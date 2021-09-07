Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Республика Северная Осетия-Алания
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 282, упоминаний - 416
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Козырев Алексей 270 9
|Тишков Александр 21 8
|Четвернин Алексей 651 8
|Кесельбренер Леонид 49 8
|Салбиев Алан 30 6
|Елистратов Николай 90 6
|Херсонцев Алексей 48 5
|Клементьев Андрей 18 4
|Холодняков Юрий 15 4
|Гальцев Евгений 17 4
|Нечепоренко Юрий 25 4
|Абызов Михаил 64 4
|Никифоров Николай 1126 4
|Прокошев Андрей 30 4
|Шмид Александр 18 3
|Щербаков Сергей 14 3
|Стуров Дмитрий 25 3
|Скляр Алексей 49 3
|Бизиков Александр 6 3
|Путин Владимир 1820 3
|Быстров Константин 19 3
|Контрабаев Артур 66 3
|Козырь Сергей 30 3
|Касперская Наталья 197 3
|Строкович Антон 45 3
|Мельников Руслан 13 3
|Иванов Александр 71 2
|Козлов Александр 54 2
|Рыбчинский Михаил 14 2
|Джиоев Мириан 6 2
|Кочиев Григорий 2 2
|Попов Андрей 72 2
|Медведев Дмитрий 1433 2
|Зорин Александр 49 2
|Балуев Евгений 28 2
|Шадаев Максут 384 2
|Гиголаев Хасан 6 2
|Битаров Кирилл 5 2
|Карпунина Ирина 4 2
|Шевченко Евгений 55 1
|РОИ - Российская общественная инициатива 68 3
|РИА Новости 654 2
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|FT - Financial Times 246 1
|PornHub 23 1
|Известия Мордовии 2 1
|CNews TV 461 1
|CNews Analytics 1988 10
|CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 2
|РАН - Российская академия наук 315 1
|ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 1
|ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора 5 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755530, в очереди разбора - 659220.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755530, в очереди разбора - 659220.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru