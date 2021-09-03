Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Рязанская область
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 313, упоминаний - 501
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Орловский Виктор 229 7
|Любимов Николай 5 4
|Валяева Елизавета 72 4
|Путин Владимир 1820 4
|Гурджиян Руслан 17 3
|Попов Алексей 310 3
|Акимов Максим 167 3
|Никифоров Николай 1126 3
|Эмдин Сергей 67 2
|Романив Владимир 8 2
|Массух Илья 192 2
|Кореш Виктор 71 2
|Духовницкий Олег 91 2
|Гордеев Алексей 10 2
|Чибис Андрей 19 2
|Жаров Александр 165 2
|Примаков Евгений 6 2
|Медведев Дмитрий 1433 2
|Щеголев Игорь 676 2
|Носков Константин 201 2
|Лугов Андрей 32 1
|Клишас Андрей 44 1
|Мандрон Ярослав 9 1
|Артимович Дмитрий 19 1
|Осеевский Михаил 221 1
|Вахмянин Иван 20 1
|Гришаков Максим 27 1
|Нуралиев Борис 204 1
|Никитин Игорь 7 1
|Sebastian Tolstoy - Себастиан Толстой 18 1
|Дворкович Аркадий 169 1
|Усманов Алишер 241 1
|Кузяев Андрей 59 1
|Ускова Ольга 126 1
|Кравцов Роман 77 1
|Попов Анатолий 98 1
|Кабанов Владимир 174 1
|Врублевский Павел 75 1
|Krebs Brian - Кребс Брайан 45 1
|Чернышенко Дмитрий 234 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 480 3
|Forbes - Форбс 441 1
|Reddit 198 1
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1096 1
|CNews - ZOOM.CNews 1084 1
|РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
|Говорит Москва - радиостанция 13 1
|Автокод (портал) 29 1
|CNews Analytics 1988 6
|IDC - International Data Corporation 2708 1
|RAEX - Эксперт РА 49 1
|SimilarWeb 24 1
|TelecomDaily ИАА 112 1
|Synergy Research Group 13 1
|S&P - Standard and Poor’s 4 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755548, в очереди разбора - 659238.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755548, в очереди разбора - 659238.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru