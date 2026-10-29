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Россия СФО Красноярский край Енисейский район Енисейск

Россия - СФО - Красноярский край - Енисейский район - Енисейск

СОБЫТИЯ


29.10.2026 Цифровой маршрут по Енисею: «Ростелеком» отправил оборудование для организации связи в северных поселениях Красноярского края 1
22.04.2026 МТС усилила сеть LTE в Красноярском крае с помощью отечественных базовых станций «Иртея» 2
24.03.2026 «Ростелеком» начал подключать цифровые услуги в домах жителей Ярцево и Кривляка 3
19.02.2026 МТС обеспечила 4G более 280 населенных пунктов в Красноярском крае 1
04.12.2025 «Ростелеком» провел оптическую магистраль на севере Красноярского края 1
23.06.2025 «МегаФон» улучшил связь для своих абонентов в Красноярском крае 1
11.06.2025 «Ростелеком» приступил ко второму этапу цифровизации севера Красноярского края 2
09.12.2024 Оптика «Ростелекома» дошла до поселка Новоназимово на севере Красноярского края 2
13.11.2024 МТС прокачала мобильный интернет в заповеднике с древними сибирскими эндемиками 1
01.11.2024 Владельцы более 30 тыс. частных домов в Красноярском крае и Хакасии получат доступ к цифровым сервисам «Ростелекома» 1
18.10.2024 Колмогорово в Сети: «Ростелеком» проложил оптику до старинной деревни на севере Красноярского края 2
29.08.2024 «Ростелеком» приступил к строительству волоконно-оптической линии связи на севере Красноярского края 1
07.08.2024 «МегаФон» включил высокоскоростной 4G в рыбацком поселке на севере Красноярского края 1
18.03.2024 «Ростелеком» расширил оптическую сеть в городе Енисейске Красноярского края 2
20.12.2023 150 тыс. семей Красноярского края, Хакасии и Тувы подключены к видеосервису Wink от «Ростелекома» 1
20.10.2023 Более 500 сельчан из Красноярского края впервые получили надежную сотовую связь 2
30.09.2022 МТС запустила VR-тур по заповедной Хакасии 1
11.10.2017 «Элар» поставила ПланСкан А2В для архивов Красноярского края 1
15.03.2017 Tele2 улучшила мобильный интернет-доступ в более 30 населенных пунктах Красноярского края 2
01.11.2016 Tele2 удвоит емкость базовых станций в Красноярском крае 1
26.07.2016 МТС в Красноярском крае запустила интернет на «голосовых» частотах 1
18.04.2016 «Билайн» вдвое увеличил покрытие сети 4G в Красноярском крае 1
16.11.2015 Каждому второму жителю Сибири доступен 4G-интернет от МТС 1
10.11.2015 МТС модернизировала сеть 3G в Красноярском крае 1
20.08.2015 Научная библиотека Минусинского регионального краеведческого музея оцифрует фонды 1
24.03.2015 МТС обновит сеть 3G в Красноярском крае 1
18.03.2015 Протяженность ВОЛС МТС в Красноярском крае превысила 3500 км 2
27.02.2015 МТС за год инвестировала в инфраструктуру связи Красноярского края более 1,2 млрд руб. 1
29.01.2015 МТС построила в Сибири более 2 тыс. км ВОЛС в 2014 г. 2
09.10.2014 «Билайн» увеличил скорость мобильного интернета в городах Красноярского края 1
20.08.2014 ТТК и Правительство Красноярского края подписали соглашение о развитии услуг связи на территории региона 1
13.12.2013 МТС ускорила мобильный интернет для предприятий Нижнего Приангарья 1
17.04.2013 «Ростелеком» ввёл в эксплуатацию фрагмент сети 3G в Красноярске 1
17.12.2012 «Ростелеком» начинает тестирование сети 3G в Красноярске 1
18.03.2011 «Билайн» расширил сеть 3G в Красноярском крае 1
08.07.2010 «Сибирьтелеком» предоставил доступ в интернет мировым судьям в Красноярском крае 1
30.03.2009 «Синтерра» запустила новый участок магистральной сети в СФО 1
18.06.2008 Партнеры «Синтерры» приступили к тестированию «мини-сетей WiMAX» 1
20.01.2005 МТС инвестирует в красноярский сегмент сети в 2005 году $20 млн. 1

Публикаций - 39, упоминаний - 50

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16302 13
Ростелеком 11098 12
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 293 10
МегаФон 11062 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9596 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3402 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1135 2
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 2
МТС Сибирь макрорегион 49 2
МТС - Иртея 170 1
МТС - Экосистема МТС - Erion - Эрион 153 1
Huawei 4742 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2160 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3092 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1600 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1625 1
СМАРТС Волгоград-GSM 31 1
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 1
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком 128 1
Т2 - Т2 Мобайл - НСС - Нижегородская сотовая связь - Нижегородский сотовый телефон 161 1
АКОС 68 1
Международный аэропорт Красноярск имени Д. А. Хворостовского - Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) - ИАТА: KJA, ИКАО: UNKL 44 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3986 2
БоАЗ - Богучанский алюминиевый завод 6 2
Тагульское 6 1
Богучанский ЛПК - Богучанский лесопромышленный комплекс 1 1
Минусинский региональный краеведческий музей им. Н. М. Мартьянова 2 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 133 1
Планета ТРЦ 2 1
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - Иркутскэнерго - Востсибуголь - Иркутскэнерготрейд ТД - Иркутская электросетевая компания, ИЭСК - Иркутская ГЭС - Красноярская ГЭС - Усть-Илимская ГЭС - Братская ГЭС им. 50-летия Великого Октября 83 1
Енисейское речное пароходство - Красноярский судоремонтный центр - Ермолаевская РЭБ - Ермолаевская ремонтно-эксплуатационная база - Подтёсовская РЭБ, ПРЭБ флота - Подтёсовская ремонтно-эксплуатационная база флота 9 1
Красноярский краеведческий музей 4 1
РусГидро - Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего 118 1
РусГидро - Богучанская ГЭС 13 1
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 93 7
Росархив - Федеральное архивное агентство 155 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 300 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6524 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9802 20
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10481 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27277 15
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4641 15
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5041 14
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23335 13
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 30009 12
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18433 11
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7568 11
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11682 11
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9885 10
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3105 6
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация - Обеспечение связью и доступом к интернету малонаселенных пунктов 1789 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26714 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16939 4
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7981 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27316 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9500 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26684 3
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1825 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 3
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1170 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8647 3
Здравоохранение - ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 181 3
Сеть передачи данных - Data transmission network - ТСПД - технологическая сеть передачи данных 4095 3
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3319 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6520 2
Оцифровка - Digitization 5308 2
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4525 2
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NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3304 2
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Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9733 2
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WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 928 2
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2283 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13104 2
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 411 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6450 3
Apple iPhone 5 784 2
ТТК - ЕТК - Единая транспортная карта 189 2
Apple iPad 4033 1
Apple iPad mini 435 1
Huawei MediaPad - серия планшетов 94 1
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 207 1
VK - Mail.ru Капсула - умная колонка 58 1
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 446 1
ЭЛАР ЭларСкан 193 1
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 434 1
МТС Big Data 331 1
Sony Xperia - Sony Ericsson Xperia 441 1
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КрасГМУ имени Войно-Ясенецкого - Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого - Красноярская государственная медицинская академия - Красноярский государственный медицинский институт 15 1
КЭФ - Красноярский экономический форум 26 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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