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Россия
Севастополь


19.10.2021 15 городов России охватит сеть коммерческих ЦОДов за 50 миллиардов 1
11.10.2021 Россияне выберут, куда провести мобильную связь 4G 1
17.09.2021 К 11 утра проголосовал каждый третий россиянин, зарегистрировавшийся на удаленное голосование на портале «Госуслуг» 1
17.09.2021 Более 10% избирателей уже успешно проголосовали на федеральной платформе 1
24.08.2021 «Ростелеком» адаптировал портал системы дистанционного электронного голосования для слабовидящих 1
24.08.2021 Россию пересаживают на электромобили. Власти обещают владельцам льготы по налогам, кредитам, парковке 1
10.08.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2021 г. 3
23.07.2021 В 2021 году почти в два раза выросло количество пользователей, которые используют соцсети для поиска работы 1
19.07.2021 «Ростелеком» опубликовал техническое описание целевой архитектуры дистанционного электронного голосования 1
16.07.2021 «Ростелеком» опубликовал техническое описание целевой архитектуры ДЭГ 1
09.07.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2021 г. 2
23.06.2021 Господдержка отечественных электромобилей удвоилась за месяц. Теперь это 804 миллиарда 1
21.06.2021 Вышедший из-под ареста основатель «Компьюлинка» продал компанию 1
01.06.2021 В России появятся сотни дизайн-центров для разработки микроэлектроники 1
01.06.2021 Власти: Против российских ИТ-компаний в скором времени введут санкции 1
31.05.2021 «Ростех» создаст кафедру мобильной связи в СевГУ 1
18.05.2021 Государство вложит 418 миллиардов в российские электромобили 1
19.04.2021 НИТУ «МИСиС» и фонд «Вклад в будущее» запустили проект по обучению ИИ в школах России 1
15.04.2021 «Лига цифровой экономики» открыла офис в Минске 1
09.04.2021 Экс-замглавы Минобрнауки назначен директором по взаимодействию с госорганами ИТ-холдинга Talenttech 1
08.04.2021 Региональная команда ОТР выросла на 35% 1
23.03.2021 «Дочка» «Росатома» перевела 1,5 тыс. чиновников с Windows на Astra Linux 1
12.03.2021 Серверы на «Эльбрусах» для МВД подорожали на 200 миллионов 1
04.03.2021 Силовики в Крыму разгромили технологичные игорные клубы. Организаторам грозит 6 лет тюрьмы. Видео 6
01.03.2021 Полиция Крыма, Чечни и Дагестана получит серверы на «Эльбрусах» в ходе миллиардной закупки 2
18.02.2021 Бывший топ-менеджер «Ростелекома» арестован за взятки в нацпроекте «Цифровая экономика» 1
17.02.2021 Более 100 площадок для испытания современных технологий доступны московским инноваторам 1
13.01.2021 Veon доверил свой украинский актив врагам «Газпрома» 2
13.01.2021 Главному оператору связи Севастополя грозит банкротство 5
28.12.2020 Власти заставят «Ростелеком» провести сотовую связь во все российские деревни 3
24.12.2020 Топ-65 региональных ИТ-руководителей по размерам недвижимости 2
23.12.2020 Власти пустят «с молотка» 4G-частоты в Севастополе 9
22.12.2020 Резидент «Сколково» оцифровал более 43 миллионов архивных записей по всей России 1
11.12.2020 У полковника МВД, арестованного по делу «Т-платформ», конфисковали квартиры в Москве и яхты 1
20.11.2020 Как регионы переходят к управлению на основе данных 5
12.11.2020 Оператор Севастополя покидает Крым перед приходом созданной «Ростелекомом» компании 11
03.11.2020 ИТ-руководители Минэкономразвития, Санкт-Петербурга, Севастополя, Калужской области выступят на CNews FORUM 2020 2
03.11.2020 В Крыму завершен проект «Создание сети в защищенном исполнении» 1
02.11.2020 В России разработали приложение для самоизоляции, которое не штрафует больных 1
02.11.2020 Севастополь запустит новые госуслуги в электронном виде при поддержке AT Consulting Восток 5

Публикаций - 419, упоминаний - 861

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 77
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 52
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 44
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 28
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 28
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 133 19
Крымтелеком 41 17
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 15
Киевстар 256 14
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 207 13
Севтелеком - Севастополь-Телеком - СевТелекомСвязь 26 13
Укртелеком 127 13
СевМобайл - Севастополь-Мобайл - Севастопольский сотовый оператор 20 12
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 12
Microsoft Corporation 10997 12
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС - Московская городская радиотрансляционная сеть 73 12
Ростех - Ростехнологии 2230 12
IBM 3524 10
Yandex - Яндекс 4098 10
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 10
КТК-Телеком - Volna Mobile - Волна Мобайл 15 9
К-Телеком - Win Mobile 22 9
Google LLC 7124 9
Миранда-Медиа 20 9
Мотив - Екатеринбург-2000 105 9
Apple Inc - Эппл Рус 7669 8
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 412 8
К Телеком 44 8
Huawei 2723 8
Таттелеком 102 7
ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 21 7
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 57 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 7
ГЛОНАСС АО 82 7
Компьюлинк ГК - Compulink 209 6
Vodafone Group 374 6
VK - Mail.ru Group 2482 6
ZTE Corporation 549 5
Восход ФГБУ НИИ 365 5
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 441 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 13
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 6
РЖД - Российские железные дороги 1081 5
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 129 5
Почта России ПАО 1570 4
Альфа-Банк 1122 4
Бельбек - аэродром совместного базирования на северо-западе Севастополя 4 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
Почта Банк 289 3
Газпромбанк - ГПБ 692 3
НСПК - Национальная система платежных карт 257 3
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 3
Ай-Петри - Санаторий Ялта Крым 4 3
Фин-Партнер УК 3 3
Вода Крыма ГУП РК 4 3
Дюльбер - Санаторий 3 3
Мисхор - клинический санаторий 3 3
Жемчужина - Санаторий 5 3
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 2
Visa International 1343 2
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 2
СМП банк - Северный морской путь 71 2
Банк Россия 56 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 48 2
УЭК - Универсальная электронная карта 512 2
ИнвестКапиталБанк 15 2
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 54 2
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 24 2
Регионспецстрой 2 2
Российские коммунальные системы 7 2
УКИП - Управляющая компания инфраструктурных проектов 5 2
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 2
ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна 2 2
РусславБанк - РСБ 147 2
eBay Inc 526 1
Уралсиб Банк 389 1
Росгосстрах 182 1
Нэклис-Банк 15 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 93
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 34
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 26
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 23
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 20
Президент Российской Федерации 1439 19
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 18
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 17
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 15
Правительство РФ 2198 13
Россвязь - Федеральное агентство связи 481 12
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 12
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 12
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 11
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 9
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 8
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 6
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 6
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 6
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 5
Счётная палата РФ 459 5
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 5
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 5
Правительство Москвы 649 4
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 4
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 4
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 4
Тверской районный суд города Москвы 15 4
ФСО РФ - Спецсвязь - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 21 3
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 378 3
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 57 3
Администрация Президента РФ 267 3
Федеральное казначейство России 766 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 3
Правительство и губернатор Ростовской области 27 3
Арбитражный суд города Москвы 339 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 3
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 3
Руссофт - Russoft 250 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 2
Развитие - Некоммерческое партнерство содействия развитию ЖКХ 2 2
Национальный Союз Водоканалов 2 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 3 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 14 1
Creative Commons - некоммерческая организация 31 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 6 1
IHO - International Hydrographic Organization - Международная гидрографическая организация 3 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 29
3G - Стандарт мобильной связи 3699 24
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 14
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 14
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 13
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 472 10
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 191 9
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 7
Стриж - LPWAN XNB - Энергоэффективный протокол дальнего радиуса действия 26 6
ARM64 - Архитектура процессора 1017 6
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 152 5
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 41 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 5
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 145 5
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 4
FM-радиовещание - FM-тюнер 457 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 4
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 3
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 125 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 594 3
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 249 3
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 3
Big Data - Большие данные 1136 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 132 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 429 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 336 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 16
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 11
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 10
Google Android 10750 10
Linux OS 4236 10
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 9
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 8
VK - Mail.ru Одноклассники 848 8
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 8
Intel x86 - Архитектура процессора 990 7
Apple iOS 5741 6
Google Play - Google Store - Android Market 2515 6
IBM System Z - IBM eServer zSeries 49 6
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 5
Linux - Debian GNU 272 5
Microsoft Windows 10 6602 5
МТС SIM-карты 35 4
WhatsApp Messenger 654 4
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 4
Rakuten Viber 429 4
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 430 4
Google YouTube - Видеохостинг 1702 3
РусБИТех - Astra Linux Common Edition 62 3
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 3
ФСТТ РФ - Федеральная сеть транспортной телематики 7 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 3
ФНС РФ ЦОД 22 3
Яндекс.Карты и Транспорт 293 3
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 3
Microsoft Windows 849 3
Huawei TaiShan - Серия серверов 28 2
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 2
Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 45 2
ВымпелКом - Билайн Личный кабинет - Мой Билайн 56 2
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 274 2
VK - Mail.ru Одноклассники ТамТам - мессенджер 30 2
Microsoft Exchange 677 2
Infotecs - ViPNet Client 53 2
Apple Pay 385 2
Beorg Smart Vision 10 2
Никифоров Николай 1126 22
Путин Владимир 1820 18
Медведев Дмитрий 1433 18
Иванов Олег 124 10
Носков Константин 201 10
Ротенберг Аркадий 42 9
Ротенберг Игорь 35 7
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 5
Кушиков Петр 13 5
Зарицкий Владимир 7 5
Автомонов Александр 9 5
Акимов Максим 167 5
Ройтман Евгений 34 5
Осипова Александра 16 5
Лящ Михаил 32 4
Fattouche Pierre - Фатуш Пьер 5 4
Ротенберг Борис 5 4
Солодовников Денис 62 4
Козырев Алексей 270 4
Белик Дмитрий 10 4
Голомолзин Анатолий 52 4
Мылицын Роман 79 3
Евраев Михаил 222 3
Зырьянов Сергей 3 3
Кисляков Евгений 83 3
Полонский Дмитрий 13 3
Гусев Александр 26 3
Чибис Андрей 19 3
Шатравко Александр 3 3
Громов Ростислав 7 3
Суслов Константин 19 3
Щеголев Игорь 676 3
Миронов Сергей 40 3
Смирнов Алексей 142 3
Рейман Леонид 407 3
Авербах Владимир 121 2
Горобцов Алексей 14 2
Стариков Дмитрий 9 2
Чурсин Игорь 20 2
Нечаев Владимир 10 2
Россия - Российская федерация - РФ 57124 331
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 130
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 85
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Украина 3344 69
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 33
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 26
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 24
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 23
Россия - Краснодарский край 913 19
Россия - ПФО - Казань 1507 18
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Россия - Калининградская область 531 10
Россия - Красноярский край 657 10
Беларусь - Белоруссия 2079 10
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 9
Германия - Федеративная Республика 3606 9
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Россия - Новороссийск 140 8
Россия - Смоленск 232 8
Россия - Новосибирская область 810 7
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1106 7
Россия - Республика Алтай 681 7
Россия - Астраханская область 369 7
Россия - Иркутская область 536 7
Россия - Республика Мордовия 386 7
Россия - Чеченская Республика (Чечня) 220 7
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ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 19
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 13
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ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 9
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 345 8
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ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 7
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РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 21 3
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ящик Пандоры 31 3
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