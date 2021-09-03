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Россия
Рязанская область


03.09.2021 «Мегафон» запустил бесплатный сервис по защите от спам-звонков 1
25.08.2021 «Дом.ру» провел интернет в частный сектор по технологии GPON 1
20.07.2021 Чернышенко: Задача регионов обеспечить качественную реализацию стратегий цифровой трансформации 1
03.06.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за май 2021 г. 5
06.04.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за март 2021 г. 1
22.03.2021 В Рязанской области зерновые будут убирать роботы 2
02.03.2021 ОС Astra Linux применяется для построения региональных ГИС 1
15.02.2021 Назначен директор Дальневосточного филиала «Ростелекома» 3
28.12.2020 Платформа Visiology прошла сертификацию ФСТЭК 1
22.12.2020 Исполнитель DDoS-атаки на «Аэрофлот»: это была месть одному из руководителей ФСБ. Видео 1
03.12.2020 Сбер запускает процесс на основе ИИ для кредитования бизнеса 1
06.11.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за октябрь 2020 г. 5
16.10.2020 «Эр-Телеком» и Пушкинский музей Москвы провели виртуальный урок для школьников 1
06.10.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2020 г. 4
06.10.2020 Елена Новикова, Polymedia: В России пора создавать ситуационные центры с искусственным интеллектом 1
02.10.2020 В России запустилось тестирование грузоперевозок с электронными документами 1
10.08.2020 Абоненты Tele2 слушают музыку более часа в день 2
07.08.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2020 г. 3
29.07.2020 Результаты группы компаний «Яндекс.Маркета» во II квартале 2020 года 1
04.06.2020 Холдинг «Эконива» и Cognitive Pilot создадут сервисную сеть для «умной сельхозтехники» с ИИ 1
26.05.2020 Российские регионы планируют увеличить ИТ-расходы на треть 1
02.04.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за март 2020 г. 2
26.03.2020 МТС покупает 5G-ready оборудование Ericsson для модернизации сети в ЦФО 1
05.03.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за февраль 2020 г. 4
27.02.2020 Synerdocs и Минтранс запустили эксперимент по продвижению электронной транспортной накладной 1
21.02.2020 «Барс груп» усовершенствовала АИС «Электронное образование» в Рязанской области 1
20.02.2020 «Русская кожа» внедрила ERP- и CRM-системы при финансовой поддержке ФРП 1
20.12.2019 Россияне запустили в облаке самый доступный на рынке анализ генома человека 1
12.12.2019 «Ростех» и «Глонасс» оценили эффективность дорожных камер в регионах 1
09.12.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за ноябрь 2019 г. 5
03.12.2019 «ЭР-Телеком» подключил к интернету более 4 400 социально значимых объектов в РФ 2
21.11.2019 «Яндекс.такси» договорилось с регионами о тестировании электронного путевого листа 3
13.11.2019 Navitel обновила карты России, Беларуси, Казахстана 1
08.11.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за октябрь 2019 г. 1
24.10.2019 «Цифровая экономика» начинает... и пробуксовывает 1
26.09.2019 «ЭР-Телеком» подключил к интернету первый социально-значимый объект в Рязанской области 3
26.09.2019 Концерн «Автоматика» представил цифровой избирательный участок 1
12.09.2019 Почта России расширила географию сервиса электронных заказных писем 1
04.09.2019 «Мегафон» начал продавать сервисы для бизнеса из облака Mail.ru Group 1
23.07.2019 ИТ в МФЦ: какие новые сервисы принесет в госуслуги автоматизация 1

Публикаций - 313, упоминаний - 501

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 32
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 24
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 15
М2М телематика 165 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 9
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 7
Yandex - Яндекс 4098 7
Microsoft Corporation 10997 6
Ростелеком ЦентрТелеком 188 5
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 4
Ericsson 846 4
3726 4
Commvault 148 4
Hot-Wi-Fi - Hot-WiFi 5 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 4
Сбербанк Телеком 18 3
Google LLC 7124 2
ТТК Mobile - ТТК Мобайл 8 2
Navitel - Навител Навигатор 252 2
Ростелеком Связьинвест 692 2
Tanais - Танаис 12 2
АйТи 748 2
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 776 2
Visiology - Визиолоджи 31 2
Синтерра - Synterra 562 2
Samsung Electronics 5627 2
Directum - Директум 643 2
IBM 3524 2
Softline - Софтлайн 1472 2
Facebook 3764 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 2
Акадо Екатеринбург 23 1
Ростех - Концерн Автоматика 396 1
Э-Ком - E-Com - Электронные коммуникации 79 1
Abbyy 793 1
Ланит Интеграция 101 1
Золотая Корона 280 1
Ростелеком Дальсвязь 203 1
Polymedia - Полимедиа 71 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 15
X5 Group 599 5
Conde Nast - Конде Наст 17 4
УЭК - Универсальная электронная карта 512 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 4
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 4
X5 Group - Перекресток 203 4
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 4
X5 Group - Пятерочка 559 4
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
Магнит - Сеть магазинов 269 2
Аэрофлот 492 2
Wildberries 128 2
Яндекс.Такси 271 2
Российские коммунальные системы 7 2
Почта России ПАО 1570 2
Сбербанк Беларусь - БПС-Сбербанк 17 1
Екатеринбург Арена - футбольный стадион 10 1
SPAR - EuroSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 30 1
Главмед - Glavmed - медицинская компания 11 1
Самара Арена - Космос Арена - футбольный стадион 5 1
ASOS 4 1
Trendyol 1 1
МосКино - сеть кинотеатров 5 1
МРСК Урала - Россети Урал - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала 29 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 1
Русская кожа - Рязанский кожевенный завод 3 1
Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 29 1
ЭксимБанк Казахстан 2 1
Ак Барс Арена - Казань Арена - футбольный стадион 5 1
Мордовия Арена - футбольный стадион в Саранске 3 1
Волгоград Арена - футбольный стадион 3 1
Магнолия - сеть супермаркетов 12 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный банк Казахстана 25 1
РМК - Русская медная компания 4 1
Сбербанк Среднерусский банк 18 1
МРСК Урала - Россети Урал - Челябэнерго 5 1
МРСК Урала - Россети Урал - Пермэнерго 8 1
H&M 12 1
Татфондбанк 69 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 24
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 12
Правительство РФ 2198 12
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 10
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 9
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 8
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 7
Президент Российской Федерации 1439 6
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 6
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 4
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 4
Правительство Пермского края 15 4
Федеральное казначейство России 766 4
Администрация Смоленской области 19 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 3
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
Минприроды РФ - Министерство Природных Ресурсов и Экологии 56 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 3
Администрация и губернатор Санкт-Петербурга 47 3
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа ХМАО-Югры 23 3
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 2
Администрация Президента РФ 267 2
Правительство Москвы 649 2
Минкультуры РФ - Министерство культуры 81 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 2
Правительство Кабардино-Балкарской Республики - КБР 14 2
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 179 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 2
Роструд РФ - Федеральная служба по труду и занятости 59 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 2
Администрация Главы и Правительства Республики Бурятия 23 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 2
Развитие - Некоммерческое партнерство содействия развитию ЖКХ 2 2
Национальный Союз Водоканалов 2 2
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 18 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 16
3G - Стандарт мобильной связи 3699 14
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 7
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 6
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 6
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 5
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 4
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 4
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 4
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3038 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 3
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 3
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 241 3
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 680 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 131 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 491 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 314 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 2
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 783 2
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 293 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 389 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
RTF - Rich Text Format - Проприетарный межплатформенный формат хранения текстовых документов с форматированием 94 1
3D-игры - Трёхмерная компьютерная игра - 3-dimensional 57 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 13
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 6
ЭОС Дело СЭД 619 5
Google Play - Google Store - Android Market 2515 5
Skyeng - Онлайн-школа по изучению английского языка 54 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 4
Merlion MerliOnCloud 29 4
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 111 4
1С-Битрикс - Битрикс24 211 4
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 4
Apple - App Store 2198 4
Google Android 10750 4
Google Data Studio 6 3
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 3
Сбербанк СберМобайл - MVNO-оператор сотовой связи 35 3
ЭОС АИС МФЦ Дело 49 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 113 3
Microsoft Power BI 113 3
Apple iOS 5741 3
Google YouTube - Видеохостинг 1702 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 2
ССТУ.РФ - Общероссийский прием граждан - Сетевой справочный телефонный узел 14 2
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 2
Directum Solo 33 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 2
Directum СЭД 68 2
Яндекс.Маркет 439 1
Nvidia Tesla GPU 117 1
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 1
Symbian OS 755 1
Apple macOS 921 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 1
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 99 1
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 1
Shturmann Navigation 44 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 787 1
Орловский Виктор 229 7
Любимов Николай 5 4
Валяева Елизавета 72 4
Путин Владимир 1820 4
Гурджиян Руслан 17 3
Попов Алексей 310 3
Акимов Максим 167 3
Никифоров Николай 1126 3
Эмдин Сергей 67 2
Романив Владимир 8 2
Массух Илья 192 2
Кореш Виктор 71 2
Духовницкий Олег 91 2
Гордеев Алексей 10 2
Чибис Андрей 19 2
Жаров Александр 165 2
Примаков Евгений 6 2
Медведев Дмитрий 1433 2
Щеголев Игорь 676 2
Носков Константин 201 2
Лугов Андрей 32 1
Клишас Андрей 44 1
Мандрон Ярослав 9 1
Артимович Дмитрий 19 1
Осеевский Михаил 221 1
Вахмянин Иван 20 1
Гришаков Максим 27 1
Нуралиев Борис 204 1
Никитин Игорь 7 1
Sebastian Tolstoy - Себастиан Толстой 18 1
Дворкович Аркадий 169 1
Усманов Алишер 241 1
Кузяев Андрей 59 1
Ускова Ольга 126 1
Кравцов Роман 77 1
Попов Анатолий 98 1
Кабанов Владимир 174 1
Врублевский Павел 75 1
Krebs Brian - Кребс Брайан 45 1
Чернышенко Дмитрий 234 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 174
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 132
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 53
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 53
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 43
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 32
Россия - Курская область 338 29
Россия - Ростовская область 859 24
Россия - Калужская область 568 23
Россия - Волгоградская область 395 23
Россия - Кировск - Кировская область 301 22
Россия - Смоленская область 226 20
Россия - Кемеровская область 461 18
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 18
Россия - Республика Мордовия 386 18
Россия - Иркутская область 536 16
Россия - Владимирская область 366 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 15
Россия - Тульская область 752 15
Россия - Калининградская область 531 15
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 668 14
Россия - Костромская область 228 14
Россия - Краснодарский край 913 14
Россия - Тамбовская область 321 14
Россия - Воронежская область 394 14
Россия - Республика Адыгея 241 13
Россия - Новосибирская область 810 13
Россия - СФО - Ленинградская область 1099 13
Россия - Тюменская область 581 13
Россия - Ярославская область 329 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 12
Россия - Липецкая область 291 11
Россия - Белгородская область 363 11
Россия - Сахалинская область 432 11
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 11
Россия - Челябинская область 658 11
Россия - Республика Алтай 681 11
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 410 11
Россия - Оренбургская область 292 10
Россия - Омская область 382 10
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 8
Региональное законодательство 45 8
Информационное общество - Государственная программа 282 7
Федеральное законодательство 254 5
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 5
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 345 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 3
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 3
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1420 2
ЭПЛ - электронный путевой лист 3 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АвтоНет - AutoNet 34 2
Информационное общество Смоленской области - государственная программа 6 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 245 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 2
POI - points of interest 60 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
Цифровой регион - Федеральный проект 35 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица 16 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 1
Избирательный кодекс города Москвы 1 1
Сборная России по футболу - Общенациональная стратегия развития футбола в Российской Федерации на период до 2030 года 6 1
Цифровое Подмосковье - государственная программа 4 1
ОКПД - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 20 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 47 1
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 7 1
Фейк - Фальсификация - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее 12 1
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 32 1
Коррупция 22 1
Производительность труда и поддержка занятости - Национальный проект 12 1
Государственный план подготовки управленческих кадров - Президентская программа подготовки управленческих кадров 2 1
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 19 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 161 1
ГПК РФ - Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 15 1
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