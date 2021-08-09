Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Реутов
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 43, упоминаний - 59
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 185 2
|Связной ГК 884 1
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
|Восток-Сервис ГК 11 1
|Восток-Сервис - Восток-Сервис-Спецкомплект 3 1
|Каторов Станислав 3 3
|Воробьев Андрей 126 2
|Трохин Александр 18 2
|Якушев Владимир 16 2
|Назаров Алексей 69 1
|Строкович Антон 45 1
|Ткачук Лариса 44 1
|Метелев Вячеслав 1 1
|Хиле Анна 1 1
|Титова Наталья 6 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Пекарев Владимир 1 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Абрамков Александр 29 1
|Брюквин Юрий 196 1
|Калугин Сергей 162 1
|Егоров Игорь 40 1
|Кузнецов Павел 13 1
|Дворкович Аркадий 169 1
|Krebs Brian - Кребс Брайан 45 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769877, в очереди разбора - 673560.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769877, в очереди разбора - 673560.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru