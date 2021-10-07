Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Ставрополь
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 269, упоминаний - 330
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Высочина Людмила 22 4
|Якушев Владимир 16 2
|Ускова Ольга 126 2
|Владимиров Владимир 7 2
|Мельников Александр 63 2
|Леханов Сергей 8 1
|Павкин Кирилл 5 1
|Михайлов Вадим 2 1
|Казарин Станислав 100 1
|Тюрина Мария 39 1
|Нищев Сергей 2 1
|Бухар Виктория 7 1
|Дитрих Евгений 4 1
|Качалов Олег 1 1
|Медведев Владимир 2 1
|Полубояринов Михаил 12 1
|Голубов Максим 1 1
|Бойтемиров Тимур 1 1
|Губанов Андрей 17 1
|Диденко Дмитрий 5 1
|Дробышевский Михаил 50 1
|Прозоров Дмитрий 58 1
|Оленева Екатерина 1 1
|Ласкавый Сергей 17 1
|Башмаков Александр 10 1
|Третьякова Марина 1 1
|Захаров Александр 5 1
|Дементьев Александр 1 1
|Сивакозов Александр 7 1
|Кузьменко Валерия 58 1
|Петруца Роман 8 1
|Нуралиев Борис 204 1
|Мишустин Михаил 302 1
|Жаров Александр 165 1
|Галактионова Инесса 44 1
|Дмитриев Кирилл 93 1
|Малышев Сергей 46 1
|Макаров Алексей 49 1
|Бочаров Олег 27 1
|Семенов Александр 69 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|ComNews - Медиа-бизнес 12 1
|РосПравосудие 10 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 1
|РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755622, в очереди разбора - 659312.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755622, в очереди разбора - 659312.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru