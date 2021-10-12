Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
СФО
Новосибирская область
Публикаций - 843, упоминаний - 1425
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Дюбанов Анатолий 86 66
|Четвернин Алексей 652 40
|Орловский Виктор 229 36
|Власов Сергей 76 32
|Петрушин Андрей 64 29
|Лысенко Эдуард 209 28
|Казарин Станислав 100 25
|Соловенчук Александр 44 24
|Албычев Александр 74 23
|Козырев Алексей 270 22
|Шадаев Максут 384 22
|Авербах Владимир 121 22
|Никуличев Андрей 43 21
|Ермолаев Артем 340 20
|Гуральников Сергей 161 20
|Ципорин Павел 51 20
|Медведев Дмитрий 1437 19
|Меджитов Тимур 56 19
|Никифоров Николай 1126 18
|Евраев Михаил 222 18
|Разумовский Дмитрий 70 18
|Путин Владимир 1840 17
|Звягина Наталья 64 17
|Лопаткин Герман 102 17
|Фомичев Олег 107 17
|Катамадзе Анна 72 16
|Бойко Елена 151 15
|Хайруллин Айрат 39 15
|Стрельцов Андрей 53 15
|Бутенко Юрий 64 15
|Елистратов Николай 90 15
|Нечепоренко Юрий 25 15
|Херсонцев Алексей 48 14
|Паршин Максим 143 14
|Абызов Михаил 64 14
|Малков Павел 38 14
|Терещенко Денис 38 14
|Громов Иван 96 13
|Рудзевич Мария 34 13
|Щеголев Игорь 676 13
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786249, в очереди разбора - 689925.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786249, в очереди разбора - 689925.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru