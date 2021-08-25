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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Россия - СФО - Томская область


25.08.2021 «Дом.ру» провел интернет в частный сектор по технологии GPON 1
24.08.2021 Новикомбанк получит отечественные банкоматы от концерна «Автоматика» 1
29.06.2021 Новая школа «Интеграция» нацпроекта «Образование» выбрала «Р7-Офис» 1
28.06.2021 В «Сколтехе» с помощью высокопроизводительных вычислений создали ранее неизвестные материалы 1
24.06.2021 Москва возглавила рейтинг инновационного развития регионов России 1
20.05.2021 Cognitive Pilot произведет 5 тыс. автопилотов для умной сельхозтехники 1
28.04.2021 Российские регионы резко сокращают расходы на ИКТ 2
21.04.2021 Комбайны «Брянсксельмаша» будут серийно комплектоваться автопилотами Cognitive Pilot на основе ИИ 1
15.04.2021 «Vprok.ru Перекрёсток» масштабируется на инфраструктуре Х5 1
12.04.2021 В Реестре отечественного ПО появился 81 продукт «БАРС груп» 1
23.03.2021 «Дочка» «Росатома» перевела 1,5 тыс. чиновников с Windows на Astra Linux 1
18.03.2021 ГК Astra Linux преодолела рубеж в 1 млн лицензий 1
18.03.2021 «Интер РАО» автоматизирует технологические обходы и осмотры оборудования с помощью решения «Сигмы» для мобильных устройств на ОС «Аврора» 1
09.03.2021 В «Билайне» назначен региональный директор Восточного региона 1
04.02.2021 МТС и НИИ кардиологии Томского НИМЦ договорились о стратегическом партнерстве в области цифрового здравоохранения 1
28.01.2021 Cognitive Pilot открыла 13 региональных представительств за три месяца 1
18.12.2020 Финалисты конкурса «Цифровой прорыв» разработали почтовый ассистент для «Сбера» 1
24.11.2020 В России построили сверхдешевого умного робота для сбора яблок. Фото 1
18.11.2020 В Оренбургской области убрали урожай беспилотным комбайном на снегу 1
17.11.2020 МТС обеспечила резидентов ОЭЗ «Томск» доступом к промышленному интернету вещей 1
12.11.2020 МТС обеспечила сервисами облачного резервного копирования транспортную компанию «Верста» 1
10.11.2020 Нейросеть «Сбера» помогает врачам диагностировать рак груди 2
03.11.2020 Комбайны с искусственным интеллектом собрали 720 тыс. тонн урожая 1
15.10.2020 Персональные цифровые сертификаты получат жители 48 регионов России 1
01.10.2020 Разработчики «1С» из 36 регионов приняли участие в финале чемпионата «Молодые профессионалы» 1
30.09.2020 Культуру и туризм Чувашии прокачали «цифрой» 1
01.09.2020 Томский кластер высокотехнологичного производства беспилотных технологий объявил первые результаты 6
20.08.2020 МТС запустила первую в Томске пилотную сеть 5G 2
19.08.2020 Более 35 предприятий Чувашии приняли участие в «цифровой прокачке» промышленности региона 1
21.07.2020 Росатом зарегистрировал в Роспатенте «умный город» 1
16.07.2020 Сбербанк и Cognitive Pilot запускают «умный» комбайн на полях ведущих отечественных агрокомплексов России 1
15.06.2020 Росатом представил инфраструктурные площадки для контейнерных ЦОД 1
04.06.2020 Холдинг «Эконива» и Cognitive Pilot создадут сервисную сеть для «умной сельхозтехники» с ИИ 1
26.05.2020 В реестре отечественного ПО обнаружен запрет на Linux и другое СПО 1
26.05.2020 «Русагро» и Cognitive Pilot приступили к массовому оснащению сельхозтехники системой беспилотного вождения 1
22.05.2020 Сбербанк приступил к промышленному внедрению ИИ-модели диагностики коронавируса в регионах 1
22.05.2020 МТС купила партнера «Билайна» за 1,37 миллиарда 2
30.04.2020 Сбербанк и Cognitive Pilot внедрили ИИ для повышения производительности труда в сельском хозяйстве 1
14.04.2020 Сбербанк удвоил число пользователей школьной цифровой платформы 1
09.04.2020 Сбербанк: доля безналичных платежей в России превысила 53,1% 1

Публикаций - 436, упоминаний - 733

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 53
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 49
Ростелеком Сибирьтелеком 337 32
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 25
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 21
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 19
Microsoft Corporation 11628 18
Армада 282 15
Cognitive Pilot 35 11
Барс груп 402 11
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 500 11
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 10
Ростех - Ростехнологии 2230 10
ALT Linux - Альт Линукс 138 9
Ростелеком Связьинвест 773 8
ЭОС - Электронные офисные системы 1021 8
Рамэк-ВС 73 7
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 276 7
3934 7
Синтерра - Synterra 602 7
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 7
Adobe Systems 846 6
Yandex - Яндекс 4129 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2827 6
Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка 61 5
Nokia Corporation 2546 5
Ericsson 899 4
АйТи 771 4
HTC Corporation 1212 4
Softline - Софтлайн 1507 4
Компьюлинк УСП 75 4
Abbyy 815 4
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 284 4
Samsung Electronics 5878 4
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 3
СКБ Контур 419 3
DEPO Computers - Депо Электроникс 355 3
NVision Group - Энвижн Груп 552 3
Intel Corporation 4335 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 563 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 29
Почта России ПАО 1586 10
Сбербанк Сибирский банк 17 7
УЭК - Универсальная электронная карта 512 6
РЖД - Российские железные дороги 1093 4
Русагро Группа Компаний 143 3
Межениновский СПК - Сельскохозяйственный производственный комплекс 3 3
Мария Ра - торговая сеть 19 3
Интер РАО ПАО 167 3
Телефон.Ру 62 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 2
Сбербанк Вклад в Будущее - Благотворительный фонд Сбербанка 4 2
Мосэнергосбыт АО 78 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1440 2
Транснефть 159 2
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 186 2
Газпром ПАО 538 2
Visa International 1358 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1309 2
Газпром нефть 384 2
СХК - Сибирский химический комбинат 3 1
ШЗСА - Шумерлинский завод специализированных автомобилей 2 1
Сибур СибурТюменьГаз - Южно-Балыкский ГПЗ 2 1
O2 Consulting - O2Consulting 8 1
Химпром 5 1
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 21 1
Ренессанс Жизнь - страховая компания 22 1
Prostor Capital 28 1
Томский Агрохолдинг 1 1
Infinity Taxi 7 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 143 1
Сибирское молоко 1 1
МРСК Урала - Россети Урал - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала 29 1
Ростех Новикомбанк 28 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 138 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 193 1
Сбербанк Корпоративный университет 10 1
Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) 19 1
Т плюс - Энергосбыт плюс 11 1
Лента - Сеть розничной торговли 189 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 39
Правительство РФ 2226 11
Президент Российской Федерации 1447 10
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 10
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 10
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 884 7
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 723 7
Администрация Томской области 12 7
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 7
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 529 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 6
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 706 6
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 437 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 6
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1720 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 762 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 4
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 185 4
Роснано 456 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 517 4
Правительство Москвы 660 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1013 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 627 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1621 4
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 3
World Bank Group - Всемирный банк 137 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2257 3
РосОЭЗ - Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами 18 3
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 392 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 422 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 69 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 274 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 2
Руссофт - Russoft 269 2
Единая Россия - Политическая партия 176 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 707 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 181 1
АЮР - Ассоциация юристов России 16 1
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 2 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 12 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 35
3G - Стандарт мобильной связи 3835 27
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 19
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 791 18
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1363 11
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 11
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 782 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 9
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 562 8
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 404 8
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 8
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 8
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 7
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 6
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 6
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1191 5
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1686 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 453 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1349 4
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 692 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2245 4
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 4
LTE-смартфон 138 4
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 493 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 787 4
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 509 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 179 3
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 3
Безопасный город 348 3
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 437 3
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 84 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1041 3
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1298 3
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 319 3
Виртуальный номер - Виртуальный SMS-центр 12 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3121 2
Big Data - Большие данные 1136 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 953 2
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 155 2
Linux OS 4386 29
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 13
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 293 12
Google Android 10752 11
Cognitive Agro Pilot 30 11
Microsoft Windows 10 6810 10
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 696 9
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 506 6
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1366 5
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 5
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 5
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 5
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 4
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 4
Яндекс.Ровер 9 3
ЭОС Дело-web 134 3
Apache OpenOffice 282 3
Microsoft Office 2004 3
Барс.Мониторинг родовспоможения 4 3
ЭОС Дело СЭД 649 3
Apple iPhone 5 710 3
Apple iOS 5744 3
Microsoft Windows 876 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 113 3
Manhattan SCALE 30 2
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 323 2
Apple - App Store 2199 2
ЦНИИ ЭИСУ - Рассвет ОС 19 2
Корус Консалтинг SaaS WMS Manhattan SCALE 10 2
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 2
Apple iPad 3263 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 174 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 177 2
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 2
Naumen Contact Center 71 2
Apple iPad mini 375 2
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 2
Орловский Виктор 229 18
Ускова Ольга 128 15
Махорин Алексей 14 12
Семенов Максим 20 11
Фещенко Марина 10 10
Медведев Дмитрий 1437 10
Соловьев Александр 62 10
Путин Владимир 1840 9
Рейман Леонид 471 8
Никифоров Николай 1126 8
Жвачкин Сергей 8 8
Соловенчук Александр 44 6
Новодворский Алексей 95 6
Кузовкин Алексей 71 4
Щеголев Игорь 676 4
Козырев Алексей 270 4
Слизень Виталий 154 3
Зорин Александр 49 3
Попов Анатолий 98 3
Ведяхин Александр 43 3
Греф Герман 212 3
Попов Алексей 319 3
Ноздрин Алексей 9 3
Назаров Владимир 12 2
Леви Гавриил 17 2
Кудрявцев Максим 37 2
Минниханов Рустам 89 2
Якунин Александр 43 2
Смирнов Алексей 144 2
Кузнецов Сергей 87 2
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 363 2
Авербах Владимир 121 2
Кузяев Андрей 59 2
Андрияшкин Сергей 7 2
Кравцов Роман 77 2
Сахненко Сергей 71 2
Гоков Дмитрий 31 2
Gates William Henry - Гейтс Билл 294 2
Прянишников Николай 217 2
Эмдин Сергей 67 2
Россия - Российская федерация - РФ 58975 208
Россия - СФО - Новосибирская область 843 139
Россия - СФО - Республика Алтай 712 121
Россия - СФО - Кемеровская область 496 120
Россия - СФО - Омская область 395 99
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 87
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1652 85
Россия - СФО - Красноярский край 691 80
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 685 75
Россия - СФО - Томская область - Томск 464 74
Россия - СФО - Иркутская область 565 67
Россия - СФО - Хакасия Республика 268 58
Россия - Сибирь 899 56
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7563 56
Россия - ДФО - Бурятия Республика 298 52
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 610 49
Россия - ЮФО - Ростовская область 884 47
Россия - УФО - Челябинская область 674 47
Россия - ЮФО - Краснодарский край 941 44
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 872 44
Россия - ЦФО - Тамбовская область 328 41
Россия - ЦФО - Тульская область 760 40
Россия - ЦФО - Калужская область 584 40
Россия - ПФО - Нижегородская область 761 39
Россия - ЦФО - Белгородская область 374 39
Россия - СЗФО - Калининградская область 565 39
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 620 34
Россия - УФО - Тюменская область 597 33
Россия - УФО - Свердловская область 822 33
Россия - ПФО - Ульяновская область 367 33
Россия - СФО - Новосибирск 2037 32
Россия - ПФО - Саратовская область 364 32
Россия - СФО - Ленинградская область 1200 31
Россия - СЗФО - Республика Коми 444 30
Россия - ЦФО - Курская область 342 30
Россия - ЦФО - Воронежская область 405 30
Россия - Республика Тыва 144 30
Россия - ПФО - Пензенская область 359 28
Россия - ЦФО - Липецкая область 295 28
Россия - ЮФО - Волгоградская область 410 28
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 8
Образование в России 381 6
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4113 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3348 5
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 274 5
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 172 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 882 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2938 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 90 2
БАД - Биологически активные добавки к пище 13 2
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 154 2
ЕСН - Единый социальный налог 70 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 128 2
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 328 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 655 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 259 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 461 2
Информационное общество - Государственная программа 282 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 205 1
Мошенничество 55 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
Генплан Москвы - Генеральный план развития города Москвы 2 1
Антитеррор 62 1
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 121 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 150 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 69 1
Федеральный закон 178-ФЗ - О государственной социальной помощи 1 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 855 1
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