Tele2 инвестирует 490 млн рублей в развитие современных услуг связи в Республике Коми 1

Российские регионы резко сокращают расходы на ИКТ 3

Персональные цифровые сертификаты получат жители 48 регионов России 1

Абоненты Tele2 слушают музыку более часа в день 1

Мониторинг законодательства в области ИКТ за декабрь 2019 года 6

IBS оборудует дороги Челябинской области автоматической системой весогабаритного контроля 1

MaxPatrol SIEM обеспечивает непрерывность работы информационных систем органов власти Республики Коми 5

Россиянин впервые отсудил у властей деньги за блокировку страницы в соцсети 3

IBS обеспечила дороги Коми цифровой системой весогабаритного контроля 4

TTK Mobile пришел в четыре новых региона 1

Tele2 покрыла 61 регион России сетями LTE 1