Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия СКФО Чечня Гудермесский район Гудермес Ойсхара
СОБЫТИЯ
Публикаций - 38, упоминаний - 47
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6506 2
|МегаФон 3G-сеть 23 2
|Почта России - Киберпочта 28 2
|СКБ Контур - Контур.Фокус 1345 1
|МегаФон Модем - МегаФон Роутер 28 1
|Информтехника ГК - МиниКом - Единая мультисервисная платформа профессиональной связи 25 1
|Евлоев Мурад 56 14
|Сугаипов Саид-Эми 5 3
|Кадыров Ахмат 4 2
|Игошкина Ольга 13 2
|Черхигов Рамзан 6 2
|Мусаев Абдул 1 1
|Рашидов Амир 1 1
|Висингириев Накир 2 1
|Кравцов Роман 88 1
|Орлов Виталий 19 1
|Поповский Александр 93 1
|Кадыров Рамзан 26 1
|Кадырова Аймани 1 1
|Альбеков Хасмагодев 1 1
|Карпушкин Владимир 10 1
|Тамбовцев Виктор 2 1
|Манилов Валерий 1 1
|Велиев Рамазан 1 1
|Кадыров Ахмад 4 1
|Басаев Адам 2 1
|МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 347 2
|РАН - ЕГС ФИЦ - Единая геофизическая служба Российской академии наук - Федеральный исследовательский центр 48 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455669, в очереди разбора - 727888.
Создано именных указателей - 197293.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455669, в очереди разбора - 727888.
Создано именных указателей - 197293.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.