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Россия
Республика Тыва


07.09.2021 В России массово закрываются отделения банков 1
01.09.2021 В последние годы власти «отрубали» интернет в своих странах сотни раз. Со временем вкус к отключениям растет 1
18.08.2021 Спутниковые решения РТКОММ помогли интегрировать спасателей удаленного тувинского поселка в единую региональную диспетчерскую службу 2
10.08.2021 «Ростелеком-Солар» защитил персональные данные и объекты КИИ оператора «Тывасвязьинформ» 1
30.04.2021 «Россети Сибирь» перейдет на отечественную СЭД 1
09.03.2021 В «Билайне» назначен региональный директор Восточного региона 2
10.07.2020 Lenovo поставила 1000 планшетов Tab M10 HD для школьников Республики Тыва 4
14.04.2020 Сбербанк удвоил число пользователей школьной цифровой платформы 1
05.03.2020 Российские сотовые глушилки оказались бессильны против смартфонов Honor 1
27.02.2020 «Сбермобайл» объявил о расширении зоны присутствия 1
16.01.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за декабрь 2019 года 4
13.11.2019 Navitel обновила карты России, Беларуси, Казахстана 1
09.10.2019 Российские власти в разы снижают цены на 5G-частоты 1
12.09.2019 Власти не отдали все соцобъекты «Ростелекому» и сэкономили 25 миллиардов 1
14.08.2019 Navitel выпустил обновление карт России, Белоруссии и Казахстана 1
09.08.2019 Данные о клиентах российских банков продаются от 2 руб. за человека 1
11.07.2019 «Инфотекс» объявил о первом в России подключении региона к системе ГосСОПКА 11
06.06.2019 SAP и «Енисейская Сибирь» будут готовить кадры для цифровой экономики 1
22.03.2019 Стали известны регионы, хуже всех в России освоившие электронные госуслуги 1
05.12.2018 В ЕСИА зарегистрировано более половины населения России 1
18.04.2018 «Ростех» создал «мессенджер» для неспешной переписки с многодневными интервалами 1
08.02.2018 Более 66 млн россиян зарегистрировано в ЕСИА 1
07.11.2017 «Техносерв» модернизировал гидрологическую сеть Красноярского края 1
07.11.2017 Западно-Сибирское следственное управление на транспорте внедрило АИК «НАДЗОР» 1
05.10.2017 Росреестр потратил 120 млн на ИТ, которыми не пользуется 1
26.05.2017 Система видеонаблюдения «Ростелекома» готова к проведению основного периода ЕГЭ-2017 1
26.05.2017 «Abbyy Мониторинг» подсчитала результаты по проекту «Я сдам ЕГЭ!» 1
21.02.2017 В Минкомсвязи обсудили с регионами вопросы внедрения ГИС ЖКХ 1
15.02.2017 Почти четыре тысячи населенных пунктов подключены к интернету в рамках реформы УУС 1
17.01.2017 LTE-гаджеты стали самыми популярными подарками у жителей Сибири 1
29.12.2016 ТТК подготовил сеть Сибири и части Дальнего Востока к пиковым нагрузкам в новогодние праздники 1
29.12.2016 Минкомсвязи подвело итоги работы подкомиссии по электронным госуслугам в 2016 году 1
15.12.2016 Свыше 500 тыс. туляков зарегистрировались на портале госуслуг 1
12.12.2016 Ежемесячный прирост пользователей электронных госуслуг превысил 2 млн человек 1
16.11.2016 Граждане России смогут получить льготу по оплате госпошлины при получении госуслуг в электронном виде 1
28.10.2016 К системе «Город» подключены 4,5 тыс. отделений «Почты России» в СФО 1
27.10.2016 Tele2 обновила тарифные планы для абонентов в Норильске 1
24.10.2016 Tele2 обновил тарифную линейку в Красноярском крае 4
30.09.2016 Tele2 инвестирует 83 млн рублей в развитие услуг связи в Тыве 3
21.09.2016 Tele2 изменил тарифы для бизнес-клиентов Норильска 2

Публикаций - 143, упоминаний - 217

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 28
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 24
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 9
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 8
Samsung Electronics 5651 7
Huawei 2730 3
Microsoft Corporation 11060 3
Apple Inc - Эппл Рус 7692 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
Ростелеком Сибирьтелеком 302 3
МТС Розничная сеть - РТК - Русская Телефонная Компания 96 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 3
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Sony 2340 2
Supra 23 2
ZTE Corporation 550 2
Ростех Росэлектроника Вега - Концерн радиостроения 122 2
АйТи 751 2
Navitel - Навител Навигатор 252 2
Telegram Group 702 2
Космическая связь ФГУП ГПКС 212 2
РТЛабс 145 2
Ростелеком Дальсвязь 203 2
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 2
Барс груп 402 2
Миранда-Медиа 20 1
Газпром космические системы - Gazprom Space Systems 47 1
Город ФСГ - Федеральная Система 27 1
Google LLC 7144 1
Вайнах Телеком 42 1
Alfa Technologies 5 1
Элвис-Плюс 69 1
Marvel - Марвел-Дистрибуция 32 1
Таттелеком 103 1
Amazon Inc - Amazon.com 1470 1
Севтелеком - Севастополь-Телеком - СевТелекомСвязь 26 1
ТТК Сибирь - СибТрансТелеКом 9 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 1
КС-Консалтинг - Корпоративные Системы-Консалтинг 83 1
М2М телематика 165 1
Почта России ПАО 1572 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 3
Евросеть 884 2
Россети ПАО 168 1
Телефон.Ру 60 1
Сбербанк Вклад в Будущее - Благотворительный фонд Сбербанка 4 1
Корпорация развития Енисейской Сибири 1 1
Банк Оранжевый 25 1
International Bank for Reconstruction and Development - МБРР - Международный банк реконструкции и развития 25 1
Бинбанк 184 1
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 91 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 56 1
Связной ГК 877 1
Почта Банк 289 1
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания 23 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Альфа-Банк 1123 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Росгосстрах 182 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 19
Правительство РФ 2201 8
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 507 5
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 5
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 4
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 3
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 3
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 105 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 2
Президент Российской Федерации 1439 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 485 2
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 2
ГБУ ЯО Электронный регион - Государственное бюджетное учреждение Ярославской области 17 1
Таганский районный суд города Москвы 44 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 1
World Bank Group - Всемирный банк 129 1
Правительство Кабардино-Балкарской Республики - КБР 14 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 87 1
Правительство Республики Коми 19 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 311 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 526 1
Счётная палата РФ 460 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 155 1
Правительство Москвы 653 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 11
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 5
LTE-смартфон 138 4
3G - Стандарт мобильной связи 3723 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 439 3
УУС - Универсальные услуги связи 29 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 2
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2446 2
Smartphone - Смартфон 773 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1252 2
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 186 2
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 438 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 1
РМИС - Региональная медицинская информационная система 20 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
Ka-диапазон - сантиметровые и миллиметровых длины волн для спутниковой радиосвязи и радиолокации 42 1
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 122 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
CJM - Customer Journey Map - карта взаимодействия потребителя с продуктом - выстраивание пути клиентов при использовании продуктов 20 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 35 1
МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций 7 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 681 1
EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта 55 1
МПКТ - Мобильный платежно-кассовый терминал 5 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 392 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1107 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1250 1
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 133 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 1
Безопасный город 347 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2889 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 7
Google Android 10750 4
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 3
Apple iOS 5741 3
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 2
ЭОС Дело СЭД 621 2
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 1
Космическая связь - Экспресс-АМ - российский спутник связи на геостационарной орбите 69 1
Tele2 TV 13 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 210 1
Zvooq 31 1
Физприбор - Корешок - CoreShock - Распределенная СУБД реального времени 22 1
СП.АРМ 18 1
КМИС - Комплексные медицинские информационные системы 40 1
Avaya Aura 41 1
Infotecs - ViPNet IDS NS 4 1
Infotecs - ViPNet TIAS 6 1
Samsung Galaxy Tab A - Серия планшетов 27 1
АДИС ПК - Автоматизированная система диспетчерской службы скорой медицинской помощи 12 1
Lenovo Tab - серия планшетов 24 1
ИС РПП - Информационная система развития предпринимательства и промышленности 1 1
ГИС РЕГИЗ - РС ЕГИСЗ - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 13 1
Abbyy Мониторинг 8 1
ГИС СК Кадры государственной и муниципальной службы 2 1
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 1
МТС Мобильная библиотека 32 1
Yota SIM-карты 15 1
Apple iPad mini 375 1
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Apple - App Store 2198 1
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 1
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 1
Google YouTube - Видеохостинг 1713 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 1
Никифоров Николай 1126 5
Чернов Григорий 17 5
Автомонов Александр 9 4
Орловский Виктор 229 2
Калугин Сергей 162 2
Козырев Алексей 270 2
Кржешовская Юлия 14 1
Борисов Егор 8 1
Прохоров Юрий 44 1
Ладыженко Сергей 1 1
Ситников Сергей 51 1
Канцуров Андрей 8 1
Колесник Андрей 16 1
Музаев Анзор 1 1
Дубровский Борис 12 1
Орлов Геннадий 16 1
Шарков Максим 12 1
Гусев Александр 26 1
Черменин Артем 6 1
Цветков Сергей 9 1
Румянцева Ольга 45 1
Суслов Константин 19 1
Дитрих Анжелика 1 1
Лосев Сергей 43 1
Сафронов Роман 33 1
Албычев Александр 74 1
Греф Герман 205 1
Иванов Олег 124 1
Климарев Михаил 46 1
Путин Владимир 1824 1
Эмдин Сергей 67 1
Филатов Андрей 99 1
Тихонравов Андрей 13 1
Левин Леонид 83 1
Торбахов Александр 54 1
Раков Ярослав 48 1
Решетова Ольга 4 1
Урнышев Роман 16 1
Скворцова Вероника 51 1
Евраев Михаил 222 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 77
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 31
Россия - Республика Алтай 684 24
Россия - Красноярский край 663 24
Россия - Республика Хакасия 249 23
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 20
Россия - Кемеровская область 467 14
Россия - Новосибирская область 815 14
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 13
Россия - Тульская область 752 13
Россия - Томская область 419 12
Россия - Республика Крым 626 12
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 632 12
Россия - Омская область 383 11
Россия - Республика Карелия 298 11
Россия - Республика Бурятия 284 11
Россия - Курская область 338 11
Россия - Сахалинская область 432 11
Россия - Сибирь 875 11
Россия - Севастополь 420 10
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 654 10
Россия - Тамбовская область 322 10
Россия - Магаданская область 228 10
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 582 10
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 9
Россия - Норильск - Норильский промышленный район 139 9
Россия - Республика Саха (Якутия) 498 9
Россия - СФО - Ленинградская область 1112 9
Россия - Приморский край - Приморье 604 9
Россия - Красноярск 845 8
Россия - Иркутская область 543 8
Россия - СФО - Новосибирск 1965 8
Россия - Камчатский край - Камчатка 393 8
Россия - Республика Дагестан 262 8
Россия - Костромская область 229 8
Россия - Республика Калмыкия 179 7
Россия - Челябинская область 658 7
Россия - Забайкальский край 356 7
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1288 7
Россия - ЧАО - Чукотский автономный округ - Чукотка 209 7
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 4
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 2
Русский язык 978 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 2
Федеральное законодательство 254 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 2
POI - points of interest 60 1
Информационный Казахстан – 2020 - Государственная программа 7 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 162 1
А-181 - Скандинавия - Федеральная автомобильная дорога Санкт-Петербург- Выборг-граница с Финляндией 5 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 32 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 349 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
Региональное законодательство 45 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 47 1
Космодром Байконур 97 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 1
Прайм - Агентство экономической информации 527 1
За Телеком - telegram-канал 37 1
CNews Analytics 1988 6
ИЭП - Международный институт экономики и права 14 2
SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 44 1
ФГБНУ Федеральный институт педагогических измерений 10 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
GSMA Mobile 360 Series 4 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759580, в очереди разбора - 663270.
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