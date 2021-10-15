Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Ставропольский край
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 456, упоминаний - 918
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Высочина Людмила 22 14
|Валяева Елизавета 72 6
|Прозоров Дмитрий 58 6
|Ускова Ольга 126 6
|Владимиров Владимир 7 4
|Завязкин Роман 12 4
|Путин Владимир 1820 4
|Смирнов Алексей 142 4
|Никифоров Николай 1126 3
|Хоценко Виталий 3 2
|Гусев Дмитрий 48 2
|Ласкавый Сергей 17 2
|Попов Анатолий 98 2
|Сивакозов Александр 7 2
|Чернышенко Дмитрий 234 2
|Павкин Кирилл 5 2
|Дзилихов Михаил 2 1
|Артемасов Алексей 5 1
|Беликов Антон 1 1
|Орлов Антон 2 1
|Ильин Дмитрий 11 1
|Тетюшкин Владислав 1 1
|Титов Дмитрий 2 1
|Лысов Денис 26 1
|Подольский Олег 15 1
|Черногоров Андрей 62 1
|Лагуткин Олег 15 1
|Брюквин Юрий 196 1
|Kjell Johnsen - Йонсен Шелль Мортен 31 1
|Голикова Татьяна 39 1
|Соловьев Владимир 98 1
|Силуанов Антон 52 1
|Иванов Алексей 76 1
|Шведов Александр 18 1
|Комиссаров Дмитрий 157 1
|Сахненко Сергей 71 1
|Мылицын Роман 79 1
|Акимов Максим 167 1
|Никитин Игорь 7 1
|Дорохина Юлия 42 1
|CNews - ZOOM.CNews 1084 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2073 1
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
|РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
|Eurovision 4 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755632, в очереди разбора - 659322.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755632, в очереди разбора - 659322.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru