Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Самарская область
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 557, упоминаний - 914
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Четвернин Алексей 651 11
|Никифоров Николай 1126 11
|Козырев Алексей 270 10
|Асланов Дмитрий 41 9
|Елистратов Николай 90 8
|Клементьев Андрей 18 8
|Прокошев Андрей 30 6
|Абызов Михаил 64 6
|Холодняков Юрий 15 6
|Чернышов Михаил 32 6
|Контрабаев Артур 66 6
|Нечепоренко Юрий 25 6
|Попов Алексей 310 5
|Путин Владимир 1820 5
|Сафронов Роман 33 4
|Иванов Александр 71 4
|Скляр Алексей 49 4
|Херсонцев Алексей 48 4
|Медведев Дмитрий 1433 4
|Бондаренко Михаил 52 4
|Левашов Александр 88 3
|Кореш Виктор 71 3
|Шмид Александр 18 3
|Кучин Сергей 22 3
|Кирюшин Геннадий 33 3
|Рудычева Наталья 81 3
|Кесельбренер Леонид 49 3
|Островский Владимир 22 3
|Суслов Константин 19 2
|Кобенко Александр 2 2
|Дегтерева Мария 25 2
|Козлов Александр 54 2
|Кабанов Владимир 174 2
|Евтушенко Олег 125 2
|Меламед Александр 38 2
|Флорентьева Мария 17 2
|Карпов Алексей 21 2
|Рымар Максим 36 2
|Беляков Денис 5 2
|Якимаха Александр 2 2
|CNews Analytics 1988 17
|Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
|Markets&Markets Research 78 1
|ResearchMe 11 1
|CNews Инновация года - награда 26 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755578, в очереди разбора - 659268.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755578, в очереди разбора - 659268.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru