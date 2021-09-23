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Россия
Салехард


23.09.2021 X-Com оснастила аудиторию одной из школ ЯНАО 1
29.12.2020 МТС: в 2020 году россияне приобрели 31 млн смартфонов на сумму более 572 млрд рублей 1
10.12.2020 Tele2 запустил тариф для любителей кино 1
08.12.2020 «Ростелеком» установит более пятисот камер видеонаблюдения в городах арктического региона 1
09.11.2020 «Ростелеком» на Ямале установил видеонаблюдение в этнографическом музее за полярным кругом 1
18.09.2020 «Росэлектроника» поставила новое радиолокационное оборудование в аэропорты Мурманска и Салехарда 1
09.07.2020 «Ростелеком» запустил пилотный проект по экологическому мониторингу на Ямале 4
29.06.2020 «Ростелеком» организовал Wi-Fi-доступ в медицинских учреждениях Ямала 1
25.05.2020 Абоненты Tele2 могут заменить SIM-карту дистанционно 1
23.03.2020 «Аэропорт Салехард» перешел на ведение учета в «1С:ERP» 1
20.03.2020 Клиенты Сбербанка отказываются от наличных 1
20.01.2020 В Пермском крае начал принимать посетителей робот-чиновник 1
03.09.2019 «Ростелеком» на Ямале внедрил систему оптимизации и контроля вывоза отходов 3
15.04.2019 «Ростелеком» повысил скорость интернета на Ямале в 350 раз 5
11.03.2019 Билайн обеспечил Ямал связью с помощью военной техники 2
12.02.2019 Ростех начал оснащение малых аэропортов радиолокаторами 1
28.01.2019 МФЦ «Мои документы» повысил качество обслуживания граждан с помощью комплекса «Аура» 1
28.11.2017 «Глобус-Телеком» представил обновленную версию системы «СКИТ» 1
24.11.2017 «Ростелеком» представил разработки в области телемедицины для Ямала 1
25.09.2017 Жители Норильска получили доступ к высокоскоростному интернету 1
26.05.2017 МТС обеспечила столицу Ямала скоростным фиксированным интернетом 4
21.04.2017 На базе Ямальского МФЦ создан центр телефонной обработки вызовов 1
02.02.2017 «Ростелеком» подвел итоги оптического строительства на Ямале в 2016 году 2
25.01.2017 «Ростелеком» на Ямале обновил условия участия в проекте «Забота» 1
20.01.2017 «Ростелеком» расширил покрытие оптическими линиями связи на Ямале 1
22.12.2016 «Почта России» запустила отправку по услуге «Посылка онлайн» для интернет-магазинов еще в 4 городах России 1
13.12.2016 «Ростелеком» и «Глобус-Телеком» завершили телеком-проект для сети многофункциональных центров ЯНАО 2
14.09.2016 МТС запустил сеть LTE-Advanced в крупнейших городах ЯНАО 1
05.09.2016 «Ростелеком» проведет видеотрансляцию повторной сдачи ЕГЭ В ЯНАО 1
05.09.2016 Минкомсвязи РФ подключило к интернету 2980 населенных пунктов в рамках реформы универсальных услуг связи 1
07.06.2016 МТС и Правительство ЯНАО подписали соглашение по развитию телекоммуникационной инфраструктуры 1
18.04.2016 «Билайн»: наибольшее проникновение смартфонов среди российских городов - в Якутске, Чите и Улан-Удэ 1
14.04.2016 «Ростелеком» подвел итоги эксплуатации Северного оптического потока 2
31.03.2016 Мобильный интернет от «МегаФона» для жителей ЯНАО стал в 3 раза быстрее 3
29.03.2016 Протяженность ВОЛС МТС на Урале превысила 14 тыс. км 1
28.03.2016 «МегаФон» повысит доступность мобильных услуг для населения Ямало-Ненецкого автономного округа 2
25.03.2016 Самая северная на Урале система оповещения презентована в Салехарде 4
22.03.2016 Доля смартфонов в сети Tele2 продолжает активно расти 1
10.03.2016 «Ростелеком» откроет доступ к быстрому интернету еще для 10 тыс. домохозяйств Ямала 1
11.02.2016 «МегаФон» обеспечит Западно-Сибирский банк Сбербанка защищённой VPN-сетью 1

Публикаций - 89, упоминаний - 136

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 30
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 10
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
АвтоТрекер 95 2
Ростех Росэлектроника Вега - Полет ЧРЗ - Челябинский радиозавод 33 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 423 2
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1508 2
Cisco Systems 2044 1
Cisco Systems - Tandberg 93 1
Ростелеком Связьинвест 699 1
Анлим-ИТ 7 1
Promobot - Промобот 49 1
МегаФон Уральский филиал 27 1
Samsung Electronics 5686 1
Lenovo Group 1638 1
Космическая связь ФГУП ГПКС 212 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Гэндальф - Gendalf 59 1
Ростех Росэлектроника Вега - Концерн радиостроения 122 1
Telegram Group 702 1
3753 1
Facebook 3766 1
Apple Inc - Эппл Рус 7713 1
Xiaomi 904 1
Huawei 2731 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 2
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 69 1
Балтика - Пивоваренная компания 112 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Юнистрим - Unistream 167 1
Новатэк 27 1
Сбербанк Западно-Сибирский банк 11 1
Ямал СПГ 5 1
Аэропорт Салехард 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 5
Президент Российской Федерации 1440 1
МКС - Международная космическая станция 98 1
Росавиации - Федеральное агентство воздушного транспорта 48 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
МФЦ Мои документы ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа 4 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 5
3G - Стандарт мобильной связи 3742 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 440 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 632 2
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 394 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 218 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2451 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 785 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 363 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 300 1
Безопасный город 347 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1346 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2052 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 4
Google Android 10751 3
Apple iOS 5742 3
КСЭОН - Комплексная система экстренного оповещения населения 10 2
МТС 3G-сеть 86 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 504 2
Ростех Росэлектроника ЧРЗ Полет АОРЛ - радиолокатор 7 2
VK - Mail.ru Одноклассники ТамТам - мессенджер 30 1
Symbian OS 778 1
Lenovo A - Серия смартфонов 17 1
Cyberhero 6 1
1С:Документооборот КОРП 35 1
Tele2 TV 13 1
Apple Локатор 22 1
Сберзвук - Zvooq.ru (Звук) 38 1
Samsung Electronics Bada 171 1
Wink Трансформер 4 1
Ростелеком Северный оптический поток - опорная магистраль связи трех уральских регионов: Свердловской области, ХМАО-Югры и ЯНАО 4 1
IBM Storwize 16 1
Aladdin eToken Management System 71 1
Samsung Wave 31 1
Aladdin Knowledge Systems 7 1
Aladdin eSafe 5 1
1С:ERP Управление предприятием 203 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
Rakuten Viber 429 1
Microsoft Office 1942 1
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 1
WhatsApp Messenger 654 1
Wink - Онлайн-кинотеатр 78 1
Discord 32 1
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 243 1
Google Android TV 173 1
Apple macOS 927 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 1
Tele2 Биржа - Маркет Tele2 15 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 180 1
Cisco UCS - Cisco Unified Computing System - Система унифицированных вычислений 61 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Третьяк Константин 34 11
Оболтин Александр 12 6
Никифоров Николай 1126 2
Путин Владимир 1826 2
Прибылев Александр 1 1
Кремнев Аркадий 1 1
Валяева Елизавета 72 1
Нечаев Иван 57 1
Пекарь Алексей 1 1
Ситников Алексей 4 1
Романов Алексей 32 1
Кагарманова Мария 1 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Гордиенко Евгения 1 1
Овсянников Максим 2 1
Воробьев Александр 18 1
Самуйлов Александр 4 1
Маслов Александр 28 1
Южаков Алексей 23 1
Бородов Герман 8 1
Кирсанова Светлана 54 1
Сахненко Сергей 71 1
Евтушенко Олег 125 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 35
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 22
Россия - ЯНАО - Надым - Надымский район 30 16
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 15
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 11
Россия - Лабытнанги 22 9
Россия - СФО - Новосибирск 1971 9
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 9
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 6
Россия - Новый Уренгой 85 6
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 634 6
Россия - ПФО - Самара 1291 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 6
Украина 3374 5
Россия - Ханты-Мансийск 118 5
Россия - Ноябрьск 62 4
Россия - ПФО - Казань 1519 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 4
Казахстан - Республика 2637 4
Россия - СФО - Ленинградская область 1120 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 3
Россия - Мурманск 257 2
Северный полярный круг 25 2
Россия - Сыктывкар 130 2
Россия - Оренбург 258 2
Россия - Крайний Север 93 2
Россия - Томск 450 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 2
Беларусь - Белоруссия 2093 2
Россия - Челябинск 773 2
Россия - Пермь 740 2
Россия - Тарко-Сале 20 2
Россия - Красноярск 849 2
Россия - Воронеж 692 2
Россия - Тюмень 497 2
Россия - Калуга 296 1
Россия - Владимир 160 1
Россия - Грозный 94 1
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 675 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 353 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 258 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764072, в очереди разбора - 667759.
Создано именных указателей - 46354.
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