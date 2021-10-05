Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Республика Коми
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 406, упоминаний - 717
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Медков Евгений 27 5
|Орловский Виктор 229 4
|Попов Алексей 310 4
|Селютин Александр 57 3
|Новоселов Александр 6 3
|Kjell Johnsen - Йонсен Шелль Мортен 31 3
|Макаров Станислав 111 3
|Сапельников Сергей 100 3
|Строкович Антон 45 3
|Поливенко Юрий 3 3
|Кисляков Евгений 83 2
|Медведев Дмитрий 1433 2
|Козырь Сергей 30 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Быстров Константин 19 2
|Иванов Олег 124 2
|Толгский Александр 2 2
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 2
|Носков Константин 201 2
|Писарев Сергей 3 2
|Урьяс Вадим 76 1
|Сельский Андрей 21 1
|Юрченко Евгений 75 1
|Нащекин Алексей 111 1
|Смирнов Алексей 142 1
|Кирсанова Светлана 54 1
|Зорин Александр 49 1
|Песков Дмитрий 65 1
|Волин Алексей 113 1
|Ускова Ольга 126 1
|Паршин Максим 141 1
|Путин Владимир 1820 1
|Попов Анатолий 98 1
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
|Малис Александр 110 1
|Жаров Александр 165 1
|Липов Андрей 50 1
|Мишустин Михаил 302 1
|Осеевский Михаил 221 1
|Соколов Алексей 121 1
|Прайм - Агентство экономической информации 527 1
|Wikipedia - Википедия 272 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
|РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
|ComNews - Медиа-бизнес 12 1
|Фонтанка 13 1
|Курский городской портал - vKurske 1 1
|CNews Analytics 1988 15
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 1
|Сбербанк СберДанные 4 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755514, в очереди разбора - 659204.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755514, в очереди разбора - 659204.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru