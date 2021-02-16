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Россия
Республика Марий Эл


16.02.2021 Магазины из Татарстана смогут торговать на «Яндекс.Маркете» со своего склада 1
20.01.2021 «Почта России» будет начислять бонусы за оплату посылок через интернет 1
24.12.2020 Топ-65 региональных ИТ-руководителей по размерам недвижимости 1
02.11.2020 Step Logic построила инфраструктуру шестого кассационного суда общей юрисдикции 1
21.10.2020 УГПС республики Марий Эл переходит на ОС Astra Linux 1
19.08.2020 Абоненты Tele2 стали чаще покупать SIM-карты онлайн 1
07.08.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2020 г. 2
17.07.2020 РЖД и ФАС расправились с микропредприятием, из-за пандемии не поставившим планшеты на российском Linux 1
19.06.2020 «Строй Инвест Проект» закупил ПО Simetra для транспортного планирования 1
04.06.2020 Холдинг «Эконива» и Cognitive Pilot создадут сервисную сеть для «умной сельхозтехники» с ИИ 1
25.03.2020 «Яндекс.лицей» могут открыть во всех регионах до конца 2020 года 1
06.09.2019 Гендиректор «Россети Центр» в интервью CNews: Цифровизация электросетей реализуется преимущественно на отечественных технологиях 1
09.07.2019 Прокуратура сдалась: Дважды заблокированный в России VPN-сервис победил 3
20.06.2019 Постоянное информационное взаимодействие ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» с Системой-112 обеспечено в 26 субъектах России 1
07.06.2019 Правительство Республики Марий Эл и фирма «1С» подписали соглашение о сотрудничестве в области ИТ 4
03.06.2019 Роскомнадзор заставили разблокировать всемирно известный VPN-сервис 1
04.04.2019 Почта России и «Ростелеком» запустили цифровую рекламу в почтовых отделениях 1
02.04.2019 «СберМобайл» теперь доступен в 32 регионах России 1
01.04.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за март 2019 г. 1
22.03.2019 Стали известны регионы, хуже всех в России освоившие электронные госуслуги 1
12.03.2019 МТС в Башкирии включила LTE на частотах 3G 1
27.02.2019 Бесплатный Wi-Fi до конца года будет доступен на 218 вокзалах РФ 1
06.02.2019 МТС построит сети LTE на частотах 3G для преодоления цифрового неравенства 1
17.01.2019 В России арестован хакер, укравший миллионы с банковских карт 2
05.12.2018 В ЕСИА зарегистрировано более половины населения России 1
21.11.2018 «Айди – технологии управления» модернизирует СЭД для «МРСК Центра и Приволжья» 1
20.11.2018 Продажи российских интернет-магазинов за границу растут колоссальными темпами 1
10.08.2018 Россиянин, торговавший ПО для взлома Android, отделался ограничением перемещений 3
20.07.2018 «Тинькофф мобайл» приходит в регионы России 2
17.07.2018 Tele2 запустил высокоскоростной 4G-интернет в Туве 1
08.06.2018 Tele2 покрыла 61 регион России сетями LTE 1
24.05.2018 В России арестован хакер, ежедневно воровавший по полмиллиона 2
16.05.2018 Tele2 покрыла Дальний Восток сетью LTE 1
23.04.2018 ФСБ арестовала в России «международного» хакера, писавшего ПО для взлома PayPal, QIWI, «Вконтакте» и «Яндекса» 2
27.03.2018 Схвачен глава хакерского синдиката, укравшего миллиард евро 2
19.03.2018 Российский хакер отделался минимальным штрафом за кражу миллионов 2
25.01.2018 Хакеры на миллионы ограбили российский почтамт 2
26.12.2017 ФСБ арестовала хакеров, успевших заразить более 1 тыс. ПК, но не успевших продать данные 1
29.09.2017 ЦИК готовится к выборам Президента России. Начат поиск ИТ-подрядчиков 1
23.06.2017 «Платформа ОФД» представила статистику по расходам россиян в праздники и выходные июня 2

Публикаций - 202, упоминаний - 313

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 36
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 27
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 11
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 9
ВолгаТелеком 213 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 5
Yandex - Яндекс 4098 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 4
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 4
Samsung Electronics 5627 3
Ростелеком Связьинвест 692 2
М2М телематика 165 2
СМАРТС Ярославль-GSM 7 2
Ericsson 846 2
СМАРТС Астрахань-GSM 4 2
Мотив - Екатеринбург-2000 105 2
Apple Inc - Эппл Рус 7669 2
Саплай 1 1
Navitel - Навител Навигатор 252 1
Информ 6 1
Lurk - Хакерская группировка 12 1
Carbanak - Anunak - Хакерская группировка 24 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 1
Сбербанк Телеком 18 1
МегаФон Столичный филиал 68 1
МегаФон Поволжский филиал - МегаФон-Поволжье 31 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 296 1
Синтерра - Synterra 562 1
inCloak Network Ltd 1 1
Акадо Телеком - Комкор 605 1
Автограф 8 1
BioLink Solutions 73 1
МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM 67 1
Niantic 11 1
Совзонд - Sovzond 66 1
Zelax - Зелакс 41 1
Verysell Проекты - Verysell Project 41 1
PayPal 438 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 11
УЭК - Универсальная электронная карта 512 9
Почта России ПАО 1570 4
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
Мострансавто 59 2
Россети ПАО 168 2
DRC - Digital Rights Center - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 23 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 2
МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 30 2
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 16 1
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 12 1
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 1
Строй Инвест Проект 2 1
МРСК Центра - Россети Центр 8 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 38 1
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 76 1
ВТБ Банк Москвы 371 1
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 1
Русский стандарт Банк 302 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Русагро Группа Компаний 139 1
Qiwi 783 1
DHL Express 82 1
Связной ГК 875 1
eBay Inc 526 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 9
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 3
Правительство РФ 2198 3
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 3
Администрация Смоленской области 19 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
Президент Российской Федерации 1439 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 2
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 1
Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 18 1
Правительство Рязанской области 10 1
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 1
Правительство Пензенской области 16 1
УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 22 1
Центр Педагогического Мастерства ГАОУ ДПО 4 1
Правительство Ивановской области 11 1
Правительство и губернатор Челябинской области 2 1
Правительство Ставропольского края - Министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края 4 1
Правительство Забайкальского края - Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края 1 1
Policía Nacional - Национальная полиция Испании 2 1
Правительство Воронежской области 12 1
Правительство и губернатор Омской области 14 1
Правительство Архангельской области 7 1
Администрация Волгоградской области 12 1
Правительство Чувашской Республики 15 1
Правительство Республики Саха (Якутия) 8 1
Правительство Пермского края 15 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 1
Счётная палата РФ 459 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 417 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 11
3G - Стандарт мобильной связи 3699 8
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 5
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 4
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 3
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 3
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 869 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 3
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 2
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование 79 2
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 2
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 472 2
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 293 2
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 74 1
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Социальные сети - Соцсети 96 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 134 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 389 1
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 430 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 680 1
QAM - Quadrature Amplitude Modulation - механизм квадратурной модуляции сигнала 20 1
ДДС - Децентрализованная Депозитарная Система 19 1
RTF - Rich Text Format - Проприетарный межплатформенный формат хранения текстовых документов с форматированием 94 1
АСОДУ - автоматизированная система оперативного диспетчерского контроля и управления инженерным оборудованием и системами 7 1
Google Android-уязвимости - Вредоносное ПО 36 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
ЕЦУС - Единый центр управления сетью 6 1
Google Android 10750 7
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 3
Apple iOS 5741 3
Linux OS 4236 3
Стрелка - Транспортная карта 113 2
ВНИИНС МСВС - Linux Мобильная система Вооружённых Сил 27 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 645 2
Pokémon Go 45 2
HideMy.name - VPN-сервис 4 2
Facebook Instagram - Инстаграм 569 2
Hideme.ru - VPN-сервис 6 2
ЭОС Дело СЭД 619 2
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 327 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 2
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 1
Ammyy Admin - Система удалённого доступа и администрирования 10 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 1
WHOIS - Сервис проверки доменов и подбора имени сайта 35 1
Cisco Jabber - Мессенджер 101 1
ЕИСУ КС - Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы РФ 7 1
Tele2 LTE (4G) - Tele2 Maxi LTE 11 1
Госслужба РФ - Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров 4 1
Apple - App Store 2198 1
PTV Vissim 14 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 1
Cognitive C-Pilot - Интеллектуальная система автономного вождения 6 1
СудАкт - Sudact.ru - База судебных актов и нормативных документов Российской Федерации 11 1
Яндекс - Я Учитель - онлайн-тестирование 7 1
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 53 1
BioLink FingerPass 31 1
Yota SIM-карты 15 1
Microsoft Windows 10 6602 1
Aladdin eToken Management System 71 1
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 1
Java - Язык программирования 1166 1
PTV Visum 20 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
Попов Алексей 310 6
Орловский Виктор 229 5
Теверовский Александр 12 5
Бобиков Дмитрий 14 3
Saar Marcus - Саар Маркус 2 2
Дудин Александр 5 2
Растворов Дмитрий 2 1
Суслова Марина 7 1
Волк Ирина 10 1
Тимакова Наталья 5 1
Медведев Дмитрий 1433 1
Гущин Юрий 9 1
Зарубин Юрий 4 1
Ильин Дмитрий 11 1
Иванов В. К. 1 1
Марченко Антон 12 1
Аникеев Владимир 3 1
Степанов Николай 9 1
Баутин Михаил 1 1
Тепляков Константин 2 1
Wilson Steve - Уилсон Стив 6 1
Мирошников Евгений 6 1
Плиев Муса 5 1
Царегородцев Денис 1 1
Контрабаев Артур 66 1
Рудычева Наталья 81 1
Пучков Антон 32 1
Мандрон Ярослав 9 1
Байтин Алексей 2 1
Царегородцев Александр 1 1
Григорьева Евгения 57 1
Валяева Елизавета 72 1
Морошкин Александр 106 1
Голикова Татьяна 39 1
Мылицын Роман 79 1
Жаров Александр 165 1
Попов Анатолий 98 1
Ускова Ольга 126 1
Зорин Александр 49 1
Хайруллин Айрат 39 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 108
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 67
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 53
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 32
Россия - Кировск - Кировская область 301 23
Россия - Ростовская область 859 21
Россия - Иркутская область 536 20
Россия - Курская область 338 20
Россия - Республика Мордовия 386 19
Россия - Кемеровская область 461 18
Россия - Астраханская область 369 16
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 16
Россия - Волгоградская область 395 15
Россия - Республика Адыгея 241 14
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 668 13
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 13
Россия - Челябинская область 658 12
Россия - Республика Алтай 681 11
Россия - Ивановская область 261 11
Россия - Йошкар-Ола 108 11
Россия - Приморский край - Приморье 604 11
Россия - ПФО - Казань 1507 11
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 410 11
Россия - Краснодарский край 913 10
Россия - Новосибирская область 810 10
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 652 10
Россия - СФО - Новосибирск 1954 10
Россия - Белгородская область 363 9
Россия - Нижегородская область 736 9
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 341 9
Россия - Костромская область 228 9
Россия - Калининградская область 531 9
Россия - Ярославская область 329 9
Россия - Владимирская область 366 8
Россия - СФО - Ленинградская область 1099 8
Россия - Калужская область 568 8
Россия - Воронежская область 394 8
Россия - Рязанская область 313 8
Россия - Красноярск 843 7
Россия - Томская область 413 7
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 11
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 2
Региональное законодательство 45 2
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 2
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 2
РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 21 1
Технологическая нейтральность - комплекс законодательных и организационных мер развития свободного конкурентного ИТ-рынка в интересах потребителей 15 1
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 19 1
Коррупция 22 1
Фейк - Фальсификация - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее 12 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
Конституция Российской Федерации 28 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 245 1
ТКО - Твердые коммунальные отходы 14 1
Федеральное законодательство 254 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 47 1
Великая Отечественная война 122 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
РосКомСвобода 75 2
Прайм - Агентство экономической информации 527 1
Bloomberg 785 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
РосПравосудие 10 1
CNews Analytics 1988 6
Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
CNews Analitycs Топ федеральных ИТ-чиновников 12 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 49 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755514, в очереди разбора - 659204.
Создано именных указателей - 46354.
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