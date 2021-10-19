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Россия
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19.10.2021 15 городов России охватит сеть коммерческих ЦОДов за 50 миллиардов 1
15.10.2021 Концерн «Автоматика» получил исключительные права на систему обнаружения компьютерных атак «Форпост» 1
05.10.2021 Belkacar запустит каршеринг в Краснодаре 2
04.10.2021 Belkacar представила свою новую продуктовую стратегию 1
15.09.2021 В продажу выходит первый российский смартфон, разработанный под отечественный процессор 1
14.09.2021 iPhone 11 — самый популярный в России среди смартфонов марки Apple 1
31.08.2021 Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в интервью CNews: Мы уже экосистема, но пока лоскутная 1
25.08.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии августа 2021 года 1
24.08.2021 Россию пересаживают на электромобили. Власти обещают владельцам льготы по налогам, кредитам, парковке 1
23.08.2021 Россия обучит иностранных чиновников отечественным ИБ-продуктам 1
16.08.2021 Belkacar: выручка компании по итогам первого полугодия выросла почти в 3,4 раза 1
26.07.2021 Названы самые необычные ИТ-вакансии России 1
26.07.2021 «Связной»: смартфоны с поддержкой 5G уверенно идут в рост 1
20.07.2021 «Тинькофф» запускает 9 новых Центров разработки в России и Беларуси 1
12.07.2021 «Яндекс» запустил универсальные обогащенные ответы 1
29.06.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии июня 2021 года 1
23.06.2021 Господдержка отечественных электромобилей удвоилась за месяц. Теперь это 804 миллиарда 1
10.06.2021 Исследование: обороты платежей сайтов знакомств выросли в 86 раз в преддверии летнего сезона 2
02.06.2021 Центр исследований и разработок холдинга РЖД представил свои проекты вице-премьеру Дмитрию Чернышенко 1
19.05.2021 «Билайн» проанализировал перемещения россиян во время майских праздников 3
18.05.2021 Государство вложит 418 миллиардов в российские электромобили 1
17.05.2021 Альфа-Банк открыл регистрацию на международный конкурс Alfa Battle Camp 5
17.05.2021 Подведомственный вуз Минцифры открыл киберполигон 1
14.05.2021 ФРИИ и Sistema Smarttech инвестировали в сервис подписки на авто The Mashina $800 тысяч 1
14.05.2021 Дмитрий Чернышенко: «На пяти киберполигонах пройдут учения в 2021 году» 1
13.05.2021 BelkaCar: выручка компании в I квартале 2021 года выросла на 87% 2
30.04.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии апреля 2021 1
20.04.2021 Названы самые редкие и экзотичные ИТ-вакансии в России 1
08.04.2021 Региональная команда ОТР выросла на 35% 1
30.03.2021 «Яндекс.Такси», «Еда», «Лавка» и «Манго страхование» запускают аналог «больничных» для водителей и курьеров 1
26.03.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии в России 1
22.03.2021 На орбиту отправлен российский экспериментальный малый спутник ДЗЗ «ОрбиКрафт - Зоркий» 1
18.03.2021 Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» реализует в столице более 20 крупных проектов в сфере электроснабжения 1
12.03.2021 Названы зарплатные максимумы для сисадминов Unix в России 3
11.03.2021 Одни из самых высоких зарплат в России на удаленке у программистов на Java и «1С-Битрикс» 1
11.03.2021 В Москве пройдут соревнования по робототехнике для школьников 2
26.02.2021 «Яндекс» автоматизировал рекламную платформу для ресторанов 1
18.02.2021 На «Сбер Еаптеку» конкуренты настучали в Генпрокуратуру. Ее обвинили в незаконной торговле лекарствами через интернет 1
12.02.2021 Softline оснастила площадки центра поддержки одаренных детей в Свердловской области ПО и «железом» 2
19.01.2021 Россиянам дали доступ к камерам видеонаблюдения в десятках городов страны 1

Публикаций - 910, упоминаний - 1344

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 106
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 81
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 59
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 32
Microsoft Corporation 10997 25
Yandex - Яндекс 4098 25
Samsung Electronics 5627 23
Синтерра - Synterra 562 15
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 12
VK - Mail.ru Group 2482 12
Астерос - Asteros 531 11
SAP SE 3207 11
Ростех - Ростехнологии 2230 8
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 412 7
Крок 1219 7
АФК Система ПАО 990 7
Бинго-Софт - Акцент 10 6
3726 6
Ланит ГК 1154 6
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 178 5
Google LLC 7124 5
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 776 5
IBM 3524 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 5
М2М телематика 165 4
Avaya Inc - Avaya СНГ 556 4
Rambler Group - Рамблер ГК 483 4
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 4
МегаФон Кавказский филиал 192 4
INPAS - ИНПАС 107 4
Apple Inc - Эппл Рус 7669 4
Восход ФГБУ НИИ 365 4
АвтоТрекер 95 4
АйТи 748 4
Cisco Systems 2035 4
Skillbox - Скилбокс 27 3
Accenture - Аксенчер 529 3
Ростелеком - Краснодарский филиал 25 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 21
РЖД - Российские железные дороги 1081 16
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 10
Uber Technologies 258 10
Uber 257 10
HeadHunter Group - HH Group 336 9
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 8
Почта России ПАО 1570 5
О2О Delivery club 153 5
X5 Group 599 5
Ситимобил - Служба такси 113 4
X5 Group - Пятерочка 559 4
Яндекс.Такси 271 4
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 45 4
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 58 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 4
Открытие ФК 538 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 3
Делимобиль - Каршеринг Руссия - Оператор каршеринга 25 3
Лиза Алерт 18 3
Базэл Аэро - Аэродинамика 18 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 88 3
РВК - Российская венчурная компания 476 3
Almaz Capital Partners 118 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 181 2
ПСБ - Промсвязьбанк 613 2
Яндекс.Еда 93 2
Магнит - Сеть магазинов 269 2
Альфа-Групп 318 2
Русский стандарт Банк 302 2
AliExpress 275 2
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 2
YouDrive - Оператор каршеринга 31 2
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 2
Belkacar - Оператор каршеринга 26 2
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 184 2
Газпром-Медиа Холдинг 120 2
Ренессанс кредит Банк 143 2
Связной ГК 875 2
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 129 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 36
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 16
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 12
Правительство РФ 2198 11
Президент Российской Федерации 1439 10
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 8
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 7
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 7
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 6
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 4
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
Арбитражный суд города Москвы 339 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 3
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 3
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 3
Россвязь - Федеральное агентство связи 481 3
Правительство Москвы 649 3
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 3
Правительство Краснодарского края 12 3
Минцифры РФ - Департамент реализации стратегических проектов 8 3
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 2
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 65 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
Администрация Президента РФ 267 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 2
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 2
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 44 2
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 53 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
Счётная палата РФ 459 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 48 2
Талант и успех - Общественный фонд 11 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 97 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 15 1
АРБ - Ассоциация российских банков 81 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 1
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 1
ACCA - Association of Chartered Certified Accountants - Ассоциация сертифицированных бухгалтеров 1 1
АТИ - Ассоциация транспортных инженеров 1 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 40
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 34
3G - Стандарт мобильной связи 3699 18
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 12
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 10
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 9
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 9
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 8
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 8
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3038 8
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 8
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 7
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 6
Безопасный город 347 6
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 6
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 6
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 6
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 6
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 5
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 918 5
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 5
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 4
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 4
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2324 4
Kubernetes 307 4
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1237 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 4
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 389 4
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 4
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 430 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 4
NoSQL - not only SQL СУБД 92 3
Google Android 10750 47
Apple iOS 5741 35
Microsoft Windows 10 6602 17
Google Play - Google Store - Android Market 2515 13
Java - Язык программирования 1166 9
Google Pay - Google Android Pay 297 6
Apple Pay 385 6
SQL - Язык программирования 432 6
Apple - App Store 2198 6
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 5
Linux OS 4236 5
Новые облачные технологии - МойОфис 311 5
Docker - Платформа распределённых приложений 146 4
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 4
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 4
Microsoft Azure 1171 4
VK - Mail.ru Одноклассники 848 3
JavaScript - Язык программирования 625 3
Ростех - Сапсан-бекас - Мобильный комплекс обнаружения и противодействия БПЛА 39 3
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 3
Symbian OS 755 3
Samsung Pay 238 3
Microsoft Windows Phone OS 1472 3
Intel x86 - Архитектура процессора 990 3
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 70 3
Ред ОС 239 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 2
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 2
Microsoft Windows 7 1662 2
Apple iPhone 5 710 2
Apple iPhone 6 547 2
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 2
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 100 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2024 2
Microsoft SQL Server 789 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 2
Microsoft Windows 8 1228 2
Microsoft Xbox One - Игровая приставка 190 2
Путин Владимир 1820 10
Медведев Дмитрий 1433 9
Осеевский Михаил 221 9
Похлебаев Александр 7 6
Cычев Алексей 8 6
Новиков Андрей 23 6
Четвернин Алексей 651 6
Поляков Сергей 60 5
Жаров Александр 165 5
Кореш Виктор 71 5
Никифоров Николай 1126 4
Артемьев Денис 14 4
Чернышенко Дмитрий 234 4
Козырев Алексей 270 3
Приданцев Сергей 82 3
Ушацкий Андрей 100 3
Новиков Павел 67 3
Кузьменко Валерия 58 3
Тюрина Мария 39 3
Комиссаров Дмитрий 157 3
Евтушенков Владимир 130 2
Евтушенков Феликс 15 2
Галицкий Александр 82 2
Крутов Дмитрий 7 2
Эрнст Константин 11 2
Попов Анатолий 98 2
Юмашев Валентин 6 2
Добродеев Борис 83 2
Чаркин Евгений 182 2
Шадаев Максут 384 2
Мишустин Михаил 302 2
Носков Константин 201 2
Суслова Марина 7 2
Анищенко Андрей 9 2
Акимов Максим 167 2
Пахомов Анатолий 3 2
Коропов Игорь 3 2
Рязанов Антон 10 2
Рейман Леонид 407 2
Солонин Спартак 25 2
Россия - Российская федерация - РФ 57124 528
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 366
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 282
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 137
Россия - ПФО - Казань 1507 135
Россия - СФО - Новосибирск 1954 135
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1106 58
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 51
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 44
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 43
Казахстан - Республика 2618 35
Украина 3344 30
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 29
Беларусь - Белоруссия 2079 26
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 26
Россия - ПФО - Самара 1285 25
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 23
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 23
Германия - Федеративная Республика 3606 21
Россия - Краснодар 1031 18
Россия - Калининград 659 18
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 17
Россия - Волгоград 539 16
Россия - Краснодарский край 913 15
Россия - Владивосток 864 14
Япония 2752 14
Россия - Воронеж 684 13
Россия - Саранск 196 13
Россия - Красноярск 843 13
Россия - Хабаровск 617 13
Россия - Республика Адыгея 241 12
Россия - Челябинск 768 12
Восточная Европа 1667 12
Россия - Астрахань 240 11
Россия - Пермь 737 11
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 458 10
Франция - Французская Республика 2109 9
Индия - Республика 2156 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 9
Россия - Курск 231 8
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 18
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 18
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 17
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 7
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 5
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1420 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 3
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 37 3
IVAS - Internet value-added services - Пользовательские платежи в социальных сетях 18 2
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 345 2
Цифровой регион - Федеральный проект 35 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 91 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 2
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 2
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 618 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 2
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 57 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 1
БДДС - бюджет движения денежных средств 38 1
Ордена РПЦ - Общецерковная награда Русской православной церкви 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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