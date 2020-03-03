Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Свободный
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Публикаций - 35, упоминаний - 37
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Седов Владимир 11 5
|Орловский Виктор 229 1
|Зайцев Михаил 145 1
|Ушацкий Андрей 101 1
|Соловьев Дмитрий 51 1
|Добронравов Олег 3 1
|Степанов Антон 56 1
|Кореш Виктор 71 1
|CNews - ZOOM.CNews 1113 1
|Wikipedia - Википедия 284 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771491, в очереди разбора - 675173.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771491, в очереди разбора - 675173.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru