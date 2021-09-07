Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Смоленская область
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 226, упоминаний - 376
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Орловский Виктор 229 7
|Агафонова Наталия 35 3
|Островский Алексей 7 3
|Гурджиян Руслан 17 3
|Никифоров Николай 1126 3
|Путин Владимир 1820 3
|Щеголев Игорь 676 2
|Примаков Евгений 6 2
|Жаров Александр 165 2
|Гордеев Алексей 10 2
|Эмдин Сергей 67 2
|Массух Илья 192 2
|Духовницкий Олег 91 2
|Суслова Марина 7 2
|Протасов Сергей 9 1
|Павкин Кирилл 5 1
|Холманских Игорь 1 1
|Рудометкин Андрей 2 1
|Груданов Сергей 20 1
|Белавенцев Олег 1 1
|Бессонов Сергей 17 1
|Матовников Александр 1 1
|Гузанов Денис 6 1
|Албычев Кирилл 7 1
|Черногорцева Снежана 4 1
|Плиев Муса 5 1
|Чернякова Ирина 1 1
|Серебряков Виктор 42 1
|Блощинский Андрей 1 1
|Серкова Екатерина 1 1
|Мануева Екатерина 1 1
|Карпова Екатерина 1 1
|Башмаков Александр 10 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Петров Дмитрий 33 1
|Мандрон Ярослав 9 1
|Рябова Галина 21 1
|Евтушенко Олег 125 1
|Греф Герман 204 1
|Хасис Лев 96 1
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
|ComNews - Медиа-бизнес 12 1
|Вести FM - Вести ФМ 12 1
|Вести 24 - Российский информационный канал 20 1
|CNews Analytics 1988 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755608, в очереди разбора - 659298.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755608, в очереди разбора - 659298.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru