Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Республика Марий Эл
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 202, упоминаний - 313
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 2
|Попов Алексей 310 6
|Орловский Виктор 229 5
|Теверовский Александр 12 5
|Бобиков Дмитрий 14 3
|Saar Marcus - Саар Маркус 2 2
|Дудин Александр 5 2
|Растворов Дмитрий 2 1
|Суслова Марина 7 1
|Волк Ирина 10 1
|Тимакова Наталья 5 1
|Медведев Дмитрий 1433 1
|Гущин Юрий 9 1
|Зарубин Юрий 4 1
|Ильин Дмитрий 11 1
|Иванов В. К. 1 1
|Марченко Антон 12 1
|Аникеев Владимир 3 1
|Степанов Николай 9 1
|Баутин Михаил 1 1
|Тепляков Константин 2 1
|Wilson Steve - Уилсон Стив 6 1
|Мирошников Евгений 6 1
|Плиев Муса 5 1
|Царегородцев Денис 1 1
|Контрабаев Артур 66 1
|Рудычева Наталья 81 1
|Пучков Антон 32 1
|Мандрон Ярослав 9 1
|Байтин Алексей 2 1
|Царегородцев Александр 1 1
|Григорьева Евгения 57 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Морошкин Александр 106 1
|Голикова Татьяна 39 1
|Мылицын Роман 79 1
|Жаров Александр 165 1
|Попов Анатолий 98 1
|Ускова Ольга 126 1
|Зорин Александр 49 1
|Хайруллин Айрат 39 1
|РосКомСвобода 75 2
|Прайм - Агентство экономической информации 527 1
|Bloomberg 785 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|РосПравосудие 10 1
|CNews Analytics 1988 6
|Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
|CNews Analitycs Топ федеральных ИТ-чиновников 12 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755514, в очереди разбора - 659204.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755514, в очереди разбора - 659204.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru