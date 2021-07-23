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Россия
Симферополь


23.07.2021 В 2021 году почти в два раза выросло количество пользователей, которые используют соцсети для поиска работы 1
12.03.2021 Серверы на «Эльбрусах» для МВД подорожали на 200 миллионов 1
01.03.2021 Полиция Крыма, Чечни и Дагестана получит серверы на «Эльбрусах» в ходе миллиардной закупки 1
13.11.2020 Ростех сертифицировал интеллектуальную систему охраны аэропортов 1
12.11.2020 Оператор Севастополя покидает Крым перед приходом созданной «Ростелекомом» компании 2
15.10.2020 Hyundai подвела итоги первого года Hyundai Mobility 1
02.10.2020 Tele2 проанализировала пассажиропоток в московских аэропортах 1
12.08.2020 Автоматизация регионального перечня услуг и работ. Практика Республики Крым 1
28.05.2020 Пилоты самолетов смогут заблаговременно узнать погоду в российских аэропортах 1
30.01.2020 «Яндекс» открыл набор на летнюю стажировку в Москве 2
12.11.2019 Образовательные организации Симферополя подключены к централизованной системе «Парус» 1
26.03.2019 «Балтика» переходит на новую ИТ-инфраструктуру 1
29.12.2018 10 знаковых сделок 2018 г., которые изменили ИКТ-отрасль России 1
27.12.2018 «Яндекс.Путешествия» проанализировали поездки россиян в 2018 году 1
25.12.2018 Экс-главком ракетных войск купил «Крымтелеком» за миллиард 1
17.10.2018 Navitel обновил карты России, Беларуси, Казахстана 3
17.07.2018 «Яндекс» открыл новый набор в школу разработки интерфейсов 2
25.06.2018 В Крыму дважды не нашли строителей для главного ЦОДа чиновников 1
15.03.2018 «Яндекс» открыл набор на летнюю стажировку 1
14.03.2018 Российские правоохранители закупают технику для взлома iPhone и смартфонов на Android 1
26.02.2018 «Связной Трэвел» удержал показатели выручки и EBITDA по итогам 2017 года 1
24.01.2018 R-Style Softlab открыла филиал в Новосибирске 1
27.12.2017 MCN Telecom ввел в эксплуатацию сеть дальней связи в ЮФО 1
12.12.2017 В Крыму потратят 50 миллионов на ремонт нового ЦОДа 2
21.06.2017 Годовой оборот «Манго Телеком» превысил 2,2 млрд рублей 1
08.06.2017 Вышел рейтинг CNews «Крупнейшие поставщики ИТ для транспорта». За год рынок вырос на треть 1
22.05.2017 «Кронштадт» завершил первый этап создания единой картографической системы для Минобороны РФ 1
24.03.2017 «Яндекс» открывает набор на летнюю стажировку 2017 года 1
15.03.2017 Центр электронной картографии Минобороны РФ оснащен системой создания и обновления цифровой информации о местности 1
21.02.2017 «Элар» автоматизировала деятельность Центральной городской библиотеки им. Л.Н. Толстого Севастополя 1
15.02.2017 Mango Office обеспечит бизнес в 6 новых регионах облачными коммуникационными сервисами 1
01.02.2017 «СёрчИнформ»: с утечками конфиденциальной информации в 2016 году столкнулась каждая вторая российская компания 2
17.01.2017 Украина отбирает товарный знак у МТС 1
11.01.2017 В 2017 году качество мобильной связи протестируют в 83 субъектах РФ 1
30.12.2016 Современными услугами мобильной связи обеспечено около 97% территории Крыма 3
19.10.2016 МТС подвел итоги летних розничных продаж билетов в сети МТС Ростовской области 1
18.10.2016 МТС подвел итоги продаж билетов в розничной сети МТС Пермского края 1
13.10.2016 «Деловая Россия» и «Атол» проведут семинары о реформе 54-ФЗ в 15 городах России 2
11.10.2016 ФНС рассказала о том, как перейти на онлайн-кассы 1
27.09.2016 Объявлены победители Всероссийских соревнований в сфере ИКТ Huawei Honor Cup 2016 1

Публикаций - 115, упоминаний - 147

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 7
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 134 7
Yandex - Яндекс 4101 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 6
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 5
Microsoft Corporation 11077 3
Укртелеком 127 3
Ростех - Ростехнологии 2230 3
Huawei 2730 3
Крымтелеком 41 3
Киевстар 260 2
РЖД ГВЦ - Главный вычислительный центр 14 2
Ростех Азимут 16 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 2
ZTE Corporation 550 2
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 443 2
Севтелеком - Севастополь-Телеком - СевТелекомСвязь 26 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
Apple Inc - Эппл Рус 7701 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 2
Космическая связь ФГУП ГПКС 212 1
Крок 1219 1
Астерос - Asteros 531 1
InfoWatch - Инфовотч 607 1
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС - Московская городская радиотрансляционная сеть 73 1
Восход ФГБУ НИИ 365 1
Инфосистемы Джет 675 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Continuum Innovation 39 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 593 1
Samsung Electronics 5666 1
Stins Coman - Стинс Коман 28 1
Rambler Media 71 1
Парус 202 1
Старт2ком 5 1
Интертелеком - Intertelecom 31 1
ЦРТС НПП - Цифровые радиотехнические системы - Научно-производственное предприятие 11 1
Alcatel-Lucent Enterprise 331 1
Элемтэ-Инвест 5 1
РусславБанк - РСБ 147 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
УКИП - Управляющая компания инфраструктурных проектов 5 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 2
Связной ГК 878 2
Транснефть 159 1
Anywayanyday 18 1
Жемчужина - Санаторий 5 1
Мисхор - клинический санаторий 3 1
Дюльбер - Санаторий 3 1
Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) 19 1
Бельбек - аэродром совместного базирования на северо-западе Севастополя 4 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 23 1
Hyundai Mobility Lab 2 1
Связной Travel - Связной Трэвел 8 1
Международный аэропорт Нижний Новгород имени В. П. Чкалова - Стригино 4 1
Ай-Петри - Санаторий Ялта Крым 4 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 619 1
AliExpress 275 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
Почта Банк 289 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 75 1
Pandao 21 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 1
Carlsberg Group 13 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 185 1
Аэрофлот 493 1
Евросеть 885 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Балтика - Пивоваренная компания 111 1
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 1
Hyundai Motor 145 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 8
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 4
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 2
Росавиации - Федеральное агентство воздушного транспорта 48 1
ФТС РФ - Ростовская таможня 2 1
Минцифры РФ - Общественный совет 2 1
ГРБС - Главный распорядитель бюджетных средств 19 1
Амбулатория Партенит - Партенитская амбулатория 1 1
Администрации города Симферополя - Управлении образования администрации города Симферополя 2 1
Совет Министров Республики Крым - Министерство Внутренней Политики Информации и Связи Республики Крым 5 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 1
ФГУП Госкорпорация по ОрВД - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации 28 1
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 412 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 65 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 650 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 1
3G - Стандарт мобильной связи 3731 9
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 439 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1210 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 2
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1697 2
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 225 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1341 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3679 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 125 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2892 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 212 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2447 1
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 152 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 1
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 150 1
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза 54 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 265 1
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 101 1
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 482 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 1
Google Android 10751 7
Apple iOS 5742 7
Intel x86 - Архитектура процессора 992 2
ПриватБанк Приват24 113 2
Крымтехнологии ЦОД 2 2
Mango Cloud Systems - Mango Office 114 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Schneider Electric Galaxy - Серия ИБП 12 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
VK - Mail.ru Одноклассники 857 1
Symbian OS 776 1
Яндекс.Метрика 81 1
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 328 1
Alibaba Tmail 6 1
Citrix ADM - Citrix Application Delivery Management 1 1
Nokia BB5 1 1
Cisco ASR - Cisco Aggregation Services Routers - Cisco Aggregated Service Router - серия маршрутизаторов 20 1
Cisco ASA - Cisco Adaptive Security Appliance 38 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 1
Hyundai Sonata - беспилотный автомобиль 11 1
Schneider Electric Inrow RC 3 1
Hyundai Creta - кроссовер 3 1
Hyundai Mobikey 1 1
Ростех Азимут D-ATIS - сервис доставки метеорологической и аэронавигационной информации 1 1
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 1
Cisco VSS - Cisco Virtual Switching Systems 1 1
Cellebrite UFED Touch2 Ultimate Ruggedized 10 1
Apple iPhone 8 157 1
Apple iPhone 5 710 1
Apple iPhone X - Серия смартфонов 212 1
R-Style Softlab - RS-Bank 228 1
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 1
Citrix ADC - Citrix Application Delivery Controller - NetScaler ADC 31 1
Schneider Electric Ecostruxure Building Operation 4 1
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 1
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 1
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 34 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Huawei P - Серия смартфонов 72 1
Медведев Дмитрий 1433 6
Никифоров Николай 1126 5
Фролова Светлана 41 3
Шатравко Александр 3 3
Зарицкий Владимир 7 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 2
Воронцов Владимир 1 1
Боос Алексей 1 1
Громов Ростислав 7 1
Сорокин Александр 4 1
Калицев Алексей 1 1
Френкель Лев 46 1
Фроловский Денис 1 1
Дорош Алексей 1 1
Подгородецкая Татьяна 2 1
Середа Олеся 1 1
Бредучев Александр 1 1
Бережной Сергей 3 1
Королев Сергей 10 1
Токарев Юрий 2 1
Луканев Андрей 1 1
Путин Владимир 1824 1
Осеевский Михаил 221 1
Евтушенко Олег 125 1
Ананьев Дмитрий 53 1
Малис Александр 111 1
Вермишян Геворк 61 1
Солдатенков Сергей 113 1
Волин Алексей 113 1
Соколов Алексей 121 1
Малис Олег 55 1
Калугин Сергей 162 1
Макаров Алексей 49 1
Козырев Алексей 270 1
Мельников Александр 63 1
Дворкович Аркадий 169 1
Wu Aiden - У Эйден 22 1
Ройтман Евгений 34 1
Белоусов Сергей 217 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 80
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 38
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 32
Украина 3365 31
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 23
Россия - ПФО - Казань 1515 20
Россия - СФО - Новосибирск 1967 17
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 15
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 11
Россия - ПФО - Самара 1288 7
Россия - Сочи 912 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 6
Россия - Махачкала 114 5
Беларусь - Белоруссия 2088 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 4
Россия - Республика Крым 626 4
Россия - Севастополь 420 3
Европа 3752 3
Россия - Астрахань 240 3
Россия - Челябинск 772 3
Россия - Владивосток 864 3
Россия - Красноярск 845 3
Россия - Краснодар 1039 3
Россия - Вологодская область - Череповец 116 3
Россия - Краснодарский край 914 2
Россия - Волгоградская область 398 2
Турция - Турецкая республика 952 2
Россия - Воронеж 690 2
Беларусь - Минск 327 2
Россия - Иннополис 292 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 2
Индия - Республика 2169 2
Россия - Иркутск 465 2
Россия - Ханты-Мансийск 115 2
Восточная Европа 1678 2
Россия - Хабаровск 622 2
Россия - Курск 231 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 2
Казахстан - Республика 2629 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 3
Пиратство - Авторское право 206 2
Информационное общество - Государственная программа 282 2
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 91 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 1
POI - points of interest 60 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2849 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
Автомагистраль Р-256 (М-52) Чуйский тракт - Федеральная автомобильная дорога по маршруту Новосибирск-Новоалтайск-Бийск-Майма-государственная граница с Монголией 2 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
CNews Analytics 1988 4
Fortune Global 500 160 1
Яндекс ШРИ - Школа разработки интерфейсов 5 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 3
Олимпийские игры - Olympic Games 302 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761758, в очереди разбора - 665447.
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