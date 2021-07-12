Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
СКФО
Пятигорск
Публикаций - 79, упоминаний - 112
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
|Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 1
|IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
|Высочина Людмила 22 10
|Лигачев Глеб 60 5
|Сивакозов Александр 7 4
|Захаров Юрий 13 3
|Безруков Андрей 26 3
|Малахов Михаил 10 3
|Тихонов Андрей 33 3
|Елистратов Николай 90 3
|Опанасенко Всеволод 103 3
|Ермолаев Артем 340 3
|Филатов Андрей 99 2
|Гуральников Сергей 161 2
|Гаттаров Руслан 117 2
|Бетсис Павел 84 2
|Мацоцкий Сергей 152 2
|Богачев Игорь 172 2
|Бойко Елена 151 2
|Шадаев Максут 384 2
|Солодухин Константин 94 2
|Афонин Сергей 4 1
|Лозовский Александр 2 1
|Величко Валерий 14 1
|Патрушев Николай 15 1
|Славинский Михаил 8 1
|Игнатов Александр 5 1
|Алферов Сергей 2 1
|Орлов Виталий 18 1
|Бородянский Борис 22 1
|Притула Павел 31 1
|Прозоров Дмитрий 58 1
|Красовский Александр 26 1
|Куканов Александр 15 1
|Сивков Арташес 16 1
|Добродеев Борис 83 1
|Галицкий Александр 85 1
|Черепенников Антон 52 1
|Held George - Хелд Джордж 38 1
|Стрешинский Иван 33 1
|Владимиров Владимир 7 1
|Малахов Андрей 4 1
|CNews Analytics 2006 1
|Gartner 2230 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786171, в очереди разбора - 689847.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786171, в очереди разбора - 689847.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru