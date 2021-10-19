Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Республика Саха (Якутия)
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 496, упоминаний - 1478
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Костерин Александр 20 18
|Борисов Александр 30 14
|Никифоров Николай 1126 8
|Путин Владимир 1820 7
|Логинов Александр 34 5
|Медведев Дмитрий 1433 5
|Попов Алексей 310 4
|Солодов Владимир 6 3
|Подольский Олег 15 3
|Миллер Алексей 13 3
|Буторин Дмитрий 12 3
|Николаев Айсен 13 3
|Семенов Анатолий 12 3
|Сапунов Алексей 30 2
|Сельский Андрей 21 2
|Акопов Андрей 3 2
|Торосов Илья 4 2
|Певнев Сергей 17 2
|Толпышкин Михаил 5 2
|Кулешов Алексей 27 2
|Суслов Константин 19 2
|Кузьмин Павел 14 2
|Акимов Максим 167 2
|Херсонцев Алексей 48 2
|Мандрон Ярослав 9 1
|Иванов Александр 71 1
|Осеевский Михаил 221 1
|Нуралиев Борис 204 1
|Левин Леонид 83 1
|Жаров Александр 165 1
|Чубайс Анатолий 105 1
|Шипов Савва 70 1
|Шведов Александр 18 1
|Морошкин Александр 106 1
|Дзвинко Роман 9 1
|Одинцов Дмитрий 83 1
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 1
|Рубин Дмитрий 39 1
|Швецов Владимир 28 1
|Максимчук Сергей 2 1
|CNews Analytics 1988 11
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755526, в очереди разбора - 659216.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755526, в очереди разбора - 659216.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru