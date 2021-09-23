Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Салехард
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 89, упоминаний - 136
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Третьяк Константин 34 11
|Оболтин Александр 12 6
|Никифоров Николай 1126 2
|Путин Владимир 1826 2
|Прибылев Александр 1 1
|Кремнев Аркадий 1 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Нечаев Иван 57 1
|Пекарь Алексей 1 1
|Ситников Алексей 4 1
|Романов Алексей 32 1
|Кагарманова Мария 1 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Гордиенко Евгения 1 1
|Овсянников Максим 2 1
|Воробьев Александр 18 1
|Самуйлов Александр 4 1
|Маслов Александр 28 1
|Южаков Алексей 23 1
|Бородов Герман 8 1
|Кирсанова Светлана 54 1
|Сахненко Сергей 71 1
|Евтушенко Олег 125 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764072, в очереди разбора - 667759.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764072, в очереди разбора - 667759.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru