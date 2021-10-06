Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Рязань
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 352, упоминаний - 457
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кореш Виктор 71 6
|Мельников Александр 63 4
|Приданцев Сергей 82 3
|Шибанов Кирилл 12 2
|Любимов Николай 5 2
|Иванов Михаил 63 2
|Ивашенцева Елена 8 2
|Гвардейцев Сергей 2 2
|Бахилов Иван 1 1
|Тюрина Мария 39 1
|Калинин Денис 63 1
|Казарин Станислав 100 1
|Брыкин Арсений 37 1
|Кухаренко Артём 11 1
|Курцер Марк 3 1
|Бойтемиров Тимур 1 1
|Xiang Wang - Сян Ван 9 1
|Шерстобитов Сергей 29 1
|Якушев Владимир 16 1
|Бухар Виктория 7 1
|Титов Сергей 2 1
|Диденко Дмитрий 5 1
|Буздалин Антон 4 1
|Рудычева Наталья 81 1
|Векилов Тимур 28 1
|Махмудов Марат 1 1
|Столяров Алексей 1 1
|Зимин Алексей 1 1
|Шурутов Алексей 1 1
|Хохрин Алексей 1 1
|Дудин Александр 5 1
|Ляк Александр 6 1
|Умбиталиев Александр 2 1
|Макаревич Александр 2 1
|Чимиричкина Мария 30 1
|Нечаев Иван 57 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Брюквин Юрий 196 1
|Орловский Виктор 229 1
|Нуралиев Борис 204 1
|Стрим-ТВ - телекомпания 79 4
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|Thomson Reuters - Рейтер 1708 1
|Ведомости 259 1
|СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 237 1
|CNews Analytics 1988 5
|RAEX - Эксперт РА 49 2
|FRVT - Face Recognition Vendor Test 11 2
|TelecomDaily ИАА 112 1
|S&P - Standard and Poor’s 4 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755565, в очереди разбора - 659255.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755565, в очереди разбора - 659255.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru