Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Сахалинская область
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 432, упоминаний - 851
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Акимов Максим 167 14
|Попов Сергей 72 13
|Чамара Денис 57 13
|Раков Ярослав 48 13
|Четвернин Алексей 651 13
|Матвеева Татьяна 83 12
|Меджитов Тимур 56 12
|Палюх Юрий 15 12
|Новиков Павел 67 12
|Селиванов Дмитрий 48 12
|Песчанских Георгий 37 12
|Лопаткин Герман 102 12
|Калина Роман 60 12
|Рудзевич Мария 34 12
|Бутенко Юрий 64 12
|Иванов Алексей 76 11
|Герасимюк Максим 20 11
|Козлов Александр 54 11
|Стрельцов Андрей 53 11
|Городилов Михаил 17 11
|Комар Евгений 20 11
|Албычев Александр 74 11
|Власов Сергей 76 11
|Ляшенко Сергей 29 11
|Крюков Сергей 26 11
|Цариковский Федор 31 11
|Евстигнеев Сергей 21 11
|Бойко Елена 151 11
|Ермолаев Артем 340 11
|Чернякова Елена 26 11
|Ачкасов Павел 11 11
|Абаев Даурен 12 11
|Распопин Николай 12 11
|Левин Леонид 83 11
|Звягина Наталья 64 11
|Носков Константин 201 11
|Опенышева Светлана 54 11
|Алексеев Владимир 16 11
|Приданкин Андрей 30 11
|Ковнир Евгений 71 11
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755598, в очереди разбора - 659289.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755598, в очереди разбора - 659289.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru