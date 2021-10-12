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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Россия
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Россия - СФО - Новосибирская область


12.10.2021 Первый совместный салон МТС и Xiaomi открылся в Новосибирской области 3
08.10.2021 Sitronics Group запустила массовое производство российских серверов 3
07.10.2021 Исследование: каждый восьмой россиянин контролирует сон с помощью гаджетов 1
28.09.2021 МТС начала подключать абонентов в ростовских салонах Mi Store 1
27.09.2021 Министерство образования и науки Южного Урала и «Ростелеком» обеспечат школы региона современной ИТ-инфраструктурой 1
27.09.2021 Более 2 тысяч заявок подано на московский конкурс «Лидеры цифровой трансформации» 1
23.09.2021 В Новосибирске представили ПАК «Патриот» на российском программном обеспечении 4
23.09.2021 Российские медучреждения переходят на отечественное коммуникационное ПО 2
23.09.2021 Российские медучреждения переходят на отечественное коммуникационное ПО 2
16.09.2021 Безопасная школа: «Ростелеком» обеспечит видеонаблюдение и Wi-Fi в образовательных учреждениях Ямала 1
16.09.2021 BQ и МТС объявляют о сотрудничестве 1
16.09.2021 «Ростелеком» построил более 100 базовых станций по проекту УЦН 2.0 1
16.09.2021 По итогам лета в районах Горного Алтая зафиксирован рост трафика 1
14.09.2021 Петербуржцы смогут подключиться к МТС в салонах Mi Store 1
10.09.2021 МТС построила сети фиксированной связи в дачных пригородах Новосибирска 2
09.09.2021 У арестованного создателя Открытого правительства России изымают миллиарды незаконных доходов 1
07.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
07.09.2021 «Яндекс» поможет ритейлу автоматизировать доставку «сцепками» 1
01.09.2021 В последние годы власти «отрубали» интернет в своих странах сотни раз. Со временем вкус к отключениям растет 1
01.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
30.08.2021 Российские гидроэлектростанции мигрируют с ОС и СУБД Microsoft на отечественное ПО 1
25.08.2021 Правительство Новосибирской области и разработчик «Р7-Офис» подписали соглашение о сотрудничестве 1
25.08.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии августа 2021 года 1
17.08.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
17.08.2021 МТС «оцифрует» приборы учета в 100 жилых домах Академгородка в Новосибирске 1
11.08.2021 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе 2021» в сентябре 1
26.07.2021 Названы самые необычные ИТ-вакансии России 1
23.07.2021 В 2021 году почти в два раза выросло количество пользователей, которые используют соцсети для поиска работы 1
13.07.2021 «Руссофт» рассказал о тенденциях рынка труда и подготовке кадров для софтверной отрасли 1
09.07.2021 «Руссофт»: кадровые службы софтверных компаний испытали в 2020 г. перегрузку 1
29.06.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии июня 2021 года 2
22.06.2021 Россияне бросились скупать электромобили. Продажи выросли в 10 раз 1
22.06.2021 Минцифры Новосибирской области и «Базальт СПО» заключили соглашение о сотрудничестве 10
07.06.2021 Республика Калмыкия заключила с «Базальт СПО» соглашение о поставках ОС «Альт» 1
03.06.2021 Правительство Новосибирской области и «1С» заключили соглашение о сотрудничестве в области информационных технологий 5
31.05.2021 Раскрыты самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии мая 2021 в России 3
25.05.2021 Как пандемия повлияла на объем российского ИТ-рынка? 1
18.05.2021 Государство вложит 418 миллиардов в российские электромобили 1
30.04.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии апреля 2021 1
28.04.2021 Российские регионы резко сокращают расходы на ИКТ 1

Публикаций - 843, упоминаний - 1425

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 122
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 90
Ростелеком Сибирьтелеком 337 46
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 43
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 41
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 27
Барс груп 402 24
ЭОС - Электронные офисные системы 1021 18
Ростех - Ростехнологии 2230 18
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 17
Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка 61 16
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 416 16
Samsung Electronics 5878 15
Microsoft Corporation 11628 15
3934 13
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 11
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 11
Ростелеком Связьинвест 773 11
Yandex - Яндекс 4129 11
КС-Консалтинг - Корпоративные Системы-Консалтинг 83 10
Скай Линк - Skylink 548 10
МТС Розничная сеть - РТК - Русская Телефонная Компания 96 10
Softline - Софтлайн 1507 9
Huawei 2750 9
Google LLC 7439 9
Nokia Corporation 2546 9
Золотая Корона 282 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2827 9
NVision Group - Энвижн Груп 552 8
Ericsson 899 8
АйТи 771 8
Ланит ГК 1185 8
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 7
1С-Рарус 549 7
VK - Mail.ru Group 2508 7
Directum - Директум 693 7
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 823 7
Apple Inc - Эппл Рус 7861 7
ОТР 135 7
HP Inc. 3043 7
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 34
Почта России ПАО 1586 20
УЭК - Универсальная электронная карта 512 16
Евросеть 939 9
HeadHunter Group - HH Group 339 8
Сбербанк Сибирский банк 17 8
РЖД - Российские железные дороги 1093 7
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1440 7
Цифроград 67 7
Kari - Кари - Сеть магазинов 32 6
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина 26 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1309 6
Максимус 17 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1680 6
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 5
Интер РАО ПАО 167 5
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 649 5
СберАвто 18 5
Visa International 1358 5
Мария Ра - торговая сеть 19 5
Mary Kay - Мэри Кэй 82 4
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 20 4
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм 53 4
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 4
Фаберлик - Faberlic 63 3
RuCom 4 3
СИБЭКО - Сибирская энергетическая компания 4 3
Региональные энергетические сети 3 3
ВТБ24 587 3
Avon - Косметическая компания 22 3
Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) 19 3
Восток-Запад - EWS Holding 22 3
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 465 2
Альфа-Банк 1135 2
Телефон.Ру 62 2
РКС - Российские космические системы 100 2
Связной ГК 897 2
РАО ЕЭС России ПАО 78 2
Орион-Экспресс - Телекарта 133 2
Связной Банк 75 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 133
Правительство РФ 2226 63
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 50
Федеральное казначейство России 766 46
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 42
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 39
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 762 34
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 627 34
Президент Российской Федерации 1447 33
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 33
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 29
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 28
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 28
Счётная палата РФ 464 26
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 884 25
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 427 24
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 437 24
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 517 22
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 21
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 184 20
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 19
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 392 19
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 328 18
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 25 17
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 16
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 15
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 14
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 13
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 529 13
Правительство Москвы 660 13
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 13
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 13
МИД РФ - Министерство иностранных дел 207 12
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1621 12
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 723 12
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 274 11
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 168 11
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2257 11
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 10
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 10
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 11
Руссофт - Russoft 269 6
Единая Россия - Политическая партия 176 5
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 110 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 207 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 707 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 181 2
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 2
Новый учитель - Благотворительный фонд 1 1
ОЗИ - Общество Защиты Интернета 5 1
ФЛМ - Федерация лабораторной медицины 3 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 43 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 116 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 281 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 88
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 67
3G - Стандарт мобильной связи 3835 46
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 791 33
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 30
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 24
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1686 21
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 21
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2245 19
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 17
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1041 16
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ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1366 11
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ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 9
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 9
Linux OS 4386 8
Python - Высокоуровневый язык программирования 392 8
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SQL - Язык программирования 439 7
C# - C Sharp - Язык программирования 149 7
Золотая Корона - Погашение кредитов 31 6
ЭЛАР ПланСкан 83 6
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 447 6
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 6
Microsoft Outlook 659 6
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Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 44 5
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JavaScript - Язык программирования 645 5
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 5
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Четвернин Алексей 652 40
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Казарин Станислав 100 25
Соловенчук Александр 44 24
Албычев Александр 74 23
Козырев Алексей 270 22
Шадаев Максут 384 22
Авербах Владимир 121 22
Никуличев Андрей 43 21
Ермолаев Артем 340 20
Гуральников Сергей 161 20
Ципорин Павел 51 20
Медведев Дмитрий 1437 19
Меджитов Тимур 56 19
Никифоров Николай 1126 18
Евраев Михаил 222 18
Разумовский Дмитрий 70 18
Путин Владимир 1840 17
Звягина Наталья 64 17
Лопаткин Герман 102 17
Фомичев Олег 107 17
Катамадзе Анна 72 16
Бойко Елена 151 15
Хайруллин Айрат 39 15
Стрельцов Андрей 53 15
Бутенко Юрий 64 15
Елистратов Николай 90 15
Нечепоренко Юрий 25 15
Херсонцев Алексей 48 14
Паршин Максим 143 14
Абызов Михаил 64 14
Малков Павел 38 14
Терещенко Денис 38 14
Громов Иван 96 13
Рудзевич Мария 34 13
Щеголев Игорь 676 13
Россия - Российская федерация - РФ 58975 456
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Россия - СФО - Республика Алтай 712 190
Россия - СФО - Новосибирск 2037 183
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Россия - ПФО - Самарская область 580 74
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Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 426 73
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ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 855 27
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 23
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3348 23
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4113 23
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ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 10
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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