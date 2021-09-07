Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Республика Тыва
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 143, упоминаний - 217
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Никифоров Николай 1126 5
|Чернов Григорий 17 5
|Автомонов Александр 9 4
|Орловский Виктор 229 2
|Калугин Сергей 162 2
|Козырев Алексей 270 2
|Кржешовская Юлия 14 1
|Борисов Егор 8 1
|Прохоров Юрий 44 1
|Ладыженко Сергей 1 1
|Ситников Сергей 51 1
|Канцуров Андрей 8 1
|Колесник Андрей 16 1
|Музаев Анзор 1 1
|Дубровский Борис 12 1
|Орлов Геннадий 16 1
|Шарков Максим 12 1
|Гусев Александр 26 1
|Черменин Артем 6 1
|Цветков Сергей 9 1
|Румянцева Ольга 45 1
|Суслов Константин 19 1
|Дитрих Анжелика 1 1
|Лосев Сергей 43 1
|Сафронов Роман 33 1
|Албычев Александр 74 1
|Греф Герман 205 1
|Иванов Олег 124 1
|Климарев Михаил 46 1
|Путин Владимир 1824 1
|Эмдин Сергей 67 1
|Филатов Андрей 99 1
|Тихонравов Андрей 13 1
|Левин Леонид 83 1
|Торбахов Александр 54 1
|Раков Ярослав 48 1
|Решетова Ольга 4 1
|Урнышев Роман 16 1
|Скворцова Вероника 51 1
|Евраев Михаил 222 1
|CNews Analytics 1988 6
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759580, в очереди разбора - 663270.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759580, в очереди разбора - 663270.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru