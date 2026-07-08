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Россия СКФО Чечня Гудермесский район Гудермес Ойсхара

Россия - СКФО - Чечня - Гудермесский район - Гудермес - Ойсхара

СОБЫТИЯ


08.07.2026 «МегаФон» усилил LTE в крупных городах Чечни 1
17.11.2025 «МегаФон» усилил сеть 4G в Чечне 1
22.10.2025 «МегаФон» увеличил скорость интернета в Гудермесе 2
21.04.2025 «МегаФон»: молодежь Чечни больше стала интересоваться 90-ми 1
17.02.2025 «МегаФон» прокачал LTE в одном из крупнейших городов Чечни 2
05.02.2025 «МегаФон» улучшил LTE в селах Чечни 1
14.01.2025 Мобильный интернет «МегаФона» в Грозном стал еще быстрее 1
11.11.2024 «МегаФон»: жители Чечни стали чаще учиться онлайн 1
15.07.2024 «МегаФон» разогнал интернет в крупнейших городах Чечни 1
13.06.2024 «МегаФон» разогнал мобильный интернет в Гудермесском районе Чечни 1
21.02.2024 «МегаФон» расширил сеть LTE рядом с Аргунским ущельем 1
23.01.2024 В Шелковском районе Чечни стал доступен скоростной мобильный интернет «МегаФона» 1
18.12.2023 В центральном районе Чечни «Мегафон» расширил сеть LTE 1
04.12.2023 «Мегафон» расширил LTE в Грозном – одном из самых комфортных городов для жизни в стране 2
25.10.2023 В Чечне на треть ускорили мобильный интернет 2
29.09.2021 Близкий к Кадырову бизнесмен по дешевке купил телеком-оператора у государства 1
21.12.2016 «Мегафон» расширил покрытие сети 4G в 32 населённых пунктах Чечни 2
07.10.2016 «Мегафон» открыл девятый фирменный салон в Грозном 1
20.09.2016 «Мегафон» улучшил сервис для 100 тыс. жителей Чеченской Республики 2
23.08.2016 «ТрансТелеКом» организовал канал до Стокгольма для азербайджанского оператора Delta Telecom 1
06.07.2016 ТТК модернизировал магистральную сеть до границы с Азербайджаном 2
01.07.2016 «Мегафон развивает сервис в Чеченской республике 1
31.07.2013 «МегаФон» запустил 3G-интернет в горных селах Чеченской республики 1
10.06.2013 Автоматизация учета в «Нурэнерго» позволила увеличить полезный отпуск электроэнергии на 20% 1
26.11.2012 «Билайн» расширил сеть 3G в Чеченской республике 2
30.05.2012 «МегаФон» ускорил мобильный интернет в Чеченской Республике 1
27.10.2010 «МегаФон» улучшил 3G-покрытие в Чеченской Республике 2
22.09.2010 МТС начала работу в Чеченской Республике 1
02.02.2010 «Рэйс Телеком» предоставит Правительству Чеченской Республики услуги доступа в интернет 1
21.10.2009 «МегаФон» запустил сеть 3G в Чеченской республике 1
26.08.2009 В Чечне и на Курилах произошли землетрясения 1
22.04.2009 МВД РФ заказывает ремонт средств связи 1
13.10.2008 Чеченское землетрясение: первые данные 1
12.09.2007 «ВымпелКом» запустил в эксплуатацию сеть в Чеченской Республике 1
12.09.2003 В Чечне увеличивается число таксофонов 1
15.02.2002 Минсвязи отчиталось о реализации проекта "КиберПочт@" 1
14.02.2002 Минсвязи отчиталось о реализации проекта "КиберПочт@" по итогам 2001 г. 1
09.08.2000 В Дагестане в результате терактов вновь гибнут люди 1

Публикаций - 38, упоминаний - 47

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10643 23
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 233 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2140 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9482 2
Электросвязь 268 2
Ростелеком 10878 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3320 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15595 1
HTC Corporation 1512 1
Вайнах Телеком 50 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Санкт-Петербургские таксофоны, СПТ - Национальная таксофонная сеть 24 1
Ростелеком - РТКомм.РУ - AltegroSky - Рэйс Телеком - SPIN - 25 1
Почта России ПАО 2352 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 326 1
Россети МРСК Северного Кавказа - Ставропольэнерго - Чеченэнерго - ДЭСК, Дагэнергосбыт, Дагестанская энергосбытовая компания, Дагэнерго - Ингушэнерго - Каббалкэнерго - Карачаево-Черкесскэнерго - Севкавказэнерго 34 1
МегаФон Пикта - Общий центр обслуживания - МегаФон Единый контакт-центр 16 1
Россети Ленэнерго 1698 1
Жемчужина - Санаторий 65 1
Грозный-Сити 5 1
РАД - Российский аукционный дом 8 1
Россети ФСК ЕЭС - Нурэнерго 1 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1435 2
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 113 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13663 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3572 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6512 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5399 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3187 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1589 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 1
Правительство Чеченской Республики 29 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6506 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9394 19
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17882 16
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29576 15
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10048 12
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6442 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61266 8
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7534 8
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5347 7
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Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6608 2
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MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6477 2
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USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10554 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34480 1
МегаФон 3G-сеть 23 2
Почта России - Киберпочта 28 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1345 1
МегаФон Модем - МегаФон Роутер 28 1
Информтехника ГК - МиниКом - Единая мультисервисная платформа профессиональной связи 25 1
Евлоев Мурад 56 14
Сугаипов Саид-Эми 5 3
Кадыров Ахмат 4 2
Игошкина Ольга 13 2
Черхигов Рамзан 6 2
Мусаев Абдул 1 1
Рашидов Амир 1 1
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Альбеков Хасмагодев 1 1
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Россия - СКФО - Чечня - Веденский район - Веденское - Ведено - Махкеты 15 8
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Россия - СКФО - Ставропольский край 1069 4
Россия - СКФО - Дагестан Республика 760 4
Россия - СКФО - Чечня - Надтеречный район 7 4
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Россия - СКФО - Чечня - Шаройский район - Шарой - Химой - Кири 4 3
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Торговля оптовая - Wholesale trade 1256 1
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Дача - Дачный сезон - Дачники 1121 1
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 343 1
AFP - Agence France-Presse - Агентство Франс Пресс 35 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11541 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 347 2
РАН - ЕГС ФИЦ - Единая геофизическая служба Российской академии наук - Федеральный исследовательский центр 48 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
День молодёжи - 27 июня 1074 1
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