Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Республика Карелия
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 296, упоминаний - 395
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
|ВОО РГО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 12 1
|Орловский Виктор 229 5
|Путин Владимир 1820 4
|Вахнин Павел 51 4
|Никифоров Николай 1126 2
|Гусев Александр 26 2
|Меркулов Сергей 14 2
|Гоков Дмитрий 31 2
|Низомиддинов Олег 12 2
|Иващенко Вячеслав 11 1
|Мандрон Ярослав 9 1
|Семенихин Кирилл 11 1
|Акимов Максим 167 1
|Никитин Игорь 7 1
|Дуров Павел 216 1
|Эйгес Павел 66 1
|Попов Анатолий 98 1
|Чехонин Антон 60 1
|Паршин Максим 141 1
|Ускова Ольга 126 1
|Зорин Александр 49 1
|Кирсанова Светлана 54 1
|Ципорин Павел 51 1
|Чернышенко Дмитрий 234 1
|Абызов Михаил 64 1
|Рымар Максим 36 1
|Дюбанов Анатолий 86 1
|Швецов Владимир 28 1
|Гусев Дмитрий 48 1
|Харитонов Александр 46 1
|Кузнецов Александр 75 1
|Козырев Алексей 270 1
|Парменова Наталия 62 1
|Калугин Сергей 162 1
|Рудзевич Мария 34 1
|Ушацкий Андрей 100 1
|Палюх Юрий 15 1
|Меджитов Тимур 56 1
|Жижикин Игорь 23 1
|Брюквин Юрий 196 1
|Шамолин Михаил 102 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 261 1
|CNews Analytics 1988 10
|Сбербанк СберДанные 4 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755514, в очереди разбора - 659204.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755514, в очереди разбора - 659204.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru