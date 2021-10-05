Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Саров
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 92, упоминаний - 127
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Бобиков Дмитрий 14 3
|Пучков Антон 32 3
|Сухотина Ксения 6 3
|Греф Герман 205 2
|Абакумов Евгений 103 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Теверовский Александр 12 2
|Медведев Дмитрий 1433 2
|Казаков Владимир 2 1
|Кривошеев Олег 2 1
|Куликов Дмитрий 9 1
|Зыков Олег 12 1
|Комарова Наталья 4 1
|Байков Денис 1 1
|Забудько Лев 3 1
|Dovey Max - Довей Макс 1 1
|Dinkin Noah - Динкин Ноа 1 1
|Забозлаев Алексей 2 1
|Чернышов Михаил 32 1
|Сафонов Алексей 1 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Лагода Георгий 51 1
|Массух Илья 192 1
|Путин Владимир 1824 1
|Новиков Евгений 39 1
|Орловский Виктор 229 1
|Солонин Сергей 82 1
|Эмдин Сергей 67 1
|Панченко Иван 43 1
|Богачев Игорь 172 1
|Солнцева Екатерина 29 1
|Бартунов Олег 32 1
|Рушайло Владимир 1 1
|Николаев Андрей 11 1
|Лукашенко Александр 41 1
|Назаров Алексей 69 1
|Меркухин Алексей 1 1
|Рыбкин Андрей 2 1
|Абрамов Андрей 23 1
|Шатохин Андрей 1 1
|Прайм - Агентство экономической информации 528 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2130 1
|РИА Новости 654 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|Rusbase 15 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761755, в очереди разбора - 665444.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761755, в очереди разбора - 665444.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru