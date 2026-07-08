Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия СКФО Чечня Веденский район Веденское Ведено Махкеты
СОБЫТИЯ
Публикаций - 15, упоминаний - 17
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
|Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 250 1
|ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 435 1
|Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 321 1
|Россети Ленэнерго 1698 1
|Жемчужина - Санаторий 65 1
|Грозный-Сити 5 1
|Евлоев Мурад 56 8
|Сугаипов Саид-Эми 5 2
|Висингириев Накир 2 1
|Путин Владимир 3447 1
|Аксаков Анатолий 163 1
|Щеголев Игорь 699 1
|Голованов Сергей 77 1
|Филиппов Евгений 14 1
|Черхигов Рамзан 6 1
|Медунов Андрей 5 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455669, в очереди разбора - 727888.
Создано именных указателей - 197293.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455669, в очереди разбора - 727888.
Создано именных указателей - 197293.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.