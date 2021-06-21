Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Россия
Серпухов


21.06.2021 ЦППК начала запуск билетных автоматов новой модификации 1
23.10.2020 Такси с рециркуляторами «Росэлектроники» появились на дорогах страны 1
24.04.2020 Как «Яндекс» за долги перед ВТБ купил землю под свою будущую штаб-квартиру 2
04.03.2020 Российские города отрейтинговали по IQ 1
04.03.2020 Минстрой России представил первый индекс IQ городов 1
03.02.2020 МТС создаст основу для умных городов в Московской области 1
01.02.2018 В Подмосковье школьница погибла от удара током при зарядке мобильника 2
28.07.2016 Tele2 расширяется в Подмосковье 1
09.12.2015 «Билайн» увеличил на 15% количество базовых станций 4G в Московском регионе 1
09.11.2015 NetByNet улучшает качество кабельного телевидения 2
26.10.2015 «Стрелка» - пример эффективного государственно-частного партнерства 1
16.04.2015 Картой «Стрелка» можно оплатить проезд в коммерческих автобусах 1
15.04.2015 Tele2 начала строительство монобрендовой розницы в Москве 1
12.12.2014 В почтовое обращение выходят шесть марок в рамках серии «Современное искусство России» 1
23.04.2014 «Синтеллект» перевел «Маревен Фуд Сэнтрал» на новую версию СЭД Docsvision 1
09.10.2012 «МегаФон» представил мобильный 4G роутер 1
04.10.2012 «МегаФон» запускает 4G в Московской области 1
05.06.2012 К 2015 г. в Московской области откроется более 70 МФЦ по оказанию госуслуг 1
19.04.2012 МТС запустила первую сеть 3G в диапазоне 900 МГц в Хабаровском крае 1
28.03.2012 У кого государство отобрало частоты. СПИСОК 1
26.03.2012 «Билайн» расширяет зону покрытия 3G и запускает новый интернет-тариф в Московском регионе 1
18.01.2012 В Серпухове запустили программу «Безопасный город» 2
30.09.2011 «Мегафон» предрек смерть GSM 1
07.07.2011 «Билайн» объявил итоги и перспективы развития проводного интернета и запустил новые тарифы в Московском регионе 1
07.07.2011 Xerox оптимизировал процесс выпуска товаросопроводительной документации в логистическом центре сети «Дикси» 1
09.03.2011 «АйТи» автоматизировала первую безоператорную АЗС в Московской области 1
01.11.2010 Россия: 3G дойдет до глубинки 1
29.10.2010 ГКРЧ разрешила «большой тройке» развертывание сетей 3G в диапазоне 900/1800 МГц в Московском регионе 2
09.08.2010 «ВымпелКом» объявил о новых назначениях в бизнес-единицах «Россия» и «СНГ» 1
15.07.2010 Центры компьютерной грамотности Microsoft открылись на базе филиалов МФЮА 1
07.06.2010 В Москве состоится Всероссийский форум «Электронный муниципалитет 2010» 1
01.04.2010 Freshtel запускает в коммерческую эксплуатацию сеть 4G в четырех городах России 1
15.12.2009 Москвичи получат к Новому году видеозвонок 1
03.12.2009 Аналитики: Конкурент WiMAX в России появится через 5 лет 1
02.12.2009 Мобильный WiMAX в России: направления развития и перспективы 1
23.12.2008 Rosweb построил магистральную ВОЛС Москва – Долгопрудный – Дмитров 1
11.09.2008 Услуги «Акадо Телеком» доступны в 50 городах Московской области 1
28.05.2008 «Техносила» открыла четыре гипермаркета 1
27.05.2008 «МегаФон» открыл фирменный салон в Волоколамске 1
08.02.2007 DocsVision внедрят в DHV-S 2

Публикаций - 40, упоминаний - 46

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 8
Синтерра - Synterra 570 3
Yandex - Яндекс 4103 2
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 102 1
МегаФон Москва - Соник Дуо 77 1
Салют НПП - Научно-производственное предприятие 14 1
Columbus - Колумбус 125 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 1
Microsoft Corporation 11168 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 785 1
АйТи 753 1
SAP SE 3220 1
Samsung Electronics 5730 1
Парус 204 1
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 1
Apple Inc - Эппл Рус 7737 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
SEC Consult Services 931 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 185 2
УЭК - Универсальная электронная карта 512 2
Мострансавто 59 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 88 1
Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 29 1
РЖД Москва - Павелецкий вокзал 7 1
CyberPlat - КиберПлат 205 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 38 1
Корстон - Korston Hotels - Гостиничный комплекс 16 1
Напа ООО 3 1
ТНК-ВР Холдинг 148 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 2
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
ФОИ - Фонд образовательных инноваций НИУ 2 1
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 255 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 11 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 2
3G - Стандарт мобильной связи 3753 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1350 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 786 1
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
Умный регион - концепция инновационного развития городов и районов 15 1
Стрелка - Транспортная карта 113 2
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 100 2
Samsung Galaxy Note 558 1
Apple iPhone 5 710 1
Apple iPhone 4 700 1
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi, Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 39 1
Apple iOS 5742 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
Google Android 10751 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 122 1
Якушев Владимир 16 2
Попов Алексей 319 2
Кузнецов Павел 13 1
Бакунов Григорий 19 1
Кузнецов Александр 75 1
Яковицкий Алексей 12 1
Кузнецов Анатолий 2 1
Клягин Александр 1 1
Киссиди Георгис 1 1
Dornacher Nathan - Дорначер Натан 2 1
Ma Ai Lun - Ма Ай Лунь 2 1
Мычкин Дмитрий 1 1
Киссиди Одиссей 2 1
Бушуев Александр 5 1
Рудычева Наталья 81 1
Чекмарев Александр 2 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 25
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 22
Россия - Российская федерация - РФ 57680 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 9
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 64 4
Россия - ПФО - Казань 1522 4
Россия - Московская область - Подольск - Подольский район 70 3
Россия - Московская область - Ивантеевка 12 3
Россия - Электросталь 36 3
Россия - Раменское 37 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 3
Россия - Реутов 43 3
Россия - Балашиха 68 2
Россия - Дубна 134 2
Россия - Химки 88 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1116 2
Россия - Орехово-Зуево 29 2
Россия - Наро-Фоминск 6 2
Россия - Тюмень 499 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 2
Россия - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 34 1
Россия - Люберцы 49 1
Россия - Московская область - Ногинск 21 1
Россия - Щёлково 33 1
Россия - Гатчина 20 1
Россия - Пущино 7 1
Украина 3398 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 666 1
Россия - Иркутская область 548 1
Россия - Жуковский 24 1
Москва - Красная Роза - бизнес-центр 46 1
США - Флорида 145 1
Новая Москва 45 1
Россия - Ставрополь 275 1
МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 150 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 20 1
New retail 2 1
Прайм - Агентство экономической информации 529 1
CNews Analytics 1991 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 2
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769883, в очереди разбора - 673566.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще