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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Россия
СКФО
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Нальчик

Россия - СКФО - Кабардино-Балкарская Республика (КБР) - Нальчик


12.03.2021 Серверы на «Эльбрусах» для МВД подорожали на 200 миллионов 1
01.03.2021 Полиция Крыма, Чечни и Дагестана получит серверы на «Эльбрусах» в ходе миллиардной закупки 1
03.06.2020 Яндекс.Еда усиливает присутствие в регионах 1
15.05.2020 Оборот Lamoda в первом квартале 2020 года вырос на 19,8% 1
13.04.2020 «Яндекс» запустил «Помощь рядом» для медиков и доноров крови в 21 городе России 1
20.02.2020 Банк «Открытие» запустил «Кофебота» для неформального общения сотрудников 1
07.08.2019 Банк «Открытие» запустил онлайн-продажи продукта для дистанционных медконсультаций 1
18.12.2018 «Ростелеком» завершил проект по подключению больниц к интернету в Кабардино-Балкарии 1
27.12.2017 MCN Telecom ввел в эксплуатацию сеть дальней связи в ЮФО 1
05.09.2017 Аслангери Кумыков: «СЭД – это инструмент повышения эффективности работы госслужащих и стимул для оптимизации бизнес-процессов» 1
23.08.2017 «Мегафон» запустил 4G в самом высокогорном городе России 1
15.08.2017 «Росэлектроника» поставит на Ближний Восток коммерческую партию светофоров 1
13.06.2017 «Росэлектроника» поставила в Иорданию пробную партию светофоров 1
10.05.2017 «Росэлектроника» и «Швабе» планируют сотрудничать в изготовлении адаптивных светофоров 2
28.02.2017 «Мегафон» расширил покрытие сети 4G на территории Кабардино-Балкарии 1
08.02.2017 «Мегафон» открыл новые фирменные салоны в Кабардино-Балкарии 2
21.12.2016 Как «Инвитро» автоматизировала процесс диагностики с помощью Agfa Healthcare 1
06.10.2016 «Мегафон» улучшил связь в районе Голубых озер Кабардино-Балкарии 1
15.09.2016 «Ростелеком» реализовал проект «Безопасная Республика» в Кабардино-Балкарии 1
13.09.2016 МТС открыл новые салоны связи в Нальчике и Баксане 1
01.06.2016 «Ростелеком» запустил «Новую телефонию» в десяти городах ЮФО и СКФО 1
18.05.2016 «Мегафон» включил аэропорту Нальчика бесплатную справку 1
27.04.2016 Сергей Афонин назначен директором Южного региона «ВымпелКома» 1
18.04.2016 «Билайн»: наибольшее проникновение смартфонов среди российских городов - в Якутске, Чите и Улан-Удэ 1
10.03.2016 «МегаФон» открыл фирменный салон в городе Тырныауз Кабардино-Балкарской республики 1
04.03.2016 «Ростелеком» организовал прямую онлайн-трансляцию мастер-классов для хирургов в Кабардино-Балкарии 1
08.02.2016 В России создана инновационная платформа для разработки сервисных коммерческих роботов 1
02.02.2016 «Ростелеком» предоставил услуги связи для Академии творчества «Солнечный город» в Кабардино-Балкарии 1
06.10.2015 МТС запустила 3G на Кубе 1
09.02.2015 В России заработала национальная система автономной работы аэропортов UDPS 1
25.11.2014 «Билайн» запустил сеть 4G в Кабардино-Балкарии 1
19.11.2014 «Ростелеком» выдал 15 тыс. кодов активации к порталу госуслуг в Кабардино-Балкарской республике 1
15.08.2014 «Билайн» рассказал в каких городах скоро появится сеть LTE 1
19.12.2013 Cвязь 4G стала доступна в Карачаево-Черкессии и Кабардино-Балкарии 1
12.12.2013 «МегаФон» создал «Народную карту скорости мобильного интернета» для Кабардино-Балкарии 2
10.06.2013 Optima протянула линию связи между Пятигорском и Сальском 1
06.05.2013 «Ростелеком» переключил более 5 тыс. пользователей ШПД с ADSL на ETTH в Кабардино-Балкарской Республике 1
22.04.2013 «ВымпелКом» расширил транспортную магистральную сеть 1
01.04.2013 «Ростелеком-Юг» в 2013 г. откроет 4 новых центра по выдаче кодов активации «Личного кабинета» портала госуслуг 1
06.03.2013 «Ростелеком» подключил более 620 многоквартирных домов по технологии ETTH в Кабардино-Балкарии 1

Публикаций - 69, упоминаний - 77

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6981 12
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4936 11
Синтерра - Synterra 683 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5756 6
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 226 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6841 4
Yandex - Яндекс 4188 3
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 704 3
Ростех - Ростехнологии 2238 3
МегаФон Кавказский филиал 192 3
Ростех Швабе Холдинг 150 2
Microsoft Corporation 12409 2
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 2
Eltex - Элтекс 71 1
Cisco Systems 2298 1
Agfa Gevaert 12 1
Офис-док - Office Doc 55 1
Орбита 23 1
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 29 1
HP 3Com 70 1
Alcatel-Lucent Enterprise 386 1
APC by Schneider Electric - American Power Conversion 185 1
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 72 1
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 205 1
HP Inc. 3208 1
NEC 485 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2945 1
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 453 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 232 1
Siemens AG - Сименс Россия 757 1
Infotecs - ИнфоТеКС 253 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1080 1
IBM 3892 1
Информзащита 440 1
ИТКС - Информационно телекоммуникационная система 7 1
Открытие ФК 543 2
Яндекс.Такси 271 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4380 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1363 2
Яндекс.Еда 93 1
ВкусВилл 48 1
Lamoda 83 1
Росгосстрах 192 1
GFG - Global Fashion Group 6 1
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 105 1
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 172 1
Инвитро - Invitro 35 1
РАО ЕЭС России ПАО 99 1
Россети Кубань - Кубаньэнерго 9 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1431 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 965 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2300 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6008 1
Президент Российской Федерации 1460 1
ПФР Департамент информационных технологий 111 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2013 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 736 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1756 1
Федеральное казначейство России 774 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 284 1
ФАДМ Росмолодежь - Федеральное агентство по делам молодежи 24 1
Рособоронэкспорт 38 1
АРБ - Ассоциация российских банков 89 1
РФС - Российский футбольный союз 13 1
ВОО РГО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 12 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3988 10
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2177 6
3G - Стандарт мобильной связи 3920 5
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1822 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4978 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5703 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 809 2
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 803 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10690 2
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 249 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1239 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 468 2
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1240 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 716 1
DICOM - Digital Imaging and Communications in Medicine - Медицинский отраслевой стандарт создания, хранения, передачи и визуализации цифровых медицинских изображений и документов 37 1
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности 72 1
PACS - Picture Archiving and Communication System - Системы передачи и архивации DICOM изображений 45 1
VOD - Video on Demand - Видео по запросу 196 1
МгМн-сеть - Междугородная и международная телекоммуникационная сеть 4 1
СТО БР ИББС - Стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации 60 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 480 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 270 1
HL7 - Health Level 7 - Стандарт обмена, управления и интеграции электронной медицинской информации - FHIR - Fast Healthcare Interoperability Resources 51 1
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - Юридически значимый электронный документооборот 61 1
Безопасный город 353 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 601 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3289 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1145 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 302 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 733 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 334 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7664 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2523 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1725 1
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 166 1
Телемедицина - Telemedicine - Компьютерные и телекоммуникационные технологии для обмена медицинской информацией 52 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 75 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 180 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 490 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 132 2
Agfa Healthcare Enterprise Imaging 21 1
Google Android 10773 1
Ростелеком Новая телефония 14 1
Яндекс Помощь рядом 10 1
R-Style Softlab - InterBank 95 1
Lamoda LM Express 3 1
Яндекс.Народная карта 28 1
ССТУ.РФ - Общероссийский прием граждан - Сетевой справочный телефонный узел 14 1
ЭОС Дело-web 139 1
Яндекс.Карты и Транспорт 295 1
Google Maps - Карты Google 432 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 178 1
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 507 1
Infotecs - ViPNet VPN-решение 140 1
ЭОС Дело СЭД 702 1
DonorSearch 2 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 1
Apple iOS 5750 1
Машуков Барасби 15 3
Брыкин Арсений 37 3
Слизень Виталий 172 2
Горшенин Максим 15 2
Царьков Петр 4 1
Морошкин Александр 111 1
Страх Александр 33 1
Кравченко Александр 7 1
Щербаков Сергей 14 1
Пчеляков Петр 1 1
Артяков Владимир 3 1
Прозоров Дмитрий 58 1
Литвинов Павел 18 1
Ярахмедов Руслан 12 1
Афонин Сергей 4 1
Мутко Виталий 5 1
Путин Владимир 1877 1
Патока Андрей 97 1
Аксельрод Илья 15 1
Афанасьев Александр 20 1
Захаров Павел 55 1
Соколов Дмитрий 47 1
Ожгихин Иван 30 1
Мельников Александр 63 1
Calmes Jere - Джери Калмис 13 1
Бондарев Максим 1 1
Григорьев Игнат 1 1
Собин Дмитрий 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 61456 28
Россия - СКФО - Кабардино-Балкарская Республика (КБР) 176 25
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1208 22
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1123 19
Россия - СКФО - Северная Осетия-Алания Республика - Владикавказ 141 18
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 291 18
Россия - Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала 120 18
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 251 17
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия - Черкесск 50 15
Россия - СКФО - Чечня - Грозный 99 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 18913 14
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 510 13
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 968 13
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 591 12
Россия - Минеральные Воды 43 9
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика - Элиста 69 9
Россия СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 253 8
Россия - ЮФО - Адыгея Республика - Майкоп 29 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 8214 6
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 335 6
Россия - СКФО - Ставропольский край 494 5
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 197 5
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 910 5
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 530 5
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 683 5
Россия - СКФО - Дагестан Республика 277 5
Россия - ПФО - Казань 1596 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1427 4
Россия - СФО - Новосибирск 2140 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1577 4
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийск 127 4
Россия - Ессентуки 17 4
Северный Кавказ 154 4
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 149 4
Кавказ 60 4
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 245 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1386 3
Россия - СКФО - Ставропольский край - Пятигорск 79 3
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 382 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2223 3
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 44 1
ПВЗ - пункт выдачи заказов 17 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 276 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1270 1
ОВД - Органы внутренних дел - Государственные органы исполнительной власти, составная часть правоохранительной системы 34 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 221 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4217 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 3363 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 198 1
CNews Analytics 2239 1
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 29 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 123 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 60 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
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