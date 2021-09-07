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Россия
Республика Северная Осетия-Алания


07.09.2021 Чернышенко: До конца 2022 г. все соцзначимые госуслуги переведут в «цифру» 1
03.09.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2021 г. 1
11.05.2021 Рыбоводческая компания «Остров Аквакультура» выращивает больше форели с помощью «1С:ERP» 1
22.04.2021 Представители ключевых министерств рассказали о перспективах цифровизации 1
14.04.2021 Россию охватили массовые протесты против 5G 1
06.04.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за март 2021 г. 1
01.04.2021 В Красноярске состоялась «цифровая прокачка» 2
23.03.2021 «Ростелеком» запустит систему мониторинга вывоза мусора в Ростовской области 1
20.01.2021 «Почта России» будет начислять бонусы за оплату посылок через интернет 2
15.01.2021 Российский регион пошел против трендов и отделил цифру от масс-медиа 1
28.12.2020 Голосовой помощник VS Robotics начал работу в Северной Осетии 3
07.12.2020 Касперский разрабатывает смартфон на ОС имени себя 2
03.12.2020 Сбер запускает процесс на основе ИИ для кредитования бизнеса 2
09.09.2020 «Цифровая экономика» и правительство Северной Осетии - Алании ускорят внедрении цифровых технологий в регионе 4
21.08.2020 Сколько чиновники Минкомсвязи заработали в 2019 г. Топ-30 богачей министерства 1
22.07.2020 Технологии «Ростелекома» в Северной Осетии будут оповещать население о ЧС 2
03.06.2020 Онлайн-конференция CNews «ИКТ в госсекторе: новые условия и новые вызовы» состоится 10 июня 1
05.03.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за февраль 2020 г. 2
16.01.2020 Конституцию России будут переписывать авторы «закона Яровой», закона о «суверенном Рунете» и Наталья Касперская 1
13.12.2019 «Ростелеком» в Северной Осетии в 2019 году оцифровал десять госуслуг 3
12.12.2019 «Ростех» и «Глонасс» оценили эффективность дорожных камер в регионах 2
06.12.2019 Проект «Тайгафон» закрыт: Касперская потеряла 40 миллионов 2
18.09.2019 «Ростелеком» модернизирует Центральный архив медицинских изображений в Северной Осетии 3
13.09.2019 Россиянин, сидя в тюрьме, украл 2 миллиона с чужих банковских карт 1
12.09.2019 Почта России расширила географию сервиса электронных заказных писем 1
05.07.2019 «Ростелеком» завершил проект по устранению цифрового неравенства в Северной Осетии 5
13.05.2019 «Ростелеком» обеспечил интернетом и видеонаблюдением агропромышленный холдинг «Мастер-прайм березка» 1
07.03.2019 «Ростелеком» предоставил цифровые услуги аграриям Северной Осетии 3
29.01.2019 Южная Осетия: безальтернативная связь с Россией 2
25.12.2018 «БАРС Груп» создала систему мониторинга родовспоможения в Ставрополе 1
29.10.2018 Как отвоеванное государство стало вотчиной «Мегафона». Репортаж 6
22.10.2018 В документообороте между ФНС и ФССП теряется до двух третей документов 1
16.10.2018 «БАРС Груп» развивает направление медицинского «интернета вещей» 1
09.10.2018 ИКТ-расходы регионов в 2018 г. вырастут на 9% 1
14.09.2018 Infowatch и ЭОС подтвердили совместимость Taigaphone и СЭД «Дело» 1
01.08.2018 В Северной Осетии – Алании осенью будет запущено не менее пяти проектов по цифровой экономике 1
19.07.2018 «Мегафон» включил LTE-Advanced на скорости до 300 Мбит/с на Северном Кавказе 2
14.06.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за май 2018 г. 4
25.04.2018 «БАРС Груп» обеспечила жителей Чечни записью к врачу через мобильные устройства 1
23.04.2018 Импортозамещение в госсекторе становится реальностью 1

Публикаций - 282, упоминаний - 416

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 71
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 41
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 19
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 13
АйТи 748 10
Microsoft Corporation 10997 5
Samsung Electronics 5627 5
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 5
Остелеком 18 5
VK - Mail.ru Group 2482 4
InfoWatch - Инфовотч 600 4
Барс груп 402 3
Ростелеком Связьинвест 692 3
Brocade Communications Systems 141 3
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 3
Ростелеком - Северо-Осетинский филиал 18 3
Ростех - Ростехнологии 2230 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 2
МегаФон Кавказский филиал 192 2
Газпром телеком 6 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 251 2
MagtiCom - Грузинская телекоммуникационная компания из Тбилиси 15 2
Синтерра - Synterra 562 2
Электросвязь 21 2
Юг-Телеком 2 2
Астерос - Asteros 531 2
Скай Линк - Skylink 496 2
Navitel - Навител Навигатор 252 2
Питерская группа связистов 113 2
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 2
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 178 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 2
Yota - Скартел 623 2
Huawei 2723 2
Nokia Corporation 2404 2
China Baoli 12 2
Yota Devices - YD 94 2
Мобител 46 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 6
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 4
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 2
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 45 1
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 1
Сбербанк Юго-Западный банк 1 1
Сбербанк Центрально-Черноземный банк 6 1
Дворец Белосельских-Белозерских 1 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
ВТБ Банк Москвы 371 1
ID Finance MoneyMan - МФК МаниМен 23 1
ВТБ24 583 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 45 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 1
Русский стандарт Банк 302 1
Открытие ФК 538 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Qiwi 783 1
Нэклис-Банк 15 1
Газпром ПАО 518 1
Почта России ПАО 1570 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 20
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 14
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 10
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 10
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 4
Правительство РФ 2198 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 3
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 3
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 718 3
ПФР Департамент информационных технологий 102 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 3
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 2
Росимущество - Управления информационных технологий 11 2
Администрация Смоленской области 19 2
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 378 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 2
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 2
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 2
Администрация и губернатор Санкт-Петербурга 47 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Счётная палата РФ 459 2
Президент Российской Федерации 1439 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 424 2
Правительство Москвы 649 2
ГБУЗ Ставропольского края - Медицинский информационно-аналитический центр 2 1
ФБУ НЦПИ при Минюсте России - Научный центр правовой информации при Министерстве юстиции Российской Федерации 2 1
Бутурлиновский районный суд Воронежской области 4 1
Общественная палата Волгоградской области 2 1
Правительство Удмуртской Республики - АПМК УР - Агентство печати и массовых коммуникаций Удмуртской Республики 1 1
Правительство Удмуртской Республики - Министерство финансов Удмуртской Республики - Управление Федерального Казначейства 1 1
ГУ МО Мособлпожспас - Московская областная противопожарно-спасательная служба - Управление по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Московской области 1 1
Государственный комитет информации и печати Республики Южная Осетия - Госкомитет Южной Осетии 1 1
Правительство Москвы - Департамент финансов 3 1
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 18 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 21
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 13
3G - Стандарт мобильной связи 3699 13
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3628 4
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 783 4
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 4
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 443 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 3
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 150 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 2
OCR - Optical Character Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 160 2
E-ink - electronic ink - E-Ink Carta - "Электронные чернила" - EDP - Electronic Paper Display - электронная бумага 178 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 2
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 430 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 2
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 102 2
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 472 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
Безопасный город 347 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 249 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 491 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 314 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 1
РМИС - Региональная медицинская информационная система 20 1
ЦОВ - Центр обработки вызовов 103 1
Мобильное приложение - Mobile app 33 1
USIM-карта - Universal Subscriber Identity Module - расширенный стандарт SIM-карты 37 1
ИТ-аутсорсинг 669 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 13
ЭОС Дело СЭД 619 11
Google Android 10750 6
Infowatch Taigaphone (Тайгафон) 9 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 3
Apple iOS 5741 3
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
Linux OS 4236 2
Apple iPhone 5 710 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 2
Sony Xperia 113 2
Apple - App Store 2198 2
Yota Devices - YotaPhone - Xinhua 99 93 2
ГСНТИ - Государственная система научно-технической информации 1 1
Логика Бизнеса - ECM-Платформа 36 1
Sony Xperia XZ Premium 7 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 1
Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга - Наш Санкт-Петербург 6 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 1
Электронный дневник 26 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 207 1
ФГИС Росаккредитации - федеральная государственная информационная система 11 1
Nissan Murano 6 1
РТЛабс ЦАМИ - Центральный архив медицинских изображений 7 1
ЭЛАР Контекст 6 1
Lenovo Motorola Moto X 36 1
Ростелеком Новая телефония 14 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
ВТБ Арена парк ЖК - жилой комплекс 2 1
CFMoto X - серия квадроциклов 1 1
Pornolab - BitTorrent-трекер 11 1
ГИС ФКиС - Физическая культура и спорт 5 1
БФТ АЦК-Госзаказ - АЦК-Государственный-Муниципальный заказ 24 1
Ростелеком RTOpen 9 1
Ростелеком RTFree 8 1
Toyota RAV - серия кроссоверов 7 1
ЭОС iEOS 21 1
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 1
Chrysler Dodge Caravan 6 1
Козырев Алексей 270 9
Тишков Александр 21 8
Четвернин Алексей 651 8
Кесельбренер Леонид 49 8
Салбиев Алан 30 6
Елистратов Николай 90 6
Херсонцев Алексей 48 5
Клементьев Андрей 18 4
Холодняков Юрий 15 4
Гальцев Евгений 17 4
Нечепоренко Юрий 25 4
Абызов Михаил 64 4
Никифоров Николай 1126 4
Прокошев Андрей 30 4
Шмид Александр 18 3
Щербаков Сергей 14 3
Стуров Дмитрий 25 3
Скляр Алексей 49 3
Бизиков Александр 6 3
Путин Владимир 1820 3
Быстров Константин 19 3
Контрабаев Артур 66 3
Козырь Сергей 30 3
Касперская Наталья 197 3
Строкович Антон 45 3
Мельников Руслан 13 3
Иванов Александр 71 2
Козлов Александр 54 2
Рыбчинский Михаил 14 2
Джиоев Мириан 6 2
Кочиев Григорий 2 2
Попов Андрей 72 2
Медведев Дмитрий 1433 2
Зорин Александр 49 2
Балуев Евгений 28 2
Шадаев Максут 384 2
Гиголаев Хасан 6 2
Битаров Кирилл 5 2
Карпунина Ирина 4 2
Шевченко Евгений 55 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 141
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 84
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 43
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 30
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 29
Россия - Ростовская область 859 24
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 170 21
Россия - Республика Ингушетия 188 21
Россия - КЧР - Карачаево-Черкесская Республика - Карачаево-Черкесия - Черкесск 141 20
Россия - Астраханская область 369 13
Россия - Республика Мордовия 386 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 12
Россия - Забайкальский край 356 11
Россия - Калининградская область 531 11
Россия - Волгоградская область 395 10
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 9
Россия - Республика Адыгея 241 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 8
Россия - Иркутская область 536 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 7
Россия - СФО - Новосибирск 1954 7
Россия - Амурская область 320 6
Россия - Приморский край - Приморье 604 6
Россия - Курская область 338 6
Россия - Сахалинская область 432 6
Россия - Кемеровская область 461 6
Россия - Рязанская область 313 5
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 577 5
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 668 5
Россия - Республика Тыва 143 4
Россия - Калужская область 568 4
Россия - ПФО - Казань 1507 4
Казахстан - Республика 2618 4
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 458 4
Россия - Владикавказ 131 4
Россия - Челябинская область 658 4
Россия - Свердловская область 804 3
Россия - Кировск - Кировская область 301 3
Россия - Республика Саха (Якутия) 496 3
Россия - Республика Дагестан 260 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 6
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 345 5
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 161 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 3
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 2
Информационное общество - Государственная программа 282 2
Федеральное законодательство 254 2
Региональное законодательство 45 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 70 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 47 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 1
Грузино-южноосетинский вооруженный конфликт 1 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 1
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 44 1
Антитеррор 62 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
Информационный Казахстан – 2020 - Государственная программа 7 1
Цифровой регион - Федеральный проект 35 1
ГрК РФ - Градостроительный кодекс Российской Федерации 16 1
Конституция Российской Федерации 28 1
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 245 1
НПА - Нормативный правовой акт 49 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 1
Безопасные и качественные автомобильные дороги - Национальный проект 30 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1420 1
РОИ - Российская общественная инициатива 68 3
РИА Новости 654 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
FT - Financial Times 246 1
PornHub 23 1
Известия Мордовии 2 1
CNews TV 461 1
CNews Analytics 1988 10
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 2
РАН - Российская академия наук 315 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 1
ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора 5 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 2
FeelRussia - Фестиваль российской культуры 5 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 22 1
Интернет-экономика - форум 6 1
Цифровая прокачка региона 22 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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