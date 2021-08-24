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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Россия - СФО - Красноярский край


24.08.2021 «Росэлектроника» и «Эр-телеком» создадут пилотную зону с тропосферной связью в Красноярском крае 2
13.08.2021 Softline поставила ноутбуки для детей из многодетных малообеспеченных семей Красноярского края 2
06.08.2021 В Segezha Group введена в промышленную эксплуатацию система контроля за движением древесины 1
03.08.2021 Российское МВД спустя полтора года нашло нового ИТ-директора 1
15.07.2021 Максим Королев, Segezha Group: Обеспечение ИБ требует постоянного совершенствования процессов и технологий защиты 1
08.07.2021 Orange Business Services запустила тестовую зону решений промышленного интернета вещей в Новосибирске 1
23.06.2021 МТС запустила ЦОД контейнерного типа для крупнейшей государственной региональной аптечной сети России 1
09.06.2021 ИТ-специалисты из органов власти Красноярского края освоили российскую ОС «Альт» по экспресс-программе 6
02.06.2021 Правительство Красноярского края и фирма «1С» заключили соглашение о сотрудничестве в области ИТ 4
02.06.2021 В Красноярском крае увеличили количество видеокамер для мониторинга лесных пожаров 3
01.06.2021 «Роснефть» обеспечила ноутбуками ICL с ОС Astra Linux многодетные семьи Красноярского края 2
28.05.2021 Выручка 100 крупнейших российских ИТ-компаний впервые преодолела порог в ₽2 трлн 1
27.05.2021 РТКОММ за год на 20% увеличил число официальных дилеров торговой марки SenSat в Сибири 1
21.05.2021 Власти накажут «Почту России» за завышение цен на посылки. Реакция экспертов 1
05.05.2021 Подрывник здания ФСБ в компьютерной игре вышел из тюрьмы 1
30.04.2021 «Россети Сибирь» перейдет на отечественную СЭД 1
14.04.2021 Правительство Красноярского края и АНО «Цифровая экономика» подписали соглашение о сотрудничестве 3
01.04.2021 В Красноярске состоялась «цифровая прокачка» 9
09.03.2021 В «Билайне» назначен региональный директор Восточного региона 3
25.02.2021 Поселок в Красноярском крае с помощью спутникового интернета РТКОММ экономит 1 млн рублей в год 3
13.01.2021 Сегежский ЦБК и «Сегежская упаковка» перешли на SAP S/4HANA 1
11.01.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за декабрь 2020 г. 1
22.12.2020 Резидент «Сколково» оцифровал более 43 миллионов архивных записей по всей России 2
03.12.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за ноябрь 2020 г. 2
01.12.2020 Аптечная сеть «Губернские аптеки» внедрила «Скан-архив» компании «Гэндальф» 1
27.11.2020 На «Госуслугах» открылся сервис для жалоб на скорую помощь 1
11.11.2020 Власти России потратят сотни миллионов резервного фонда на ИТ в здравоохранении 1
02.11.2020 Россиян лишили бесплатного Wi-Fi под предлогом борьбы с коронавирусом 7
29.10.2020 Красноярские предприятия все чаще «переезжают» в облака 2
27.10.2020 Российскую скорую помощь переводят на отечественный софт 6
26.10.2020 Службы скорой и неотложной помощи в Красноярском крае и Иркутской области переходят на ОС Astra Linux 3
22.09.2020 «Дата Ист» создала цифровую карту природных парков Челябинской области и Башкирии 1
03.09.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2020 г. 3
19.08.2020 Центр подготовки руководителей цифровой трансформации представил обновленную программу для госслужащих из регионов 1
18.08.2020 В Красноярском крае 180 тыс. обращений на горячую линую по коронавирусу обработаны с помощью Naumen Contact Center 1
17.08.2020 «Контур» перевел Красноярский референтный центр Россельхознадзора на электронный документооборот 1
29.07.2020 Предприятия Красноярского края смогут внедрять сложные инновационные проекты благодаря цифровому офису МТС 1
21.07.2020 Компания Ротенберга и Минтранс с боем взяли дефицитные частоты 1
18.06.2020 IBS автоматизировала управление нормативно-справочной информацией для Segezha Group 1
03.06.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за май 2020 г. 3

Публикаций - 691, упоминаний - 1303

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 125
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 80
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 50
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 46
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 39
Ростелеком Сибирьтелеком 337 36
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 34
Ростех - Ростехнологии 2230 21
Microsoft Corporation 11628 17
3934 14
Samsung Electronics 5878 12
Синтерра - Synterra 602 11
Ростелеком Связьинвест 773 11
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 9
Huawei 2750 9
Yota - Скартел 623 8
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 57 7
Softline - Софтлайн 1507 7
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС - Московская городская радиотрансляционная сеть 73 7
ЭОС - Электронные офисные системы 1021 7
Ланит ГК 1185 7
Yandex - Яндекс 4129 7
InterSystems - ИнтерСистемз 74 7
ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 21 7
ГЛОНАСС АО 82 7
МТС Розничная сеть - РТК - Русская Телефонная Компания 96 6
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 823 6
Apple Inc - Эппл Рус 7861 6
Скай Линк - Skylink 548 6
Adobe Systems 846 6
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 215 6
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 5
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 605 5
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 377 5
АйТи 771 5
NVision Group - Энвижн Груп 552 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2827 5
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 416 5
Nokia Corporation 2546 5
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 5
УЭК - Универсальная электронная карта 512 28
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 27
Почта России ПАО 1586 20
Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) 19 15
Евросеть 939 9
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 73 7
РЖД - Российские железные дороги 1093 6
Связной ГК 897 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1309 6
Роснефть НК 372 5
Норникель - Норильский никель 180 5
Visa International 1358 4
ВТБ Банк Москвы 379 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1440 4
Альфа-Банк 1135 4
Ак Барс Банк 174 3
Уралсиб Банк 391 3
БоАЗ - Богучанский алюминиевый завод 5 3
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания 23 3
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1680 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 645 3
Единая транспортная карта 12 3
Segezha Group - Сегежа Групп 85 3
Россети ПАО 168 3
Быстроденьги МФК 22 2
Росгосстрах 184 2
НСПК - Национальная система платежных карт 257 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 2
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 2
Росбанк ПАО - Societe Generale 330 2
Mary Kay - Мэри Кэй 82 2
Avon - Косметическая компания 22 2
Яндекс.Такси 271 2
Русагро Группа Компаний 143 2
Юнистрим - Unistream 169 2
РВК - Российская венчурная компания 482 2
Лента - Сеть розничной торговли 189 2
ТехноНИКОЛЬ 26 2
Uber Technologies 258 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 57
Правительство РФ 2226 37
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 30
Администрация Красноярского края 25 24
Президент Российской Федерации 1447 22
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 21
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 18
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 17
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 15
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 15
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 762 15
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1013 15
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 422 14
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 12
Россвязь - Федеральное агентство связи 521 12
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 12
Федеральное казначейство России 766 11
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 313 11
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 355 11
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2257 10
Правительство Москвы 660 10
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 884 9
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 184 8
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 8
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 627 8
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 6
Правительство Самарской области 48 5
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 71 5
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1621 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 517 5
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 358 5
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 437 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1720 5
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 723 5
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 529 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 4
Счётная палата РФ 464 4
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 392 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 707 8
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 207 3
Единая Россия - Политическая партия 176 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 281 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 116 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 140 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 57 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 1
Союз пенсионеров России 2 1
ВОО РГО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 12 1
3G - Стандарт мобильной связи 3835 82
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 71
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 34
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 32
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 27
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 19
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 18
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 791 15
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 14
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 13
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 672 13
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 493 12
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1686 10
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 692 10
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 509 10
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 453 8
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 787 8
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 562 8
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 8
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1118 7
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 7
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 324 7
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1363 7
LTE-смартфон 138 7
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 404 7
Безопасный город 348 7
Стриж - LPWAN XNB - Энергоэффективный протокол дальнего радиуса действия 26 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3121 6
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1349 6
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1179 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2245 4
ETTH - Ethernet To The Home - Ethernet до дома 56 4
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 134 4
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 4
НИР - Научно-исследовательская работа 118 4
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 203 4
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 452 4
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 437 4
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 4
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 3
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 106 24
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 21
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 18
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1366 18
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 15
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 14
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 506 11
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 10
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 8
Google Android 10752 7
Google YouTube - Видеохостинг 1833 6
Apple iPhone 5 710 6
Facebook Instagram - Инстаграм 569 5
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 53 5
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 222 5
ЭОС Дело СЭД 649 5
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 5
Apple iPad mini 375 4
Microsoft Windows 10 6810 4
АДИС ПК - Автоматизированная система диспетчерской службы скорой медицинской помощи 13 4
МТС 3G-сеть 86 4
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 4
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 4
ЭЛАР ПланСкан 83 4
МТС Мобильная библиотека 32 4
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 148 3
Apple iOS 5744 3
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 151 3
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 3
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 122 3
Microsoft Office 2004 3
КОТМИ-Росэл 5 3
VK - Mail.ru Одноклассники 864 3
Стрелка - Транспортная карта 113 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 804 3
Физприбор - Корешок - CoreShock - Распределенная СУБД реального времени 22 3
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 3
ЦНИИ ЭИСУ - Рассвет ОС 19 3
ФСТТ РФ - Федеральная сеть транспортной телематики 7 3
Аветисян Армен 41 33
Баженов Михаил 38 22
Попов Алексей 319 12
Никифоров Николай 1126 11
Медведев Дмитрий 1437 9
Автомонов Александр 9 9
Орловский Виктор 229 8
Контрабаев Артур 66 8
Горожанинов Дмитрий 7 7
Ротенберг Аркадий 42 7
Ротенберг Игорь 35 7
Лысенко Эдуард 209 7
Путин Владимир 1840 7
Низомиддинов Олег 12 6
Дюбанов Анатолий 86 6
Четвернин Алексей 652 6
Иванов Олег 124 6
Соловенчук Александр 44 5
Бойко Елена 151 5
Захаров Павел 55 5
Дегтерева Мария 25 5
Зингерман Борис 35 5
Евтушенко Олег 125 5
Громов Иван 96 5
Албычев Александр 74 5
Казарин Станислав 100 5
Шадаев Максут 384 5
Иванов Сергей 179 5
Никуличев Андрей 43 4
Стрельцов Андрей 53 4
Носков Константин 203 4
Авербах Владимир 121 4
Евраев Михаил 222 4
Васильев Сергей 29 4
Ермолаев Артем 340 4
Орлов Геннадий 16 4
Афанасьев Александр 20 4
Князев Александр 12 4
Оголь Елена 24 4
Вафин Адель 6 4
Россия - Российская федерация - РФ 58975 280
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 872 165
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 154
Россия - СФО - Новосибирская область 843 138
Россия - СФО - Хакасия Республика 268 107
Россия - СФО - Иркутская область 565 101
Россия - СФО - Республика Алтай 712 101
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7563 98
Россия - СФО - Кемеровская область 496 97
Россия - Сибирь 899 95
Россия - СФО - Омская область 395 86
Россия - СФО - Томская область 436 80
Россия - ЮФО - Краснодарский край 941 70
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1652 67
Россия - СФО - Новосибирск 2037 60
Россия - СФО - Ленинградская область 1200 58
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 610 58
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 669 57
Россия - ДФО - Бурятия Республика 298 56
Россия - УФО - Свердловская область 822 54
Россия - Норильск - Норильский промышленный район 144 53
Россия - Республика Тыва 144 52
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2530 48
Россия - ПФО - Самарская область 580 47
Россия - ДФО - Забайкальский край 358 46
Россия - ЦФО - Тульская область 760 45
Россия - ЮФО - Ростовская область 884 44
Россия - УФО - Тюменская область 597 43
Россия - ЦФО - Калужская область 584 42
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 620 40
Россия - ЮФО - Астраханская область 373 38
Россия - УФО - Челябинская область 674 38
Россия - СЗФО - Республика Коми 444 36
Россия - Железногорск 55 34
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 647 33
Россия - ДФО - Хабаровский край 428 32
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 355 32
Россия - ЦФО - Тамбовская область 328 32
Россия - Ачинск 35 32
Россия - ДФО - Сахалинская область 445 31
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3348 12
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1174 12
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4113 10
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 882 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 8
Региональное законодательство 45 8
Федеральное законодательство 254 8
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 461 6
Информационное общество - Государственная программа 282 6
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 172 6
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 274 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2938 5
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