 2 1
Моторин Максим 2 1
Дубинин Александр 16 1
Оболтин Александр 12 1
Новиков Дмитрий 27 1
Иванченко Павел 6 1
Волотовская Елена 15 1
Николаев Вячеслав 56 1
Макаров Алексей 49 1
Ципорин Павел 51 1
Дмитриев Кирилл 93 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 87
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 71
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 70
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 66
Россия - СФО - Новосибирск 1965 39
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 37
Россия - ПФО - Самара 1287 35
Россия - ПФО - Казань 1513 34
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1149 28
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 27
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 632 23
Россия - Нижневартовск 106 19
Россия - Ханты-Мансийск 115 16
Казахстан - Республика 2627 10
Россия - Владивосток 864 9
Украина 3361 9
Россия - Краснодар 1037 8
Россия - Курск 231 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 7
Россия - Махачкала 114 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 7
Россия - Томск 449 7
Россия - Омск 627 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1288 6
Россия - Тверь 324 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 6
Россия - Воронеж 689 6
Россия - Барнаул 360 6
Россия - Уфа 640 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 5
Россия - Белгород 240 5
Россия - Оренбург 255 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 5
Россия - Ставрополь 270 5
Россия - Пермь 739 5
Россия - Брянск 216 5
Германия - Федеративная Республика 3624 5
Россия - Ульяновск 292 4
Россия - Тюмень 496 4
Россия - Кемерово 309 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 2
Бюджет для граждан - Открытый бюджет - Информационный портал 34 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 15 1
Великая Отечественная война 122 1
LFL - Like-for-like - сопоставимые продажи 20 1
White Label - Формат партнерского сотрудничества 35 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Бизнес-акселератор 31 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
e-Grocery - продажа товаров повседневного спроса в сети Интернет 6 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 1
Вести FM - Вести ФМ 12 1
Москва 24 - Телеканал 6 1
Стрим-ТВ - телекомпания 79 1
CNews Analytics 1988 1
RepTrak - Reputation Institute - Институт репутации 2 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 9 1
Городские технологии - выставка-форум 4 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759603, в очереди разбора - 663293.
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