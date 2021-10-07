Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Саратов
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 398, упоминаний - 495
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кореш Виктор 71 8
|Курова Мария 6 4
|Приданцев Сергей 82 2
|Кичко Дмитрий 18 2
|Зверев Андрей 52 2
|Тюрина Мария 39 2
|Мельников Александр 63 2
|Яловенко Илларион 14 2
|Степанова Татьяна 5 1
|Радаев Валерий 3 1
|Ярушкина Надежда 1 1
|Тарасюк Елена 1 1
|Дьяченко Ирина 1 1
|Григорьев Игнат 1 1
|Каштанкин Илья 2 1
|Адылин Павел 16 1
|Гончаров Иван 1 1
|Вильянов Сергей 3 1
|Синельников Евгений 5 1
|Егоров Ярослав 1 1
|Христенко Олег 3 1
|Державин Дмитрий 1 1
|Грачев Дмитрий 3 1
|Собин Дмитрий 1 1
|Садовников Владимир 3 1
|Рухович Филипп 1 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Шурутов Алексей 1 1
|Пчеляков Петр 1 1
|Полякова Наталия 1 1
|Башмаков Александр 10 1
|Иванов Егор 17 1
|Безруков Валерий 10 1
|Стоклицкая Анна 24 1
|Капойко Юрий 2 1
|Пугачев Емельян 1 1
|Керенский Федор 1 1
|Степанов Илья 1 1
|Бондарев Максим 1 1
|Тихонов Денис 2 1
|CNews Analytics 1988 6
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 2
|RAEX - Эксперт РА 49 1
|TelecomDaily ИАА 112 1
|S&P - Standard and Poor’s 4 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755585, в очереди разбора - 659275.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755585, в очереди разбора - 659275.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru