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Россия
Республика Коми


05.10.2021 «Ростелеком» построил первую базовую станцию по проекту УЦН 2.0 в СЗФО 1
14.09.2021 Tele2 инвестирует 490 млн рублей в развитие современных услуг связи в Республике Коми 1
21.07.2021 «Сбербанк страхование» вышла на рынок ДМС 1
16.07.2021 Haulmont перевела МЭДО администрации главы Республики Коми на новый формат 2.7.1 2
11.05.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за апрель 2021 г. 1
28.04.2021 Российские регионы резко сокращают расходы на ИКТ 3
29.03.2021 «Светец» приняла участие в развитии КИС СМП Республики Коми 3
16.12.2020 20 цифровых решений выбрано на «прокачке» спорта и физической культуры Республики Коми 10
15.10.2020 Персональные цифровые сертификаты получат жители 48 регионов России 1
06.10.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2020 г. 5
22.09.2020 «Дата Ист» создала цифровую карту природных парков Челябинской области и Башкирии 1
21.08.2020 Сколько чиновники Минкомсвязи заработали в 2019 г. Топ-30 богачей министерства 1
10.08.2020 Абоненты Tele2 слушают музыку более часа в день 1
04.06.2020 Холдинг «Эконива» и Cognitive Pilot создадут сервисную сеть для «умной сельхозтехники» с ИИ 1
14.05.2020 «Техносерв консалтинг» и ВТБ реализуют проект по созданию цифровой ипотеки 1
04.05.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за апрель 2020 г. 9
09.04.2020 Сбербанк: доля безналичных платежей в России превысила 53,1% 1
14.02.2020 НИИ «Восход» разработает типовую СЭД для госструктур на основе системы «Тезис» 1
21.01.2020 «Мегафон» превратится в интернет-провайдера нового типа 1
16.01.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за декабрь 2019 года 6
26.12.2019 Крупный производитель бумаги в России получил от государства 127 миллионов на внедрение «1С» 3
10.12.2019 Отечественный Linux «Альт» поставили на 20 тыс. медицинских ПК и серверов по всей России 2
20.11.2019 IBS оборудует дороги Челябинской области автоматической системой весогабаритного контроля 1
22.10.2019 Экс-глава ИТ Коми досрочно вышел из тюрьмы 8
16.07.2019 «Норбит» внедрил bpm-систему Pyrus в «Инвестгеосервисе» 1
18.06.2019 MaxPatrol SIEM обеспечивает непрерывность работы информационных систем органов власти Республики Коми 5
02.05.2019 Россиянин впервые отсудил у властей деньги за блокировку страницы в соцсети 3
29.04.2019 Новый класс проекта «Учимзнаем» при поддержке Samsung открылся в Астрахани 1
11.04.2019 IBS обеспечила дороги Коми цифровой системой весогабаритного контроля 4
27.02.2019 Бесплатный Wi-Fi до конца года будет доступен на 218 вокзалах РФ 1
24.12.2018 Важнейшие события 2018 года в ИКТ-отрасли. Голосование 1
28.11.2018 «Вокорд» интегрировала VOCORD Traffic и весогабаритный контроль грузовиков 1
27.11.2018 Экс-ИТ-директора Коми приговорили к 5 годам тюрьмы 2
13.11.2018 TTK Mobile пришел в четыре новых региона 1
18.09.2018 SIM-карты «Мегафона» помогают обеспечить доставку продукции «Сыктывкархлеба» 3
09.08.2018 Сбербанк впервые представил рейтинг «безналичных» регионов и городов России 1
17.07.2018 Tele2 запустил высокоскоростной 4G-интернет в Туве 1
08.06.2018 Tele2 покрыла 61 регион России сетями LTE 1
16.05.2018 Tele2 покрыла Дальний Восток сетью LTE 1
14.05.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за апрель 2018 г. 16

Публикаций - 406, упоминаний - 717

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 54
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 27
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 27
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 24
Microsoft Corporation 10997 15
Samsung Electronics 5627 11
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 8
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 296 8
АйТи 748 6
Apple Inc - Эппл Рус 7669 5
Nokia Networks 54 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 5
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 4
Google LLC 7124 4
МТС Северо-Запад 44 4
Yandex - Яндекс 4098 4
SAP SE 3207 4
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 263 3
Крок 1219 3
Мотив - Екатеринбург-2000 105 2
Ericsson 846 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 2
InfoWatch - Инфовотч 600 2
VK - Mail.ru Group 2482 2
Ланит ГК 1154 2
МегаФон Уральский филиал 27 2
Восход ФГБУ НИИ 365 2
ITPS Группа компаний - Парма-Телеком 34 1
MONT - МОНТ 60 1
КМ онлайн - Кирилл и Мефодий 5 1
Ростелеком Связьинвест 692 1
Vocord - Вокорд 98 1
Pyrus - Пайрус 5 1
Нетология - Netology 30 1
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 1
Парус 201 1
Астерос - Asteros 531 1
CompanyMedia 110 1
НТС - Национальные телематические системы 20 1
М2М телематика 165 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 11
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 9
РЖД - Российские железные дороги 1081 5
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Альфа-Банк 1122 2
Мострансавто 59 2
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 2
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 2
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 2
ВТБ Банк Москвы 371 1
ТНК-ВР Холдинг 147 1
РКС - Российские космические системы 100 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 38 1
Юнистрим - Unistream 166 1
Сбербанк Корпоративный университет 10 1
Roche Holding - Холдинг Рош 11 1
Uber 257 1
ННК - Независимая нефтегазовая компания 3 1
Сбербанк Северо-Западный банк 68 1
РЖД Логистика 12 1
Сбербанк Управление благосостоянием - SberGraduate 16 1
Новард Управляющая компания - Novard 67 1
ОНЭКСИМ ГК 35 1
РусславБанк - РСБ 147 1
Ингосстрах СПАО 210 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Почта Банк 289 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Открытие ФК 538 1
Uber Technologies 258 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 1
ID Finance MoneyMan - МФК МаниМен 23 1
Русагро Группа Компаний 139 1
АльфаСтрахование СГ 207 1
Совкомбанк ПАО 147 1
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 1
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 45 1
Инвестгеосервис ГК 4 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 29
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 11
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 7
Правительство РФ 2198 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 5
Правительство Республики Коми 19 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 3
Президент Российской Федерации 1439 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 3
Правительство Москвы 649 3
Администрация Смоленской области 19 3
Правительство Кабардино-Балкарской Республики - КБР 14 3
Правительство и губернатор Омской области 14 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 2
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 2
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа ХМАО-Югры 23 2
Администрация и губернатор Санкт-Петербурга 47 2
Администрация Псковской области 22 2
Правительство и губернатор Ростовской области 27 2
ГИБДД МВД ЦАФАП - Центры автофиксации правонарушений 10 2
Правительство Республики Коми - Комитет информатизации и связи Республики Коми - Минкомсвязи Республики Коми 2 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 1
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 203 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 1
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 77 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 2
Руссофт - Russoft 250 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 2 1
ВОО РГО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 12 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 29
3G - Стандарт мобильной связи 3699 23
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 8
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 4
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 389 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 3
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 3
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 3
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 2
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 51 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 430 1
LTE Broadcast - eMBMS - Evolved Multimedia Broadcast and Multicast Service - LTE Multicast 8 1
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 241 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 112 1
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 293 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 68 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 35 1
ID-карты - Удостоверения личности - Цифровые удостоверения - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Цифровой паспорт 33 1
Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 22 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 108 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 680 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 472 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 1
Google Android 10750 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 8
Apple iOS 5741 6
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 6
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 4
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 3
Apple iPhone 5 710 3
Стрелка - Транспортная карта 113 3
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 99 3
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 645 2
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 2
ЭОС Дело СЭД 619 2
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Apple iPad mini 375 2
Логика Бизнеса - ECM-Платформа 36 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
VK - Mail.ru Одноклассники 848 2
Tele2 LTE (4G) - Tele2 Maxi LTE 11 1
Samsung Учимзнаем 3 1
Nissan Murano 6 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 1
АИС МРГП - Автоматизированная информационная система Мониторинг реализации Генерального плана развития города Москвы 1 1
Роскомнадзор Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 24 1
РИС Торги Курской области - Региональная информационная система в сфере закупок для обеспечения нужд Курской области 1 1
Vocord Traffic - Вокорд Трафик - Интеллектуальная система контроля дорожного движения - Система автоматического контроля нарушений ПДД 17 1
SAP Afaria 17 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 1
Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security 118 1
Samba DC/Free IPA - Служба каталогов 11 1
Microsoft Windows Server 2003 143 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 207 1
АСУДД - Автоматизированная система управления дорожным движением 14 1
ГИС СК Кадры государственной и муниципальной службы 2 1
Microsoft SharePoint 2010 43 1
Samsung E - серия телефонов 8 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 1
Медков Евгений 27 5
Орловский Виктор 229 4
Попов Алексей 310 4
Селютин Александр 57 3
Новоселов Александр 6 3
Kjell Johnsen - Йонсен Шелль Мортен 31 3
Макаров Станислав 111 3
Сапельников Сергей 100 3
Строкович Антон 45 3
Поливенко Юрий 3 3
Кисляков Евгений 83 2
Медведев Дмитрий 1433 2
Козырь Сергей 30 2
Никифоров Николай 1126 2
Быстров Константин 19 2
Иванов Олег 124 2
Толгский Александр 2 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 2
Носков Константин 201 2
Писарев Сергей 3 2
Урьяс Вадим 76 1
Сельский Андрей 21 1
Юрченко Евгений 75 1
Нащекин Алексей 111 1
Смирнов Алексей 142 1
Кирсанова Светлана 54 1
Зорин Александр 49 1
Песков Дмитрий 65 1
Волин Алексей 113 1
Ускова Ольга 126 1
Паршин Максим 141 1
Путин Владимир 1820 1
Попов Анатолий 98 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
Малис Александр 110 1
Жаров Александр 165 1
Липов Андрей 50 1
Мишустин Михаил 302 1
Осеевский Михаил 221 1
Соколов Алексей 121 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 196
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 123
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 102
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 59
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 40
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 37
Россия - Ростовская область 859 35
Россия - Иркутская область 536 34
Россия - Кемеровская область 461 32
Россия - Калининградская область 531 29
Россия - Республика Мордовия 386 27
Россия - Волгоградская область 395 25
Россия - Республика Адыгея 241 24
Россия - Курская область 338 23
Россия - Астраханская область 369 21
Россия - Кировск - Кировская область 301 20
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 15
Россия - Приморский край - Приморье 604 14
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1042 13
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 170 12
Франция - Французская Республика 2109 10
Россия - Краснодарский край 913 10
Россия - Республика Алтай 681 10
Россия - Новгородская область 281 9
Россия - ПФО - Казань 1507 9
Россия - СФО - Ленинградская область 1099 9
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 668 9
Россия - Псковская область 298 8
Россия - Тюменская область 581 8
Россия - Республика Карелия 296 8
Россия - Томская область 413 8
Россия - Мурманская область 289 8
Россия - Тульская область 752 8
Россия - Архангельская область 329 8
Россия - СФО - Новосибирск 1954 8
Россия - Нижегородская область 736 7
Россия - Вологодская область 314 7
Россия - Рязанская область 313 7
Россия - Новосибирская область 810 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 14
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 11
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 6
Информационное общество - Государственная программа 282 5
Региональное законодательство 45 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 4
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 345 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 2
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 161 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 2
ОКПД - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 20 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации 25 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 32 1
Автомагистраль М1 Беларусь - Москва-Минск 4 1
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 37 1
Федеральный закон 229-ФЗ - Об исполнительном производстве 17 1
Информационное общество Смоленской области - государственная программа 6 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 245 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Нормативное регулирование цифровой среды 42 1
Производительность труда и поддержка занятости - Национальный проект 12 1
Технологическая нейтральность - комплекс законодательных и организационных мер развития свободного конкурентного ИТ-рынка в интересах потребителей 15 1
Ордена СССР - Орденская система СССР 11 1
Информационный Казахстан – 2020 - Государственная программа 7 1
ГрК РФ - Градостроительный кодекс Российской Федерации 16 1
СИЗО - Следственный изолятор 65 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1420 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
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