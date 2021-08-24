Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
СФО
Красноярский край
Публикаций - 691, упоминаний - 1303
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Аветисян Армен 41 33
|Баженов Михаил 38 22
|Попов Алексей 319 12
|Никифоров Николай 1126 11
|Медведев Дмитрий 1437 9
|Автомонов Александр 9 9
|Орловский Виктор 229 8
|Контрабаев Артур 66 8
|Горожанинов Дмитрий 7 7
|Ротенберг Аркадий 42 7
|Ротенберг Игорь 35 7
|Лысенко Эдуард 209 7
|Путин Владимир 1840 7
|Низомиддинов Олег 12 6
|Дюбанов Анатолий 86 6
|Четвернин Алексей 652 6
|Иванов Олег 124 6
|Соловенчук Александр 44 5
|Бойко Елена 151 5
|Захаров Павел 55 5
|Дегтерева Мария 25 5
|Зингерман Борис 35 5
|Евтушенко Олег 125 5
|Громов Иван 96 5
|Албычев Александр 74 5
|Казарин Станислав 100 5
|Шадаев Максут 384 5
|Иванов Сергей 179 5
|Никуличев Андрей 43 4
|Стрельцов Андрей 53 4
|Носков Константин 203 4
|Авербах Владимир 121 4
|Евраев Михаил 222 4
|Васильев Сергей 29 4
|Ермолаев Артем 340 4
|Орлов Геннадий 16 4
|Афанасьев Александр 20 4
|Князев Александр 12 4
|Оголь Елена 24 4
|Вафин Адель 6 4
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786240, в очереди разбора - 689916.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786240, в очереди разбора - 689916.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru