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Россия
Саратов


07.10.2021 Камчатка стала самым популярным регионом для путешествий россиян в августе 2
05.10.2021 Российскому полицейскому грозит до 10 лет тюрьмы за майнинг на рабочем месте 1
30.09.2021 1 октября в Москве стартует Финал международного чемпионата по программированию 1
07.09.2021 «Росэлектроника» создаст единое облако для разработчиков радиоэлектроники 2
31.08.2021 Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в интервью CNews: Мы уже экосистема, но пока лоскутная 1
26.07.2021 «Связной»: смартфоны с поддержкой 5G уверенно идут в рост 1
26.07.2021 В «Рексофт» назначен заместитель директора 1
21.07.2021 «Телфин»: спрос на услуги виртуальной АТС ежемесячно растет на 10% 1
13.07.2021 «Телфин» расширил список городов для подключения виртуальных мобильных номеров 1
09.07.2021 «Билайн» запускает пилотный проект «Видеонаблюдение» 1
08.07.2021 Россияне стали потреблять почти в 6 раз больше мобильного интернета, чем 5 лет назад 1
30.06.2021 ВШЭ, МГУ и Политех стали самыми популярными вузами в период поступления 2
25.06.2021 «Сбер» предложил систему автономного управления сельхозтехникой клиентам малого и микро бизнеса 1
23.06.2021 «Датапакс» представил решение для борьбы с безбилетниками в регионах России 1
07.06.2021 «Яндекс.маркет» открыл сортировочные центры в 10 городах России 1
03.06.2021 Правительство Саратовской области, Ростех и «ЭР Телеком Холдинг» создадут телеком-инфраструктуру саратовского технопарка 2
11.05.2021 «Неофлекс» представил результаты 2020 года 1
29.04.2021 В ВТБ появятся бесконтактные банкоматы 1
13.04.2021 MCN Telecom присоединил два крупных региона к домашнему 1
16.03.2021 Китайский «убийца» Uber приходит в 100 городов России 1
12.03.2021 В Саратове на базе предприятий «Росэлектроники» создадут технопарк 1
18.02.2021 MCN Telecom запустит услуги связи в 11 новых крупных регионах 1
28.01.2021 «Швабе» принял участие в создании ИТС в Саратове 1
26.01.2021 «Сател» приобрела крупный пакет акций разработчика диалоговых платформ «Зиакс» 1
19.01.2021 Россиянам дали доступ к камерам видеонаблюдения в десятках городов страны 1
25.12.2020 MCN Telecom объединил в домашней сети 18 крупных регионов России за три месяца 1
17.12.2020 Выручка Corpsoft24 выросла на 30% в 2020 году 1
14.12.2020 Mail.ru Group и «Сбер» организуют бесплатное такси для врачей 1
02.12.2020 ИТ-подрядчик «Байконура» победил конкурента, который тайно повреждал его оптоволокно 2
11.11.2020 СДЭК запустила новый сервис по возврату товаров в интернет-магазин Asos 1
22.10.2020 «Яндекс.Еда» поможет курьерам бесплатно освоить ИТ-профессии 1
21.09.2020 Аналитика AliExpress: спрос на ПК вырос почти в четыре раза 1
17.09.2020 «Ростелеком» объединит семь региональных аэропортов в единую защищенную сеть 1
27.08.2020 «Билайн» начал подключать eSIM в 16 новых городах 1
28.07.2020 «Эдит Про» займется разработкой «1С» для «Сбербанк-Сервиса» 1
17.07.2020 РЖД и ФАС расправились с микропредприятием, из-за пандемии не поставившим планшеты на российском Linux 1
03.07.2020 Торговая сеть «Перекрёсток» запустила цифровую аналитику клиентского опыта 1
22.06.2020 Ростех оборудует ситуационный центр губернатора Саратовской области 1
15.06.2020 «М.Видео» запустила персональные видеоконсультации онлайн 1
25.05.2020 «Сберлогистика» расширила географию присутствия до 42 регионов 1

Публикаций - 398, упоминаний - 495

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 36
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 32
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 19
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 16
Microsoft Corporation 10997 14
Yandex - Яндекс 4098 11
Синтерра - Synterra 562 9
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 776 8
SAP SE 3207 7
Samsung Electronics 5627 7
Комстар Регионы 89 6
Apple Inc - Эппл Рус 7669 5
VK - Mail.ru Group 2482 4
IBM 3524 4
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 4
Lenovo Group 1635 3
3726 3
М2М телематика 165 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 3
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 219 2
RetailCRM 21 2
Эдит Про - Edit Pro 19 2
АвтоТрекер 95 2
Navitel - Навител Навигатор 252 2
SAP CIS - САП СНГ 753 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 2
Ланит ГК 1154 2
АЛС и ТЕК - АЛСиТЕК 4 1
Nortel Networks 218 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 1203 1
Beorg - Биорг 16 1
Simtech Development 5 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 296 1
Nvidia Corp 2005 1
SoftwareONE Group 97 1
Shopify 14 1
ЦРТС НПП - Цифровые радиотехнические системы - Научно-производственное предприятие 11 1
ВолгаТелеком 213 1
Google LLC 7124 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 8
РЖД - Российские железные дороги 1081 5
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 5
ТНК-ВР Холдинг 147 4
Uber Technologies 258 3
Uber 257 3
Открытие ФК 538 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
Яндекс.Еда 93 2
Uber Russia 3 2
АльфаСтрахование СГ 207 2
HeadHunter Group - HH Group 336 2
Почта России ПАО 1570 2
Ситимобил - Служба такси 113 2
Яндекс.Такси 271 2
Альфа-Банк 1122 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 1
ONE RETAIL 23 1
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 90 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 74 1
ВТБ Банк Москвы 371 1
Совкомбанк Совесть 27 1
Юнистрим - Unistream 166 1
Mazda Motor Corporation 31 1
СДЭК - Служба доставки Экспресс-курьер 37 1
МРСК Урала - Россети Урал - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала 29 1
Аэрофлот 492 1
Русский стандарт Банк 302 1
ASOS 4 1
Храброво - Международный аэропорт Калининград 7 1
НВКбанк - Нижневолжский коммерческий банк 1 1
Международный аэропорт Платов Ростова-на-Дону - ИАТА: ROV - ИКАО: URRP 2 1
МРСК Урала - Россети Урал - Челябэнерго 5 1
МРСК Урала - Россети Урал - Пермэнерго 8 1
КБЭР - Банк Казани 14 1
Uber China 7 1
Газпром ПАО 518 1
ESforce 22 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 3
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 3
Правительство РФ 2198 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 481 2
Фонд президентских грантов 11 1
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 25 1
ЦМИТ - Центр молодежного инновационного творчества 4 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 21 1
ТФОМС Республики Адыгея - Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Адыгея 1 1
Кабинет Министров Республики Адыгея - Правительство Республики Адыгея 5 1
ФГУП Госкорпорация по ОрВД - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации 28 1
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа 22 1
Правительство Иркутской области - Министерство образования Иркутской области 1 1
Мэрия и Администрация Новосибирска 1 1
Администрация Новосибирской области - Министерство образования Новосибирской области 1 1
Правительство Архангельской области 7 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 35 1
Правительство Чувашской Республики 15 1
Правительство Республики Саха (Якутия) 8 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации 4 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 65 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 1
Экономический совет при президенте Российской Федерации 21 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 1
РОАД - Российские автомобильные дилеры - ассоциация 1 1
3G - Стандарт мобильной связи 3699 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 7
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 7
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 6
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 5
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 293 5
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 102 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 4
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 783 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 3
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 3
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 443 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3628 2
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 525 2
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 65 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1237 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3038 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 71 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 1
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 279 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 491 1
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ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1443 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 360 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации 55 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 1
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 193 1
UDR - User Data Repository - База данных абонентов и связанных с ними услуг и тарифных планов 4 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 108 1
Google Android 10750 10
Apple iOS 5741 6
Google Play - Google Store - Android Market 2515 6
Microsoft Windows Phone OS 1472 5
Microsoft Windows 8 1228 5
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 5
Java - Язык программирования 1166 5
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ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 113 2
SQL - Язык программирования 432 2
Apple Pay 385 2
Google Pay - Google Android Pay 297 2
VK - Mail.ru Одноклассники 848 2
Apple - App Store 2198 2
Linux OS 4236 2
Simtech CS-Cart 13 1
CorpSoft24 REWTAS - Remote Employee Working Time Accounting System 5 1
Left to Survive - компьютерная игра 6 1
Kaspersky Antidrone 5 1
ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система 27 1
Intel Xeon Silver 6 1
DonorSearch 2 1
АН-124 Руслан 1 1
Малышарики - анимационный сериал для детей 2 1
SAP Business One - SAP B1 57 1
Аскон Компас-3D 63 1
Samba DC/Free IPA - Служба каталогов 11 1
Яндекс.Здоровье 16 1
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X5 Group - Перекресток - Мой Перекресток 6 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Movix - Онлайн-кинотеатр 13 1
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СКБ Контур - Контур.Светофор 42 1
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 1
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ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
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Информационное общество - Государственная программа 282 1
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МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 1
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ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
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Стрим-ТВ - телекомпания 79 5
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Прайм - Агентство экономической информации 527 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Thomson Reuters - Рейтер 1708 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 231 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 237 1
НТВ - Телекомпания 163 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
ТНТ - Телеканал 94 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
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Рен ТВ - телеканал 47 1
Пятый канал - Телеканал 38 1
ТВ-3 - телеканал 48 1
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CNews Analytics 1988 6
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 2
RAEX - Эксперт РА 49 1
TelecomDaily ИАА 112 1
S&P - Standard and Poor’s 4 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 3
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 404 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 197 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 18 1
НИИ Рубин 7 1
НИИПП - Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов - Томское НИИ полупроводниковых приборов 8 1
Академгородок Новосибирск 29 1
ФАПСИ РФ Академия Федерального агентства Правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 1 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 9 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 54 1
Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 91 1
RuCode Festival - Всероссийский онлайн фестиваль по алгоритмическому программированию и искусственному интеллекту 2 1
Global mobileGov Awards 5 1
Паралимпиада - Паралимпийские игры - Paralympic Games 7 1
Moscow Workshops - Международный образовательный проект по программированию 2 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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