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Россия
Смоленская область


07.09.2021 Чернышенко: До конца 2022 г. все соцзначимые госуслуги переведут в «цифру» 1
03.09.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2021 г. 4
30.08.2021 Правительство Карачаево-Черкесии и разработчик «Р7-Офис» подписали соглашение о сотрудничестве 1
13.08.2021 Правительство Калужской области и разработчик «Р7-Офис» подписали соглашение о сотрудничестве 1
10.08.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2021 г. 2
29.07.2021 МТС обеспечила «смоленский» участок трассы М1 «Беларусь» мобильной связью и 4G-интернетом 1
16.06.2021 Власти НАО и разработчик «Р7-офис» подписали соглашение о сотрудничестве 1
16.04.2021 Правительство Мурманской области заключило соглашение с разработчиком российского офисного пакета «Р7-офис» 1
15.04.2021 «Vprok.ru Перекрёсток» масштабируется на инфраструктуре Х5 1
29.03.2021 Власти Югры и разработчик «Р7-офис» подписали соглашение о сотрудничестве 1
24.03.2021 «Р7-Офис» поставят в школы Саратовской области 1
15.01.2021 «НКТ» поставит «Р7-Офис» в образовательные учреждения Владимирской области 1
11.01.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за декабрь 2020 г. 3
28.12.2020 Платформа Visiology прошла сертификацию ФСТЭК 1
25.12.2020 НКТ и правительство Забайкальского края заключили соглашение о поставках «Р7-Офис» в школы региона 1
11.12.2020 «Р7-Офис» и Правительство Тюменской области заключили соглашение о сотрудничестве 1
03.12.2020 Сбер запускает процесс на основе ИИ для кредитования бизнеса 1
24.11.2020 НКТ поставят «Р7-Офис» в образовательные учреждения ЯНАО 1
12.11.2020 Tele2 и администрация Смоленской области заключили соглашение о сотрудничестве 6
06.10.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2020 г. 2
06.10.2020 Елена Новикова, Polymedia: В России пора создавать ситуационные центры с искусственным интеллектом 1
02.10.2020 «Новые коммуникационные технологии» и правительство Ингушетии заключили соглашение о поставках «Р7-Офис» в школы региона 1
01.10.2020 Разработчики «1С» из 36 регионов приняли участие в финале чемпионата «Молодые профессионалы» 1
09.09.2020 В «Дорогобуже» заработал «Мобильный обходчик» 1
07.08.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2020 г. 3
04.06.2020 Холдинг «Эконива» и Cognitive Pilot создадут сервисную сеть для «умной сельхозтехники» с ИИ 1
02.06.2020 «Росэлектроника» испытывает отечественную систему для «цифрового» растениеводства 1
26.03.2020 МТС покупает 5G-ready оборудование Ericsson для модернизации сети в ЦФО 1
05.03.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за февраль 2020 г. 2
21.01.2020 «Мегафон» превратится в интернет-провайдера нового типа 1
12.11.2019 «Тинькофф» запустил мобильное приложение «Тинькофф АЗС» для заправки автомобилей 1
08.11.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за октябрь 2019 г. 5
11.10.2019 «Билайн» цифровизирует городскую инфраструктуру в Саратовской области 1
12.09.2019 Почта России расширила географию сервиса электронных заказных писем 1
05.09.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2019 г. 6
06.08.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2019 г. 3
11.06.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за май 2019 г. 4
11.06.2019 «Билайн» внедрит технологии умного города и big data в разных регионах России 1
07.06.2019 «ЭР-телеком» развернет публичный Wi-Fi и сеть LoRaWAN в регионах 1
22.05.2019 «Росэлектроника» обеспечит цифровизацию энергообъектов в Центральном и Сибирском федеральных округах 1

Публикаций - 226, упоминаний - 376

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 35
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 15
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 14
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 10
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 6
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 6
Ростех - Ростехнологии 2230 4
Сбербанк Телеком 18 3
Ericsson 846 3
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 3
Microsoft Corporation 10997 3
Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция - Verysell Distribution 24 2
Ростелеком ЦентрТелеком 188 2
НКТ - Новые Коммуникационные Технологии 38 2
Микротест 174 2
Крок 1219 2
Yandex - Яндекс 4098 2
Visiology - Визиолоджи 31 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 1
Software AG & IDS Scheer 108 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 143 1
Ростелеком Сибирьтелеком 298 1
Fingers Media 2 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 268 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 296 1
ВолгаТелеком 213 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 263 1
3726 1
Мотив - Екатеринбург-2000 105 1
Polymedia - Полимедиа 71 1
Единая электронная торговая площадка - ЕЭТП Росэлторг 106 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 486 1
Navitel - Навител Навигатор 252 1
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 101 1
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС - Московская городская радиотрансляционная сеть 73 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 776 1
Ланит ГК 1154 1
Cognitive Pilot 35 1
Компьюлинк ГК - Compulink 209 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 7
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Почта России ПАО 1570 2
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 2
Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 29 1
Кольская АЭС - КолАЭС - Атомная электростанция 5 1
Фонд развития бизнеса Краснодарского края 1 1
МосКино - сеть кинотеатров 5 1
Самара Арена - Космос Арена - футбольный стадион 5 1
SPAR - EuroSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 30 1
Дорогобуж 5 1
ТВЭЛ ЦПТИ - Центральный проектно-технологический институт 1 1
Ак Барс Арена - Казань Арена - футбольный стадион 5 1
Мордовия Арена - футбольный стадион в Саранске 3 1
Волгоград Арена - футбольный стадион 3 1
Магнолия - сеть супермаркетов 12 1
РМК - Русская медная компания 4 1
Сбербанк Среднерусский банк 18 1
Курская АЭС - Атомная электростанция 9 1
Ленинградская АЭС - ЛАЭС - Атомная электростанция 9 1
Акрон ГК - Akron Holding 19 1
BP - British Petroleum 48 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
Русагро Группа Компаний 139 1
X5 Group 599 1
Совкомбанк ПАО 147 1
Алроса АК 81 1
Екатеринбург Арена - футбольный стадион 10 1
Формула Кино - Синема Парк 20 1
АльфаСтрахование СГ 207 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 1
Ростов Арена - футбольный стадион Ростов-на-Дону 8 1
Открытие Арена - стадион 17 1
АТАК - сеть магазинов 15 1
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 51 1
Администрация Смоленской области 19 18
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 15
Президент Российской Федерации 1439 9
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 8
Правительство РФ 2198 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 6
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 6
Правительство Пермского края 15 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 4
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 3
Администрация и губернатор Санкт-Петербурга 47 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 3
Кабинет Министров Республики Адыгея - Министерство цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий Республики Адыгея 4 3
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 3
Администрация Главы и Правительства Республики Бурятия 23 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 3
Правительство Самарской области 48 3
Правительство Ставропольского края 23 2
Правительство Республики Башкортостан 17 2
Правительство Москвы 649 2
Федеральное казначейство России 766 2
Правительство Камчатского края 16 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 481 2
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа ХМАО-Югры 23 2
Общественная палата Волгоградской области 2 2
Администрация Президента РФ 267 2
Правительство и губернатор Омской области 14 2
Администрация Красноярского края 25 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 203 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 2
Правительство Кабардино-Балкарской Республики - КБР 14 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 2
Правительство Калужской области - Министерство цифрового развития Калужской области 3 2
Правительство Новгородской области - Министерство транспорта, дорожного хозяйства и цифрового развития Новгородской области 2 2
Правительство Республики Коми 19 2
Правительство Пензенской области 16 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 18
3G - Стандарт мобильной связи 3699 13
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 8
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 8
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 4
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 4
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 3
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 314 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 2
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 389 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 2
5G NR - 5G New Radio 58 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 132 1
АСУТД - Автоматизированная система управления технической документацией 1 1
Атомная энергетика - Атомная электростанция 3 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 1
Социальные сети - Соцсети 96 1
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 241 1
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 79 1
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 293 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 108 1
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 1
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 84 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 8
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 4
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
Apple - App Store 2198 3
Сбербанк СберМобайл - MVNO-оператор сотовой связи 35 3
НКТ - Р7-Офис 73 3
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 645 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 207 2
VK - Mail.ru Maps.me 45 2
Яндекс.Лицей 17 2
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 2
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 1
Softline DeskWork 55 1
Apple iOS 5741 1
Microsoft Windows Server 2003 143 1
Tele2 LTE (4G) - Tele2 Maxi LTE 11 1
Тинькофф АЗС 1 1
ФГИС ЕИАС - Единая информационно-аналитическая система 1 1
ФРГУ - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 19 1
Cisco TelePresence MCU - Multipoint Control Unit 43 1
Ericsson Instant ESS - Instant Ericsson Spectrum Sharing 2 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 1
Google Android 10750 1
Госуслуги - Суперсервисы 14 1
Госуслуги - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 18 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 1
Cognitive C-Pilot - Интеллектуальная система автономного вождения 6 1
ЕПБ - Единый проездной билет 3 1
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 1
ГИС Кадры 89 1 1
Мобильный обходчик 5 1
Qiwi Терминалы 100 1
Cognitive Agro Pilot 30 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
МегаФон ТВ - MegaFon.TV - Онлайн-кинотеатр 48 1
ЭОС Дело СЭД 619 1
Орловский Виктор 229 7
Агафонова Наталия 35 3
Островский Алексей 7 3
Гурджиян Руслан 17 3
Никифоров Николай 1126 3
Путин Владимир 1820 3
Щеголев Игорь 676 2
Примаков Евгений 6 2
Жаров Александр 165 2
Гордеев Алексей 10 2
Эмдин Сергей 67 2
Массух Илья 192 2
Духовницкий Олег 91 2
Суслова Марина 7 2
Протасов Сергей 9 1
Павкин Кирилл 5 1
Холманских Игорь 1 1
Рудометкин Андрей 2 1
Груданов Сергей 20 1
Белавенцев Олег 1 1
Бессонов Сергей 17 1
Матовников Александр 1 1
Гузанов Денис 6 1
Албычев Кирилл 7 1
Черногорцева Снежана 4 1
Плиев Муса 5 1
Чернякова Ирина 1 1
Серебряков Виктор 42 1
Блощинский Андрей 1 1
Серкова Екатерина 1 1
Мануева Екатерина 1 1
Карпова Екатерина 1 1
Башмаков Александр 10 1
Валяева Елизавета 72 1
Петров Дмитрий 33 1
Мандрон Ярослав 9 1
Рябова Галина 21 1
Евтушенко Олег 125 1
Греф Герман 204 1
Хасис Лев 96 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 123
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 95
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 48
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 35
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 33
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 31
Россия - Курская область 338 27
Россия - Ростовская область 859 26
Россия - Иркутская область 536 23
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Россия - Рязанская область 313 20
Россия - Республика Адыгея 241 20
Россия - Кемеровская область 461 19
Россия - Республика Мордовия 386 19
Россия - Калининградская область 531 18
Россия - Волгоградская область 395 18
Россия - СФО - Ленинградская область 1099 18
Россия - Тамбовская область 321 17
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 17
Россия - Кировск - Кировская область 301 16
Россия - Костромская область 228 16
Россия - Тульская область 752 15
Россия - Забайкальский край 356 15
Россия - Воронежская область 394 15
Россия - Краснодарский край 913 14
Россия - Владимирская область 366 13
Россия - Республика Ингушетия 188 13
Россия - Белгородская область 363 11
Россия - Приморский край - Приморье 604 11
Россия - Новгородская область 281 11
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 668 11
Россия - Брянск 216 10
Россия - Свердловская область 804 10
Россия - Омская область 382 10
Россия - Тюменская область 581 9
Россия - Челябинская область 658 9
Россия - Ивановская область 261 9
Россия - Липецкая область 291 9
Россия - Ярославская область 329 9
Россия - Республика Алтай 681 9
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Федеральное законодательство 254 5
Информационное общество Смоленской области - государственная программа 6 5
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 345 3
Образование в России 328 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 32 2
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 2
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
Ордена СССР - Орденская система СССР 11 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Антимонопольный комплаенс 1 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 84 1
ГрК РФ - Градостроительный кодекс Российской Федерации 16 1
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ОКПД - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 20 1
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ТКО - Твердые коммунальные отходы 14 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1420 1
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ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 47 1
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Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 1
ОВД - Органы внутренних дел - Государственные органы исполнительной власти, составная часть правоохранительной системы 29 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
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Яндекс.ШАД - Школа анализа данных 19 2
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ГАПОУ Бугурусланский нефтяной колледж 1 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 49 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 1
Worldskills - IT Software Solutions for Business 3 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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