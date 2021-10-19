Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Сочи
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 910, упоминаний - 1344
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1820 10
|Медведев Дмитрий 1433 9
|Осеевский Михаил 221 9
|Похлебаев Александр 7 6
|Cычев Алексей 8 6
|Новиков Андрей 23 6
|Четвернин Алексей 651 6
|Поляков Сергей 60 5
|Жаров Александр 165 5
|Кореш Виктор 71 5
|Никифоров Николай 1126 4
|Артемьев Денис 14 4
|Чернышенко Дмитрий 234 4
|Козырев Алексей 270 3
|Приданцев Сергей 82 3
|Ушацкий Андрей 100 3
|Новиков Павел 67 3
|Кузьменко Валерия 58 3
|Тюрина Мария 39 3
|Комиссаров Дмитрий 157 3
|Евтушенков Владимир 130 2
|Евтушенков Феликс 15 2
|Галицкий Александр 82 2
|Крутов Дмитрий 7 2
|Эрнст Константин 11 2
|Попов Анатолий 98 2
|Юмашев Валентин 6 2
|Добродеев Борис 83 2
|Чаркин Евгений 182 2
|Шадаев Максут 384 2
|Мишустин Михаил 302 2
|Носков Константин 201 2
|Суслова Марина 7 2
|Анищенко Андрей 9 2
|Акимов Максим 167 2
|Пахомов Анатолий 3 2
|Коропов Игорь 3 2
|Рязанов Антон 10 2
|Рейман Леонид 407 2
|Солонин Спартак 25 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755609, в очереди разбора - 659299.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755609, в очереди разбора - 659299.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru