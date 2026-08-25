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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 199933
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Россия СЗФО Карелия Республика Ладожские шхеры национальный парк в Лахденпохском, Сортавальском и Питкярантском районах

СОБЫТИЯ


25.08.2026 МТС накрыла сетью LTE живописные посёлки Приладожья 1
31.05.2007 Выпущена новая карта девственных лесов Карелии 1
30.05.2007 Ладожские экологи бьют тревогу 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 1
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - Госкомэкология России - Государственный комитет РФ по охране окружающей среды 91 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6567 1
Фрадков Михаил 161 1
Кочкин Александр 35 1
Россия - РФ - Российская федерация 166801 2
Россия - СЗФО - Карелия Республика 784 2
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Лахденпохья 13 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Пудожский район - Пудож 10 1
Россия - СЗФО - Ладожское озеро - Свирь - Ладога - Немо - Валаам - Валаамский архипелаг 37 1
Атлантический океан - Балтийское море - Варяжское море 119 1
Атлантический океан - Балтийское море - Финский залив 111 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2862 1
Финляндия - Финляндская Республика 3702 1
Земля - планета Солнечной системы 10881 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4562 2
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1492 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18223 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10915 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16139 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57885 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6793 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1467272, в очереди разбора - 725273.
Создано именных указателей - 199933.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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