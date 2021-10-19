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Россия
Республика Саха (Якутия)


19.10.2021 В России стартовала запись школьников на бесплатные курсы по программированию 2
15.10.2021 «Мегафон» создал новый сервис для вахтовиков 2
04.10.2021 РТКОММ обеспечил спутниковым интернетом 94% районов Якутии 4
01.10.2021 Беспилотники будут доставлять грузы в Якутии 4
20.09.2021 Cпутник «Экспресс-АМ5» предупредит о сейсмической активности 3
14.09.2021 Власти передумали бесплатно обучать россиян цифровым компетенциям 1
09.09.2021 РТКОММ подключил к интернету больницы в труднодоступных поселках Якутии 2
03.09.2021 «Ростелеком» и Корпорация развития Республики Саха планируют совместно развивать цифровые технологии 4
19.08.2021 Власти передумали давать МТС, «Билайну» и «Мегафону» 28 миллиардов 3
06.08.2021 Провайдеры услуг ЦОД определяются с региональной стратегией 1
21.07.2021 «Ростелеком» запустил первые базовые станции на Средневилюйском газоконденсатном месторождении 2
09.07.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2021 г. 6
02.06.2021 Искусственный интеллект поможет работать с обращениями граждан в Якутии 5
21.05.2021 В России приватизируют последнего государственного телеком-оператора 2
20.05.2021 Минздрав выпустил рекомендации «по телемедицине». Насколько они выполнимы? 3
22.04.2021 Представители ключевых министерств рассказали о перспективах цифровизации 2
05.04.2021 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля 2
02.04.2021 Василий Пушкин: объединение усилий бизнеса и государства способствует развитию ИТ-сферы в период пандемии 2
23.03.2021 «РТКОММ» обеспечил спутниковыми решениями геологические изыскания в Якутии 3
19.03.2021 За год Tele2 увеличила число базовых станций почти на треть 1
09.03.2021 В «Билайне» назначен региональный директор Восточного региона 2
01.03.2021 Simetra разработала транспортную модель для Якутии 6
12.02.2021 В Якутии создали приложение для популяризации якутского языка 7
02.02.2021 Интернет приходит на стойбища Югры 1
01.02.2021 «Ростелеком» создаст частную мобильную сеть LTE для Якутской топливно-энергетической компании 2
29.01.2021 Мегафон» и Якутия договорились о сотрудничестве в рамках проекта Arctic Connect 10
15.01.2021 В «Восточной технике» завершилось внедрение Microsoft Dynamics 365 Field Service 1
23.12.2020 Робот-дезинфектор от инженеров СВФУ будет запущен на вокзалах РЖД 1
14.12.2020 «Руссофт» представил второй ежегодный рейтинг регионов России по уровню развития индустрии разработки ПО 3
02.12.2020 «Ростелеком» проложил ВОЛС в Оленёкском районе Якутии 9
23.11.2020 МТС и Ericsson построят для «Полиметалла» выделенную коммерческую 5G-ready сеть 2
30.10.2020 В Якутии создали устройство, которое в два раза сокращает число вирусов в общественном транспорте 3
15.10.2020 Персональные цифровые сертификаты получат жители 48 регионов России 4
01.10.2020 TrueConf и ГК «Хост» создали сервис для удаленного обследования пациентов в России 1
25.09.2020 Власти Москвы загоняют школьников и их родителей на MS Teams. Российские разработчики возмущены 1
21.09.2020 «Облачная поликлиника» стала популярным сервисом в Якутии 3
16.09.2020 ВТБ запустил эквайринг для авиакомпании Smartavia 1
21.07.2020 АЛРОСА проводит цифровую трансформацию HR при поддержке GMCS 1
19.06.2020 «Строй Инвест Проект» закупил ПО Simetra для транспортного планирования 1
29.04.2020 «Ростелеком» установил тепловизоры для горнорудной компании «Алроса» 3

Публикаций - 496, упоминаний - 1478

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 80
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 68
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 30
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 25
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 25
Microsoft Corporation 10997 11
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 363 5
Samsung Electronics 5627 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 5
Ростелеком Дальсвязь 203 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 5
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 412 4
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 207 4
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 4
Ростелеком Связьинвест 692 4
SAP SE 3207 4
Navitel - Навител Навигатор 252 3
VideoMost - ВидеоМост 191 3
VK - Mail.ru Group 2482 3
IBM 3524 3
АйТи 748 3
Yandex - Яндекс 4098 3
Неолант - Neolant 36 3
МегаФон Дальневосточный филиал 25 3
Миранда-Медиа 20 2
Naumen - Наумен 341 2
Вайнах Телеком 42 2
Воентелеком 134 2
Орион ГК - Российский спутниковый оператор 20 2
Docsvision - ДоксВижн 765 2
TrueConf - ТруКонф 252 2
ЭОС - Электронные офисные системы 981 2
Oracle Corporation 3331 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 2
Космическая связь ФГУП ГПКС 212 2
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 2
Google LLC 7124 2
Синтерра - Synterra 562 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
МегаФон Якутское региональное отделение - МегаФон-Якутия 2 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 7
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 6
Почта России ПАО 1570 5
Орион-Экспресс - Телекарта 133 4
Алроса АК 81 3
Альфа-Банк 1122 3
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 3
Газпром ПАО 518 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 2
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 2
РВК - Российская венчурная компания 476 2
Полиметалл - Polymetal 14 2
Аэрофлот 492 2
Utair - ЮТэйр - авиакомпания 34 2
Теплоэнергия 2 2
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 1
ТНК-ВР Холдинг 147 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Бинбанк 184 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 71 1
МФЦ Полюс 3 1
РЖД ДФО ДВЖД - Дальневосточная железная дорога 1 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 16 1
OBI - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 25 1
Сбербанк Корпоративный университет 10 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 38 1
Мираторг 12 1
Лардекс - Lardex Group 7 1
Кубанская библиотека 1 1
Якутская ГРЭС 3 1
КМТО ГПСИ Россвязьинформ 1 1
Производственно-техническое управление связи (ПТУС) Якутской АССР 1 1
ИНК - Иркутская нефтяная компания 15 1
Строй Инвест Проект 2 1
Железные дороги Якутии АК АО 1 1
Якутия Венчурная компания 1 1
НСТТ Белитон 7 1
Smartavia - Смартавиа - авиакомпания 3 1
Visa International 1343 1
Газпром проектирование 5 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 36
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 11
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 11
Правительство РФ 2198 10
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 10
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 8
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 5
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 5
Президент Российской Федерации 1439 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 4
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 4
Правительство Москвы 649 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 3
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 3
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 3
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 3
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 3
Правительство Республики Саха (Якутия) 8 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 2
Правительство Рязанской области 10 2
Окружная администрация города Якутска 6 2
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа 22 2
ГБУ РС(Я) РЦИТ - Республиканский центр инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия) 4 2
Правительство Чукотского автономного округа 9 2
Правительство Чувашской Республики 15 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 1
Арбитражный суд города Москвы 339 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 135 1
Руссофт - Russoft 250 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 27
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 15
3G - Стандарт мобильной связи 3699 13
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 10
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 7
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 7
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 6
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 5
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 783 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 5
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 4
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 4
pLTE - Private LTE - частные сети предприятий 15 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
Безопасный город 347 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 3
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 3
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 389 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1237 2
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 472 2
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 2
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование 79 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3038 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 2
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 430 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 680 2
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 293 2
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 150 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 360 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 491 1
ЭОС Дело СЭД 619 23
Apple iOS 5741 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 5
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 5
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 4
Google Android 10750 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 3
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 3
SQL - Язык программирования 432 3
ПСБ PSB-Retail 38 2
ЭЛАР ПланСкан 83 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 207 2
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 114 2
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 2
Naumen Service Desk 103 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 787 2
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 2
Ростелеком Цифровой наслег 2 2
Symbian OS 755 2
Microsoft Excel 435 2
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 173 2
Логика Бизнеса - Логика СЭД 141 2
Linux OS 4236 2
Microsoft Windows 10 6602 2
Microsoft Windows 7 1662 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 2
Google YouTube - Видеохостинг 1702 1
Apple - App Store 2198 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 1
Apple macOS 921 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Rakuten Viber 429 1
Нанософт nanoCAD 35 1
Microsoft Teams 214 1
Wink - Онлайн-кинотеатр 78 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 1
JavaScript - Язык программирования 625 1
Java - Язык программирования 1166 1
BlackBerry QNX RTOS - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем 277 1
Костерин Александр 20 18
Борисов Александр 30 14
Никифоров Николай 1126 8
Путин Владимир 1820 7
Логинов Александр 34 5
Медведев Дмитрий 1433 5
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Солодов Владимир 6 3
Подольский Олег 15 3
Миллер Алексей 13 3
Буторин Дмитрий 12 3
Николаев Айсен 13 3
Семенов Анатолий 12 3
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Херсонцев Алексей 48 2
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Иванов Александр 71 1
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Левин Леонид 83 1
Жаров Александр 165 1
Чубайс Анатолий 105 1
Шипов Савва 70 1
Шведов Александр 18 1
Морошкин Александр 106 1
Дзвинко Роман 9 1
Одинцов Дмитрий 83 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 1
Рубин Дмитрий 39 1
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Максимчук Сергей 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 251
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 59
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 49
Россия - Приморский край - Приморье 604 31
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 25
Россия - Ростовская область 859 23
Россия - Иркутская область 536 21
Россия - СФО - Новосибирск 1954 20
Россия - Амурская область 320 18
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 16
Россия - Сахалинская область 432 14
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 652 14
Россия - Якутск 246 14
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 14
Россия - Забайкальский край 356 13
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 12
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Россия - Хабаровский край 414 11
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Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 9
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Россия - Республика Карелия 296 7
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ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 4
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Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 2
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Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 7 1
Бюджет для граждан - Открытый бюджет - Информационный портал 34 1
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 19 1
Цифровое общество Чувашии - Государственная программа Чувашской Республики 2 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Нормативное регулирование цифровой среды 42 1
Фейк - Фальсификация - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее 12 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
Аэромар - Skyshop 2 1
Wikipedia - Википедия 272 1
Нецифровая экономика - telegram-канал 26 1
Россия К - телеканал 9 1
ТВ-3 - телеканал 48 1
Юность - радиостанция 14 1
Радио России - радиостанция 30 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 36 1
Пятница - Телеканал 20 1
РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
Пятый канал - Телеканал 38 1
Россия 24 - телеканал 86 1
Рен ТВ - телеканал 47 1
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 1
ТНТ - Телеканал 94 1
НТВ - Телекомпания 163 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 237 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 231 1
CNews Analytics 1988 11
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 6
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 5
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 3
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 55 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 404 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 68 2
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 190 2
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 22 2
ФИОКО ФГБУ - Федеральный институт оценки качества образования 1 1
ТГУ - Томский государственный университет 62 1
IoT Академия Samsung - IT Академия Samsung 7 1
Samsung Исследовательский центр 6 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 26 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 12 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 4 1
ФГНИУ ИЗиСП при Правительстве РФ - Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ 1 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 31 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 1
РГУ нефти и газа им. Губкина - Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина 17 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет 16 1
ТГУ - Тольяттинский государственный университет 6 1
РГЭУ (РИНХ) - Ростовский государственный экономический университет 6 1
КГУ - Курский государственный университет 2 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 9 1
Сколково Открытый университет - ОтУС 8 1
МИЭТ - Московский институт электронной техники 56 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
СевКавНИПИгаз - Северо-Кавказский научно-исследовательский проектный институт природных газов 4 1
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 67 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 176 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
МГПУ - Московский городской педагогический университет 11 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 30 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 16 1
Сколково МШУ - Московская школа управления 11 1
ТПУ - Томский политехнический университет 48 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 1
ВЭФ - Восточный экономический форум 47 7
Worldskills - Ворлдскиллс 72 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 49 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 8 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 9 1
День Победы - 9 Мая - Парад Победы 42 1
Nobel Prize - Нобелевская премия 37 1
УМНИК - Программа поддержки талантливой молодёжи 11 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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Создано именных указателей - 46354.
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