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Россия
СКФО
Пятигорск

Россия - СКФО - Пятигорск


12.07.2021 «Швабе» и РГСУ будут развивать проекты в области высоких технологий 1
05.11.2020 От телефонии до Wi-Fi: «Ростелеком» обеспечил телеком-услугами музей «Россия – Моя история» в Пятигорске 2
25.09.2020 Telegram сломался по всему миру в третий раз за неделю и пятый раз за месяц 1
10.07.2020 Разработки Росатома в сфере «умных городов» планируют внедрить еще в восьми городах Ставрополья 1
18.05.2020 Москвичи разработали ИИ-платформу для точного земледелия 1
09.07.2019 В России поймана банда, выпотрошившая миллионы из банкоматов 1
15.02.2019 «Билайн» и ivi выяснили, какие фильмы и сериалы предпочитают абоненты 1
29.12.2017 «Ситилинк» завершила год охватом последнего города-миллионника 4
13.12.2017 Uniteller интегрировался с «картами школьника» в 12 городах России 1
22.11.2017 «Билайн» предложит сервис диагностики и ремонта подержанных телефонов 1
25.09.2017 «СО ЕЭС» внедрит систему мониторинга ИТ-инфраструктуры с помощью «Техносерва» 1
23.05.2017 «Мегафон» удвоил 4G-покрытие на Ставрополье 1
04.04.2017 «Мегафон» готовит сеть в Ставропольском крае к новым технологиям 1
21.02.2017 «Ростелеком» на Ставрополье и в Карачаево-Черкессии модернизировал сеть передачи данных 1
24.01.2017 «Мегафон» предоставит связь городской клинической больнице города Пятигорска 2
26.12.2016 Переход на онлайн-кассы больше нельзя откладывать 1
20.12.2016 «Мегафон» запустил 4G в Минеральных Водах 1
17.11.2016 «Мегафон» ускорил 4G в Ставрополе 1
28.10.2016 «Мегафон» увеличил скорость 4G-интернета в Пятигорске 2
20.09.2016 CNews AWARDS 2016: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
06.07.2016 ТТК модернизировал магистральную сеть до границы с Азербайджаном 1
29.06.2016 «Мегафон» включил WiFi в трамваях Пятигорска 2
01.06.2016 «Ростелеком» запустил «Новую телефонию» в десяти городах ЮФО и СКФО 1
20.04.2016 «МегаФон» ускорил 4G на Ставрополье 1
18.12.2015 МТС за 3 года вложила более 2,5 млрд руб. в телеком-инфраструктуру Ставропольского края 1
14.12.2015 «Билайн» расширяет сеть 4G на Ставрополье 4
03.12.2015 «МегаФон» запустил 3G в новых сёлах Ставрополья 1
26.11.2015 CNews AWARDS 2015: номинанты и лауреаты 1
19.11.2015 CNews AWARDS 2015: Названы лучшие ИТ-проекты и технологии года 1
13.11.2015 Проект СО ЕЭС и «Техносерва» получил премию CNews Awards в номинации «Территориально-распределенный ЦОД года» 1
09.11.2015 Арташес Сивков назначен вице-президентом по развитию корпоративного бизнеса «ВымпелКома» 1
15.09.2015 Softline внедрила мультимедийные технологии в образовательные процессы СКФУ 3
15.07.2015 «МегаФон» отметил рост курортного интернет-трафика на КавМинВодах 1
08.07.2015 «МегаФон» расширил географию сетей LTE на Ставрополье 2
06.02.2015 «Билайн» запустит технологию HD voice на сети 2G 1
12.12.2014 Количество абонентов в сети 4G МТС в Ставропольском крае выросло в восемь раз 3
25.11.2014 «МегаФон» запустил сеть 4G в поселке Иноземцево Ставропольского края 1
14.10.2014 В обращение выходит почтовый блок с одной маркой, посвященный поэту М.Ю. Лермонтову 1
03.10.2014 ЕЭТП готовит заказчиков к вводу новых процедур в сфере госзакупок 1
29.09.2014 Марки: анонс продукции на октябрь 2014 г. 1

Публикаций - 79, упоминаний - 112

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 22
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 11
МегаФон Кавказский филиал 192 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 8
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 5
TrueConf - ТруКонф 252 3
Новые облачные технологии (НОТ) 227 3
Т-Платформы 276 3
IBS - ИБС ИТ Услуги 1011 3
Астерос Сервис 9 3
IBM 3677 3
Atrinity - Атринити 21 3
GS Nanotech - ДжиЭс-Нанотех 31 3
Samsung Electronics 5878 3
Прогноз 198 3
GS Group - General Satellite 149 3
Астерос - Asteros 531 3
Luxoft - Люксофт 236 2
Yota - Скартел 623 2
Синтерра - Synterra 602 2
Nginx - Энджайникс 100 2
Spirit DSP - Спирит Корп 248 2
3934 2
Abbyy 815 2
Microsoft Corporation 11628 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2827 2
Parallels Holdings 473 2
МегаФон Уральский филиал 27 1
Luxe Retail - Borlas Retail - Борлас Информационные Торговые Системы 44 1
Ситилинк - Citilink 193 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес 251 1
Navitel - Навител Навигатор 255 1
Единая электронная торговая площадка - ЕЭТП Росэлторг 106 1
CA Technologies 60 1
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 1
МегаФон Центральный филиал 60 1
Бизнес ИТ 34 1
Softkey - Софткей 115 1
Ростелеком - Ставропольский филиал 4 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 4
Аэрофлот 496 2
АльфаСтрахование-Жизнь 7 1
Ростех Швабе ЛЗОС - Лыткаринский завод оптического стекла 9 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 26 1
Мария Ра - торговая сеть 19 1
Uniteller 51 1
Техносила 159 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 102 1
Visa International 1358 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1440 1
РАО ЕЭС России ПАО 78 1
X5 Group 601 1
X5 Group - Пятерочка 561 1
Almaz Capital Partners 118 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 724 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 4
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 71 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
ПФР Департамент информационных технологий 103 3
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 627 2
Федеральное казначейство России 766 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1013 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 60 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 1
World Bank Group - Всемирный банк 137 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 706 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
3G - Стандарт мобильной связи 3835 20
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 18
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 8
Flat network - Плоская сеть - Вид топологии корпоративной сети передачи данных (КСПД) 34 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 2
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 791 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 2
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Цифровизация выборов и референдумов 41 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 787 2
Безопасный город 348 1
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 170 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 453 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 493 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1686 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 562 1
ЕДДС - Единая дежурно-диспетчерская служба города 34 1
3D-печать 135 1
ЭКЛЗ - Электронная контрольная лента защищённая 25 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 341 1
ETTH - Ethernet To The Home - Ethernet до дома 56 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1189 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1118 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3121 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5525 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 630 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1349 1
Умные платформы 500 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3110 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 953 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 560 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1298 1
Samsung Galaxy Z Flip - Серия смартфонов 41 3
JUELICH - Суперкомпьютерный центр Юлих 6 3
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 3
Новые облачные технологии - МойОфис 311 3
Microsoft Office 365 769 3
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 205 3
Tizen OS - Linux 215 3
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 88 2
Apple macOS X 938 1
Ростелеком Новая телефония 14 1
МегаФон 3G-сеть 7 1
Jureca - Суперкомпьютер 7 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 177 1
ЕАТ - Единый агрегатор торговли - Березка 16 1
ALP Group - СЦМК Аргус - Сервис централизованного мониторинга и контроля ИС 24 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Google YouTube - Видеохостинг 1833 1
ЭОС Дело СЭД 649 1
СКФУ ЦОД - Северо-Кавказский федеральный университет 8 1
ВымпелКом - Билайн ТВ - Цифровое телевидение 106 1
Microsoft Windows 10 6810 1
Apple iOS 5744 1
Google Android 10752 1
Малышарики - анимационный сериал для детей 2 1
TeleMD Botkin.AI 10 1
Высочина Людмила 22 10
Лигачев Глеб 60 5
Сивакозов Александр 7 4
Захаров Юрий 13 3
Безруков Андрей 26 3
Малахов Михаил 10 3
Тихонов Андрей 33 3
Елистратов Николай 90 3
Опанасенко Всеволод 103 3
Ермолаев Артем 340 3
Филатов Андрей 99 2
Гуральников Сергей 161 2
Гаттаров Руслан 117 2
Бетсис Павел 84 2
Мацоцкий Сергей 152 2
Богачев Игорь 172 2
Бойко Елена 151 2
Шадаев Максут 384 2
Солодухин Константин 94 2
Афонин Сергей 4 1
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Величко Валерий 14 1
Патрушев Николай 15 1
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Притула Павел 31 1
Прозоров Дмитрий 58 1
Красовский Александр 26 1
Куканов Александр 15 1
Сивков Арташес 16 1
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Галицкий Александр 85 1
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Владимиров Владимир 7 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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