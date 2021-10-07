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Россия
Самарская область


07.10.2021 Исследование: каждый восьмой россиянин контролирует сон с помощью гаджетов 1
04.10.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2021 г. 2
29.09.2021 Облако МТС поможет в цифровизации российского образования 1
03.09.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2021 г. 5
02.09.2021 МТС запустила платформу для управления регионом на основе Big Data 1
25.08.2021 «Дом.ру» провел интернет в частный сектор по технологии GPON 1
22.07.2021 В «Самараэнерго» развернута сеть SD-WAN на основе решений Cisco 1
11.06.2021 Биллинговая платформа «Газпром межрегионгаза» получила премию «Инновация года» в номинации «Лучшая ИТ-платформа для промышленности» 1
03.06.2021 Приток туристов в Самарскую область обеспечит цифровая модель региона 8
24.05.2021 ИТ-компании требуют запретить вузам и школам покупать иностранные ноутбуки 1
11.05.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за апрель 2021 г. 2
22.04.2021 «М.видео-Эльдорадо» расширяет географию проекта по постоянному приему техники на переработку на 500 магазинов 1
12.04.2021 В Реестре отечественного ПО появился 81 продукт «БАРС груп» 1
07.04.2021 МТС перенесла на облачную платформу часть ИТ-инфраструктуры СамГМУ 1
01.04.2021 В Красноярске состоялась «цифровая прокачка» 2
09.03.2021 МТС обеспечила «АвтоВАЗ» отказоустойчивым доступом в Сеть 1
02.03.2021 Главой комитета по ИТ и связи Санкт-Петербурга назначена «человек губернатора» 1
20.02.2021 В клиниках СамГМУ появится система голосового заполнения медицинских протоколов Voice2Med 1
16.02.2021 Магазины из Татарстана смогут торговать на «Яндекс.Маркете» со своего склада 1
04.02.2021 «Ростелеком» и ПФР подвели итоги работы проекта «Азбука интернета» в 2020 году 1
26.01.2021 «Ростелеком» до 498 увеличит количество камер фотовидеофиксации нарушений на дорогах Самарской области 3
20.01.2021 «Почта России» будет начислять бонусы за оплату посылок через интернет 1
11.01.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за декабрь 2020 г. 6
21.12.2020 ФСИН установила на тысячи ПК «Мой офис» и российский Linux «Альт» 1
14.12.2020 «Руссофт» представил второй ежегодный рейтинг регионов России по уровню развития индустрии разработки ПО 1
04.12.2020 Москвичи из-за развода делят в суде общий Instagram-аккаунт с миллионом подписчиков 1
06.11.2020 МТС обеспечила резидентов особой экономической зоны доступом к промышленному интернету вещей 1
03.11.2020 «ЭР-Телеком» подключит сельских жителей к скоростному интернету 1
02.11.2020 Step Logic построила инфраструктуру шестого кассационного суда общей юрисдикции 1
01.10.2020 Разработчики «1С» из 36 регионов приняли участие в финале чемпионата «Молодые профессионалы» 1
25.09.2020 В Татарстане оцифровано более 18,8 тыс. объектов лесного хозяйства 3
17.09.2020 Исследование: большинство россиян хотят общаться с потенциальным работодателем в соцсетях 1
01.09.2020 Рассекречена итоговая внешность серийного российского электромобиля. Фото, видео 1
19.08.2020 Более 35 предприятий Чувашии приняли участие в «цифровой прокачке» промышленности региона 1
13.08.2020 Исследование «Актион-МЦФЭР»: сотрудники большинства компаний не прекращали ездить в офис во время карантина 1
03.08.2020 ИТ-директором «М.Видео» стал выходец из Сбербанка 1
03.07.2020 Концерн «Автоматика» принимает участие в создании научно-образовательного центра в Самарской области 2
27.05.2020 «Ростелеком» объединил телефоны центров занятости Самарской области в облаке 1
12.05.2020 Доменной зоне .РФ 10 лет! 1
04.05.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за апрель 2020 г. 1

Публикаций - 557, упоминаний - 914

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 82
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 56
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 30
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 25
Microsoft Corporation 10997 19
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 17
ВолгаТелеком 213 11
Yandex - Яндекс 4098 7
Ростех - Ростехнологии 2230 7
Samsung Electronics 5627 7
Синтерра - Synterra 562 7
SAP SE 3207 6
АйТи 748 6
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 776 5
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 412 5
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 4
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 4
Google LLC 7124 4
Мотив - Екатеринбург-2000 105 4
РТЛабс 145 4
VK - Mail.ru Group 2482 4
Apple Inc - Эппл Рус 7669 4
Facebook 3764 4
Ростелеком Связьинвест 692 4
Акадо Телеком - Комкор 605 4
3726 3
АФК Система ПАО 990 3
Ростех - Концерн Автоматика 396 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 3
Ланит ГК 1154 3
CompanyMedia 110 3
НСТТ - НИРИТ-СИНВЭЙ Телеком Технолоджи 11 2
OpenText 160 2
Ростелеком НСС 48 2
СМАРТС Компания 203 2
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 239 2
Ланит Интеграция 101 2
Telegram Group 702 2
Квант-Телеком 6 2
Xinwei Group 9 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 21
УЭК - Универсальная электронная карта 512 11
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 6
РЖД - Российские железные дороги 1081 4
