Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Республика Мордовия
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 386, упоминаний - 608
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Четвернин Алексей 651 37
|Соколов Олег 51 36
|Орловский Виктор 229 28
|Козлов Александр 54 25
|Шадаев Максут 384 24
|Дюбанов Анатолий 86 23
|Бутенко Юрий 64 21
|Лопаткин Герман 102 20
|Власов Сергей 76 19
|Звягина Наталья 64 19
|Горбатько Александр 90 19
|Ермолаев Артем 340 19
|Соколов Алексей 121 19
|Петрушин Андрей 64 19
|Цариковский Федор 31 18
|Фомичев Олег 107 17
|Бойко Елена 151 16
|Стрельцов Андрей 53 16
|Албычев Александр 74 15
|Калина Роман 60 15
|Палюх Юрий 15 13
|Городилов Михаил 17 13
|Матвеева Татьяна 83 13
|Чамара Денис 57 13
|Никуличев Андрей 43 12
|Раков Ярослав 48 12
|Рудзевич Мария 34 12
|Меджитов Тимур 56 12
|Иванов Алексей 76 12
|Авербах Владимир 121 12
|Козырев Алексей 270 12
|Носков Константин 201 12
|Шайхутдинов Роман 107 12
|Приданкин Андрей 30 11
|Селиванов Дмитрий 48 11
|Попов Сергей 72 11
|Новиков Павел 67 11
|Комар Евгений 20 11
|Ляшенко Сергей 29 11
|Крюков Сергей 26 11
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755520, в очереди разбора - 659210.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755520, в очереди разбора - 659210.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru