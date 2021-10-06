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Россия
Рязань


06.10.2021 «Яндекс», «Ланит» и ВТБ начали строить в России завод по производству серверов 2
20.07.2021 «Тинькофф» запускает 9 новых Центров разработки в России и Беларуси 1
18.06.2021 MCN Telecom выполнила план строительства сети MVNO во II квартале 2021 1
19.05.2021 «Билайн» проанализировал перемещения россиян во время майских праздников 1
13.04.2021 MCN Telecom присоединил два крупных региона к домашнему 1
16.03.2021 Китайский «убийца» Uber приходит в 100 городов России 1
18.02.2021 MCN Telecom запустит услуги связи в 11 новых крупных регионах 1
19.01.2021 Россиянам дали доступ к камерам видеонаблюдения в десятках городов страны 1
25.12.2020 Konica Minolta перевела российские и зарубежные офисы Ancor на аутсорсинг печати 1
11.11.2020 «Еаптека» стала «Сбер еаптекой» 1
06.10.2020 Аналитика ТТК: бесплатный Wi-Fi на вокзалах стали использовать на 40% чаще 1
01.10.2020 Назван зарплатный потолок для сисадминов Windows в России 1
29.09.2020 Финансирование госпрограмм сокращается 1
17.09.2020 Концерн «Созвездие» и холдинг «Сибер» начали сотрудничество в сфере комплексной безопасности 1
11.09.2020 НПП «Александр» построило систему управления бизнес-процессами на базе SAP Business One 1
03.09.2020 «Билайн» купил одного из последних независимых операторов Москвы 1
10.08.2020 «Росэлектроника» запустила серийное производство новых DMR-радиостанций 1
27.07.2020 «Ростелеком» разработал цифровое решение по контролю за вывозом мусора 1
25.05.2020 «Туполев» использует видеоконференции VideoMost 1
25.05.2020 «Сберлогистика» расширила географию присутствия до 42 регионов 1
13.05.2020 Промышленные ИТ используют для измерения температуры людей в толпе 1
07.05.2020 Оборот сервиса доставки продуктов iGooods за месяц режима самоизоляции достиг 1 млрд рублей 1
13.04.2020 «Техносерв консалтинг» создала маркетплейс продажи непрофильных активов ВТБ 1
11.03.2020 D-Link объявил о начале продаж новой аппаратной версии беспроводного маршрутизатора DIR-615 1
11.12.2019 Tele2 начал принимать старые телефоны на утилизацию 1
04.12.2019 «Связной» запустил сервис по ремонту устройств от 30 минут в собственных магазинах 1
25.11.2019 D-Link представила беспроводной маршрутизатор ADSL2+ DSL-2750U/R 1
24.10.2019 Квартальная выручка Delivery Club впервые превысила миллиард рублей 1
14.08.2019 Navitel выпустил обновление карт России, Белоруссии и Казахстана 1
19.06.2019 Сбербанк и «Ростелеком» заключили крупнейший в России лизинговый контракт на ИТ-оборудование 1
06.06.2019 Tele2 инвестирует в цифровизацию экономики в регионах 1
30.05.2019 «Дом.ru» в семь раз увеличит объемы строительства сети по технологии GPON 1
15.05.2019 Государство как сервис: в регионах цифровизируют госуслуги 2
26.04.2019 Школьники из Tinkoff Generation победили во Всероссийской олимпиаде по информатике 1
08.04.2019 Алгоритм распознавания лиц Ntechlab в лидерах конкурса Национального института стандартов и технологий США 1
25.03.2019 Выручка «ЭР-Телеком» за 2018 год выросла на 18% 5
24.01.2019 РВК отобрала команды для участия в первых в России испытаниях беспилотных автомобилей для зимних дорог 2
21.12.2018 «Яндекс» выпустил приложение Uber Russia. Машины Uber перекрашивают в цвета «Яндекса» 1
21.12.2018 Uber выпустил отдельное приложение для России — Uber Russia 1
17.12.2018 Cisco: В России умные устройства захватят больше половины интернета 1

Публикаций - 352, упоминаний - 457

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 33
М2М телематика 165 18
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 17
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 15
SAP SE 3207 11
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 11
Синтерра - Synterra 562 10
D-Link 189 9
Apple Inc - Эппл Рус 7669 8
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 776 8
Microsoft Corporation 10997 7
Samsung Electronics 5627 6
Комстар Регионы 89 6
Yandex - Яндекс 4098 5
VK - Mail.ru Group 2482 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 4
Xiaomi 904 4
3726 4
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 4
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 4
Ростех - Ростехнологии 2230 3
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 3
NtechLab - НтехЛаб 78 3
Lenovo Group 1635 3
Huawei 2723 2
Ланит ГК 1154 2
ЭОС - Электронные офисные системы 981 2
SAP CIS - САП СНГ 753 2
Акадо Телеком - Комкор 605 2
АйТи 748 2
МегаФон Ритейл 55 2
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 72 2
Сбербанк Технологии - СберТех 203 2
Itransition - Итранзишн 7 2
VMware 1828 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
Cisco Systems 2035 1
LG Electronics 1831 1
Intel Corporation 4143 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 6
HeadHunter Group - HH Group 336 5
ТНК-ВР Холдинг 147 4
Uber 257 3
Связной ГК 875 3
Uber Technologies 258 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 3
Selgros Cash&Carry - Зельгрос 14 2
Uber Russia 3 2
СберЛогистика 42 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 71 2
СберЗдоровье - DocDoc 37 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 2
Subway - сеть ресторанов быстрого обслуживания 14 1
Joom - маркетплейс 13 1
Европлан 18 1
Мегаполисресурс ГК 4 1
Hays - Хейз Спешиалист Рекрутмент - рекрутинговое агентство 7 1
МРСК Урала - Россети Урал - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала 29 1
Туполев ПАО 17 1
Volga Gas 1 1
Uber China 7 1
SGV - S-Group Ventures - С-Групп Венчурс 29 1
Связной сервис 2 1
МРСК Урала - Россети Урал - Челябэнерго 5 1
Russia Partners 23 1
Лидер-инновации 27 1
Смоленская АЭС - Атомная электростанция 12 1
Guard Capital 2 1
Сбер Еаптека 8 1
Подружка - Табер Трейд - Розничная сеть 16 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 129 1
SAFIN Group 1 1
ВРМ - Вагонреммаш 2 1
Авто-РТК - РТК-Авто 2 1
МРСК Урала - Россети Урал - Пермэнерго 8 1
UDR Inc 6 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 5
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 3
Правительство РФ 2198 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 2
IARPA - Intelligence Advanced Research Projects Activity - Агентство передовых исследований в сфере разведки США 8 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 1
ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации 20 1
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 424 1
Мэрия и Администрация Новосибирска 1 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 1
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 69 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
Президент Российской Федерации 1439 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 1
Счётная палата РФ 459 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 102 1
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 15 1
EUIPO - European Union Intellectual Property Office - Ведомство Европейского Союза по интеллектуальной собственности 4 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 20 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 12
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 9
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 7
Gigabit Ethernet 355 5
3G - Стандарт мобильной связи 3699 5
PoE - Power over Ethernet 275 5
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 134 5
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 783 5
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 5
Web Interface - Веб-интерфейс 177 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 5
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1237 4
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 4
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 4
IPv6 - Internet Protocol version 6 208 3
IPv4 - Internet Protocol version 4 131 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 102 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 3
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 161 3
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 303 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 3
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 3
DMR - Digital Mobile Radio - Цифровая Подвижная Радиосвязь - Открытый стандарт цифровой радиосвязи 35 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 443 2
IPSec VPN - IP Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange 122 2
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 154 2
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 150 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 491 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3038 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 2
Google Android 10750 8
Apple iOS 5741 6
Java - Язык программирования 1166 5
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 4
ЭОС Дело СЭД 619 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 3
Apple Mac 1453 3
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 3
D-Link DGS - серия маршрутизаторов 10 3
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 2
Linux OS 4236 2
Microsoft Windows 10 6602 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 2
Apple - App Store 2198 2
Apple Pay 385 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 2
ЭОС АИС МФЦ Дело 49 2
Google Pay - Google Android Pay 297 2
Apple iPhone 6 547 2
Apple iPhone 4 700 2
NtechLab FindFace Security 11 2
Яндекс.DNS 16 2
Nokia PSE - Photonic Service Engine - Оптические когерентные цифровые сигнальные процессоры 9 2
D-Link Assistant 7 2
D-Link LBD - Loopback Detection 21 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 645 2
D-Link ISM VLAN 7 2
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 180 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 430 1
Microsoft Office 1916 1
NetApp E-Series СХД 55 1
Intel Atom - Линейка микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 478 1
Samsung Galaxy 345 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Apple iPhone X - Серия смартфонов 212 1
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 154 1
Microsoft Skype 1459 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 1
Microsoft Outlook 636 1
Кореш Виктор 71 6
Мельников Александр 63 4
Приданцев Сергей 82 3
Шибанов Кирилл 12 2
Любимов Николай 5 2
Иванов Михаил 63 2
Ивашенцева Елена 8 2
Гвардейцев Сергей 2 2
Бахилов Иван 1 1
Тюрина Мария 39 1
Калинин Денис 63 1
Казарин Станислав 100 1
Брыкин Арсений 37 1
Кухаренко Артём 11 1
Курцер Марк 3 1
Бойтемиров Тимур 1 1
Xiang Wang - Сян Ван 9 1
Шерстобитов Сергей 29 1
Якушев Владимир 16 1
Бухар Виктория 7 1
Титов Сергей 2 1
Диденко Дмитрий 5 1
Буздалин Антон 4 1
Рудычева Наталья 81 1
Векилов Тимур 28 1
Махмудов Марат 1 1
Столяров Алексей 1 1
Зимин Алексей 1 1
Шурутов Алексей 1 1
Хохрин Алексей 1 1
Дудин Александр 5 1
Ляк Александр 6 1
Умбиталиев Александр 2 1
Макаревич Александр 2 1
Чимиричкина Мария 30 1
Нечаев Иван 57 1
Валяева Елизавета 72 1
Брюквин Юрий 196 1
Орловский Виктор 229 1
Нуралиев Борис 204 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 184
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 151
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 107
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 73
Россия - СФО - Новосибирск 1954 61
Россия - ПФО - Казань 1507 47
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1106 32
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 25
Россия - Курск 231 22
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 16
Россия - Воронеж 684 14
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 14
Беларусь - Белоруссия 2079 13
Украина 3344 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 10
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 10
Россия - Астрахань 240 10
Россия - Калуга 294 10
Россия - Красноярск 843 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 9
Россия - Владимир 158 9
Россия - Тверь 323 9
Казахстан - Республика 2618 9
Россия - Ярославль 401 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 9
Россия - Оренбург 254 8
Германия - Федеративная Республика 3606 8
Россия - Ульяновск 292 8
Россия - Липецк 256 8
Россия - Волгоград 539 8
Россия - Омск 623 8
Россия - Томск 446 7
Индия - Республика 2156 7
Россия - Белгород 238 7
Россия - Тюмень 492 7
Россия - Челябинск 768 7
Россия - Чебоксары 153 7
Россия - Уфа 640 7
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 5
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 4
Trade-in 54 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 1
Частный сектор 7 1
СаНПиН - Санитарно-эпидемиологические правила и нормы 10 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Искусственный интеллект 6 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 102 1
Пиратство - Авторское право 200 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 245 1
LFL - Like-for-like - сопоставимые продажи 20 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 618 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Стрим-ТВ - телекомпания 79 4
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Thomson Reuters - Рейтер 1708 1
Ведомости 259 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 237 1
CNews Analytics 1988 5
RAEX - Эксперт РА 49 2
FRVT - Face Recognition Vendor Test 11 2
TelecomDaily ИАА 112 1
S&P - Standard and Poor’s 4 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 114 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 40 1
Ростех Росэлектроника НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 21 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 49 1
Тинькофф Финтех Школа 1 1
СПбГИКиТ - Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения 1 1
Академгородок Новосибирск 29 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 31 1
ЮЗГУ - Юго-Западный государственный университет 3 1
Тинькофф Образование - Тинькофф Поколение - Tinkoff Generation 1 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 9 1
WIDER Pedestrian Challenge 3 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 114 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 54 1
Up Great - серия технологических конкурсов 8 1
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 9 1
Up Great - Зимний город - конкурс 5 1
МТС Телеком Идея 11 1
Skolkovo Robotics Forum 7 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755565, в очереди разбора - 659255.
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Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
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