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 20 4
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 129 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
Газпромбанк - ГПБ 692 3
Сбербанк Поволжский банк 11 2
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 12 2
Мострансавто 59 2
НСТТ Белитон 7 2
Лардекс - Lardex Group 7 2
Газпромбанк - Электронная торговая площадка ГПБ - ЭТП ГПБ 33 2
ВТБ24 583 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 2
РВК - Российская венчурная компания 476 2
Почта Банк 289 2
Волжская ТГК - Волжская территориальная генерирующая компания 1 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Химпром 5 1
O2 Consulting - O2Consulting 8 1
ZETTA - Zero Emission Terra Transport Asset - Транспортный актив с нулевым выбросом 6 1
ШЗСА - Шумерлинский завод специализированных автомобилей 2 1
Гулливер - Gulliver - торговая сеть 10 1
Транзит-Ойл 1 1
Guard Capital 2 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 1
СВГК - Средневолжская газовая компания 7 1
Сбербанк SPB - Sberbank Private Banking 2 1
Крокус Сити Холл - торгово-выставочный и деловой центр 13 1
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 24 1
Русский ветер - Парфюмерно-косметическая компания 1 1
Motul-Drive 2 1
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 1
ЕС-лизинг 13 1
Почта России ПАО 1570 1
Чернобыльская АЭС - Атомная электростанция 9 1
ЭФКО ГК 9 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 51
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 20
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 18
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 16
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 14
Президент Российской Федерации 1439 12
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 10
Правительство Самарской области 48 9
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 9
Правительство РФ 2198 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 8
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 8
Администрация Смоленской области 19 7
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 378 6
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 6
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 6
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 6
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 5
Правительство Москвы 649 5
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 5
ПФР Департамент информационных технологий 102 4
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 3
Росимущество - Управления информационных технологий 11 3
Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 18 3
Правительство Ставропольского края 23 3
Правительство Пермского края 15 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 3
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 3
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 3
Администрация Красноярского края 25 3
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 3
Правительство Кабардино-Балкарской Республики - КБР 14 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 203 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 2
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 50 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 7
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
Руссофт - Russoft 250 1
Союз машиностроителей России 26 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 28
3G - Стандарт мобильной связи 3699 18
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 11
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 5
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 5
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 430 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 5
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 4
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 4
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 4
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 389 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 4
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 4
MPEG - Moving Pictures Experts Group 445 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 3
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 3
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование 79 3
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 2
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 2
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 154 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 2
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 2
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 2
SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 128 2
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 783 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
Социальные сети - Соцсети 96 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 22
Google Android 10750 10
Apple iOS 5741 9
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 6
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 5
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 5
ЭОС Дело СЭД 619 5
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 5
Microsoft Windows 10 6602 5
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 5
Мобильный избиратель - Механизм дистанционного электронного голосования 14 4
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 4
VK - Mail.ru Одноклассники 848 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 145 3
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 3
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 3
ФРН РА - Федеральный реестр населения - Федеральный регистр сведений о населении Российской Федерации 12 3
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 3
ГИС ЕИС СКИ - Единая информационная система в сфере систематизации и кодирования информации 10 3
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 99 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 3
Стрелка - Транспортная карта 113 3
Apple Pay 385 2
Microsoft Windows 8 1228 2
Facebook Instagram - Инстаграм 569 2
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 2
SAP for Utilities - SAP IS-U - SAP Industry-Specific Solution for the Utilities Industry - SAP Cloud for Utilities 9 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 207 2
Ростелеком АИСТ - автоматизированная информационная система трансфузиологии 25 2
Microsoft Windows 7 1662 2
Agfa Healthcare Enterprise Imaging 21 2
ГИС ОМС - Государственная информационная система обязательного медицинского страхования 9 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 2
ВТБ Мультикарта 147 2
HTC Touch Cruise 8 1
Java - Язык программирования 1166 1
IBM Watson 105 1
Google YouTube - Видеохостинг 1702 1
Четвернин Алексей 651 11
Никифоров Николай 1126 11
Козырев Алексей 270 10
Асланов Дмитрий 41 9
Елистратов Николай 90 8
Клементьев Андрей 18 8
Прокошев Андрей 30 6
Абызов Михаил 64 6
Холодняков Юрий 15 6
Чернышов Михаил 32 6
Контрабаев Артур 66 6
Нечепоренко Юрий 25 6
Попов Алексей 310 5
Путин Владимир 1820 5
Сафронов Роман 33 4
Иванов Александр 71 4
Скляр Алексей 49 4
Херсонцев Алексей 48 4
Медведев Дмитрий 1433 4
Бондаренко Михаил 52 4
Левашов Александр 88 3
Кореш Виктор 71 3
Шмид Александр 18 3
Кучин Сергей 22 3
Кирюшин Геннадий 33 3
Рудычева Наталья 81 3
Кесельбренер Леонид 49 3
Островский Владимир 22 3
Суслов Константин 19 2
Кобенко Александр 2 2
Дегтерева Мария 25 2
Козлов Александр 54 2
Кабанов Владимир 174 2
Евтушенко Олег 125 2
Меламед Александр 38 2
Флорентьева Мария 17 2
Карпов Алексей 21 2
Рымар Максим 36 2
Беляков Денис 5 2
Якимаха Александр 2 2
Россия - Российская федерация - РФ 57124 279
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 165
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 121
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 107
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 54
Россия - Республика Мордовия 386 39
Россия - Ростовская область 859 36
Россия - Волгоградская область 395 32
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 25
Россия - Калининградская область 531 24
Россия - Иркутская область 536 24
Россия - Кировск - Кировская область 301 24
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 23
Россия - Краснодарский край 913 22
Россия - Астраханская область 369 22
Россия - Нижегородская область 736 21
Россия - Новосибирская область 810 21
Россия - Свердловская область 804 20
Россия - Кемеровская область 461 16
Россия - ПФО - Казань 1507 16
Россия - СФО - Новосибирск 1954 15
Беларусь - Белоруссия 2079 14
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 668 14
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 652 14
Германия - Федеративная Республика 3606 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 13
Россия - Челябинская область 658 13
Казахстан - Республика 2618 13
Россия - Приморский край - Приморье 604 12
Россия - Курская область 338 12
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 12
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 170 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 12
Россия - ПФО - Самара 1285 11
Россия - СФО - Ленинградская область 1099 11
Украина 3344 10
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 341 10
Россия - Забайкальский край 356 10
Россия - Оренбургская область 292 10
Россия - Республика Алтай 681 10
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 13
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 11
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 8
Информационное общество - Государственная программа 282 6
Региональное законодательство 45 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 5
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 345 5
Федеральное законодательство 254 5
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1420 3
Информационное общество Смоленской области - государственная программа 6 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 2
ОКПД - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 20 2
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 2
Образование в России 328 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 32 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 55 1
Федеральный закон 178-ФЗ - О государственной социальной помощи 1 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации 25 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 1
Федеральный закон 131-ФЗ - Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 1 1
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