Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Рыбинск
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 47, упоминаний - 62
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 121 1
|Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
|ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
|ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации 7 1
|Бровко Василий 47 2
|Беров Иван 40 1
|Миронов Дмитрий 14 1
|Подрябинников Алексей 13 1
|Путин Владимир 1828 1
|Давыдов Александр 36 1
|Грачев Дмитрий 3 1
|Маркевич Кирилл 2 1
|Емельянов Святослав 5 1
|Якунин Александр 43 1
|Сальва Алексей 6 1
|Соболев Алексей 3 1
|Прозоровский Василий 40 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru