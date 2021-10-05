Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Саратовская область
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 340, упоминаний - 553
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Курова Мария 6 6
|Валяева Елизавета 72 6
|Кореш Виктор 71 5
|Орловский Виктор 229 3
|Козырев Алексей 270 3
|Бокова Людмила 80 2
|Кретов Илья 11 2
|Романив Владимир 8 2
|Радаев Валерий 3 2
|Контрабаев Артур 66 2
|Линник Иван 55 2
|Чернышов Михаил 32 2
|Рылов Дмитрий 45 2
|Зверев Андрей 52 2
|Ивакин Роман 49 2
|Островский Владимир 22 2
|Шевченко Евгений 55 2
|Лугов Андрей 32 1
|Клишас Андрей 44 1
|Мандрон Ярослав 9 1
|Коновалов Роман 20 1
|Кичко Дмитрий 18 1
|Мишустин Михаил 302 1
|Никитин Игорь 7 1
|Евтушенко Олег 125 1
|Глазков Александр 57 1
|Кисляков Евгений 83 1
|Рейман Леонид 407 1
|Абызов Михаил 64 1
|Сахненко Сергей 71 1
|Шведов Александр 18 1
|Серебряникова Анна 47 1
|Бадалов Андрей 23 1
|Раков Ярослав 48 1
|Дюбанов Анатолий 86 1
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 1
|Тебеньков Яков 10 1
|Егоров Александр 48 1
|Таврин Иван 83 1
|Лопаткин Герман 102 1
|CNews Analytics 1988 8
|Data Insight - Исследовательское агентство 71 2
|CNews Analitycs Топ федеральных ИТ-чиновников 12 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755590, в очереди разбора - 659281.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755590, в очереди разбора - 659281.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru