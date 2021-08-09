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Россия
Реутов


09.08.2021 «Билайн» и Habidatum рассчитали оптимальные места для заправок электротранспорта в Москве 2
09.08.2021 Искусственный интеллект помог выявить локации для установки электрозаправок в Москве 2
19.01.2021 «Яндекс.Еда» запустила доставку с фермерских рынков Московской области 1
15.01.2021 Российскую ИТ-компанию изгнали из США за помощь сторонникам Трампа 1
12.03.2020 «Ростелеком» скупает провайдеров по всей России. Потрачено 5 миллиардов 1
04.03.2020 Российские города отрейтинговали по IQ 1
04.03.2020 Минстрой России представил первый индекс IQ городов 1
28.02.2020 Покрытие сети 4G МТС в Подмосковье достигло столичного уровня 1
03.02.2020 МТС создаст основу для умных городов в Московской области 1
18.11.2019 Маленькая строительная компания заблокировала многомиллионную миграцию Генпрокуратуры с серверов IBM на СПО 1
13.11.2019 Navitel обновила карты России, Беларуси, Казахстана 1
13.09.2019 МТС запустила пилотный умный город в Подмосковье 6
13.09.2019 МТС запустила пилотный умный город в Подмосковье 6
21.11.2018 «Восток-сервис-спецкомплект» автоматизировал обработку заказов на доставку продукции с помощью «1С:TMS Логистика. Управление перевозками» 1
29.06.2018 МГТС инвестирует в цифровизацию Электростали 1
13.06.2018 МГТС полностью обновит цифровую инфраструктуру Реутова 4
24.03.2016 Администрация Ленинского района Московской области вернулась на систему «Дело» 1
09.12.2015 «Билайн» увеличил на 15% количество базовых станций 4G в Московском регионе 1
19.10.2015 Розничная сеть Tele2 готова к запуску в Москве 1
02.10.2015 Tele2 завершает подготовку к запуску сети в Москве и Московской области 1
16.09.2015 Tele2 тестирует мобильную сеть в Москве 1
11.09.2015 Tele2 объявила дату запуска сети в Москве 1
27.08.2015 Tele2 использует каналы связи «Ростелекома» для строительства сети в Москве 1
05.08.2015 В Администрации города Реутов используют мобильные приложения iEOS и увеличивают количество пользователей СЭД «Дело» 1
04.08.2015 МТС и Tele2 поспорили, кто быстрее строит инфраструктуру 1
09.06.2015 Битва за право ставить штамп «отечественное». «Ростелеком», Башкортостан и Минкомсвязи создали коалицию 1
25.05.2015 «Ростелеком» закупит Wi-Fi-роутеров на $80 млн 1
17.04.2015 «Ростелеком» будет покупать оборудование у российских производителей за валюту 1
15.04.2015 Tele2 начала строительство монобрендовой розницы в Москве 1
05.12.2014 «Роснефть» рассказала, чего ждет от российских и иностранных ИТ-поставщиков 1
13.11.2014 «Билайн» расширил сеть 4G в Подмосковье 1
08.10.2014 «МегаФон» модернизировал сеть в Москве и Московской области 2
03.07.2014 «Ростелеком» завершил тестирование оборудования ядра магистральной сети IP/MPLS 1
01.07.2014 МТС передала МГТС фиксированные сети в Подмосковье 1
30.04.2014 «Ростелеком» ввел в эксплуатацию Центр исследований и разработок 1
09.10.2012 «МегаФон» представил мобильный 4G роутер 1
04.10.2012 «МегаФон» запускает 4G в Московской области 1
26.09.2012 «АйТи» построила сетевую инфраструктуру для ВПК «НПО машиностроения» 1
14.11.2011 ЭОС обучает электронному документообороту сотрудников органов госвласти Московской области на базе системы «Дело» 1
03.08.2011 PocketBook открыл первую в России сеть по продаже ридеров 1

Публикаций - 43, упоминаний - 59

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 5
МГТС - Московская городская телефонная сеть 844 2
СофтЭксперт 39 2
Рустелеком ТК 197 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 191 1
DDoS-Guard - ДДоС-Гвард 9 1
Связьсервис - Связь Сервис 3 1
АльянсТелеком 8 1
Лекстар Коммуникейшен - СВС-Телеком 2 1
ITOB - АЙТОБ 4 1
Инфолинк 3 1
Сумма Телеком - Sumtel 68 1
Прометей - Prometey 9 1
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 1
Парус 204 1
Columbus - Колумбус 125 1
Navitel - Навител Навигатор 254 1
Ростелеком Связьинвест 706 1
АйТи 753 1
Yandex - Яндекс 4103 1
Red Hat 668 1
IBM 3557 1
Восход ФГБУ НИИ 367 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 185 2
Связной ГК 884 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Восток-Сервис ГК 11 1
Восток-Сервис - Восток-Сервис-Спецкомплект 3 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 1
МЦД - Московские центральные диаметры 21 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 6
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 786 5
3G - Стандарт мобильной связи 3753 4
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 2
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 155 2
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 547 2
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 434 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 316 1
Умный регион - концепция инновационного развития городов и районов 15 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2459 1
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 447 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1709 1
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 164 1
OCR - Optical Character Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 161 1
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 117 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1270 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 442 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 132 1
Безопасный город 347 1
ЭОС Дело СЭД 625 3
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
IBM DB2 151 1
Red Hat WildFly - ранее JBoss Application Server - JBoss AS 64 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
Apple iOS 5742 1
Google Android 10751 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 1
1С:TMS Логистика. Управление перевозками 4 1
IBM WebSphere 80 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 1
ЭОС iEOS 21 1
Логика Бизнеса - Логика СЭД 142 1
Каторов Станислав 3 3
Воробьев Андрей 126 2
Трохин Александр 18 2
Якушев Владимир 16 2
Назаров Алексей 69 1
Строкович Антон 45 1
Ткачук Лариса 44 1
Метелев Вячеслав 1 1
Хиле Анна 1 1
Титова Наталья 6 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Пекарев Владимир 1 1
Никифоров Николай 1126 1
Абрамков Александр 29 1
Брюквин Юрий 196 1
Калугин Сергей 162 1
Егоров Игорь 40 1
Кузнецов Павел 13 1
Дворкович Аркадий 169 1
Krebs Brian - Кребс Брайан 45 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 26
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 25
Россия - Российская федерация - РФ 57680 14
Россия - Московская область - Подольск - Подольский район 70 8
Россия - Люберцы 49 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 7
Россия - Железнодорожный 34 5
Россия - Электросталь 36 5
МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 150 4
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 64 3
Россия - Московская область - Ивантеевка 12 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 3
Россия - Балашиха 68 3
Россия - ПФО - Казань 1522 3
Россия - Серпухов 40 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 3
Россия - Дубна 134 2
Казахстан - Республика 2650 2
Россия - Уфа 648 2
Россия - Новокосино 11 2
Россия - Химки 88 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 2
Россия - Чебоксары 158 2
Россия - Орехово-Зуево 29 2
Россия - Республика Карелия 305 2
Россия - Иваново 194 2
Россия - Наро-Фоминск 6 2
Россия - Раменское 37 2
Россия - Тюмень 499 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 2
Россия - Приморский край - Приморье 607 2
Россия - ПФО - Самара 1304 2
Россия - Жуковский 24 1
Европа Северная - Скандинавия 275 1
Россия - Московская область - Ногинск 21 1
Россия - Хабаровский край 420 1
Россия - Петрозаводск 153 1
Россия - Находка 80 1
Россия - ЕАО - Еврейская автономная область 168 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 1
POI - points of interest 60 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 2
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769877, в очереди разбора - 673560.
Создано именных указателей - 46354.
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