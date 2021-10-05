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Россия
Саратовская область


05.10.2021 Российскому полицейскому грозит до 10 лет тюрьмы за майнинг на рабочем месте 4
07.09.2021 Сбербанк строит самый большой ЦОД в России 1
07.09.2021 «Сбер» объявил о старте строительства крупнейшего в России дата-центра 1
25.08.2021 «Дом.ру» провел интернет в частный сектор по технологии GPON 1
15.07.2021 Автор законов о «суверенном интернете» больше не руководит цифровой трансформацией образования 1
09.07.2021 «Билайн» запускает пилотный проект «Видеонаблюдение» 1
24.06.2021 Телемедицинские консультации стали доступны в Саратовской области 4
11.06.2021 В российском офисе Microsoft число работников сократилось в разы 1
08.06.2021 Сколько заработали за год чиновники Минцифры. Рейтинг CNews 2
03.06.2021 Правительство Саратовской области, Ростех и «ЭР Телеком Холдинг» создадут телеком-инфраструктуру саратовского технопарка 3
14.05.2021 Российская неделя высоких технологий – 2021 1
12.04.2021 В Реестре отечественного ПО появился 81 продукт «БАРС груп» 1
24.03.2021 «Р7-Офис» поставят в школы Саратовской области 2
12.03.2021 В Саратове на базе предприятий «Росэлектроники» создадут технопарк 1
19.02.2021 Сбербанк даст $500 млн на строительство крупнейшего ЦОДа в Европе 1
20.01.2021 «Почта России» будет начислять бонусы за оплату посылок через интернет 1
22.12.2020 Резидент «Сколково» оцифровал более 43 миллионов архивных записей по всей России 1
18.12.2020 «Эр-Телеком» устроил саратовским школьникам интернет-встречу с Дедом Морозом 1
18.12.2020 Прогноз: объем рынка розничного онлайн-экспорта из России впервые превысит $1 млрд к концу 2020 1
14.12.2020 «Руссофт» представил второй ежегодный рейтинг регионов России по уровню развития индустрии разработки ПО 3
13.12.2020 Региональные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг 1
02.12.2020 ИТ-подрядчик «Байконура» победил конкурента, который тайно повреждал его оптоволокно 1
10.11.2020 ТТК предоставил каналы связи Минздраву Саратовской области 3
03.11.2020 «ЭР-Телеком» подключит сельских жителей к скоростному интернету 1
16.10.2020 «Эр-Телеком» и Пушкинский музей Москвы провели виртуальный урок для школьников 1
11.09.2020 Автор законов о «суверенном интернете» уволена с поста замглавы Минкомсвязи 2
27.07.2020 ИТ-директор Петербурга — в интервью CNews: В перспективе мы хотим создать цифровой двойник города 1
22.06.2020 Ростех оборудует ситуационный центр губернатора Саратовской области 2
18.03.2020 Тренд на импортозамещение средствами «1С» вышел за пределы Москвы 1
28.02.2020 Оборот мобильной коммерции Tele2 вырос в два раза 1
06.02.2020 «Яндекс.еда» инвестирует 250 млн рублей в качество поддержки клиентов 2
30.01.2020 «Росэлектроника» спроектировала «цифровое правительство» для Саратовской области и Адыгеи 2
18.12.2019 Банк ДОМ.РФ и «Диасофт» запустили ИТ-решение по выплате компенсаций обманутым дольщикам 1
03.12.2019 «ЭР-Телеком» подключил к интернету более 4 400 социально значимых объектов в РФ 1
11.10.2019 «Билайн» цифровизирует городскую инфраструктуру в Саратовской области 7
10.10.2019 «ЭР-телеком холдинг» создаст «умный город» на территории Саратовской области 4
03.10.2019 В России пойман охранник вуза, который на рабочем месте воровал данные пользователей 1
27.09.2019 Решение «БАРС Груп» помогло цифровизации онкослужбы Саратовской области 3
12.09.2019 Почта России расширила географию сервиса электронных заказных писем 1
14.08.2019 «Лаборатория Касперского» проанализировала динамику спам-звонков 1

Публикаций - 340, упоминаний - 553

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 46
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 37
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 27
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 19
АйТи 748 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 6
Microsoft Corporation 10997 6
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 5
Синтерра - Synterra 562 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 5
Ростелеком НСС 48 4
Барс груп 402 4
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 4
Ростех - Ростехнологии 2230 3
М2М телематика 165 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
Samsung Electronics 5627 3
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 776 2
Apple Inc - Эппл Рус 7669 2
SAP SE 3207 2
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 2
АФК Система ПАО 990 2
СМАРТС Астрахань-GSM 4 2
СМАРТС Ярославль-GSM 7 2
Ростелеком Связьинвест 692 2
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 2
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 2
Ericsson 846 2
Yandex - Яндекс 4098 2
Diebold Nixdorf - Wincor Nixdorf - Винкор Никсдорф 107 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 296 1
АЛС и ТЕК - АЛСиТЕК 4 1
Эдит Про - Edit Pro 19 1
Beorg - Биорг 16 1
МегаФон Цифровые Бизнес Решения 2 1
Nvidia Corp 2005 1
Playrix Holding 14 1
ВолгаТелеком 213 1
NXP Freescale Semiconductor 96 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 5
eBay Inc 526 3
Почта России ПАО 1570 3
DHL Express 82 2
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 2
НПП Алмаз - Научно-производственное предприятие 36 1
Телефон.Ру 59 1
Сбербанк Поволжский банк 11 1
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 12 1
Фонд развития бизнеса Краснодарского края 1 1
Совкомбанк Совесть 27 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 1
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 88 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Почта Банк 289 1
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 1
Яндекс.Еда 93 1
UPS 36 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 27
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 9
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 6
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 5
Президент Российской Федерации 1439 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 3
Правительство РФ 2198 3
Правительство Воронежской области 12 2
Правительство Саратовской области 17 2
Правительство Москвы 649 2
Администрация Смоленской области 19 2
ПФР Департамент информационных технологий 102 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 2
Администрация и губернатор Санкт-Петербурга 47 2
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 378 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 270 2
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 2
Правительство Хабаровского края 15 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 718 2
Управление федеральной антимонопольной службы по Новгородской области - Новгородское УФАС 3 1
Правительство Астраханской области - Министерство здравоохранения Астраханской области 2 1
Совет Федерации Федерального Собрания РФ - Комитет по конституционному законодательству и государственному строительству 18 1
МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр 60 1
Центральный районный суд города Челябинска 3 1
Правительство Ставропольского края - Министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края 4 1
ГБУЗ Ставропольского края - Медицинский информационно-аналитический центр 2 1
Правительство Удмуртской Республики - Министерство информатизации и связи Удмуртской Республики - Минсвязь Удмуртии 2 1
Управление Федеральной антимонопольной службы по Саратовской области - Саратовское УФАС 2 1
ФАС РФ - Управление по борьбе с картелями 4 1
Правительство и губернатор Ростовской области 27 1
Администрация Красноярского края 25 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
Руссофт - Russoft 250 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 18
3G - Стандарт мобильной связи 3699 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 8
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 5
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 4
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 783 4
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 4
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 3
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 389 3
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 3
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 430 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 3
Электроника 63 2
MPEG - Moving Pictures Experts Group 445 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 2
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 293 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 1
РМИС - Региональная медицинская информационная система 20 1
Умное ЖКХ 12 1
Социальные сети - Соцсети 96 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 1
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 65 1
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Цифровизация выборов и референдумов 40 1
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 529 1
Виртуальный номер - Виртуальный SMS-центр 12 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 132 1
Безопасный город 347 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 8
Google Android 10750 6
Apple iOS 5741 3
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 2
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 2
VK - Mail.ru Одноклассники 848 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 113 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
SQL - Язык программирования 432 2
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 257 1
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 21 1
Philips Ingenuity CT 1 1
Tele2 LTE (4G) - Tele2 Maxi LTE 11 1
SAP GRC - SAP Governance, Risk and Compliance 6 1
OpenText ECM Suite for SAP Solutions - SAP Extended ECM by OpenText 18 1
Ether - криптовалюта 11 1
VK - Mail.ru Здоровье 17 1
ЭЗП - Сервис электронных заказных писем 4 1
Telegram - Мессенджер 80 1
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 1
Яндекс.Лицей 17 1
HTC Touch Cruise 8 1
Toyota Highlander 1 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
МТС Коммуникатор 20 1
Инверсия Банк XXI - ЦАБС Банк 21 век 53 1
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 1
ЭР-Телеком Загородный интернет 3 1
Барс.Мониторинг родовспоможения 4 1
ЕССК - Единая система строительного комплекса города Санкт-Петербурга 3 1
ЕПБ - Единый проездной билет 3 1
Федеральный ситуационный центр электронного правительства 2 1
АвтоВАЗ Lada Priora - Лада Приора 5 1
Toyota Camry 7 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 1
Nissan Murano 6 1
АДИС ПК - Автоматизированная система диспетчерской службы скорой медицинской помощи 12 1
БАРС.Бюджет Онлайн 3 1
Электронный дневник 26 1
Курова Мария 6 6
Валяева Елизавета 72 6
Кореш Виктор 71 5
Орловский Виктор 229 3
Козырев Алексей 270 3
Бокова Людмила 80 2
Кретов Илья 11 2
Романив Владимир 8 2
Радаев Валерий 3 2
Контрабаев Артур 66 2
Линник Иван 55 2
Чернышов Михаил 32 2
Рылов Дмитрий 45 2
Зверев Андрей 52 2
Ивакин Роман 49 2
Островский Владимир 22 2
Шевченко Евгений 55 2
Лугов Андрей 32 1
Клишас Андрей 44 1
Мандрон Ярослав 9 1
Коновалов Роман 20 1
Кичко Дмитрий 18 1
Мишустин Михаил 302 1
Никитин Игорь 7 1
Евтушенко Олег 125 1
Глазков Александр 57 1
Кисляков Евгений 83 1
Рейман Леонид 407 1
Абызов Михаил 64 1
Сахненко Сергей 71 1
Шведов Александр 18 1
Серебряникова Анна 47 1
Бадалов Андрей 23 1
Раков Ярослав 48 1
Дюбанов Анатолий 86 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 1
Тебеньков Яков 10 1
Егоров Александр 48 1
Таврин Иван 83 1
Лопаткин Герман 102 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 171
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 84
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 61
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 49
Россия - Волгоградская область 395 28
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 25
Россия - Ростовская область 859 24
Россия - Республика Мордовия 386 23
Россия - Калининградская область 531 21
Россия - Омская область 382 14
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 14
Россия - Астраханская область 369 14
Россия - Кемеровская область 461 14
Россия - Иркутская область 536 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 12
Россия - Курская область 338 12
Россия - Кировск - Кировская область 301 12
Россия - Воронежская область 394 12
Россия - Приморский край - Приморье 604 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 11
Россия - Челябинская область 658 10
Россия - СФО - Новосибирск 1954 10
Россия - Самарская область 557 9
Россия - Забайкальский край 356 9
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 668 9
Россия - Республика Адыгея 241 9
Россия - Краснодарский край 913 9
Россия - Сахалинская область 432 9
Россия - Томская область 413 9
Россия - Республика Алтай 681 8
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 410 8
Россия - Новосибирская область 810 8
Россия - Свердловская область 804 8
Россия - СФО - Ленинградская область 1099 8
Россия - Красноярск 843 8
Беларусь - Белоруссия 2079 8
Россия - Архангельская область 329 7
Россия - Псковская область 298 7
Россия - Республика Ингушетия 188 7
Россия - Тюменская область 581 7
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 11
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 3
Информационное общество - Государственная программа 282 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 345 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 2
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 2
Федеральное законодательство 254 2
Региональное законодательство 45 2
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
ГрК РФ - Градостроительный кодекс Российской Федерации 16 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 161 1
Федеральный закон 176-ФЗ - О почтовой связи 27 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 1
Дед Мороз 58 1
Информационное общество Смоленской области - государственная программа 6 1
Федеральный закон 131-ФЗ - Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 1 1
Русский язык 966 1
Федеральный закон 229-ФЗ - Об исполнительном производстве 17 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 122 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 47 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
КВВТ РФ - Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации 1 1
Федеральный закон 86-ФЗ - О центральном банке Российской Федерации (Банке России) 1 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 32 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 84 1
Молодёжный парламентаризм 2 1
Сборная России по футболу - Общенациональная стратегия развития футбола в Российской Федерации на период до 2030 года 6 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 245 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 1
Космодром Байконур 97 1
Стрим-ТВ - телекомпания 79 5
Прайм - Агентство экономической информации 527 2
РОИ - Российская общественная инициатива 68 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
Омск-информ РИА 1 1
НГС - Новости Новосибирска 3 1
Известия Мордовии 2 1
CNews Analytics 1988 8
Data Insight - Исследовательское агентство 71 2
CNews Analitycs Топ федеральных ИТ-чиновников 12 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 2
НИИ Рубин 7 2
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 2
ФИЦТО - Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования 5 2
ВГТУ - Воронежский государственный технический университет 5 1
НГАУ - Новосибирский государственный аграрный университет 3 1
СГАУ - Самарский государственный аэрокосмический университет им. С. П. Королёва 16 1
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 49 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
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