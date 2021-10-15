Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Россия
Ставропольский край


15.10.2021 «Дочка» «Газпрома» на 150 млн руб. закупает Alt Linux, «Р7-офис» и CommuniGate Pro 1
14.10.2021 ИТ-системы ПФР и московских судов помогают оформить выплаты на детей 1
07.09.2021 Lenovo предоставила решение для ИТ-инфраструктуры сети аптек «Здоровье» 1
03.09.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2021 г. 1
31.08.2021 Как растущие компании решают проблему увеличения объема данных: опыт сети аптек «Здоровье» 1
23.08.2021 ФСБ собирается посадить бывшего топ-менеджера «Ростелекома» 6
26.07.2021 Ставропольский «Краевой центр информационных технологий» заключил соглашение с разработчиком «Р7-Офис» 1
19.07.2021 «Ростелеком» построил цифровую инфраструктуру для Марченковской ветроэлектростанции 1
07.06.2021 Республика Калмыкия заключила с «Базальт СПО» соглашение о поставках ОС «Альт» 1
04.06.2021 Правительство Ставропольского края и фирма "1С" заключили соглашение о сотрудничестве в области информационных технологий 5
20.05.2021 Cognitive Pilot произведет 5 тыс. автопилотов для умной сельхозтехники 1
27.04.2021 Запуск федерального проекта «Цифровой регион» перенесен на осень с туманными перспективами 1
21.04.2021 Комбайны «Брянсксельмаша» будут серийно комплектоваться автопилотами Cognitive Pilot на основе ИИ 1
19.04.2021 «Умный город» Росатома поможет развитию предпринимательства в малых городах 2
14.04.2021 Россию охватили массовые протесты против 5G 1
23.03.2021 «Дочка» «Росатома» перевела 1,5 тыс. чиновников с Windows на Astra Linux 1
09.03.2021 Softline модернизировала систему защиты персональных данных в Нефтекумской районной больнице Ставропольского края 1
28.01.2021 Cognitive Pilot открыла 13 региональных представительств за три месяца 1
20.01.2021 «Почта России» будет начислять бонусы за оплату посылок через интернет 1
20.01.2021 «Ростелеком» подключил цифровые сервисы для самого мощного ветропарка России 3
15.01.2021 Российский регион пошел против трендов и отделил цифру от масс-медиа 2
12.01.2021 Органы госвласти Ставрополья перешли на операционные системы «Альт» 10
21.12.2020 ФСИН установила на тысячи ПК «Мой офис» и российский Linux «Альт» 1
14.12.2020 «Руссофт» представил второй ежегодный рейтинг регионов России по уровню развития индустрии разработки ПО 1
03.12.2020 Сбер запускает процесс на основе ИИ для кредитования бизнеса 1
24.11.2020 В России построили сверхдешевого умного робота для сбора яблок. Фото 1
18.11.2020 В Оренбургской области убрали урожай беспилотным комбайном на снегу 1
03.11.2020 Комбайны с искусственным интеллектом собрали 720 тыс. тонн урожая 1
27.10.2020 «Ростелеком» на Юге подключил очередные социально значимые объекты 2
15.10.2020 Персональные цифровые сертификаты получат жители 48 регионов России 1
09.10.2020 МТС заплатила 360 миллионов за сибирского телеком-оператора 1
01.10.2020 Разработчики «1С» из 36 регионов приняли участие в финале чемпионата «Молодые профессионалы» 1
25.09.2020 Власти Москвы загоняют школьников и их родителей на MS Teams. Российские разработчики возмущены 1
17.08.2020 «Дочка» «Газпрома» меняет российскую СЭД на «импортонезависимую» 1
27.07.2020 Агрохолдинг «УК АСБ-Агро» подключил сервис «Ростелекома» по защите от сетевых угроз 1
21.07.2020 Росатом зарегистрировал в Роспатенте «умный город» 1
10.07.2020 Разработки Росатома в сфере «умных городов» планируют внедрить еще в восьми городах Ставрополья 1
30.06.2020 Подтверждена совместимость ОС Astra Linux с МИС КСАМУ 1
04.06.2020 Холдинг «Эконива» и Cognitive Pilot создадут сервисную сеть для «умной сельхозтехники» с ИИ 1
03.06.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за май 2020 г. 2

Публикаций - 456, упоминаний - 918

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 64
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 44
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 38
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 25
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 178 10
Microsoft Corporation 10997 8
МегаФон Кавказский филиал 192 7
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 6
Бизнес ИТ 34 5
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 4
Cognitive Pilot 35 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 3
3726 3
Базальт СПО 206 3
Samsung Electronics 5627 3
Docsvision - ДоксВижн 765 3
Ростелеком Связьинвест 692 3
Google LLC 7124 3
Ростелеком - Астраханский филиал 20 3
Синтерра - Synterra 562 3
Cisco Systems 2035 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Softline - Софтлайн 1472 2
Актив - Актив-софт - Рутокен - Rutoken 144 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 501 2
Infotecs - ИнфоТеКС 249 2
VideoMost - ВидеоМост 191 2
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 99 2
Крок 1219 2
Apple Inc - Эппл Рус 7669 2
VK - Mail.ru Group 2482 2
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 486 2
АйТи 748 2
Navitel - Навител Навигатор 252 2
Зеленая точка - Интелситигрупп 5 2
Конфидент 56 2
Tonk - Тонк ГК 32 2
Связь инжиниринг 14 2
РИР - Русатом Инфраструктурные решения 20 2
Кейсистемс КСБ-СОФТ 3 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 9
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 4
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 3
Русагро Группа Компаний 139 2
Achemar Holdings 1 1
Песчанокопская аграрная группа 2 1
ТВЭЛ ЦПТИ - Центральный проектно-технологический институт 1 1
Газпром ПХГ 2 1
Крокус Сити Холл - торгово-выставочный и деловой центр 13 1
Фонд развития бизнеса Краснодарского края 1 1
Мослифт АО 5 1
MWM GmbH 1 1
Сбербанк Корпоративный университет 10 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
ВТБ Банк Москвы 371 1
ВТБ24 583 1
БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 69 1
Дворец Белосельских-Белозерских 1 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 129 1
Русский стандарт Банк 302 1
Восточный Банк 108 1
АльфаСтрахование СГ 207 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Россети ПАО 168 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус 53 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
Газпром ПАО 518 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Почта России ПАО 1570 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 34
Правительство РФ 2198 16
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 15
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 15
Президент Российской Федерации 1439 14
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 13
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 13
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 11
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 10
Правительство Ставропольского края 23 7
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 7
Администрация Смоленской области 19 6
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 6
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 6
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 5
Правительство Москвы 649 5
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 4
Правительство Саратовской области 17 4
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа ХМАО-Югры 23 4
Администрация Красноярского края 25 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 3
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 3
Правительство Самарской области 48 3
Правительство Камчатского края 16 3
Правительство и губернатор Ростовской области 27 3
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 378 3
Правительство Воронежской области 12 3
Правительство Республики Коми 19 3
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 3
Правительство Рязанской области 10 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 2
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 85 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 203 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
Руссофт - Russoft 250 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 31
3G - Стандарт мобильной связи 3699 17
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 12
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 10
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 8
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 5
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 5
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 5
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 783 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 5
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 5
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 4
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 4
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 191 4
Родительский контроль 156 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3038 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 3
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 3
MPEG - Moving Pictures Experts Group 445 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 680 2
Безопасный город 347 2
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 430 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 785 2
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 293 2
ВИЭ - Ветроэнергетика - Wind Energy - Ветротурбины - Ветроустановки - Ветростанции 3 2
ETTH - Ethernet To The Home - Ethernet до дома 55 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 2
ARM64 - Архитектура процессора 1017 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
РЭС - Радиоэлектронные средства 33 1
RTF - Rich Text Format - Проприетарный межплатформенный формат хранения текстовых документов с форматированием 94 1
ЭОС Дело СЭД 619 21
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 17
Google Android 10750 9
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 7
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 207 5
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 645 5
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 4
Cognitive Agro Pilot 30 4
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 3
Новые облачные технологии - МойОфис 311 3
Apple iOS 5741 3
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 3
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 2
VK - Mail.ru Одноклассники 848 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 2
РусБИТех - Astra Linux Common Edition 62 2
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 2
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 2
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 68 2
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 2
СКФУ ЦОД - Северо-Кавказский федеральный университет 8 2
Google YouTube - Видеохостинг 1702 2
Microsoft Excel 435 2
Linux OS 4236 2
Microsoft Windows 10 6602 2
Intel x86 - Архитектура процессора 990 2
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 2
Linux - Debian GNU 272 2
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 93 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 1
Huawei Kunpeng ARM-процессор 48 1
Discord 32 1
Microsoft Office 1916 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 430 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 1
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 1
Samsung E - серия телефонов 8 1
Microsoft Skype 1459 1
Высочина Людмила 22 14
Валяева Елизавета 72 6
Прозоров Дмитрий 58 6
Ускова Ольга 126 6
Владимиров Владимир 7 4
Завязкин Роман 12 4
Путин Владимир 1820 4
Смирнов Алексей 142 4
Никифоров Николай 1126 3
Хоценко Виталий 3 2
Гусев Дмитрий 48 2
Ласкавый Сергей 17 2
Попов Анатолий 98 2
Сивакозов Александр 7 2
Чернышенко Дмитрий 234 2
Павкин Кирилл 5 2
Дзилихов Михаил 2 1
Артемасов Алексей 5 1
Беликов Антон 1 1
Орлов Антон 2 1
Ильин Дмитрий 11 1
Тетюшкин Владислав 1 1
Титов Дмитрий 2 1
Лысов Денис 26 1
Подольский Олег 15 1
Черногоров Андрей 62 1
Лагуткин Олег 15 1
Брюквин Юрий 196 1
Kjell Johnsen - Йонсен Шелль Мортен 31 1
Голикова Татьяна 39 1
Соловьев Владимир 98 1
Силуанов Антон 52 1
Иванов Алексей 76 1
Шведов Александр 18 1
Комиссаров Дмитрий 157 1
Сахненко Сергей 71 1
Мылицын Роман 79 1
Акимов Максим 167 1
Никитин Игорь 7 1
Дорохина Юлия 42 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 229
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 112
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 60
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 52
Россия - Ростовская область 859 49
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 37
Россия - КЧР - Карачаево-Черкесская Республика - Карачаево-Черкесия - Черкесск 141 25
Россия - Калининградская область 531 21
Россия - Волгоградская область 395 21
Россия - Краснодарский край 913 19
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 170 19
Россия - Астраханская область 369 18
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 16
Россия - СФО - Новосибирск 1954 15
Россия - Республика Мордовия 386 14
Россия - Приморский край - Приморье 604 13
Россия - Курская область 338 13
Россия - Республика Ингушетия 188 13
Россия - Кемеровская область 461 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 11
Россия - Тамбовская область 321 11
Россия - ПФО - Казань 1507 11
Россия - Кисловодск 27 11
Украина 3344 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 9
Россия - Забайкальский край 356 9
Россия - Михайловск 20 9
Россия - СФО - Ленинградская область 1099 9
Россия - Калужская область 568 9
Россия - Ярославская область 329 9
Россия - Пятигорск 76 9
Россия - Томская область 413 9
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 9
Россия - Иркутская область 536 8
Беларусь - Белоруссия 2079 8
Россия - Воронежская область 394 8
Казахстан - Республика 2618 8
Россия - Новосибирская область 810 8
Россия - Республика Калмыкия 179 8
Региональное законодательство 45 11
Федеральное законодательство 254 8
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 7
Информационное общество - Государственная программа 282 7
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 345 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 6
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 5
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 3
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 245 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 3
Великая Отечественная война 122 3
ГрК РФ - Градостроительный кодекс Российской Федерации 16 3
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации 25 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 220 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 32 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 2
Федеральный закон 229-ФЗ - Об исполнительном производстве 17 2
Информационное общество Смоленской области - государственная программа 6 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 2
Технический регламент Таможенного союза - ТР ТС 018 2011 - О безопасности колесных транспортных средств 19 1
КВВТ РФ - Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации 1 1
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 44 1
Федеральный закон 131-ФЗ - Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 1 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 55 1
Информационный Казахстан – 2020 - Государственная программа 7 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 161 1
Федеральный закон 20.08.1993 N 5663-1 - О космической деятельности 2 1
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 7 1
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 19 1
Государственный план подготовки управленческих кадров - Президентская программа подготовки управленческих кадров 2 1
Коррупция 22 1
ОКПД - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 20 1
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне 9 1
Русский язык 966 1
Фейк - Фальсификация - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее 12 1
CNews - ZOOM.CNews 1084 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2073 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
Eurovision 4 1
CNews Analytics 1988 6
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 1
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 67 1
РАН - Российская академия наук 315 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 190 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 1
ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 38 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 4 1
ТГУ - Тольяттинский государственный университет 6 1
РГЭУ (РИНХ) - Ростовский государственный экономический университет 6 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
КГУ - Курский государственный университет 2 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 5
Worldskills - Ворлдскиллс 72 2
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 8 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 1
Worldskills - IT Software Solutions for Business 3 1
FutureSkills - чемпионат по профессиям для цифровой экономики 2 1
Система распределенных ситуационных центров 3 1
Tech Breakthrough - AgTech Breakthrough Awards - Agriculture Technology Breakthrough Awards 2 1
Электронная Мордовия - Республиканский конкурс 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755632, в очереди разбора - 659322.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще