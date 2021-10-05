Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Республика Хакасия
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 247, упоминаний - 408
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Чернов Григорий 17 10
|Орловский Виктор 229 5
|Автомонов Александр 9 4
|Путин Владимир 1820 3
|Баженов Михаил 38 3
|Тихонравов Андрей 13 2
|Островский Владимир 22 1
|Ивакин Роман 49 1
|Дорохин Алексей 1 1
|Килин Алексей 1 1
|Костякова Юлия 1 1
|Низомиддинов Олег 12 1
|Дыль Андрей 2 1
|Цветков Сергей 9 1
|Яловенко Илларион 14 1
|Васильев Павел 10 1
|Андреев Юрий 1 1
|Ладыженко Сергей 1 1
|Владимиров Дмитрий 9 1
|Шоржин Валерий 32 1
|Иванов Антон 39 1
|Андрияшкин Сергей 7 1
|Фредерик Ваносчуйзе 25 1
|Богачев Игорь 172 1
|Филатов Андрей 99 1
|Греф Герман 204 1
|Дуров Павел 216 1
|Сбербанк СберДанные 4 2
|CNews Analytics 1988 1
|AC&M Consulting 54 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755535, в очереди разбора - 659225.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755535, в очереди разбора - 659225.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru