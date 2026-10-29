Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия СФО Красноярский край Енисейский район Енисейск
СОБЫТИЯ
Публикаций - 39, упоминаний - 50
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6524 1
|Распопин Николай 51 8
|Усатов Алексей 46 7
|Аветисян Армен 47 5
|Егошин Сергей 123 3
|Ким Андрей 58 3
|Клейкин Валерий 13 2
|Баженова Наталья 9 2
|Соловенчук Александр 162 2
|Шиянов Егор 6 2
|Сидорина Елена 2 1
|Непомнящий Виктор 1 1
|Чарков Сергей 1 1
|Чаркова Юлия 1 1
|Ширяева Олеся 27 1
|Мартьянов Николай 1 1
|Чустеева Тамара 1 1
|Синтишевский Евгений 6 1
|Шереметьев Олег 1 1
|Перевозчиков Михаил 3 1
|Комиссаров Дмитрий 252 1
|Иванов Сергей 407 1
|Слизень Виталий 247 1
|Томенко Виктор 11 1
|Комиссаров Александр 16 1
|Левин Дмитрий 47 1
|Мокеев Евгений 21 1
|Кудрявцев Артем 26 1
|Валенко Вадим 5 1
|Амосов Владимир 7 1
|Борисова Елена 2 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11622 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483736, в очереди разбора - 722453.
Создано именных указателей - 203873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483736, в очереди разбора - 722453.
Создано именных указателей - 203873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.