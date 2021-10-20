Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Республика Крым
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 625, упоминаний - 1981
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Никифоров Николай 1126 37
|Медведев Дмитрий 1433 28
|Путин Владимир 1820 24
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 20
|Аксаков Анатолий 98 14
|Носков Константин 201 12
|Иванов Олег 124 10
|Ротенберг Аркадий 42 9
|Натрусов Артем 121 9
|Голомолзин Анатолий 52 8
|Ротенберг Игорь 35 8
|Онищенко Владислав 41 7
|Дьяченко Валерий 66 6
|Сергеев Сергей 63 6
|Миронов Сергей 40 6
|Козырев Алексей 270 6
|Лигачев Глеб 60 6
|Путятинский Сергей 53 6
|Акимов Максим 167 6
|Ройтман Евгений 34 5
|Смирнов Алексей 142 5
|Жаров Александр 165 5
|Попов Андрей 72 5
|Кушиков Петр 13 5
|Зарицкий Владимир 7 5
|Автомонов Александр 9 5
|Нуйкин Андрей 27 4
|Рейман Леонид 407 4
|Исанин Антон 28 4
|Беляев Владислав 65 4
|Friedman Nat - Фридман Нэт 13 4
|Плешков Алексей 42 4
|Мылицын Роман 79 4
|Пегасов Сергей 52 4
|Шевченко Владимир 135 4
|Тарасевич Василий 8 4
|Демидов Сергей 50 4
|Дворкович Аркадий 169 4
|Щеголев Игорь 676 4
|Путин Сергей 36 4
|CNews Analytics 1988 31
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 5
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 505 1
|АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 13 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755514, в очереди разбора - 659204.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755514, в очереди разбора - 659204.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru