Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
СКФО
Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
Нальчик
Публикаций - 69, упоминаний - 77
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|АРБ - Ассоциация российских банков 89 1
|РФС - Российский футбольный союз 13 1
|ВОО РГО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 12 1
|Машуков Барасби 15 3
|Брыкин Арсений 37 3
|Слизень Виталий 172 2
|Горшенин Максим 15 2
|Царьков Петр 4 1
|Морошкин Александр 111 1
|Страх Александр 33 1
|Кравченко Александр 7 1
|Щербаков Сергей 14 1
|Пчеляков Петр 1 1
|Артяков Владимир 3 1
|Прозоров Дмитрий 58 1
|Литвинов Павел 18 1
|Ярахмедов Руслан 12 1
|Афонин Сергей 4 1
|Мутко Виталий 5 1
|Путин Владимир 1877 1
|Патока Андрей 97 1
|Аксельрод Илья 15 1
|Афанасьев Александр 20 1
|Захаров Павел 55 1
|Соколов Дмитрий 47 1
|Ожгихин Иван 30 1
|Мельников Александр 63 1
|Calmes Jere - Джери Калмис 13 1
|Бондарев Максим 1 1
|Григорьев Игнат 1 1
|Собин Дмитрий 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 3363 2
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 198 1
|CNews Analytics 2239 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru