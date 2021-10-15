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Россия
Рыбинск


15.10.2021 «Россети» и Prysmian Group Russia договорились о сотрудничестве в области инновационного развития электросетей 2
24.08.2021 «Тензор» помог автоматизировать работу торговой сети «Макси» 1
17.07.2019 «Ростелеком» создал для «РСХБ-Интех» облачную инфраструктуру с организацией автоматизированных рабочих мест 1
13.03.2019 «Швабе» установил в Москве 2,5 тысячи новых светофоров 1
18.01.2019 «Почта банк» оснастил все флагманские клиентские центры оборудованием для сбора биометрии 1
24.08.2018 Comparex внедрил Kaspersky Security для почтовых серверов ПКФ «СИМ» 1
11.07.2018 «Умные» системы Ростеха на 20% увеличат пропускную способность дорог в Рыбинске 2
21.03.2018 Ростех приступил к внедрению «умных» светофоров в Ярославской области 3
23.10.2017 НСИ на платформе Semantic MDM внедрена в «Объединенной двигателестроительной корпорации» 1
22.06.2017 ТТК расширяет географию интерактивного ТВ 1
26.04.2017 Гендиректор «Воентелекома» вошел в состав руководителей приоритетных технологических направлений 1
23.12.2016 Объем трафика в сети 4G МТС в Ярославской области вырос за 2016 год более чем в 2,5 раза 1
11.11.2016 «Мегафон» запустил сети LTE-Advanced в Костроме и Ярославле 1
02.06.2016 «Билайн» подготовил сеть в «Большой Москве» к сезону отпусков 1
06.04.2016 «Ростелеком» и НПО «Сатурн» подписали соглашение о стратегическом партнерстве в области инновационного развития 1
28.01.2016 «Билайн» запустил сеть 4G в пяти населенных пунктах Ярославской области 1
22.12.2015 Портфель заказов предприятий ОПК в 2015 г. превысил 250 млрд руб. 1
03.12.2015 «Билайн» запустил 4G в Рыбинске 1
12.03.2015 В Рыбинске стартует проект «Услуги в области государственных закупок» 1
29.09.2014 УЭК в Ярославской области будет развиваться и дальше 1
05.09.2014 «Билайн» повысил скорость мобильного интернета в Рыбинске 3
04.09.2014 ИТ-директор НПО «Сатурн» уволился, не выдержав чрезмерной централизации 1
30.10.2013 Cognitive Technologies и МИСиС провели олимпиаду по программированию 2
24.09.2013 «ВымпелКом» расширил канал Ярославль-Москва для нужд сети FTTB 1
03.07.2013 Новое в ИКТ-законодательстве: июнь 2013 2
20.06.2013 «Билайн» открыл новый офис продаж в Рыбинске 2
26.02.2013 На «Яндекс.Картах» теперь можно увидеть все города Золотого кольца 1
06.08.2012 Жителю Рыбинска грозит до 4 лет тюрьмы за неправомерный доступ к базе данных 1
23.05.2012 "ТрансТелеком" дополняет реальность 1
13.04.2012 Олег Гавриков назначен руководителем блока «Доступ» в «ТТК-Север» 1
01.03.2012 Глеб Мишин, много лет руководивший Acer в России, покинул компанию 1
31.01.2012 Абонентская база ТТК в Ярославской области и Республике Коми превысила 20 тыс. интернет-пользователей 1
15.11.2011 «Билайн» расширил покрытие сети 3G в Ярославской области 1
07.09.2011 К системе «Лидер» присоединился банк «Верхневолжский» 3
15.06.2011 МТС запускает сеть 3G в городе Рыбинске Ярославской области 4
03.06.2011 «Билайн Бизнес» расширяет географию решения «Единая сеть офисных и мобильных» 1
18.05.2011 Чубайс открыл первое нанопроизводство в Москве. ФОТО 1
11.08.2010 Число абонентов ШПД «ТТК-Север» превысило 7 тыс. 1
31.05.2010 «ПетерСтар» открыл филиал в Ярославле 1
27.04.2010 В Рыбинске открылся первый завод, созданный в рамках проектов «Роснано» 1

Публикаций - 47, упоминаний - 62

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 10
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 4
Ростех Швабе Холдинг 150 3
Ростех - Ростехнологии 2230 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2770 1
Единая электронная торговая площадка - ЕЭТП Росэлторг 106 1
SoftwareONE Group 97 1
Синтерра - Synterra 570 1
РСХБ-Интех 4 1
SDI Solution - ЭсДиАй Солюшен 15 1
МегаФон ПетерСтар 148 1
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 5
Конверсия НПО НИИ 6 2
Почта Банк 289 1
KIA Motors 72 1
Hyundai Motor 146 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 161 1
Renault - Рено Россия 88 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
Mazda Motor Corporation 31 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 623 1
ОДК Салют НПЦ - Производственный комплекс 3 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 121 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации 7 1
РОАД - Российские автомобильные дилеры - ассоциация 1 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 4
3G - Стандарт мобильной связи 3753 4
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2459 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1350 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 547 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1141 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 316 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 434 1
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 48 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 1
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
Google Android 10751 1
Apple iOS 5742 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Kaspersky Internet Security 289 1
Ростелеком Ключ - комплекс цифровых услуг 8 1
Java - Язык программирования 1180 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 1
Amedia Premium HD 28 1
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 1
Бровко Василий 47 2
Беров Иван 40 1
Миронов Дмитрий 14 1
Подрябинников Алексей 13 1
Путин Владимир 1828 1
Давыдов Александр 36 1
Грачев Дмитрий 3 1
Маркевич Кирилл 2 1
Емельянов Святослав 5 1
Якунин Александр 43 1
Сальва Алексей 6 1
Соболев Алексей 3 1
Прозоровский Василий 40 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 7
Россия - Ярославль 407 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 3
Россия - Ярославская область 333 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1116 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 2
Беларусь - Белоруссия 2099 2
Россия - Ростовская область 864 2
Россия - СФО - Новосибирск 1980 2
Россия - ПФО - Самара 1304 2
Россия - Бородино 24 1
Россия - ПФО - Казань 1522 1
Украина 3398 1
Европа 3788 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 1
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 64 1
Россия - Московская область - Подольск - Подольский район 70 1
Россия - Раменское 37 1
Россия - Россошь 34 1
Россия - Зеленогорск 24 1
Восточная Европа 1691 1
Япония 2811 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
Россия - Ноябрьск 63 1
Россия - Нижний Тагил 114 1
Россия - Улан-Удэ 141 1
Россия - Иркутск 471 1
Россия - Пенза 256 1
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 415 1
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 1
Россия - Иркутская область 548 1
Россия - Уфа 648 1
Россия - Саратов 410 1
Россия - Волгоград 545 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 1
Прайм - Агентство экономической информации 529 1
КХЛ HD - телеканал 22 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
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