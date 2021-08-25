Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
СФО
Томская область
Публикаций - 436, упоминаний - 733
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Орловский Виктор 229 18
|Ускова Ольга 128 15
|Махорин Алексей 14 12
|Семенов Максим 20 11
|Фещенко Марина 10 10
|Медведев Дмитрий 1437 10
|Соловьев Александр 62 10
|Путин Владимир 1840 9
|Рейман Леонид 471 8
|Никифоров Николай 1126 8
|Жвачкин Сергей 8 8
|Соловенчук Александр 44 6
|Новодворский Алексей 95 6
|Кузовкин Алексей 71 4
|Щеголев Игорь 676 4
|Козырев Алексей 270 4
|Слизень Виталий 154 3
|Зорин Александр 49 3
|Попов Анатолий 98 3
|Ведяхин Александр 43 3
|Греф Герман 212 3
|Попов Алексей 319 3
|Ноздрин Алексей 9 3
|Назаров Владимир 12 2
|Леви Гавриил 17 2
|Кудрявцев Максим 37 2
|Минниханов Рустам 89 2
|Якунин Александр 43 2
|Смирнов Алексей 144 2
|Кузнецов Сергей 87 2
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 363 2
|Авербах Владимир 121 2
|Кузяев Андрей 59 2
|Андрияшкин Сергей 7 2
|Кравцов Роман 77 2
|Сахненко Сергей 71 2
|Гоков Дмитрий 31 2
|Gates William Henry - Гейтс Билл 294 2
|Прянишников Николай 217 2
|Эмдин Сергей 67 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786263, в очереди разбора - 689939.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786263, в очереди разбора - 689939.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru