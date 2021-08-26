Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Саранск
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 197, упоминаний - 286
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Асланов Дмитрий 41 4
|Валяева Елизавета 72 3
|Семенов Максим 20 3
|Никифоров Николай 1126 2
|Дырмовский Дмитрий 76 2
|Голещихин Денис 8 1
|Зацаринный Михаил 1 1
|Медведев Владимир 2 1
|Холодов Артём 1 1
|Лопатухин Дмитрий 16 1
|Сафонов Олег 8 1
|Ткачук Юрий 3 1
|Птуха Юрий 2 1
|Галушко Евгений 10 1
|Медведев Дмитрий 1433 1
|Романков Андрей 15 1
|Михайлов Вадим 2 1
|Спиридонов Олег 1 1
|Бугров Александр 1 1
|Легезо Денис 32 1
|Патока Андрей 96 1
|Пучков Антон 32 1
|Никитин Валерий 15 1
|Векилов Тимур 28 1
|Демидов Михаил 124 1
|Билялетдинов Марат 2 1
|Кацоев Алексей 17 1
|Рубцова Ольга 32 1
|Цой Александр 2 1
|Ракутин Александр 3 1
|Крок Александр 2 1
|Лисовский Евгений 19 1
|Рейман Леонид 411 1
|Корня Алексей 73 1
|Эмдин Сергей 67 1
|Гуцериев Михаил 107 1
|Скоков Денис 10 1
|Макаров Алексей 49 1
|Солнцева Екатерина 29 1
|Ганин Егор 50 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
|Прайм - Агентство экономической информации 527 1
|Wikipedia - Википедия 276 1
|CNews Analytics 1988 2
|МГУ им. Н. П. Огарева - Мордовский государственный университет 12 2
|ВятГУ - Вятский государственный университет - Политехнический институт - Кировский политехнический институт 7 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759581, в очереди разбора - 663271.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759581, в очереди разбора - 663271.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru