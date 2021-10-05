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Россия
Республика Хакасия


05.10.2021 Медучреждения республики Хакасия переходят на ОС Astra Linux 3
30.04.2021 «Россети Сибирь» перейдет на отечественную СЭД 1
09.03.2021 В «Билайне» назначен региональный директор Восточного региона 2
28.12.2020 Валерий Шоржин, «ВымпелКом»: Экосистемы и цифровые продукты должны строиться на фундаменте основного телеком-бизнеса 1
01.12.2020 Аптечная сеть «Губернские аптеки» внедрила «Скан-архив» компании «Гэндальф» 1
24.11.2020 МТС «оцифровала» новостройки Абакана 1
22.09.2020 «Дата Ист» создала цифровую карту природных парков Челябинской области и Башкирии 1
19.08.2020 Центр подготовки руководителей цифровой трансформации представил обновленную программу для госслужащих из регионов 2
14.04.2020 Сбербанк удвоил число пользователей школьной цифровой платформы 1
09.04.2020 Сбербанк: доля безналичных платежей в России превысила 53,1% 1
28.02.2020 Оборот мобильной коммерции Tele2 вырос в два раза 1
13.11.2019 «Мегафон» запускает поддержку нового стандарта интернета вещей 1
16.08.2019 «Вист групп» и СУЭК испытывают беспилотные БЕЛАЗы на разрезе в Хакасии 1
14.08.2019 Navitel выпустил обновление карт России, Белоруссии и Казахстана 2
09.08.2019 Данные о клиентах российских банков продаются от 2 руб. за человека 1
06.08.2019 Исследование Сбербанка: более 70% торговых точек малого бизнеса принимают безналичные платежи 1
08.07.2019 «Первый бит» автоматизировал планирование расходов на персонал в СГК 1
06.06.2019 SAP и «Енисейская Сибирь» будут готовить кадры для цифровой экономики 1
15.04.2019 Роботизированные «БЕЛАЗы» будут работать в Хакасии 1
26.12.2018 Tele2 запустил 4G в Приисковом 2
17.07.2018 Tele2 запустил высокоскоростной 4G-интернет в Туве 1
08.06.2018 Tele2 покрыла 61 регион России сетями LTE 1
16.05.2018 Tele2 покрыла Дальний Восток сетью LTE 1
18.04.2018 «Ростех» создал «мессенджер» для неспешной переписки с многодневными интервалами 1
26.12.2017 Tele2 покрыла сетью LTE 50 регионов России 1
07.11.2017 Западно-Сибирское следственное управление на транспорте внедрило АИК «НАДЗОР» 2
29.08.2017 Tele2 запустила 4G в Псковской области 1
17.08.2017 Tele2 расширила карту покрытия 4G еще на три региона 1
04.08.2017 Госпрограмма «Информационное общество» выполняется хуже среднего 1
19.07.2017 Tele2 запустила сеть 4G в четырех регионах 1
04.07.2017 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2017 г. 2
19.06.2017 Tele2 запустила сеть 4G в Архангельской области 1
14.06.2017 Tele2 запустила 4G в Тюменской области 1
31.05.2017 Tele2 запустил сети LTE в Удмуртской республике и Вологодской области 1
23.05.2017 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за апрель 2017 г. 3
18.05.2017 Tele2 запустила сеть 4G в Курской области 1
21.04.2017 Tele2 запустила 4G в двух регионах Черноземья 1
21.04.2017 «Ланит» представил доступные сервисы ГИС ЖКХ 1
07.04.2017 Tele2 запустила 4G в Омске 1
27.02.2017 Россиянка украла 9,5 млн руб. через «мобильный банк» 1

Публикаций - 247, упоминаний - 408

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 34
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 28
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 27
Ростелеком Сибирьтелеком 298 19
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 16
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 7
Nokia Networks 54 6
Samsung Electronics 5627 6
Ростелеком Связьинвест 692 4
Apple Inc - Эппл Рус 7669 4
Ростелеком Дальсвязь 203 4
ТТК Сибирь - СибТрансТелеКом 8 4
Ericsson 846 3
Microsoft Corporation 10997 2
ЭОС - Электронные офисные системы 981 2
IBM 3524 2
КС-Консалтинг - Корпоративные Системы-Консалтинг 83 2
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 2
Цифра ГК 116 2
Барс груп 402 2
Вист Групп - Vist Group 32 2
Город ФСГ - Федеральная Система 27 1
SAP SE 3207 1
АйТи 748 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 776 1
Telegram Group 702 1
Trimble 24 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 1
Мотив - Екатеринбург-2000 105 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 263 1
Google LLC 7124 1
ВолгаТелеком 213 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 296 1
Кодекс Консорциум - Справочно-правовая система 3 1
Nokia Corporation 2404 1
Синтерра - Synterra 562 1
МТС Розничная сеть - РТК - Русская Телефонная Компания 96 1
Stoneridge-Orlaco 2 1
Fort Telecom - Форт-Телеком 26 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 6
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 30 3
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания 23 3
Альфа-Банк 1122 2
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 24 2
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 67 2
Бинбанк 184 1
РЖД строй 7 1
Сбербанк Вклад в Будущее - Благотворительный фонд Сбербанка 4 1
Корпорация развития Енисейской Сибири 1 1
Совкомбанк Совесть 27 1
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 1
Евросеть 882 1
Почта России ПАО 1570 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Росгосстрах 182 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 2
Правительство Москвы 649 2
Правительство РФ 2198 2
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 2
ГБУ ЯО Электронный регион - Государственное бюджетное учреждение Ярославской области 17 1
Таганский районный суд города Москвы 44 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 378 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 1
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 34 1
Правительство Пензенской области 16 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 1
Администрация и губернатор Санкт-Петербурга 47 1
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 18 1
Администрация Псковской области 22 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 1
Правительство и губернатор Ростовской области 27 1
Правительство Чувашской Республики 15 1
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания 24 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
Правительство Республики Коми 19 1
Правительство Самарской области 48 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 1
Роструд РФ - Федеральная служба по труду и занятости 59 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 64 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 153 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 1
ВОО РГО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 12 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 32
3G - Стандарт мобильной связи 3699 18
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 4
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 3
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 293 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 2
Электроника 63 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 2
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 51 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 2
LTE-смартфон 138 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1237 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 2
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 430 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 1
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 186 1
OCR - Optical Character Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 160 1
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 102 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 154 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 136 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 132 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Smartphone - Смартфон 771 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 783 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
ЭОС Дело СЭД 619 18
Google Android 10750 6
Apple iOS 5741 5
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 3
Microsoft Windows Phone OS 1472 3
Microsoft Windows 10 6602 2
БелАЗ-7513R - Карьерные роботизированные самосвалы - беспилотный самосвал 3 2
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 2
VMware Horizon 55 1
ВТБ Мобайл - Оператор сотовой связи 24 1
Delphi - язык программирования 64 1
ЭОС Дело-web 128 1
Citrix XenApp 84 1
Avaya Aura 41 1
Citrix XenDesktop 84 1
Tele2 LTE (4G) - Tele2 Maxi LTE 11 1
Вист Групп VG Karier - Интеллектуальный карьер - Автоматизированная Система Управления Горно-транспортным комплексом 16 1
МТС VDome 3 1
Yota SIM-карты 15 1
МТС Мобильные сотрудники 39 1
Samsung E - серия телефонов 8 1
VK - Mail.ru Одноклассники 848 1
Apple iPhone 5 710 1
WhatsApp Messenger 654 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Apple iPad mini 375 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 1
Гэндальф - Скан-Архив 36 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 481 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu 545 1
Symbian OS 755 1
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 180 1
ВымпелКом - Билайн ТВ - Цифровое телевидение 106 1
Microsoft Skype 1459 1
Чернов Григорий 17 10
Орловский Виктор 229 5
Автомонов Александр 9 4
Путин Владимир 1820 3
Баженов Михаил 38 3
Тихонравов Андрей 13 2
Островский Владимир 22 1
Ивакин Роман 49 1
Дорохин Алексей 1 1
Килин Алексей 1 1
Костякова Юлия 1 1
Низомиддинов Олег 12 1
Дыль Андрей 2 1
Цветков Сергей 9 1
Яловенко Илларион 14 1
Васильев Павел 10 1
Андреев Юрий 1 1
Ладыженко Сергей 1 1
Владимиров Дмитрий 9 1
Шоржин Валерий 32 1
Иванов Антон 39 1
Андрияшкин Сергей 7 1
Фредерик Ваносчуйзе 25 1
Богачев Игорь 172 1
Филатов Андрей 99 1
Греф Герман 204 1
Дуров Павел 216 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 102
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 54
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 39
Россия - Кемеровская область 461 32
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 28
Россия - Республика Тыва 143 23
Россия - Республика Мордовия 386 23
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 577 23
Россия - Ростовская область 859 21
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 20
Россия - Иркутская область 536 20
Россия - Республика Адыгея 241 19
Россия - Красноярский край 657 16
Россия - Республика Алтай 681 15
Россия - Курская область 338 14
Россия - Калининградская область 531 13
Россия - Абакан 93 13
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 11
Россия - СФО - Новосибирск 1954 9
Россия - Республика Карелия 296 9
Россия - Красноярск 843 9
Россия - ПФО - Казань 1507 9
Россия - Липецкая область 291 8
Россия - Волгоградская область 395 8
Россия - Томская область 413 8
Россия - Новосибирская область 810 7
Россия - Омская область 382 7
Россия - Оренбургская область 292 7
Россия - Ульяновская область 348 7
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 668 7
Россия - Тамбовская область 321 7
Россия - Кировск - Кировская область 301 7
Россия - Тульская область 752 7
Россия - Свердловская область 804 7
Россия - Сахалинская область 432 7
Россия - Пензенская область 346 7
Россия - Приморский край - Приморье 604 7
Россия - Республика Коми 406 7
Россия - Мурманская область 289 7
Россия - СФО - Ленинградская область 1099 7
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 2
Федеральное законодательство 254 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 345 2
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 32 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 47 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 1
Банковский сектор 21 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 84 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
НКО - Некоммерческая организация 91 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
Прайм - Агентство экономической информации 527 1
Сбербанк СберДанные 4 2
CNews Analytics 1988 1
AC&M Consulting 54 1
SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 44 1
Иннопром - Международная промышленная выставка 48 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755535, в очереди разбора - 659225.
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