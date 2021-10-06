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Россия
Смоленск


06.10.2021 MCN Telecom подключила три крупных российских региона к сети MVNO 1
16.09.2021 «Аладдин Р.Д.» выпустила новый продукт для защиты данных в ОС семейства Linux - Secret Disk Linux 1
26.08.2021 Как помогали клиентам, партнерам, предпринимателям в пандемию: Tele2 выпустила социальный отчет 1
02.08.2021 В России не нашлось поставщика серверов и СХД для «Гособлака» 1
29.07.2021 МТС обеспечила «смоленский» участок трассы М1 «Беларусь» мобильной связью и 4G-интернетом 1
06.07.2021 ИТ-системы обязательного медстрахования России переезжают в «Гособлако» за 1,4 миллиарда 1
08.06.2021 Система видеонаблюдения Axxon Next сертифицирована ГК Astra Linux 1
21.05.2021 «Билайн» создал удаленные контакт-центры в 6 городах 1
21.05.2021 «Билайн» создал удаленные контакт-центры в шести городах 1
29.04.2021 Россияне создали компактный сверхзащищенный планшет на отечественной ОС 1
01.04.2021 «Айтеко» завершила создание импортозамещенной инфраструктуры «ведомственного облака» ФИПС на базе решений ГК Astra Linux 1
23.03.2021 «Дочка» «Росатома» перевела 1,5 тыс. чиновников с Windows на Astra Linux 1
16.03.2021 Китайский «убийца» Uber приходит в 100 городов России 1
16.02.2021 Состоялся релиз новой версии диспетчера подключений виртуальных рабочих мест «Термидеск» 2
29.01.2021 Подтверждена совместимость VPN-клиента «С-Терра Клиент А» с ОС Astra Linux 1
27.01.2021 Получен сертификат ФСБ России на СКЗИ «АРМ администратора безопасности JaCarta» 1
18.01.2021 Подтверждена совместимость источника бесперебойного питания СИПБ с ОС Astra Linux 1
10.12.2020 Tele2 запустил тариф для любителей кино 1
27.10.2020 МТС ускорила 4G интернет на территории завода ПАО «Дорогобуж» 1
12.10.2020 «Первый бит» обеспечил переход ТПХ «Русклимат» на новую систему управленческого учета на базе «1С:ERP» 1
01.10.2020 Назван зарплатный потолок для сисадминов Windows в России 1
01.10.2020 Разработчики «1С» из 36 регионов приняли участие в финале чемпионата «Молодые профессионалы» 1
18.08.2020 «Билайн» ускорит Домашний интернет по всей России 1
25.05.2020 «Сберлогистика» расширила географию присутствия до 42 регионов 1
06.05.2020 Более 8 тысяч студентов и школьников приняли участие в «1С:Соревнованиях 2020» 1
29.04.2020 «Ростелеком» установил тепловизоры для горнорудной компании «Алроса» 1
06.04.2020 «Манго телеком» увеличил территорию присутствия до 75 городов 1
03.03.2020 Почта России и «Яндекс.Маркет» запустили подключение интернет-магазинов к доставке 1
11.12.2019 Tele2 начал принимать старые телефоны на утилизацию 1
14.08.2019 Navitel выпустил обновление карт России, Белоруссии и Казахстана 1
16.04.2019 Монобрендовый сервисный центр Samsung открылся в Екатеринбурге 1
21.12.2018 «Яндекс» выпустил приложение Uber Russia. Машины Uber перекрашивают в цвета «Яндекса» 1
21.12.2018 Uber выпустил отдельное приложение для России — Uber Russia 1
17.10.2018 Экс-глава российского SAP и ИТ-кластера «Сколково» займется цифровизацией заводов «Ростеха» 1
06.02.2018 «Цифра» (ГК Ренова) купили права на разработчика IIoT из Санкт-Петербурга 1
06.12.2017 «РТ-Информ» оснастит перинатальные центры в 9 городах России 1
10.11.2017 «Инфотекс» представила новую версию системы обнаружения вторжений ViPNet IDS HS 1
22.06.2017 ТТК расширяет географию интерактивного ТВ 1
07.06.2017 SCADA-система RedKit подтвердила совместимость с российской ОС специального назначения Astra Linux Special Edition 1
26.05.2017 Проект «Яндекс.Лицей» представлен в новых городах 1

Публикаций - 232, упоминаний - 281

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

РусБИТех - ГК Astra Linux 426 48
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 30
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 15
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 15
Microsoft Corporation 10997 10
3726 8
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 8
Yandex - Яндекс 4098 5
SAP SE 3207 4
Ростех - Ростехнологии 2230 4
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 420 4
Samsung Electronics 5627 3
Huawei 2723 3
Крок 1219 3
Apple Inc - Эппл Рус 7669 3
Синтерра - Synterra 562 3
Комстар Регионы 89 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 2
Intel Corporation 4143 2
Softline - Софтлайн 1472 2
Oracle Corporation 3331 2
КНС Групп - Yadro 124 2
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 2
Крипто-ПРО 200 2
Docsvision - ДоксВижн 765 2
Mellanox Technologies 69 2
Цифра ГК 116 2
Комдив 20 2
Миранда-Медиа 20 2
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 2
RuBackup - Рубэкап 11 2
Панорама КБ 42 2
НСТ-АДИС - Новые Системные Технологии 2 2
Lenovo Group 1635 1
Ростех - Концерн Автоматика 396 1
Facebook 3764 1
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 268 1
HP Inc. 2893 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 1
Uber Technologies 258 3
Uber 257 3
ВТБ24 583 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Uber Russia 3 2
Global CIO 28 1
РусславБанк - РСБ 147 1
КонсультантПлюс 41 1
Мегаполисресурс ГК 4 1
Hays - Хейз Спешиалист Рекрутмент - рекрутинговое агентство 7 1
Русклимат ТПХ 6 1
Дорогобуж 5 1
Станкосервис ИЦ - Производственное предприятие 3 1
УЗТМ Ростсельмаш 13 1
УЦ Профи 2 1
ГАУЗ Брянская городская больница - Брянский перинатальный центр 1 1
Uber China 7 1
DeLaval - ДеЛаваль 1 1
Почта России ПАО 1570 1
Юнистрим - Unistream 166 1
Связь-банк 78 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 63 1
СберЛогистика 42 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 101 1
Алроса АК 81 1
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 69 1
Вертолеты России 114 1
Газпром нефть 380 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 58 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 1
Яндекс.Такси 271 1
ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 52 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 27
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 22
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 20
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 13
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 3
Совет Министров Республики Крым - Министерство образования науки и молодежи Республики Крым 2 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Президент Российской Федерации 1439 2
Правительство РФ 2198 2
Администрация Смоленской области 19 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
ГИБДД МВД ЦАФАП - Центры автофиксации правонарушений 10 1
Правительство Вологодской области 18 1
Правительство Вологодской области - Департамент финансов Вологодской области 3 1
МИАЦ ОО - Медицинский информационно-аналитический центр Омской области 2 1
ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 6 1
ФГУП ГлавУпДК при МИД России - Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России 10 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр 60 1
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 1
БУ ВО ЦИТ - Центр информационных технологий Вологодской области 4 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Федеральное казначейство России 766 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
Счётная палата РФ 459 1
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 77 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 718 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 203 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 6 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
Руссофт - Russoft 250 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 1
Creative Commons - некоммерческая организация 31 1
IHO - International Hydrographic Organization - Международная гидрографическая организация 3 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 14
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 191 8
ARM64 - Архитектура процессора 1017 8
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 6
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 5
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 227 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 5
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 4
3G - Стандарт мобильной связи 3699 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 4
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 3
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 598 3
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux 156 3
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 429 3
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 3
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза 54 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 443 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 2
WINE - Wine Is Not an Emulator - Альтернативная реализация Windows API 45 2
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 181 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1443 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
OSPF - Open Shortest Path First - Протокол динамической маршрутизации 31 2
Microsoft Windows приложения 105 2
OGC WMTS - Web Map Tile Service - открытая спецификация для публикации в сети цифровых карт с использованием кэшированных листов изображений 4 2
IEEE LACP - Link Aggregation Control Protocol - Протокол объединения нескольких физических каналов в один логический в сетях Ethernet 9 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3628 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 2
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 297 2
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 230 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 1
DDR - Double data rate 1062 1
ARMv7 - Архитектура процессора 40 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1201 1
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 49
Linux OS 4236 22
РусБИТех - Astra Linux Common Edition 62 21
Microsoft Windows 10 6602 13
Intel x86 - Архитектура процессора 990 10
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 9
IBM System Z - IBM eServer zSeries 49 8
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 7
Linux - Debian GNU 272 7
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 430 7
Google Android 10750 6
Microsoft Windows 849 5
Ред ОС 239 4
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 3
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 3
Aladdin JaCarta 147 3
OpenNebula 12 3
РусБИТех - Astra Linux Брест Виртуализация 6 3
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 3
Google Pay - Google Android Pay 297 2
Apple Pay 385 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 2
MariaDB 26 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 180 2
Chromium - Браузер 166 2
Microsoft SQL Server 789 2
Java - Язык программирования 1166 2
Цифра ГК Foreman - Система мониторинга промышленного оборудования 5 2
Мобайл Информ MIG T - Серия планшетные компьютеры 9 2
КриптоПро СКЗИ CSP 96 2
Microsoft Exchange 677 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 787 2
Mellanox Spectrum 5 2
IBM System p - IBM eServer pSeries 7 2
IBM Power8 27 2
Apple iOS 5741 2
Huawei TaiShan - Серия серверов 28 2
Apple - App Store 2198 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Docker - Платформа распределённых приложений 146 2
Мылицын Роман 79 21
Кореш Виктор 71 2
Путин Владимир 1820 2
Чинкова Мария 25 2
Бугрецов Антон 5 2
Гутин Александр 11 2
Тараканов Дмитрий 3 2
Чернышов Михаил 32 2
Воскресенский Станислав 10 1
Внутских Евгений 1 1
Трошкин Сергей 1 1
Романов Дмитрий 53 1
Медведев Дмитрий 1433 1
Сивцев Илья 13 1
Черных Елена 2 1
Казарин Станислав 100 1
Умряева Татьяна 15 1
Орлов Виталий 18 1
Хлебородов Денис 4 1
Логинов Артем 3 1
Приданцев Сергей 82 1
Павкин Кирилл 5 1
Зискинд Леонид 6 1
Полякова Ольга 4 1
Щетинин Артур 2 1
Ильин Александр 10 1
Орловский Михаил 1 1
Малявкин Александр 22 1
Дербенков Сергей 5 1
Пахомов Алексей 1 1
Акимов Владислав 2 1
Семесько Юлия 2 1
Островский Алексей 7 1
Серкова Екатерина 1 1
Мануева Екатерина 1 1
Карпова Екатерина 1 1
Кучин Сергей 22 1
Скатин Алексей 33 1
Нуралиев Борис 204 1
Петров Михаил 88 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 120
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 79
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 66
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 33
Россия - ПФО - Казань 1507 33
Россия - Орёл 214 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 21
Россия - СФО - Новосибирск 1954 19
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 17
Россия - Курск 231 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 13
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1106 12
Россия - Мурманск 254 11
Казахстан - Республика 2618 9
Россия - Новороссийск 140 9
Россия - Керчь 35 8
Россия - Владивосток 864 8
Россия - Севастополь 419 8
Россия - Воронеж 684 7
Украина 3344 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 6
Россия - Челябинск 768 6
Россия - Красноярск 843 6
Россия - Рязань 352 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 6
Россия - Махачкала 114 6
Россия - Кемерово 308 6
Россия - Волгоград 539 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 5
Беларусь - Белоруссия 2079 5
Россия - Тверь 323 5
Россия - Оренбург 254 5
Россия - Уфа 640 5
Россия - Барнаул 359 4
Россия - Белгород 238 4
Германия - Федеративная Республика 3606 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 4
Россия - Хабаровск 617 4
Россия - Ставрополь 269 4
Россия - Липецк 256 4
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 9
ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 15 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 245 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 220 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
Безопасные и качественные автомобильные дороги - АПВГК - Автоматические пункты весогабаритного контроля 5 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 1
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне 9 1
НТИ - Кружковое движение Национальной технологической инициативы 22 1
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 36 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1420 1
Безопасные и качественные автомобильные дороги - Национальный проект 30 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
Стрим-ТВ - телекомпания 79 2
CNews - ZOOM.CNews 1084 1
Известия ИД 59 1
Вести FM - Вести ФМ 12 1
КХЛ HD - телеканал 22 1
Вести 24 - Российский информационный канал 20 1
CNews Analytics 1988 1
ИСП РАН - Институт системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук 51 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
РАН - Российская академия наук 315 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 1
ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 13 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 114 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 44 1
Worldskills - IT Software Solutions for Business 3 1
1С:Соревнования 1 1
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 13 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755608, в очереди разбора - 659298.
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Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
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