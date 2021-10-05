Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Россия
Саров


05.10.2021 Что такое коэффициент интеллекта умного города 1
30.09.2021 В России готовится строительство линейки суперкомпьютеров на «Эльбрусах» до 100 петафлопс 1
26.05.2021 Ловкий майнер легально перестал платить за электричество и отопление при помощи всего четырех видеокарт 1
19.04.2021 «Умный город» Росатома поможет развитию предпринимательства в малых городах 2
20.08.2020 Участники «Цифрового прорыва» создадут интеллектуальный сервис для цифрового обучения сотрудников «Росатома» 1
21.07.2020 Росатом зарегистрировал в Роспатенте «умный город» 2
20.07.2020 «Росатом» переезжает с Oracle, SAP и OpenText на российское ПО 1
23.12.2019 «Росатом» запустил новый цифровой продукт «Логос тепло» 1
19.12.2019 В России сгорела секретная криптовалютная ферма, едва не уничтожив десятки автомобилей 2
25.10.2019 Сотрудник Российского ядерного центра отправился в тюрьму за майнинг биткоинов на суперкомпьютере 1
15.10.2019 Российские майнеры украли электричество на миллионы рублей 1
08.10.2019 Как нейросети меняют умные города 1
11.07.2019 Росатом представил комплексное решение для «умных городов» 1
15.03.2019 «Росатом» представил платформу «Умный город» 3
03.10.2018 Росатом научит всех строить «умные города» 3
17.09.2018 Майнинг под прикрытием: на что идут люди ради криптовалюты 1
09.02.2018 ФСБ арестовала двух сотрудников Российского ядерного центра за майнинг биткоинов на суперкомпьютере 4
27.10.2017 «АйПиМатика» внедрила систему конференц-видеосвязи Yealink в школах «РосаАтома» 1
26.05.2017 «Мегафон» продолжает развитие LTE в Нижегородском регионе 1
31.03.2017 ТТК запустил интерактивное ТВ 1
03.03.2017 Создатели атомной бомбы вместе с Postgres Professional выпустили СУБД для работы с гостайной 1
15.12.2016 Россияне вывели на рынок «суперкомпьютер как услугу» 1
13.12.2016 МТС увеличил покрытие сети LTE в Нижегородской области 1
07.09.2016 Tele2 запустил сеть 4G в Нижегородской области 1
16.08.2016 МТС обеспечила сетью 4G более половины жителей Нижегородской области 1
24.06.2016 Tele2 завершила модернизацию объединенной сети в Нижегородской области 1
22.06.2016 МТС расширяет географию продаж спутникового ТВ в Нижегородской области 1
27.04.2016 Замгубернатора Югры Алексей Забозлаев об информатизации округа в деталях 1
28.03.2016 МТС улучшила качество связи в Нижегородской области 1
24.03.2016 В Минкомсвязи обсудили меры поддержки российского инженерного ПО 1
25.01.2016 «ТТК-Нижний Новгород» подключил к интернету 57 тыс. жителей малых городов 1
02.12.2015 «Арсиэнтек» стал резидентом технопарка «Саров» 1
01.12.2015 ТТК предоставил услуги связи РТРС в Сарове 5
13.11.2015 Государство потратило 4,9 млрд на неиспользуемые суперЭВМ 1
02.11.2015 «ТТК-Нижний Новгород» увеличил количество абонентов ШПД на 6% 1
10.09.2015 «Ростелеком» организовал видеонаблюдение для единого дня голосования в четырех регионах РФ 1
16.06.2015 МТС переводит Нижегородскую область на «цифру» 1
08.06.2015 МТС запустила сеть 4G в Сарове 4
08.06.2015 РФЯЦ-ВНИИЭФ лицензировал геометрическое ядро C3D для применения в собственных программных продуктах 2
20.01.2015 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за декабрь 2014 г. 1

Публикаций - 92, упоминаний - 127

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 9
РИР - Русатом Инфраструктурные решения 20 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 4
Microsoft Corporation 11077 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 2
IBM 3539 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 2
VK - Mail.ru Group 2483 2
Google LLC 7148 2
Dassault Systemes 146 1
OpenText 160 1
Google DeepMind 14 1
Nokia Networks 54 1
Valve 123 1
Аскон - Ascon 174 1
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 211 1
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 167 1
1С-Битрикс 345 1
RCNTEC - АРСИЭНТЕК 37 1
C3D Labs 21 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software 79 1
Nokia Solutions and Networks Oy - NSN 45 1
МегаФон Центральный филиал 60 1
Baidu Institute of Deep Learning 2 1
ФИТ - Фабрика информационных технологий 14 1
Синтерра - Synterra 565 1
Комстар Регионы 89 1
Ростелеком НСС 48 1
ECI Telecom 21 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2759 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Apple Inc - Эппл Рус 7701 1
Facebook 3765 1
3738 1
Oracle Corporation 3344 1
Крок 1219 1
Программный продукт ГК 92 1
Восход ФГБУ НИИ 365 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 208 1
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 91 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 3
Телефон.Ру 60 2
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 2
Starbucks - Старбакс 47 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
Росатом Атомэнергопром - Атомный энергопромышленный комплекс 16 1
Ингушэнерго 6 1
Транснефть-Балтика 2 1
Транснефть-Диаскан 1 1
МРСК Северного Кавказа - Россети Северный Кавказ 5 1
Фонд информационной демократии 27 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Связьтранснефть 15 1
Почта России ПАО 1572 1
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 1
Россети ПАО 168 1
Авто.ру - Auto.ru 67 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Совкомбанк ПАО 147 1
Транснефть 159 1
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 90 1
Qiwi 783 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 16
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 5
Совет Министров Республики Крым 10 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Администрация Президента РФ 267 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 2
Правительство РФ 2203 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 2
Кванториум АНО - Детский технопарк 22 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 55 1
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 1
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 25 1
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 65 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 1
Правительство Сахалинской области 19 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
Правительство Республики Башкортостан 17 1
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 71 1
Правительство Нижегородской области 28 1
Саровский городской суд Нижегородской области 1 1
Правительство Удмуртской Республики 6 1
Администрация и губернатор Санкт-Петербурга 47 1
ФРС США - Федеральная резервная система США - The Federal Reserve Board 8 1
Администрация Красноярского края 25 1
Правительство и губернатор Ростовской области 27 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 4
Спутниковое телевидение - Satellite television 36 3
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2047 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 3
3G - Стандарт мобильной связи 3731 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 2
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 2
Умные платформы 497 2
Майнинг криптовалюты - Mining 19 2
LTE-смартфон 138 2
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 785 2
Безопасный город 347 2
Lean Smart City - методология «Бережливый умный город» 5 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2447 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 1
Web Interface - Веб-интерфейс 177 1
InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 148 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 1
Умное ЖКХ 12 1
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 68 1
Crowdsourcing - Краудсорсинг 13 1
Google Android-приложения и разработчики 236 1
Crypto currency - Криптографическая валюта - Криптовалюта - разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система 37 1
NAT - Network Address Translation - преобразование сетевых IP-адресов 19 1
Умный регион - концепция инновационного развития городов и районов 15 1
Открытый регион 23 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 284 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 101 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1341 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 1
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 229 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 1
Nvidia GeForce GTX 2062 3
Google Android 10751 3
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 2
Microsoft Windows 10 6635 2
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 2
SQL - Язык программирования 433 2
ООН-Хабитат - Программа по населённым пунктам - UN-Habitat 2 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 2
SAP BW - SAP Business Warehouse 82 1
SAP ArchiveLink 2 1
Google Chrome - браузер 1117 1
Apple iOS 5742 1
RCNTEC RCS - Resilient Cloud Storage - Полибайт 10 1
VK - Mail.ru Одноклассники 857 1
Java - Язык программирования 1176 1
Coinhive - Сервис криптовалютного майнинга 21 1
АСИ 100 городских лидеров - акселерационная программа Агентства стратегических инициатив 2 1
АПК БГ - Безопасный город 42 1
Joomla CMS 73 1
OpenText Documentum 189 1
Лаборатория Наносемантика SOVA - Smart Open Virtual Assistant 8 1
РЕЛЭКС Линтер - Linter - СУБД 42 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 1
Google Brain 3 1
Google AlphaGo 7 1
Google Marketing Platform - DoubleClick 3 1
IBM WebSphere 78 1
РФЯЦ-ВНИИЭФ Логос аэро-гидро 3 1
ДИТ Москвы - Помощник Москвы - приложение 7 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 257 1
РФЯЦ-ВНИИЭФ Логос САПР 5 1
РФЯЦ-ВНИИЭФ Логос тепло 4 1
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 321 1
SUSE Linux 47 1
Google Cloud Platform - GCP 194 1
Intel x86 - Архитектура процессора 992 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 291 1
Apple Siri - Голосовой помощник 302 1
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 444 1
Бобиков Дмитрий 14 3
Пучков Антон 32 3
Сухотина Ксения 6 3
Греф Герман 205 2
Абакумов Евгений 103 2
Никифоров Николай 1126 2
Теверовский Александр 12 2
Медведев Дмитрий 1433 2
Казаков Владимир 2 1
Кривошеев Олег 2 1
Куликов Дмитрий 9 1
Зыков Олег 12 1
Комарова Наталья 4 1
Байков Денис 1 1
Забудько Лев 3 1
Dovey Max - Довей Макс 1 1
Dinkin Noah - Динкин Ноа 1 1
Забозлаев Алексей 2 1
Чернышов Михаил 32 1
Сафонов Алексей 1 1
Валяева Елизавета 72 1
Лагода Георгий 51 1
Массух Илья 192 1
Путин Владимир 1824 1
Новиков Евгений 39 1
Орловский Виктор 229 1
Солонин Сергей 82 1
Эмдин Сергей 67 1
Панченко Иван 43 1
Богачев Игорь 172 1
Солнцева Екатерина 29 1
Бартунов Олег 32 1
Рушайло Владимир 1 1
Николаев Андрей 11 1
Лукашенко Александр 41 1
Назаров Алексей 69 1
Меркухин Алексей 1 1
Рыбкин Андрей 2 1
Абрамов Андрей 23 1
Шатохин Андрей 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 47
Россия - Нижегородская область 740 25
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 7
Россия - Арзамас 57 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 6
Россия - Дзержинск 64 6
Россия - ПФО - Казань 1515 6
Россия - ПФО - Самара 1288 5
Япония 2780 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 4
Россия - Кстово 27 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 4
Россия - Заволжье 18 4
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 412 3
Индия - Республика 2169 3
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 673 3
Франция - Французская Республика 2122 3
Россия - Ростовская область 862 3
Россия - Городец - Городецкий район Нижегородской области 47 3
Россия - Владимирская область 368 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 3
Россия - Республика Ингушетия 188 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1113 2
Россия - Ставропольский край 458 2
Россия - Сахалинская область 432 2
Россия - Республика Адыгея 241 2
Россия - Красноярск 845 2
Германия - Федеративная Республика 3633 2
Россия - Иннополис 292 2
Россия - Республика Крым 626 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 2
Россия - Свердловская область 806 2
Россия - Республика Дагестан 262 2
Россия - Кировск - Кировская область 304 2
Россия - СФО - Новосибирск 1967 2
Россия - Саранск 197 2
Россия - Железноводск 10 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 5
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 823 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 1
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 85 1
The Pirate Bay 79 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 1
Прайм - Агентство экономической информации 528 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2130 1
РИА Новости 654 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Rusbase 15 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 63 2
CNews Analytics 1988 1
Microsoft Research 93 1
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 47 8
ИПС РАН - Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 39 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
РАН - Российская академия наук 316 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 198 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 24 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 96 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 31 1
MACS - Школа новой экономики 5 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Иннопром - Международная промышленная выставка 48 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 11 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761755, в очереди разбора - 665444.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще