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Россия
Свободный


03.03.2020 Стоит ли покупать видеоняню: 9 хороших моделей 1
27.08.2019 ИТ против дальнобойщиков: как повысить безопасность на дорогах 1
17.05.2016 Интернет-трафик в сети «МегаФон» в Приамурье вырос на 1000% за 5 лет 1
28.04.2016 МТС покажет жителям Приамурья в два раза больше каналов в HD-качестве 1
05.02.2016 «МегаФон» сделал доступными услуги 4G-интернета еще для 140 000 жителей Амурской области 1
29.01.2016 «МегаФон» улучшил качество связи в 12 районах Амурской области в 2015 г. 2
22.01.2016 «МегаФон» ввел в эксплуатацию 800 км ВОЛС в Амурской области 1
16.12.2015 Жители Забайкалья могут смотреть ТВ со спутников над западной частью России 1
08.10.2015 МТС внедрила технологию мультивещания в Бурятии 1
08.09.2015 МТС построила новую оптическую линию связи на Дальний Восток 1
14.08.2015 «МегаФон» улучшил качество связи в семи районах Амурской области 1
21.01.2015 ТТК подключил 70 тыс. абонентов в Забайкальском крае и Амурской области 1
10.12.2014 МТС установила мобильную велозарядку для красноярских студентов 1
28.10.2014 Госсектор опять пытается перейти на СПО 2
20.10.2014 Виртуальная АТС Mango Office научилась переадресовывать повторные звонки на того же сотрудника 1
19.03.2014 МТС построила новую линию связи между Сибирью и Дальним Востоком 1
09.10.2013 МТС запустила сеть LTE в Амурской области 1
23.08.2013 BI в банках: теперь не только для отчетности 1
03.12.2012 Вендоры и разработчики: партнерство во имя мира 1
26.07.2012 ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Хабаровске 1
11.07.2012 Выручка «Манго Телеком» за первое полугодие 2012 г. составила 226 млн руб. 1
20.03.2012 «Манго Телеком» запустила новую услугу «Двухуровневое голосовое меню (IVR)» 1
28.07.2011 «Большая тройка» обеспечит связью около 100 отдаленных населенных пунктов Дальнего Востока и Восточной Сибири 1
12.07.2011 «Яндекс.Карты» добавили новые спутниковые снимки 157 городов 1
21.04.2011 Операторы «Большой тройки» готовы обеспечить связью трассу «Амур» к 1 октября 2011 г. 1
08.04.2011 СМБ переманивают на виртуальные АТС 1
11.01.2011 Арабоязычные каналы лидируют в индустрии международного спутникового вещания 1
24.09.2010 Выручка компании «ТТК-Чита» в первом полугодии составила 98,5 млн руб. 1
10.06.2010 Начало июня: умные дома будут строить в регионах 1
03.06.2010 В жилых домах Амурской области установят счетчики ресурсов ЖКХ 1
19.04.2010 МТС запустила федеральную тарифную опцию «Область» 1
18.03.2009 «А1 Агрегатор»: запуск новых тарифов помог увеличить число партнеров 1
08.12.2008 Идеологи СПО написали свой «План-2020» 1
09.07.2008 «Комстар-ОТС» запускает в Оренбургской области безлимитный интернет 1

Публикаций - 35, упоминаний - 37

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 11
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1518 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 3
Microsoft Corporation 11226 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 1
SEC Consult Services 931 1
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 57 1
Viasat 60 1
ФИТ - Фабрика информационных технологий 14 1
Samsung Electronics 5749 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 788 1
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 76 1
Jolla - Sailfish Holding 58 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 265 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Правительство РФ 2209 1
Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 47 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 1
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1441 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
Wireguard VPN - Коммуникационный протокол шифрования виртуальных частных сетей 5 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1149 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 447 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1716 1
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 194 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3007 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 1
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 343 1
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 107 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3080 1
ППВК - Передвижные пункты весового контроля 1 1
Reverse Pathfiltering - фильтрация возвратного пути или проверка обратного адреса 1 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1156 1
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 72 1
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 1
IPSec VPN - IP Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange 123 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 1
3G - Стандарт мобильной связи 3757 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 304 1
IPv6 - Internet Protocol version 6 213 1
IPv4 - Internet Protocol version 4 135 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2060 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1101 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 444 1
Apple iOS 5742 3
Google Android 10752 3
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
HP TouchPad - серия планшетов 22 1
Philips Avent SCD - Baby monitor - цифровая видеоняня 1 1
Java - Язык программирования 1185 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Microsoft Windows 864 1
МегаФон 4G+/LTE-сеть 10 1
ГРЗ - Регистрационные знаки транспортных средств в России 2 1
Безопасные и качественные автомобильные дороги - АСВГК - Автоматизированная система весогабаритного контроля движения транспортных средств 2 1
OpenVPN 31 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 193 1
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 435 1
Apple macOS 935 1
Linux OS 4288 1
Седов Владимир 11 5
Орловский Виктор 229 1
Зайцев Михаил 145 1
Ушацкий Андрей 101 1
Соловьев Дмитрий 51 1
Добронравов Олег 3 1
Степанов Антон 56 1
Кореш Виктор 71 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 11
Россия - Амурская область 321 8
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1294 6
Россия - Чита 201 5
Россия - Улан-Удэ 141 4
Россия - Благовещенск 88 4
Россия - Иркутск 473 4
Россия - Хабаровск 626 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 4
Россия - Красноярск 855 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2081 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 3
Россия - Владивосток 868 2
Казахстан - Республика 2661 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 2
Россия - Забайкальский край 356 2
Россия - ПФО - Казань 1526 2
Франция - Французская Республика 2150 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1140 2
Украина 3417 1
Германия - Федеративная Республика 3693 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1120 1
Россия - Находка 80 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1478 1
Россия - Восточная Сибирь 191 1
Россия - Республика Алтай 690 1
Россия - Республика Мордовия 392 1
Россия - Республика Карелия 308 1
Россия - Республика Бурятия 287 1
Россия - Архангельская область 353 1
Россия - Псковская область 312 1
Россия - Новгородская область 290 1
Россия - Вологда 194 1
Россия - Калининградская область 544 1
Россия - Краснодарский край 921 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1213 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 130 1
Безопасные и качественные автомобильные дороги - Национальный проект 30 1
КХЛ - Континентальная хоккейная лига 28 1
Безопасные и качественные автомобильные дороги - АПВГК - Автоматические пункты весогабаритного контроля 5 1
Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль 7 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2237 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 1
CNews - ZOOM.CNews 1113 1
Wikipedia - Википедия 284 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771491, в очереди разбора - 675173.
Создано именных указателей - 46354.
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