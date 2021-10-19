Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Севастополь
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 419, упоминаний - 861
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Никифоров Николай 1126 22
|Путин Владимир 1820 18
|Медведев Дмитрий 1433 18
|Иванов Олег 124 10
|Носков Константин 201 10
|Ротенберг Аркадий 42 9
|Ротенберг Игорь 35 7
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 5
|Кушиков Петр 13 5
|Зарицкий Владимир 7 5
|Автомонов Александр 9 5
|Акимов Максим 167 5
|Ройтман Евгений 34 5
|Осипова Александра 16 5
|Лящ Михаил 32 4
|Fattouche Pierre - Фатуш Пьер 5 4
|Ротенберг Борис 5 4
|Солодовников Денис 62 4
|Козырев Алексей 270 4
|Белик Дмитрий 10 4
|Голомолзин Анатолий 52 4
|Мылицын Роман 79 3
|Евраев Михаил 222 3
|Зырьянов Сергей 3 3
|Кисляков Евгений 83 3
|Полонский Дмитрий 13 3
|Гусев Александр 26 3
|Чибис Андрей 19 3
|Шатравко Александр 3 3
|Громов Ростислав 7 3
|Суслов Константин 19 3
|Щеголев Игорь 676 3
|Миронов Сергей 40 3
|Смирнов Алексей 142 3
|Рейман Леонид 407 3
|Авербах Владимир 121 2
|Горобцов Алексей 14 2
|Стариков Дмитрий 9 2
|Чурсин Игорь 20 2
|Нечаев Владимир 10 2
|CNews Analytics 1988 21
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 6
|Future Workplace 4 1
|CNews Analitycs Топ федеральных ИТ-чиновников 12 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755600, в очереди разбора - 659290.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755600, в очереди разбора - 659290.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru