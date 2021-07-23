Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Симферополь
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 115, упоминаний - 147
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Медведев Дмитрий 1433 6
|Никифоров Николай 1126 5
|Фролова Светлана 41 3
|Шатравко Александр 3 3
|Зарицкий Владимир 7 2
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 2
|Воронцов Владимир 1 1
|Боос Алексей 1 1
|Громов Ростислав 7 1
|Сорокин Александр 4 1
|Калицев Алексей 1 1
|Френкель Лев 46 1
|Фроловский Денис 1 1
|Дорош Алексей 1 1
|Подгородецкая Татьяна 2 1
|Середа Олеся 1 1
|Бредучев Александр 1 1
|Бережной Сергей 3 1
|Королев Сергей 10 1
|Токарев Юрий 2 1
|Луканев Андрей 1 1
|Путин Владимир 1824 1
|Осеевский Михаил 221 1
|Евтушенко Олег 125 1
|Ананьев Дмитрий 53 1
|Малис Александр 111 1
|Вермишян Геворк 61 1
|Солдатенков Сергей 113 1
|Волин Алексей 113 1
|Соколов Алексей 121 1
|Малис Олег 55 1
|Калугин Сергей 162 1
|Макаров Алексей 49 1
|Козырев Алексей 270 1
|Мельников Александр 63 1
|Дворкович Аркадий 169 1
|Wu Aiden - У Эйден 22 1
|Ройтман Евгений 34 1
|Белоусов Сергей 217 1
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
|СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|CNews Analytics 1988 4
|Fortune Global 500 160 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761758, в очереди разбора - 665447.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761758, в очереди разбора - 665447.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru