Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Смоленск
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 232, упоминаний - 281
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Мылицын Роман 79 21
|Кореш Виктор 71 2
|Путин Владимир 1820 2
|Чинкова Мария 25 2
|Бугрецов Антон 5 2
|Гутин Александр 11 2
|Тараканов Дмитрий 3 2
|Чернышов Михаил 32 2
|Воскресенский Станислав 10 1
|Внутских Евгений 1 1
|Трошкин Сергей 1 1
|Романов Дмитрий 53 1
|Медведев Дмитрий 1433 1
|Сивцев Илья 13 1
|Черных Елена 2 1
|Казарин Станислав 100 1
|Умряева Татьяна 15 1
|Орлов Виталий 18 1
|Хлебородов Денис 4 1
|Логинов Артем 3 1
|Приданцев Сергей 82 1
|Павкин Кирилл 5 1
|Зискинд Леонид 6 1
|Полякова Ольга 4 1
|Щетинин Артур 2 1
|Ильин Александр 10 1
|Орловский Михаил 1 1
|Малявкин Александр 22 1
|Дербенков Сергей 5 1
|Пахомов Алексей 1 1
|Акимов Владислав 2 1
|Семесько Юлия 2 1
|Островский Алексей 7 1
|Серкова Екатерина 1 1
|Мануева Екатерина 1 1
|Карпова Екатерина 1 1
|Кучин Сергей 22 1
|Скатин Алексей 33 1
|Нуралиев Борис 204 1
|Петров Михаил 88 1
|Стрим-ТВ - телекомпания 79 2
|CNews - ZOOM.CNews 1084 1
|Известия ИД 59 1
|Вести FM - Вести ФМ 12 1
|КХЛ HD - телеканал 22 1
|Вести 24 - Российский информационный канал 20 1
|CNews Analytics 1988 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755608, в очереди разбора - 659298.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755608, в очереди разбора - 659298.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru