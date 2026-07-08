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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия СКФО Чечня Веденский район Веденское Ведено Махкеты

Россия - СКФО - Чечня - Веденский район - Веденское - Ведено - Махкеты

СОБЫТИЯ


08.07.2026 «МегаФон» усилил LTE в крупных городах Чечни 1
17.03.2026 Банки обязали проверять клиентов на предмет заражения ПО 1
06.03.2026 МТС запустила сеть в селе Харачой у горного перевала Харами 1
13.10.2025 «МегаФон» расширил покрытие на базах отдыха в Чечне 1
05.02.2025 «МегаФон» улучшил LTE в селах Чечни 1
14.01.2025 Мобильный интернет «МегаФона» в Грозном стал еще быстрее 1
23.12.2024 «МегаФон» обновил сеть в крупнейших городах Чечни 1
18.12.2024 «МегаФон»: жители Чечни увеличили трафик на видеосервисах 1
18.12.2023 В центральном районе Чечни «Мегафон» расширил сеть LTE 1
04.12.2023 «Мегафон» расширил LTE в Грозном – одном из самых комфортных городов для жизни в стране 2
25.10.2023 В Чечне на треть ускорили мобильный интернет 2
07.10.2016 «Мегафон» открыл девятый фирменный салон в Грозном 1
20.09.2016 «Мегафон» улучшил сервис для 100 тыс. жителей Чеченской Республики 1
01.07.2016 «Мегафон развивает сервис в Чеченской республике 1
05.03.2012 Как отработала веб-трансляция выборов. Полный отчет 1

Публикаций - 15, упоминаний - 17

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10643 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15595 2
Samsung Electronics 11008 1
Ростелеком 10878 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5601 1
X Corp - Twitter 2929 1
Yandex - Яндекс 9122 1
Apple Inc 13082 1
Meta Platforms - Facebook 4608 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1323 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5798 1
VK - Mail.ru Group 3593 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9482 1
HTC Corporation 1512 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4894 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 423 1
Google LLC 12619 1
Digital October - Андер Девелопмент - Телемаркер 9 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 250 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 435 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 321 1
Россети Ленэнерго 1698 1
Жемчужина - Санаторий 65 1
Грозный-Сити 5 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13663 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3616 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5606 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6512 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3664 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1589 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 403 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9394 10
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29576 8
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10048 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17882 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61266 5
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7859 5
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8455 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22778 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26156 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6442 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26576 3
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4172 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13525 3
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9217 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11711 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5347 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15992 3
Аксессуары 4252 3
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3249 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34480 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9317 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13006 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13118 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12833 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3653 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2959 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12988 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17993 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9228 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 957 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64399 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4310 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28074 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5475 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16926 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4588 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7534 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9772 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5037 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25300 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6202 2
Google Android 15173 1
Apple iOS 8545 1
Microsoft Windows 7 2006 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 426 1
Nokia Symbian OS 1408 1
Microsoft Windows 16812 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1002 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1960 1
Microsoft Windows XP 2430 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 889 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1706 1
Всероссийский реестр информационных ресурсов 5 1
RealNetworks RealPlayer - RealAudio Player - RealOne Player 203 1
VK Видео - VK Video - Mail.Ru Видео 286 1
Минцифры РФ - Госключ КЭП 216 1
Евлоев Мурад 56 8
Сугаипов Саид-Эми 5 2
Висингириев Накир 2 1
Путин Владимир 3447 1
Аксаков Анатолий 163 1
Щеголев Игорь 699 1
Голованов Сергей 77 1
Филиппов Евгений 14 1
Черхигов Рамзан 6 1
Медунов Андрей 5 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 631 13
Россия - СКФО - Чечня - Грозненский район - Грозный 262 8
Россия - СКФО - Чечня - Гудермесский район - Гудермес - Ойсхара 38 8
Россия - РФ - Российская федерация 164900 6
Россия - СКФО - Чечня - Шаройский район - Шарой - Химой - Кири 4 3
Россия - СКФО - Дагестан Республика 760 3
Россия - СКФО - Чечня - Ачхой-Мартановский район 15 3
Россия - СКФО - Чечня - Урус-Мартан 23 3
Россия - СКФО - Чечня - Аргун 18 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47349 2
Россия - СКФО - Чечня - Курчалоевский район - Курчалой 8 1
Россия - СКФО - Чечня - Серноводский район - Серноводское 14 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19414 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3159 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 1069 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1462 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1081 1
Россия - ПФО - Пензенская область 635 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 480 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 561 1
Россия - СКФО - Чечня - Надтеречный район 7 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7429 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10826 3
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1917 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15904 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3137 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3935 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5713 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 927 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2716 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21452 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27083 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1375 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6062 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе - Закон о НПС 165 1
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 167 1
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 242 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7484 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2732 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53094 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8755 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7341 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6689 1
Паспорт - Паспортные данные 2823 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8776 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3324 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2694 1
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 343 1
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 339 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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