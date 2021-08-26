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Россия
Саранск


26.08.2021 Как помогали клиентам, партнерам, предпринимателям в пандемию: Tele2 выпустила социальный отчет 1
15.07.2021 «Билайн» подсчитал, что женщины говорят по мобильному телефону на 20% дольше мужчин 1
08.07.2021 Tele2 сняла сериал о работе службы поддержки 1
17.02.2021 Оборудование для выпуска гибких солнечных панелей доставлено в Наноцентр Мордовии 2
21.01.2021 Темпы роста тонкоплёночной солнечной энергетики ожидаются на уровне 10% в год 2
02.12.2020 «Росатом» вывел на рынок цифровой продукт для комплексной безопасности крупных объектов 1
09.11.2020 Система видеоидентификации группы ЦРТ внедрена на 70 транспортных объектах России 1
02.10.2020 В России на телевизионном заводе будут выпускать ARM-серверы на 7-нм чипах Huawei 1
11.08.2020 МТТ завершил сделку по продаже ивановского ШПД-оператора «МТТ Коннект» 1
08.07.2020 В 35 больницах Мордовии применят технологию распознавания речи, разработанную ЦРТ 1
14.05.2020 Аэропорт и вокзалы Мордовии оснащены системой идентификации лиц «Визирь» 1
12.05.2020 Утверждены разработанные при поддержке «Роснано» нацстандарты для цифровых телекоммуникационных кабелей 1
06.05.2020 Более 8 тысяч студентов и школьников приняли участие в «1С:Соревнованиях 2020» 1
13.04.2020 «Яндекс» запустил «Помощь рядом» для медиков и доноров крови в 21 городе России 1
18.12.2019 Tele2 запустила тариф с безлимитом для планшетов 1
13.12.2019 «Росэлектроника» оптимизирует работу системы теплоснабжения Саранска 2
02.12.2019 «Билайн бизнес» и «Микроника» протестировали систему умного учета ресурсов для отелей 2
14.11.2019 Райффайзенбанк запускает дистанционное кредитование малого бизнеса 1
13.11.2019 Navitel обновила карты России, Беларуси, Казахстана 1
12.09.2019 Российские власти накажут американцев за демпинг на рынке оптоволокна 1
09.07.2019 Сбербанк запустил интернет-площадку «Маркет» по размену монет 1
24.06.2019 В России стали делать миллионы км оптоволокна. Но российский рынок захвачен Китаем и США 1
19.06.2019 В МТС назначен новый глава розничной сети 2
26.04.2019 «Почта России» переходит на российского «убийцу» MS Office 1
24.01.2019 «Ростелеком» в Татарстане перевел договоры в онлайн 1
09.01.2019 Tele2 подвела итоги 2018 года 1
21.12.2018 «Яндекс» выпустил приложение Uber Russia. Машины Uber перекрашивают в цвета «Яндекса» 1
21.12.2018 Uber выпустил отдельное приложение для России — Uber Russia 1
26.11.2018 Сотрудники Tele2 увеличили продажи в салонах на 170% 2
26.07.2018 «Стэп Лоджик» обеспечил бесперебойную работу сетевой инфраструктуры ЧМ-2018 1
16.07.2018 НПП «Гамма» обеспечило кибербезопасность на стадионах ЧМ 2018 1
11.07.2018 «Транстелеком» подключил к виртуальной частной сети клиентские офисы Альфа-Банка 2
06.07.2018 Власти повышают в 10 раз пошлины на оптоволокно США — основного поставщика России 1
29.06.2018 «М.Видео» и «Эльдорадо» протестируют систему Tax Free 1
13.06.2018 «Яндекс.Навигатор» расскажет о перекрытиях улиц в дни ЧМ-2018 1
09.06.2018 Navitel обновила карты России, Беларуси, Казахстана 1
04.06.2018 «Лаборатория Касперского»: каждая пятая точка Wi-Fi в городах ЧМ-2018 небезопасна 2
04.06.2018 PROMT выпустил бесплатное обновление к Чемпионату мира по футболу 1
24.05.2018 Мобильное «Облако Mail.Ru» расскажет зрителям ЧМ-2018 о достопримечательностях 1
18.04.2018 MAPS.ME совместно с Ростуризмом запускает маршруты по городам ЧМ-2018 1

Публикаций - 197, упоминаний - 286

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 25
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 21
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 13
Синтерра - Synterra 565 4
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 231 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
VK - Mail.ru Group 2483 3
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 3
Yandex - Яндекс 4101 3
Navitel - Навител Навигатор 252 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2757 2
Samsung Electronics 5651 2
ВолгаТелеком 217 2
Оптиковолоконные системы АО 12 2
Corning Inc 30 2
Apple Inc - Эппл Рус 7692 2
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 443 2
АФК Система ПАО 994 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
ЦНН - Центр нанотехнологий и наноматериалов Республики Мордовия 3 2
CompanyMedia 110 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 1
OpenText 160 1
Микротест 177 1
Астерос - Asteros 531 1
Vocord - Вокорд 99 1
Сарансккабель-Оптика 3 1
Google LLC 7144 1
Ростелеком НСС 48 1
Интеркомтел 1 1
СЦС Совинтел - Голден Телеком 106 1
TRENDnet 49 1
Питерская группа связистов 114 1
ТТК Самара 2 1
Совзонд - Sovzond 66 1
М2М телематика 165 1
Ростелеком ЦентрТелеком 189 1
Promt - Промт 100 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 8
Газпромбанк - ГПБ 692 6
Технопарк-Мордовия 11 3
Uber Technologies 258 2
Сбербанк Волго-Вятский банк 31 2
Uber Russia 3 2
Uber 257 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Волгоград Арена - футбольный стадион 3 1
Екатеринбург Арена - футбольный стадион 10 1
Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 29 1
Крокус Сити Холл - торгово-выставочный и деловой центр 13 1
Газпром Арена - футбольный стадион в Санкт-Петербурге 6 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 25 1
Самара Арена - Космос Арена - футбольный стадион 5 1
Sumitomo Group 11 1
Мордовия Арена - футбольный стадион в Саранске 3 1
VFS Global 9 1
Tele2 Ретейл 7 1
Russia.Travel - Национальный туристический портал 2 1
Лидер-инновации 27 1
SGV - S-Group Ventures - С-Групп Венчурс 29 1
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 20 1
Центр олимпийской подготовки им. Чегина Республики Мордовия 1 1
РЖД Арена - Стадион 1 1
Связной ГК 877 1
Почта России ПАО 1572 1
Почта Банк 289 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1274 1
Альфа-Банк 1123 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Яндекс.Такси 271 1
Роснефть НК 367 1
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 69 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 185 1
Ростов Арена - футбольный стадион Ростов-на-Дону 8 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 4
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 4
Роснано 456 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 4
Правительство РФ 2201 3
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 2
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 53 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
Минцифры РФ - Департамент реализации стратегических проектов 8 1
Гамма НПП ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие - Научно-производственное предприятие 7 1
Ельцин-центр - Президентский центр Б. Н. Ельцина 7 1
АУ АИР РМ - Автономное учреждение Агентство инновационного развития Республики Мордовия 1 1
Совета министров СССР - Совмин СССР - Правительство СССР 8 1
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 23 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 92 1
Правительство Республики Мордовия - Министерство информатизации и связи Республики Мордовия - Мининформсвязи Республики Мордовия 5 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 311 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 67 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 485 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 1
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 151 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 7
3G - Стандарт мобильной связи 3723 7
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 3
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1340 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2446 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 2
Smartphone - Смартфон 773 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 2
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 433 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 2
ARM - Advanced RISC Machine 225 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 112 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование 19 1
NoSQL - not only SQL СУБД 92 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 392 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1695 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1107 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3050 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 1
WPA - WPA2 - Wi-Fi Protected Access 118 1
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 67 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 170 1
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 154 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 314 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 439 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2046 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2889 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 103 1
ЭОС Дело СЭД 621 7
Google Android 10750 7
Apple iOS 5741 5
Apple - App Store 2198 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Apple Pay 385 2
Google Pay - Google Android Pay 297 2
ЦРТ Визирь 17 2
МТТ YouMagic 33 1
Uber Eats - UberEATs 28 1
VisionLabs Luna Platform - СКУД 44 1
VK - Mail.ru Maps.me 45 1
Яндекс.Новости 29 1
Tele2 TV 13 1
СКБ Контур - Контур.Светофор 42 1
1С:Бухгалтерия 395 1
Райффайзен Бизнес Онлайн - РБО 31 1
Сбербанк АСТ SberB2B 4 1
DonorSearch 2 1
ЦРТ Voice2Med 16 1
Vocord Traffic - Вокорд Трафик - Интеллектуальная система контроля дорожного движения - Система автоматического контроля нарушений ПДД 17 1
Promt Master 3 1
Promt Lite 4 1
Яндекс Помощь рядом 10 1
Omnicomm LLS 27 1
Promt Offline 7 1
СКБ Контур - Контур.EDI 10 1
Java - Язык программирования 1175 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Rakuten Viber 429 1
Microsoft Office 1934 1
Huawei Kunpeng ARM-процессор 48 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
WhatsApp Messenger 654 1
Яндекс.Навигатор 108 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
Symbian OS 776 1
IBM Watson 105 1
Чемпионат мира по футболу - Fan ID 15 1
VK - Mail.ru Облако 77 1
Асланов Дмитрий 41 4
Валяева Елизавета 72 3
Семенов Максим 20 3
Никифоров Николай 1126 2
Дырмовский Дмитрий 76 2
Голещихин Денис 8 1
Зацаринный Михаил 1 1
Медведев Владимир 2 1
Холодов Артём 1 1
Лопатухин Дмитрий 16 1
Сафонов Олег 8 1
Ткачук Юрий 3 1
Птуха Юрий 2 1
Галушко Евгений 10 1
Медведев Дмитрий 1433 1
Романков Андрей 15 1
Михайлов Вадим 2 1
Спиридонов Олег 1 1
Бугров Александр 1 1
Легезо Денис 32 1
Патока Андрей 96 1
Пучков Антон 32 1
Никитин Валерий 15 1
Векилов Тимур 28 1
Демидов Михаил 124 1
Билялетдинов Марат 2 1
Кацоев Алексей 17 1
Рубцова Ольга 32 1
Цой Александр 2 1
Ракутин Александр 3 1
Крок Александр 2 1
Лисовский Евгений 19 1
Рейман Леонид 411 1
Корня Алексей 73 1
Эмдин Сергей 67 1
Гуцериев Михаил 107 1
Скоков Денис 10 1
Макаров Алексей 49 1
Солнцева Екатерина 29 1
Ганин Егор 50 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 95
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 72
Россия - ПФО - Самара 1287 57
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 56
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 49
Россия - ПФО - Казань 1513 46
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 38
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 37
Россия - Республика Мордовия 387 37
Россия - СФО - Новосибирск 1965 21
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 19
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 15
Россия - Калининград 662 14
Россия - Сочи 911 13
Россия - Волгоград 540 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 9
Россия - СФО - Ленинградская область 1112 9
Казахстан - Республика 2627 9
Россия - Мордовия - Ковылкино 10 8
Беларусь - Белоруссия 2087 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 7
Россия - Курск 231 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 6
Россия - Уфа 640 6
Россия - Махачкала 114 6
Россия - Пермь 739 6
Россия - Барнаул 360 6
Германия - Федеративная Республика 3624 6
Россия - Красноярск 845 6
Россия - Киров 244 6
Россия - Ульяновск 292 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 5
Россия - Кемерово 309 5
Россия - Иркутская область 543 5
Россия - Краснодар 1037 5
Россия - Ижевск 305 5
Россия - Саратов 402 5
Россия - Вологодская область - Череповец 115 5
Россия - Челябинск 770 5
Россия - Хабаровск 620 4
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 2
POI - points of interest 60 2
ГрК РФ - Градостроительный кодекс Российской Федерации 16 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 162 1
Русский язык 978 1
ВК РФ - Воздушный кодекс Российской Федерации 12 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 152 1
Tax Free - Такс-фри - Система возврата суммы налога на добавленную стоимость (НДС) 4 1
Product Consideration - Рассмотрение продукта для покупки 1 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 251 1
Cashback - Кэшбэк 37 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 1
ЕСН - Единый социальный налог 66 1
НТИ - Кружковое движение Национальной технологической инициативы 22 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 819 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 535 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
Прайм - Агентство экономической информации 527 1
Wikipedia - Википедия 276 1
CNews Analytics 1988 2
МГУ им. Н. П. Огарева - Мордовский государственный университет 12 2
ВятГУ - Вятский государственный университет - Политехнический институт - Кировский политехнический институт 7 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 14
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 2
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 49 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
1С:Соревнования 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759581, в очереди разбора - 663271.
Создано именных указателей - 46354.
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