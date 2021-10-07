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Россия
Ставрополь


07.10.2021 Камчатка стала самым популярным регионом для путешествий россиян в августе 3
27.09.2021 В России селяне трактором снесли сотовую вышку, чтобы не излучала. Tele2 настроена на конструктивный диалог 1
08.07.2021 Россияне стали потреблять почти в 6 раз больше мобильного интернета, чем 5 лет назад 1
29.04.2021 В ВТБ появятся бесконтактные банкоматы 1
15.04.2021 МТС завершила покупку шести региональных активов фиксированного оператора «Зелёная точка» 2
14.04.2021 Россию охватили массовые протесты против 5G 1
16.03.2021 Китайский «убийца» Uber приходит в 100 городов России 1
05.02.2021 В «Роббо клубах» научат детей изготавливать киберпротезы 1
28.01.2021 Cognitive Pilot открыла 13 региональных представительств за три месяца 1
15.12.2020 «Почта России» под давлением властей срочно купила российские серверы. Госпосредник заработает 200 миллионов 1
29.09.2020 Финансирование госпрограмм сокращается 1
17.09.2020 «Ростелеком» объединит семь региональных аэропортов в единую защищенную сеть 1
27.08.2020 «Билайн» начал подключать eSIM в 16 новых городах 1
18.08.2020 «Билайн» ускорит Домашний интернет по всей России 1
21.07.2020 Softline защитила администрацию Ставрополя от киберугроз 4
10.07.2020 Разработки Росатома в сфере «умных городов» планируют внедрить еще в восьми городах Ставрополья 1
25.05.2020 «Сберлогистика» расширила географию присутствия до 42 регионов 1
04.03.2020 Российские города отрейтинговали по IQ 1
26.02.2020 Сбербанк запускает единое рабочее место операторов собственной разработки 1
05.02.2020 МТС приобрела регионального фиксированного оператора «Зеленая точка» 1
21.01.2020 «Мегафон» превратится в интернет-провайдера нового типа 1
17.10.2019 «Ростелеком» и администрация Ставрополя запускают проекты «Умный город» и «Чистое небо» 6
28.08.2019 Программист 1С занял первое место на международном чемпионате профессионалов WorldSkills Kazan 2019 в компетенции разработки бизнес-приложений 1
09.07.2019 В России поймана банда, выпотрошившая миллионы из банкоматов 1
19.06.2019 Сбербанк и «Ростелеком» заключили крупнейший в России лизинговый контракт на ИТ-оборудование 1
28.05.2019 «Билайн» и ТТК займутся совместным развитием FVNO в России 1
22.04.2019 «Яндекс.Такси» запускает программу поощрений для водителей 1
04.02.2019 ALP Group защитит сеть магазинов «Красный куб» от роста ИТ-инцидентов перед «пиками» продаж 1
21.12.2018 «Яндекс» выпустил приложение Uber Russia. Машины Uber перекрашивают в цвета «Яндекса» 1
21.12.2018 Uber выпустил отдельное приложение для России — Uber Russia 1
12.10.2018 «Мегафон» вступил в борьбу за звание первого оператора «интернета вещей» в России, выпустив спецтариф для IoT 1
10.09.2018 МТС построила федеральную сеть NB-IoT для интернета вещей 1
24.07.2018 MCN Telecom расширил территорию присутствия на 10 городов за два месяца 1
11.07.2018 «Транстелеком» подключил к виртуальной частной сети клиентские офисы Альфа-Банка 1
13.04.2018 «Ростелеком» запустит систему фиксации нарушений ПДД на Ставрополье 2
02.04.2018 «Монокристалл» запустил производство сверхбольших кристаллов сапфира 1
28.02.2018 Названы любимые мессенджеры россиян 1
27.12.2017 MCN Telecom ввел в эксплуатацию сеть дальней связи в ЮФО 1
13.12.2017 Uniteller интегрировался с «картами школьника» в 12 городах России 1
22.11.2017 «Билайн» предложит сервис диагностики и ремонта подержанных телефонов 1

Публикаций - 269, упоминаний - 330

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 33
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 28
Синтерра - Synterra 562 20
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 19
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 9
Yandex - Яндекс 4098 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 5
Microsoft Corporation 10997 4
Крок 1219 4
Samsung Electronics 5627 3
Бизнес ИТ 34 3
Apple Inc - Эппл Рус 7669 3
Lenovo Group 1635 2
Ericsson 846 2
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 2
Ланит ГК 1154 2
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 178 1
Формула торговли ГК 1 1
SAP SE 3207 1
RetailCRM 21 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 246 1
Ланит Интеграция 101 1
Астерос - Asteros 531 1
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 72 1
Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
Ростелеком - Астраханский филиал 20 1
СофтЭксперт 39 1
Ростелеком - Волгоградский филиал 19 1
Амтел-Сервис 34 1
Brocade Communications Systems 141 1
ФОРС ГК 22 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Технопром Инновационная корпорация 25 1
РИР - Русатом Инфраструктурные решения 20 1
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 101 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 1
Cisco Systems 2035 1
Huawei 2723 1
IBM 3524 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 8
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
Uber Technologies 258 3
Uber 257 3
Аэрофлот 492 2
Альфа-Банк 1122 2
Яндекс.Такси 271 2
Uber Russia 3 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
Сбербанк ЦРК - Центр корпоративных решений 17 1
Концерн Энергомера - Монокристалл ГК 8 1
Пробизнесбанк АКБ 109 1
Papa John’s - Папа Джонс 5 1
Красный куб - сеть магазинов подарков 8 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 1
Anywayanyday 18 1
Дворец культуры имени Якова Ухсая 1 1
Uber China 7 1
Юнистрим - Unistream 166 1
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 90 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 129 1
СберЛогистика 42 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 58 1
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 90 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 184 1
Сбербанк Лизинг 23 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 1
Почта России ПАО 1570 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 2
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 17 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
ПФР Департамент информационных технологий 102 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 424 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 1
Счётная палата РФ 459 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 12
3G - Стандарт мобильной связи 3699 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 6
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 5
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 4
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 3
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 785 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 3
FVNO - Fixed Virtual Network Operator - Фиксированный виртуальный оператор 6 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 2
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 154 2
USIM-карта - Universal Subscriber Identity Module - расширенный стандарт SIM-карты 37 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 112 1
ЕФС - Единая фронтальная система - унитарный интерфейс (веб-сайт, мобильное приложение, терминал самообслуживания), через который происходит взаимодействие с пользователем 4 1
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 1
Таксометр - Taximètre - счётчик цены 16 1
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 76 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 430 1
ИТ-аутсорсинг 669 1
ETTH - Ethernet To The Home - Ethernet до дома 55 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 1
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
Мультирум - Multiroom - мультимедийная система распределения аудио- и видеосигналов 29 1
HSUPA - High-Speed Uplink Packet Access - технология высокоскоростной пакетной передачи данных в направлении «от абонента» 72 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 108 1
Uber-модели - Uber-коммуникации - Uberisation - Уберизация - Юберизация - Замена посредников (людей или организаций) цифровыми платформами 16 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 783 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 170 1
ЭОС Дело СЭД 619 17
Google Android 10750 4
Google Pay - Google Android Pay 297 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
Apple iOS 5741 2
Microsoft Windows 10 6602 2
ВымпелКом - Билайн ТВ - Цифровое телевидение 106 2
Apple Pay 385 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Apple - App Store 2198 2
ЛайфТелеком - Телфин.Офис 29 1
HPE ProLiant - Серия серверов 99 1
VMware ESXi 142 1
Google Android Studio - Среда разработки 16 1
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 170 1
Uber Eats - UberEATs 28 1
SUSE Linux Enterprise Server - SLES 83 1
Ростелеком Новая телефония 14 1
Ростелеком Чистое небо 9 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 173 1
СКФУ ЦОД - Северо-Кавказский федеральный университет 8 1
ВТБ Онлайн 137 1
Way4 - платформа электронного процессинга платежных карт 40 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 1
ЭОС iEOS 21 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 645 1
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Apple FaceTime 145 1
R-Style Softlab - RS-Bank 228 1
Microsoft Windows Defender Antivirus - Антивирусная программа 109 1
C# - C Sharp - Язык программирования 145 1
Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 143 1
МегаФон ТВ - MegaFon.TV - Онлайн-кинотеатр 48 1
Microsoft Skype 1459 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 481 1
WhatsApp Messenger 654 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 1
Высочина Людмила 22 4
Якушев Владимир 16 2
Ускова Ольга 126 2
Владимиров Владимир 7 2
Мельников Александр 63 2
Леханов Сергей 8 1
Павкин Кирилл 5 1
Михайлов Вадим 2 1
Казарин Станислав 100 1
Тюрина Мария 39 1
Нищев Сергей 2 1
Бухар Виктория 7 1
Дитрих Евгений 4 1
Качалов Олег 1 1
Медведев Владимир 2 1
Полубояринов Михаил 12 1
Голубов Максим 1 1
Бойтемиров Тимур 1 1
Губанов Андрей 17 1
Диденко Дмитрий 5 1
Дробышевский Михаил 50 1
Прозоров Дмитрий 58 1
Оленева Екатерина 1 1
Ласкавый Сергей 17 1
Башмаков Александр 10 1
Третьякова Марина 1 1
Захаров Александр 5 1
Дементьев Александр 1 1
Сивакозов Александр 7 1
Кузьменко Валерия 58 1
Петруца Роман 8 1
Нуралиев Борис 204 1
Мишустин Михаил 302 1
Жаров Александр 165 1
Галактионова Инесса 44 1
Дмитриев Кирилл 93 1
Малышев Сергей 46 1
Макаров Алексей 49 1
Бочаров Олег 27 1
Семенов Александр 69 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 132
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 88
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 59
Россия - СФО - Новосибирск 1954 53
Россия - ПФО - Казань 1507 49
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 47
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1106 30
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 16
Россия - Астрахань 240 14
Россия - Курск 231 14
Украина 3344 13
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 13
Россия - Михайловск 20 11
Россия - Пятигорск 76 11
Россия - Махачкала 114 10
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 9
Россия - Краснодар 1031 8
Россия - Невинномысск 21 8
Россия - Владивосток 864 8
Россия - Тверь 323 7
Россия - Красноярск 843 7
Россия - Барнаул 359 7
Россия - КЧР - Карачаево-Черкесская Республика - Карачаево-Черкесия - Черкесск 141 7
Казахстан - Республика 2618 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 7
Россия - Кисловодск 27 7
Россия - Белгород 238 6
Россия - Пермь 737 6
Россия - Липецк 256 6
Россия - Томск 446 6
Россия - Волгоград 539 6
Россия - Саратов 398 6
Россия - Челябинск 768 6
Россия - Уфа 640 6
Россия - Ульяновск 292 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 6
Россия - Тюмень 492 5
Россия - Омск 623 5
Беларусь - Белоруссия 2079 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 1
Пиратство - Авторское право 200 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Искусственный интеллект 6 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
ComNews - Медиа-бизнес 12 1
РосПравосудие 10 1
CNews Analytics 1988 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 505 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 91 1
Tech Breakthrough - AgTech Breakthrough Awards - Agriculture Technology Breakthrough Awards 2 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755622, в очереди разбора - 659312.
Создано именных указателей - 46354.
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