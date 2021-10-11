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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Россия - СКФО - Кабардино-Балкарская Республика (КБР)


11.10.2021 «Билайн» обеспечил стабильной связью горнолыжников в Приэльбрусье 1
23.09.2021 Все школы Кабардино-Балкарской Республики бесплатно получат российское офисное ПО и учебное пособие от «Мой офис» 3
16.09.2021 Власти заказали новую методику подсчета и прогнозирования числа россиян за чертой бедности 1
28.04.2021 Российские регионы резко сокращают расходы на ИКТ 1
27.04.2021 Запуск федерального проекта «Цифровой регион» перенесен на осень с туманными перспективами 1
06.04.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за март 2021 г. 1
12.03.2021 Серверы на «Эльбрусах» для МВД подорожали на 200 миллионов 1
01.03.2021 Полиция Крыма, Чечни и Дагестана получит серверы на «Эльбрусах» в ходе миллиардной закупки 1
20.01.2021 «Почта России» будет начислять бонусы за оплату посылок через интернет 1
15.01.2021 Российский регион пошел против трендов и отделил цифру от масс-медиа 2
27.10.2020 «Ростелеком» на Юге подключил очередные социально значимые объекты 1
15.10.2020 Персональные цифровые сертификаты получат жители 48 регионов России 1
06.10.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2020 г. 1
28.08.2020 Правительство КБР и «1С» заключили соглашение о сотрудничестве в области ИТ 3
22.05.2020 МТС купила партнера «Билайна» за 1,37 миллиарда 1
04.05.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за апрель 2020 г. 1
25.03.2020 «Яндекс.лицей» могут открыть во всех регионах до конца 2020 года 1
05.03.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за февраль 2020 г. 1
16.01.2020 ITV Group и Huawei подписали соглашение о сотрудничестве в области разработки систем физической безопасности 1
16.01.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за декабрь 2019 года 1
28.06.2019 Минкомсвязи заплатит 4 миллиарда за подключение к интернету социально-значимых объектов 1
18.12.2018 «Ростелеком» завершил проект по подключению больниц к интернету в Кабардино-Балкарии 1
04.10.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за сентябрь 2018 года 1
15.06.2018 «Ростелеком» предоставил пакет телекоммуникационных услуг двум новым отелям у подножия Эльбруса 1
31.05.2018 Перепись россиян впервые пройдет в интернете. Как это будет 1
18.04.2018 «Ростех» создал «мессенджер» для неспешной переписки с многодневными интервалами 1
18.04.2018 Исследование MoneyMan и ОКБ: мошенничество в онлан-кредитовании в 4 раза превышает банковское 1
08.11.2017 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за октябрь 2017 года 2
29.09.2017 ЦИК готовится к выборам Президента России. Начат поиск ИТ-подрядчиков 1
05.09.2017 Аслангери Кумыков: «СЭД – это инструмент повышения эффективности работы госслужащих и стимул для оптимизации бизнес-процессов» 1
23.08.2017 «Мегафон» запустил 4G в самом высокогорном городе России 4
04.07.2017 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2017 г. 3
31.05.2017 Информатизация пока усложняет работу врача 1
28.04.2017 «Ростелеком» обеспечил высокоскоростным интернетом отделения «Почты России» в Кабардино-Балкарии 2
31.03.2017 «Ростелеком» перевел в электронный вид три новые услуги для жителей Кабардино-Балкарии 2
07.03.2017 «Глобус-Телеком» представил обновленный функционал ПАК СКИТ 1
28.02.2017 «Мегафон» расширил покрытие сети 4G на территории Кабардино-Балкарии 2
15.02.2017 Почти четыре тысячи населенных пунктов подключены к интернету в рамках реформы УУС 1
08.02.2017 «Мегафон» открыл новые фирменные салоны в Кабардино-Балкарии 2
19.01.2017 «Ростелеком» установил веб-камеры в историческом центре Нальчика в Кабардино-Балкарии 1

Публикаций - 176, упоминаний - 249

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6981 42
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4936 27
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5756 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6841 14
МегаФон Кавказский филиал 192 11
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 205 6
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 226 6
ЭОС - Электронные офисные системы 1080 5
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1715 3
Вайнах Телеком 42 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2009 3
Барс груп 402 3
Canon 636 2
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 2
Facebook 3947 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 1298 2
Крок 1261 2
Microsoft Corporation 12409 2
Сумма Телеком - Sumtel 124 2
Ростех - Ростехнологии 2238 2
Электросвязь 22 2
Yandex - Яндекс 4188 2
Adobe Systems 915 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 225 2
Офис-док - Office Doc 55 2
Крипто-ПРО 211 1
Toshiba Corporation 1256 1
Ростелеком ЦентрТелеком 248 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 887 1
BSA - Business Software Alliance 127 1
Таттелеком 117 1
Sony 2830 1
КСК Технологии 28 1
Скай Линк - Skylink 650 1
Башинформсвязь 83 1
Sharp Corporation 394 1
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 453 1
Ростех Росэлектроника Вега - Концерн радиостроения 123 1
Синтерра - Synterra 683 1
ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 80 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 8
Почта России ПАО 1631 6
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4380 4
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 3
Qiwi 783 2
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 2
Дворец Белосельских-Белозерских 1 1
Технология здоровья 6 1
Achemar Holdings 1 1
Коловрат 5 1
Paramount Pictures Corporation 35 1
Сбербанк Корпоративный университет 10 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 1
РусГидро ПАО 129 1
CyberPlat - КиберПлат 225 1
ID Finance MoneyMan - МФК МаниМен 23 1
ВТБ24 597 1
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 45 1
Ренессанс Страхование 53 1
Газпром ПАО 552 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6008 33
Правительство РФ 2264 24
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1270 18
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1713 16
Президент Российской Федерации 1460 13
Правительство Кабардино-Балкарской Республики - КБР 14 13
Правительство Москвы 675 12
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 965 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 904 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2013 7
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1430 7
Правительство Нижегородской области 31 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1431 6
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа ХМАО-Югры 23 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 536 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1760 5
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 373 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1737 5
Администрация Смоленской области 19 5
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 284 4
Правительство Республики Коми 19 4
Правительство Самарской области 48 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 773 4
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 217 4
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 50 4
Правительство Ставропольского края 23 4
Администрация и губернатор Санкт-Петербурга 56 4
Федеральное казначейство России 774 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1756 3
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 3
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 168 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 785 3
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2300 3
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1677 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 540 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 984 3
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 404 3
Правительство Московской области 49 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 858 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 215 1
АРБ - Ассоциация российских банков 89 1
ФЛМ - Федерация лабораторной медицины 10 1
ВОО РГО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 12 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3988 24
3G - Стандарт мобильной связи 3920 15
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4978 14
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2177 11
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 716 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10690 9
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 249 6
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 164 5
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1725 5
Безопасный город 353 5
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 326 4
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 586 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2523 4
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 505 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1049 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7664 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1145 3
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 803 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 809 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3033 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 468 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3289 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1239 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5703 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 733 2
УУС - Универсальные услуги связи 30 2
USIM-карта - Universal Subscriber Identity Module - расширенный стандарт SIM-карты 37 2
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ping - скорость отклика сети 33 1
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FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 270 1
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LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 41 1
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ЭОС Дело СЭД 702 4
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Facebook Instagram - Инстаграм 570 3
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Google Maps - Карты Google 432 2
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Microsoft Windows 10 7196 2
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Linux OS 4553 2
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ЭОС АРМ руководителя 53 2
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 53 2
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КМИС - Комплексные медицинские информационные системы 41 1
Новые облачные технологии - МойОфис Хаб знаний 6 1
Единый реестр информационных систем Республики Татарстан 1 1
Яндекс.Репетитор 4 1
Ростелеком Новая телефония 14 1
Госуслуги Канада 1 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 122 1
Яндекс - Я Учитель - онлайн-тестирование 7 1
ССТУ.РФ - Общероссийский прием граждан - Сетевой справочный телефонный узел 14 1
Госуслуги - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 36 1
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НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 52 1
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BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 457 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 246 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 677 1
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КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 1
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Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 1
ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 42 1
ИЭП - Международный институт экономики и права 14 1
АГУ - Астраханский государственный университет 7 1
ТГУ - Тольяттинский государственный университет 7 1
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КГУ - Курский государственный университет 2 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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