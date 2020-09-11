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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия Северный Кавказ Северо-Кавказский регион Приэльбрусье
Публикаций - 256, упоминаний - 287
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ярахмедов Руслан 12 9
|Прозоров Дмитрий 58 8
|Холикбердиев Тахир 14 8
|Постных Олег 12 7
|Медведев Дмитрий 1604 3
|Игошкина Ольга 12 3
|Попов Алексей 329 3
|Орловский Виктор 325 3
|Брюквин Юрий 281 3
|Гусев Дмитрий 51 2
|Чурсин Игорь 20 2
|Тарасенко Андрей 8 2
|Тамбовцев Виктор 2 2
|Щеголев Игорь 685 2
|Бандурин Гаральд 15 2
|Бурлаков Радмир 14 2
|Шойгу Сергей 84 2
|Чувичкина Марина 16 2
|Путин Владимир 2542 2
|Албычев Александр 86 2
|Климов Андрей 23 2
|Суворов Владимир 17 2
|Миллер Сергей 43 2
|Высочина Людмила 22 2
|Солдатенков Сергей 157 2
|Рахманов Максим 47 2
|Гаглоев Арсен 2 2
|Шипов Савва 74 2
|Пальчун Кирилл 47 2
|Хоценко Виталий 3 2
|Хасьянова Гульнара 117 1
|Руденко Дмитрий 25 1
|Кузнецов Сергей 138 1
|Иванов Сергей 360 1
|Чубаров Олег 2 1
|Скляр Алексей 51 1
|Мордашов Алексей 36 1
|Попов Михаил 53 1
|Бойко Елена 174 1
|Терещенко Денис 51 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1187964, в очереди разбора - 951453.
Создано именных указателей - 84639.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1187964, в очереди разбора - 951453.
Создано именных указателей - 84639.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru