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Россия
Республика Мордовия


07.09.2021 В иркутском онкодиспансере внедрена технология голосового заполнения медицинских документов группы ЦРТ 1
03.09.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2021 г. 2
13.08.2021 ЦРТ представила новый релиз Voice2Med 1
30.06.2021 Создание 250-миллионной ГИС переклинило из-за неразберихи вокруг «Гостеха» 1
03.06.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за май 2021 г. 6
07.04.2021 «Евромед» внедрил ИИ-решение Voice2Med группы компаний ЦРТ 1
01.04.2021 В Красноярске состоялась «цифровая прокачка» 1
19.02.2021 В Хабаровске запустили систему голосового заполнения медицинских протоколов Voice2Med от группы ЦРТ 1
01.02.2021 Единая цифровая платформа «Физическая культура и спорт» начнет работать в 2021 году 1
20.01.2021 «Почта России» будет начислять бонусы за оплату посылок через интернет 1
24.12.2020 Топ-65 региональных ИТ-руководителей по размерам недвижимости 2
21.12.2020 Samsung подвела итоги пяти лет действия программы «Школа утилизации: электроника» 2
13.12.2020 Региональные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг 1
07.12.2020 Медучреждения Курганской области внедряют систему голосового заполнения протоколов группы ЦРТ 1
22.10.2020 В Тюменской области вводят систему голосового заполнения медицинских протоколов Voice2Med группы ЦРТ 1
15.10.2020 Персональные цифровые сертификаты получат жители 48 регионов России 1
02.10.2020 В Пензенской областной клинической больнице вводят систему голосового заполнения медицинских протоколов, разработанную группой ЦРТ 1
02.10.2020 В России на телевизионном заводе будут выпускать ARM-серверы на 7-нм чипах Huawei 1
19.08.2020 Центр подготовки руководителей цифровой трансформации представил обновленную программу для госслужащих из регионов 2
24.07.2020 Группа ЦРТ реализует проект по голосовому заполнению медицинской документации в Перми 1
08.07.2020 В 35 больницах Мордовии применят технологию распознавания речи, разработанную ЦРТ 4
07.07.2020 Какими станут ключевые бизнес-процессы в компаниях после пандемии 1
06.07.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2020 г. 2
14.05.2020 Аэропорт и вокзалы Мордовии оснащены системой идентификации лиц «Визирь» 3
12.05.2020 Утверждены разработанные при поддержке «Роснано» нацстандарты для цифровых телекоммуникационных кабелей 1
14.04.2020 Сбербанк удвоил число пользователей школьной цифровой платформы 1
25.03.2020 «Яндекс.лицей» могут открыть во всех регионах до конца 2020 года 1
05.03.2020 Российские сотовые глушилки оказались бессильны против смартфонов Honor 1
25.12.2019 Рейтинг доходов ИТ-директоров регионов России. Карта 1
08.11.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за октябрь 2019 г. 7
12.09.2019 Российские власти накажут американцев за демпинг на рынке оптоволокна 1
05.09.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2019 г. 2
27.08.2019 ИТ против дальнобойщиков: как повысить безопасность на дорогах 1
31.07.2019 Хакер-рецидивист шифровал базы данных по всей России ради выкупа 1
24.06.2019 В России стали делать миллионы км оптоволокна. Но российский рынок захвачен Китаем и США 2
04.04.2019 Почта России и «Ростелеком» запустили цифровую рекламу в почтовых отделениях 1
02.04.2019 «СберМобайл» теперь доступен в 32 регионах России 1
21.02.2019 Выручка Tele2 в сегменте B2G в Москве выросла в четыре раза 1
30.01.2019 Конец аналоговому ТВ в России: к чему готовиться? 1
21.01.2019 СХД от «Рэйдикс» и ICL обеспечат сохранность данных ОМС в Мордовии 2

Публикаций - 386, упоминаний - 608

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 46
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 43
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 33
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 31
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 25
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 13
Microsoft Corporation 10997 10
АйТи 748 10
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 9
СМАРТС Компания 203 9
ВолгаТелеком 213 8
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 231 8
Оптиковолоконные системы АО 12 7
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 412 7
Nokia Networks 54 6
3726 6
VK - Mail.ru Group 2482 6
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 6
АФК Система ПАО 990 5
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 5
БизнесАвтоматика НПЦ - Научно-производственный центр 13 5
Ericsson 846 5
Nokia Corporation 2404 5
Uptime Institute 159 4
Ростех - Ростехнологии 2230 4
Samsung Electronics 5627 4
Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка 61 4
ДИТ Москвы - ГКУ Инфогород - ГБУ Информационный город 10 4
Ростелеком НСС 48 4
ЭОС - Электронные офисные системы 981 4
Ростелеком Связьинвест 692 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 4
Программный продукт ГК 92 3
SAP CIS - САП СНГ 753 3
Brocade Communications Systems 141 3
IBM 3524 3
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 251 3
AMD Graphics Product Group - ATI 319 3
ЦПС - ЦентрПрограммСистем 12 3
Крок 1219 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 29
Газпром нефть 380 11
Открытие ФК 538 10
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 10
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 9
Эстет 9 9
Мегаполис ТК 87 9
Газпромбанк - ГПБ 692 8
Интерпрогрессбанк 20 8
AirBridgeCargo - Эйрбриджкарго - авиакомпания 12 8
Нэклис-Банк 15 8
НСПК - Национальная система платежных карт 257 7
Экономикс-Банк 7 6
Технопарк-Мордовия 11 6
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 20 5
Почта России ПАО 1570 4
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 4
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 4
Башнефть ПАО АНК 90 3
ПСБ - Промсвязьбанк 613 3
ЕС-лизинг 13 3
Аэрофлот 492 3
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 12 2
Springer Nature Limited 4 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
ВТБ24 583 2
МФТИ Технопарк - ФизТехПарк 9 2
Евросеть 882 2
Сбербанк Волго-Вятский банк 31 2
МДМ Банк 150 1
Газпромбанк - Электронная торговая площадка ГПБ - ЭТП ГПБ 33 1
МРСК Юга - Россети Юг 22 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 1
O2 Consulting - O2Consulting 8 1
Самара Арена - Космос Арена - футбольный стадион 5 1
Телефон.Ру 59 1
SPAR - EuroSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 30 1
ThyssenKrupp AG - ТиссенКрупп АГ 7 1
Sumitomo Group 11 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 38
Правительство РФ 2198 32
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 30
Федеральное казначейство России 766 29
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 26
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 24
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 20
Правительство Москвы 649 19
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 19
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 19
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 18
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 18
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 18
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 18
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 17
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 16
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 16
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 15
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 15
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 15
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 14
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 14
Президент Российской Федерации 1439 13
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 13
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 13
Администрация Волгоградской области - Комитет информационных технологий 12 12
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 12
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 16 12
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 12
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 12
Администрация Красноярского края - Агентство информатизации и связи 13 11
Правительство Мурманской области - Комитет по развитию информационных технологий и связи 11 11
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 22 11
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 11
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 13 11
Администрация республики Северная Осетия Алания - Управление по информационным технологиям и связи 11 11
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 11
Правительство Калининградской области - Агентство по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области 23 11
ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 17 11
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 10
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 13
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 148 2
TIA - Telecommunications Industry Association 49 1
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 2 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 13 1
PEFC - Programme for the Endorsement of Forest Certification - Программа одобрения лесной сертификации 3 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 43
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 35
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 23
3G - Стандарт мобильной связи 3699 21
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 15
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 14
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 12
Google Android-уязвимости - Вредоносное ПО 36 9
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 7
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 7
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 4
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 4
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 4
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 4
Безопасный город 347 4
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 680 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 3
Big Data - Большие данные 1136 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 3
LTE-смартфон 138 3
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 430 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 2
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 472 2
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 2
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 74 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 785 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 2
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 102 2
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 150 2
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ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 8
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 8
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 8
ФРН РА - Федеральный реестр населения - Федеральный регистр сведений о населении Российской Федерации 12 8
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 8
ГИС ЕИС СКИ - Единая информационная система в сфере систематизации и кодирования информации 10 8
ЦРТ Voice2Med 16 7
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 3
Google Android 10750 3
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 207 3
ГИС ФКиС - Физическая культура и спорт 5 3
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 2
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
Apple iOS 5741 2
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 151 2
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 1
Huawei Kunpeng ARM-процессор 48 1
Apple - App Store 2198 1
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 1
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РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 1
Cisco Webex 107 1
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Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 79 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 787 1
ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 23 1
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Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 1
Google YouTube - Видеохостинг 1702 1
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WhatsApp Messenger 654 1
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Орловский Виктор 229 28
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НТВ - Телекомпания 163 1
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Ростех Росэлектроника НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 47 1
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 1
ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 38 1
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ГАПОУ Бугурусланский нефтяной колледж 1 1
ВГТУ - Воронежский государственный технический университет 5 1
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