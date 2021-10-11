Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
СКФО
Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
Публикаций - 176, упоминаний - 249
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Машуков Барасби 15 12
|Орловский Виктор 232 9
|Марсагишвили Александр 4 4
|Прозоров Дмитрий 58 3
|Путин Владимир 1877 3
|Попов Алексей 322 3
|Горшенин Максим 15 2
|Чернышенко Дмитрий 234 2
|Ярахмедов Руслан 12 2
|Козырев Алексей 271 2
|Дубовсков Андрей 82 2
|Суслова Марина 7 1
|Малышев Игорь 14 1
|Соболева Наталья 5 1
|Хорошко Ирина 3 1
|Роднова Анна 9 1
|Васильев Дмитрий 41 1
|Медведев Дмитрий 1459 1
|Суслов Сергей 3 1
|Костелянец Сергей 2 1
|Снегирев Сергей 4 1
|Зарубин Юрий 4 1
|Чернова Ольга 3 1
|Комлев Николай 48 1
|Муцураев Тимур 2 1
|Диденко Дмитрий 5 1
|Контрабаев Артур 66 1
|Рудычева Наталья 81 1
|Суворов Владимир 17 1
|Скоков Сергей 26 1
|Кирюшин Геннадий 39 1
|Суслов Константин 19 1
|Мардер Наум 100 1
|Харин Алексей 2 1
|Шипулин Александр 29 1
|Поповский Александр 86 1
|Петренко Александр 3 1
|Цимбалист Александр 1 1
|Ищенко Александр 2 1
|Храмцовская Наталья 38 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru