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Россия
Республика Крым


20.10.2021 Как меняется отношение к импортозамещению 3
11.10.2021 Россияне выберут, куда провести мобильную связь 4G 1
07.10.2021 Туристический сервис Russpass представил мобильное приложение 1
30.09.2021 Конференция CNews «Импортозамещение 2021: технологии, кейсы, результаты» состоится 5 октября 1
22.09.2021 Xiaomi схватили за руку. В ее смартфоны встроены секретные функции цензуры и шпионажа за пользователем 2
21.09.2021 Власти пообещали российским ИТ-шникам «суверенный» GitHub 3
20.09.2021 Конференция «Импортозамещение 2021: технологии, кейсы, результаты» состоится 5 октября 1
15.09.2021 Национальный репозиторий СПО предлагают наполнить софтом, созданным по госзаказу 1
15.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
15.09.2021 Хитрый план раскрыт. Xiaomi призналась, зачем блокировала смартфоны в России 7
10.09.2021 Xiaomi начала удаленно превращать в «кирпичи» свои смартфоны в России и других странах. Как избежать блокировки 7
08.09.2021 Конференция «Импортозамещение 2021: технологии, кейсы, результаты» состоится 5 октября 1
07.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
03.09.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2021 г. 1
01.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
27.08.2021 Конференция «Импортозамещение 2021: технологии, кейсы, результаты» состоится 5 октября 1
17.08.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
09.08.2021 Российских водителей завалят новыми штрафами. Их начала выписывать умная нейросеть 1
09.08.2021 «Северокорейская» уязвимость в Internet Explorer используется для атак на крымских пользователей 1
26.07.2021 «Черноморнефтегаз» перешел на отечественное коммуникационное ПО 3
13.07.2021 Попавшая под санкции Positive Technologies сменила гендиректора накануне IPO 1
10.06.2021 Исследование: обороты платежей сайтов знакомств выросли в 86 раз в преддверии летнего сезона 2
31.05.2021 «Ростех» создаст кафедру мобильной связи в СевГУ 1
28.05.2021 Поставщику ПО для МВД не заплатили 180 млн руб. и уже не заплатят. Поставщику ПК грозит отлучение от госзакупок 1
19.05.2021 Tele2 рассказала, куда ездили абоненты на майские праздники 1
19.05.2021 «Билайн» проанализировал перемещения россиян во время майских праздников 1
20.04.2021 TopDelivery увеличил выручку на 50% в 2020 году 1
08.04.2021 Поможет ли импортозамещение цифровой трансформации 3
06.04.2021 Zoom запретил пользоваться своей видеосвязью властям России и госкомпаниям 2
12.03.2021 Серверы на «Эльбрусах» для МВД подорожали на 200 миллионов 1
12.03.2021 ИТ-руководитель Большого театра в интервью CNews: когда на сцену выйдут цифровые двойники? 1
09.03.2021 В «Билайне» назначен региональный директор Восточного региона 1
04.03.2021 Силовики в Крыму разгромили технологичные игорные клубы. Организаторам грозит 6 лет тюрьмы. Видео 1
02.03.2021 Конференция CNews «Импортозамещение в ИТ 2021» состоится 25 марта 1
01.03.2021 Полиция Крыма, Чечни и Дагестана получит серверы на «Эльбрусах» в ходе миллиардной закупки 1
18.02.2021 Бывший топ-менеджер «Ростелекома» арестован за взятки в нацпроекте «Цифровая экономика» 1
18.02.2021 Составлен рейтинг цифровой зрелости регионов в сфере здравоохранения 1
11.02.2021 Минцифры вдвое ускорит регистрацию софта в реестре отечественного ПО, заметно ужесточив требования к продуктам 1
18.01.2021 Россиянам на год продлили льготный роуминг с Белоруссией 1
13.01.2021 Veon доверил свой украинский актив врагам «Газпрома» 1

Публикаций - 625, упоминаний - 1981

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 115
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 84
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 69
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 45
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 35
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 133 34
Microsoft Corporation 10997 32
Google LLC 7124 30
Apple Inc - Эппл Рус 7669 26
Крымтелеком 41 19
Yandex - Яндекс 4098 19
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 16
Киевстар 256 16
VK - Mail.ru Group 2482 16
Укртелеком 127 14
Ростех - Ростехнологии 2230 14
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 14
IBM 3524 13
Севтелеком - Севастополь-Телеком - СевТелекомСвязь 26 13
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 13
СевМобайл - Севастополь-Мобайл - Севастопольский сотовый оператор 20 12
Крок 1219 12
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 207 12
Миранда-Медиа 20 11
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС - Московская городская радиотрансляционная сеть 73 11
Мотив - Екатеринбург-2000 105 10
Восход ФГБУ НИИ 365 10
ГЛОНАСС АО 82 9
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 412 9
КТК-Телеком - Volna Mobile - Волна Мобайл 15 9
К Телеком 44 9
К-Телеком - Win Mobile 22 9
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 57 8
Huawei 2723 8
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 8
Vodafone Group 374 7
Facebook 3764 7
Таттелеком 102 7
ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 21 7
GitHub 412 7
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 22
РЖД - Российские железные дороги 1081 16
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 12
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 8
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 6
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 6
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 5
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 5
НСПК - Национальная система платежных карт 257 5
Альфа-Банк 1122 5
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 5
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 129 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 5
X5 Group 599 5
ПСБ - Промсвязьбанк 613 5
Бельбек - аэродром совместного базирования на северо-западе Севастополя 4 4
АльфаСтрахование СГ 207 4
DHL Express 82 4
Почта России ПАО 1570 4
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 4
Аэрофлот 492 4
YUM Restaurants - ЯмРесторан Раша 11 4
Росводоканал 44 4
Газпромбанк - ГПБ 692 4
Открытие ФК 538 4
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 4
Черкизово ГК 73 4
Мисхор - клинический санаторий 3 3
УЭК - Универсальная электронная карта 512 3
Ай-Петри - Санаторий Ялта Крым 4 3
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 3
Жемчужина - Санаторий 5 3
Visa International 1343 3
Международный аэропорт Симферополь имени И.К. Айвазовского 4 3
УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 68 3
Уралсиб Банк 389 3
Дюльбер - Санаторий 3 3
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 3
Фин-Партнер УК 3 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 114
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 52
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 47
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 45
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 26
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 22
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 18
Президент Российской Федерации 1439 18
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 15
Правительство РФ 2198 15
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 14
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 14
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 12
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 11
Россвязь - Федеральное агентство связи 481 11
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 9
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 8
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 7
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 7
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 7
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 6
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 6
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 378 6
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 6
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 6
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 5
Счётная палата РФ 459 5
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по финансовому рынку 5 4
Правительство Москвы 649 4
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 169 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 4
Арбитражный суд города Москвы 339 3
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 6
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 3
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 3
ЛДПР 68 2
Национальный Союз Водоканалов 2 2
Развитие - Некоммерческое партнерство содействия развитию ЖКХ 2 2
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 7 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
Яблоко - Российская объединённая демократическая политическая партия 1 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 14 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
Единая Россия - Политическая партия 171 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
Руссофт - Russoft 250 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 39
3G - Стандарт мобильной связи 3699 31
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 20
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 18
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 17
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 16
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 472 14
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 11
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 8
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 8
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 8
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 7
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 6
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 6
Стриж - LPWAN XNB - Энергоэффективный протокол дальнего радиуса действия 26 6
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 41 6
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 6
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 5
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 249 5
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 145 5
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 5
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 152 5
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 4
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 4
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 594 4
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 4
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 4
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 4
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1237 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 3
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 3
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 3
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 125 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 21
Google Android 10750 19
Linux OS 4236 17
Apple iOS 5741 14
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 11
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 10
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 10
Microsoft Windows 10 6602 9
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 9
VK - Mail.ru Одноклассники 848 9
Google Play - Google Store - Android Market 2515 8
WhatsApp Messenger 654 7
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 6
Google AdSense 61 6
Intel x86 - Архитектура процессора 990 6
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 5
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 5
ДИЦ - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 27 4
Apple iPad 3263 4
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 4
Microsoft Windows 849 4
ФИС ФРДО - Федеральный реестр сведений о документах об образовании и квалификации 5 4
МТС SIM-карты 35 4
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 4
Новые облачные технологии - МойОфис 311 4
Rakuten Viber 429 4
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 3
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 3
Microsoft SQL Server 789 3
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 3
Яндекс.Карты и Транспорт 293 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 787 3
Apple macOS 921 3
Microsoft Visual Studio Code - VSCode 13 3
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 38 3
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 3
Apple iPhone 6 547 3
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 3
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 3
Никифоров Николай 1126 37
Медведев Дмитрий 1433 28
Путин Владимир 1820 24
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 20
Аксаков Анатолий 98 14
Носков Константин 201 12
Иванов Олег 124 10
Ротенберг Аркадий 42 9
Натрусов Артем 121 9
Голомолзин Анатолий 52 8
Ротенберг Игорь 35 8
Онищенко Владислав 41 7
Дьяченко Валерий 66 6
Сергеев Сергей 63 6
Миронов Сергей 40 6
Козырев Алексей 270 6
Лигачев Глеб 60 6
Путятинский Сергей 53 6
Акимов Максим 167 6
Ройтман Евгений 34 5
Смирнов Алексей 142 5
Жаров Александр 165 5
Попов Андрей 72 5
Кушиков Петр 13 5
Зарицкий Владимир 7 5
Автомонов Александр 9 5
Нуйкин Андрей 27 4
Рейман Леонид 407 4
Исанин Антон 28 4
Беляев Владислав 65 4
Friedman Nat - Фридман Нэт 13 4
Плешков Алексей 42 4
Мылицын Роман 79 4
Пегасов Сергей 52 4
Шевченко Владимир 135 4
Тарасевич Василий 8 4
Демидов Сергей 50 4
Дворкович Аркадий 169 4
Щеголев Игорь 676 4
Путин Сергей 36 4
Россия - Российская федерация - РФ 57124 520
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 168
Украина 3344 133
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 98
Россия - Севастополь 419 79
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 75
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 46
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 34
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 30
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 30
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 26
Россия - СФО - Новосибирск 1954 22
Россия - Краснодарский край 913 21
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 21
Россия - ПФО - Казань 1507 21
Беларусь - Белоруссия 2079 21
Казахстан - Республика 2618 20
Россия - Ростовская область 859 20
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 18
Россия - Забайкальский край 356 16
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 170 13
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 13
Россия - Республика Ингушетия 188 13
Россия - Республика Тыва 143 12
Россия - Иркутская область 536 11
Россия - Кемеровская область 461 10
Россия - Калининградская область 531 10
Россия - СФО - Ленинградская область 1099 10
Германия - Федеративная Республика 3606 10
Россия - Астраханская область 369 9
Россия - Республика Мордовия 386 9
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 9
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1106 9
Россия - Красноярский край 657 9
Россия - КФО - Крымский федеральный округ 28 9
Россия - Чеченская Республика (Чечня) 220 8
Россия - Волгоградская область 395 8
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 8
Россия - Новосибирская область 810 8
Индия - Республика 2156 7
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 27
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 21
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 18
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 13
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 345 12
Информационное общество - Государственная программа 282 10
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 10
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 9
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 8
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 7
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 7
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 6
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 4
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