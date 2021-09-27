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Россия
Сахалинская область


27.09.2021 Министерство образования и науки Южного Урала и «Ростелеком» обеспечат школы региона современной ИТ-инфраструктурой 1
16.09.2021 Безопасная школа: «Ростелеком» обеспечит видеонаблюдение и Wi-Fi в образовательных учреждениях Ямала 1
03.09.2021 «Сбер», Cognitive Pilot и Правительство Сахалинской области будут развивать технологии ИИ 8
03.09.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2021 г. 5
15.07.2021 «Билайн» подсчитал, что женщины говорят по мобильному телефону на 20% дольше мужчин 1
14.07.2021 Количество открытых данных в России растет, а их качество — нет 1
09.07.2021 «Ситроникс» создает платформу вождения судов без экипажа на собственном ПО 1
23.06.2021 «БЕЛАЗ» представил опытную модель дизель-троллейвоза 2
08.06.2021 «БАРС груп» и «Первый электронный рецепт» обеспечат госмедучреждения электронными рецептами 1
03.06.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за май 2021 г. 3
31.05.2021 Таинственные незнакомцы отбросили Камчатку в «темные века». Тысячи людей остались без интернета, денег и связи 2
11.05.2021 «КРОК» внедрил систему распознавания лиц в торговом центре в Южно-Сахалинске 4
11.05.2021 Sitronics KT продемонстрировала автономное судовождение в реальных условиях 1
31.03.2021 Mail.ru Group и «Ростелеком» запустили образовательную платформу «Сферум» 1
26.03.2021 «Ростелеком» обеспечит видеонаблюдение и Wi-Fi в школах 1
25.03.2021 «ICL Техно» приступила к реализации проекта «Smart ФАП» в Сахалинской области 1
09.03.2021 В «Билайне» назначен региональный директор Восточного региона 1
09.03.2021 «Ростелеком» объявил результаты деятельности за IV квартал и 12 месяцев 2020 года 1
03.03.2021 «Оптиковолоконные системы» поставила первую партию оптического волокна нового типа для проекта ТЕА NEXT 1
26.02.2021 «Швабе» поставил первый оптоволоконный комплекс для подводной добычи нефти на российском шельфе 1
18.02.2021 Составлен рейтинг цифровой зрелости регионов в сфере здравоохранения 1
02.02.2021 Интернет приходит на стойбища Югры 1
22.12.2020 Резидент «Сколково» оцифровал более 43 миллионов архивных записей по всей России 1
13.12.2020 Региональные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг 1
10.12.2020 Tele2 запустил тариф для любителей кино 1
04.12.2020 «Ростелеком» завершает работы по устранению последствий ледяного дождя на объектах связи в Приморье 1
19.11.2020 МТС и Российское экологическое общество запускают федеральную программу цифровизации вывоза и утилизации отходов 2
11.11.2020 Власти России потратят сотни миллионов резервного фонда на ИТ в здравоохранении 1
10.11.2020 Олег Подольский, Университет 20.35: Коронавирус показал, что мы еще не готовы к тотальной цифровизации, и с этим надо разумно работать 1
06.10.2020 Елена Новикова, Polymedia: В России пора создавать ситуационные центры с искусственным интеллектом 1
22.09.2020 «Дата Ист» создала цифровую карту природных парков Челябинской области и Башкирии 1
18.09.2020 На Сахалине открыт самый восточный дата-центр России 2
11.09.2020 Кинопремьера от «Лаборатории Касперского»: в сети вышел фильм From Kurils with Love 1
09.07.2020 Путин оценил разработку южно-сахалинской ИТ-компании в области борьбы с коронавирусом 1
15.06.2020 Можно ли в 3 раза сократить расходы на корпоративные коммуникации 4
26.05.2020 Российские регионы планируют увеличить ИТ-расходы на треть 1
18.05.2020 Резидент «Сколково» оцифрует почти миллион актов гражданского состояния в Сахалинской области 3
12.05.2020 Платформа Mail.ru Cloud Solutions масштабирует систему оцифровки документов Beorg Smart Vision 1
22.04.2020 Система распознавания лиц «Визирь» в составе АПК «Безопасный город» позволяет заботиться о здоровье жителей Сахалина и за 14 дней выявила 100 нарушителей карантина 5
07.04.2020 Биометрическая система распознавания лиц от группы ЦРТ работает в составе АПК «Безопасный город» на Сахалине 3

Публикаций - 432, упоминаний - 851

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 99
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 54
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 29
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 27
Ростелеком Дальсвязь 203 15
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 10
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 9
Ростех - Ростехнологии 2230 7
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 6
Microsoft Corporation 10997 6
Восход ФГБУ НИИ 365 5
Крок 1219 5
Samsung Electronics 5627 5
Барс груп 402 4
VK - Mail.ru Group 2482 4
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 4
АйТи 748 4
Ростелеком Связьинвест 692 4
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 412 4
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 4
Ростелеком Сибирьтелеком 298 4
Ростех - Концерн Автоматика 396 3
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 231 3
РТЛабс 145 3
Huawei Marine Networks 11 3
Космическая связь ФГУП ГПКС 212 3
Navitel - Навител Навигатор 252 3
Beorg - Биорг 16 3
Летограф - Letograf 63 3
Huawei 2723 2
Ericsson 846 2
IBM 3524 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
Единая электронная торговая площадка - ЕЭТП Росэлторг 106 2
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 2
Мотив - Екатеринбург-2000 105 2
Микротест 174 2
Синтерра - Synterra 562 2
ТТК Сахалин 4 2
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 268 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 10
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 9
Почта России ПАО 1570 3
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
Мотовилихинские заводы 10 2
Почта Банк 289 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 87 2
УЭК - Универсальная электронная карта 512 2
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 1
Сбербанк Дальневосточный банк 2 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 1
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 90 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 1
Yves Rocher - Ив Роше 29 1
Деловые Линии ГК 36 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
Славянка ГК 18 1
Фонд развития бизнеса Краснодарского края 1 1
Мессояханефтегаз 1 1
ABB Marine & Ports 3 1
Новард Управляющая компания - Novard 67 1
Совкомфлот - Современный коммерческий флот 14 1
Mary Kay - Мэри Кэй 82 1
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 90 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 1
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 69 1
Вертолеты России 114 1
Газпром нефть 380 1
Роснефть НК 367 1
Русагро Группа Компаний 139 1
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
Альфа-Банк 1122 1
Аэрофлот 492 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
Уралсиб Банк 389 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 44
Правительство РФ 2198 23
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 22
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 21
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 19
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 16
Правительство Москвы 649 15
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 15
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 14
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 14
Федеральное казначейство России 766 13
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 13
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 13
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 12
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 12
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 12
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 12
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 12
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 11
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 11
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 13 11
Правительство Калининградской области - Агентство по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области 23 11
Администрация Красноярского края - Агентство информатизации и связи 13 11
ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 17 11
Администрация республики Северная Осетия Алания - Управление по информационным технологиям и связи 11 11
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 16 11
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 11
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 11
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 11
Администрация Волгоградской области - Комитет информационных технологий 12 11
Правительство Мурманской области - Комитет по развитию информационных технологий и связи 11 11
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 22 11
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 10
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 9
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 8
Президент Российской Федерации 1439 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 7
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 7
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 50 7
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 11
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 1
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 2 1
Союз пенсионеров России 2 1
ВОО РГО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 12 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 23
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 21
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 17
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 16
3G - Стандарт мобильной связи 3699 15
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 13
ПВОЛС - подводная волоконно-оптическая линия связи - подводный коммуникационный кабель 22 11
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 8
Безопасный город 347 7
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 783 7
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 6
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 5
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 4
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 4
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 293 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 3
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 529 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3038 3
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 2
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 680 2
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 376 2
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 869 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 2
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 389 2
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 1
Майнинг криптовалюты - Mining 19 1
Web Interface - Веб-интерфейс 177 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 10
Google Android 10750 10
Cable Innovator - судно-кабелеукладчик 9 8
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 7
Apple iOS 5741 6
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 5
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 4
ЭОС Дело СЭД 619 4
Beorg Smart Vision 10 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 3
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 2
VK - Mail.Ru myTarget 99 2
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 78 2
КОИБ - Комплекс обработки избирательных бюллетеней 16 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 2
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 2
VK - Mail.Ru Почта 164 2
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 336 2
VK - Mail.ru Одноклассники 848 2
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 2
VK - Mail.ru Облако 77 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 2
Дневник.ру - Dnevnik.ru 68 2
SQL - Язык программирования 432 2
РЖД ЦОД 4 2
NEC 5000IPS Trunk Radio 2 2
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 2
Tele2 LTE (4G) - Tele2 Maxi LTE 11 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 2
Google YouTube - Видеохостинг 1702 1
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 34 1
Rakuten Viber 429 1
WhatsApp Messenger 654 1
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 1
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли 59 1
Symbian OS 755 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Microsoft Windows 849 1
Сбербанк - Экосистема SberX 15 1
Акимов Максим 167 14
Попов Сергей 72 13
Чамара Денис 57 13
Раков Ярослав 48 13
Четвернин Алексей 651 13
Матвеева Татьяна 83 12
Меджитов Тимур 56 12
Палюх Юрий 15 12
Новиков Павел 67 12
Селиванов Дмитрий 48 12
Песчанских Георгий 37 12
Лопаткин Герман 102 12
Калина Роман 60 12
Рудзевич Мария 34 12
Бутенко Юрий 64 12
Иванов Алексей 76 11
Герасимюк Максим 20 11
Козлов Александр 54 11
Стрельцов Андрей 53 11
Городилов Михаил 17 11
Комар Евгений 20 11
Албычев Александр 74 11
Власов Сергей 76 11
Ляшенко Сергей 29 11
Крюков Сергей 26 11
Цариковский Федор 31 11
Евстигнеев Сергей 21 11
Бойко Елена 151 11
Ермолаев Артем 340 11
Чернякова Елена 26 11
Ачкасов Павел 11 11
Абаев Даурен 12 11
Распопин Николай 12 11
Левин Леонид 83 11
Звягина Наталья 64 11
Носков Константин 201 11
Опенышева Светлана 54 11
Алексеев Владимир 16 11
Приданкин Андрей 30 11
Ковнир Евгений 71 11
Россия - Российская федерация - РФ 57124 241
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 115
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 56
Россия - Ростовская область 859 36
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 35
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 34
Россия - Приморский край - Приморье 604 32
Россия - Республика Мордовия 386 31
Россия - Республика Алтай 681 24
Россия - Кировск - Кировская область 301 24
Россия - Камчатский край - Камчатка 393 23
Россия - Иркутская область 536 21
Россия - Калининградская область 531 21
Россия - Амурская область 320 20
Россия - Тульская область 752 20
Казахстан - Республика 2618 20
Россия - Челябинская область 658 19
Россия - Калужская область 568 18
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 17
Россия - Ульяновская область 348 17
Россия - Магаданская область 228 17
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 16
Россия - Кемеровская область 461 16
Россия - Волгоградская область 395 16
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 14
Россия - Республика Саха (Якутия) 496 14
Россия - Курская область 338 13
Россия - Республика Адыгея 241 13
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 668 12
Россия - Забайкальский край 356 12
Россия - Астраханская область 369 12
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 11
Россия - КЧР - Карачаево-Черкесская Республика - Карачаево-Черкесия - Черкесск 141 11
Россия - Рязанская область 313 11
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 11
Россия - Республика Тыва 143 11
Россия - Красноярский край 657 10
Россия - Свердловская область 804 10
Россия - Тамбовская область 321 10
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 17
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 15
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 345 9
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 7
Региональное законодательство 45 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 6
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 5
Федеральное законодательство 254 5
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 4
Информационное общество - Государственная программа 282 4
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 245 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 3
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 3
Цифровой регион - Федеральный проект 35 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
Вторая мировая война 254 2
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 2
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 48 2
POI - points of interest 60 2
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