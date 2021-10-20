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Россия
Республика Карелия


20.10.2021 МТС и Ericsson построят для «Северстали» выделенную коммерческую 5G-ready сеть 1
08.10.2021 «Сбер» запустил в Карелии проект единой транспортной карты региона 2
28.09.2021 МТС начала подключать абонентов в ростовских салонах Mi Store 1
22.09.2021 «Магнит» запустил онлайн-аптеку в регионах 1
14.09.2021 Петербуржцы смогут подключиться к МТС в салонах Mi Store 1
07.09.2021 Чернышенко: До конца 2022 г. все соцзначимые госуслуги переведут в «цифру» 1
19.08.2021 Власти передумали давать МТС, «Билайну» и «Мегафону» 28 миллиардов 1
06.08.2021 В Segezha Group введена в промышленную эксплуатацию система контроля за движением древесины 1
15.07.2021 Максим Королев, Segezha Group: Обеспечение ИБ требует постоянного совершенствования процессов и технологий защиты 1
01.07.2021 РТ МИС запустил сервис «Голосовой помощник 122» в девяти пилотных регионах 1
29.06.2021 РТКОММ обеспечил спутниковым интернетом фестиваль Ладога-Трофи 1
04.06.2021 Правительство Республики Карелия и фирма «1С» заключили соглашение о сотрудничестве в области информационных технологий 2
21.05.2021 Власти накажут «Почту России» за завышение цен на посылки. Реакция экспертов 1
19.04.2021 «РТ МИС» и «К-Скай» запускают умную платформу для здравоохранения 1
09.04.2021 Российский подросток украл ноутбук, чем остановил строительство целой школы 2
15.03.2021 GreenMDC и «ЦОДы Карелии» заключили партнерское соглашение 5
02.03.2021 Чернышенко поручил проработать вопрос строительства новых станций для доступа к интернету на туробъектах Карелии 2
01.03.2021 Лесосибирский ЛДК №1 переходит на систему управления на базе SAP S/4HANA 1
04.02.2021 «Ростелеком» и ПФР подвели итоги работы проекта «Азбука интернета» в 2020 году 1
13.01.2021 Сегежский ЦБК и «Сегежская упаковка» перешли на SAP S/4HANA 2
25.11.2020 «Барс груп» и «ЯКласс» успешно интегрировали свои образовательные решения 1
24.11.2020 ФИОП поддержал подготовку специалистов по синтезу металлических порошков для аддитивных технологий 1
10.11.2020 Власти хотят построить в Арктике сеть ЦОДов на основе российского ПО и «железа» 3
25.09.2020 В Татарстане оцифровано более 18,8 тыс. объектов лесного хозяйства 1
22.09.2020 «Дата Ист» создала цифровую карту природных парков Челябинской области и Башкирии 1
12.08.2020 Mango Office заработал в четырех новых городах 1
22.07.2020 Резидент «Сколково» привлек более 130 млн руб. на развитие системы искусственного интеллекта для медицины 1
20.07.2020 Лесная промышленность получила компьютерное зрение 2
15.07.2020 Segezha Group завершила тестирование мобильного приложения Smart Timber 1
18.06.2020 IBS автоматизировала управление нормативно-справочной информацией для Segezha Group 1
04.06.2020 Холдинг «Эконива» и Cognitive Pilot создадут сервисную сеть для «умной сельхозтехники» с ИИ 1
14.05.2020 «Техносерв консалтинг» и ВТБ реализуют проект по созданию цифровой ипотеки 1
30.04.2020 Segezha Group протестирует технологии компьютерного зрения для определения объема круглого леса 1
09.04.2020 Сбербанк: доля безналичных платежей в России превысила 53,1% 1
25.03.2020 «Яндекс.лицей» могут открыть во всех регионах до конца 2020 года 1
12.03.2020 «Ростелеком» скупает провайдеров по всей России. Потрачено 5 миллиардов 3
15.01.2020 Оборот Wildberries вырос на 88% до 223,5 млрд рублей в 2019 году 1
25.12.2019 Рейтинг доходов ИТ-директоров регионов России. Карта 1
22.11.2019 «Билайн», МТС и «Мегафон» отказались от госмиллиардов на покрытие автодорог связью 1
13.11.2019 Navitel обновила карты России, Беларуси, Казахстана 1

Публикаций - 296, упоминаний - 395

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 35
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 28
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 15
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 9
АФК Система ПАО 990 8
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 8
Nokia Networks 54 6
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 6
Apple Inc - Эппл Рус 7669 6
Microsoft Corporation 10997 5
Navitel - Навител Навигатор 252 5
Samsung Electronics 5627 5
SAP SE 3207 4
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 296 4
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 3
Крок 1219 3
Ланит ГК 1154 3
Google LLC 7124 3
Барс груп 402 3
МегаФон ПетерСтар 144 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 133 2
АйТи 748 2
Xiaomi 904 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 263 2
МТС Северо-Запад 44 2
SAP CIS - САП СНГ 753 2
Ланит СКЗ - Системы Компьютерного Зрения 9 2
Ericsson 846 2
Huawei OpenLab - Huawei IoT Open Labs - инновационная лаборатория 12 1
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 219 1
Армада 275 1
АльянсТелеком 8 1
Cisco Systems - Tandberg 90 1
КМ онлайн - Кирилл и Мефодий 5 1
Лекстар Коммуникейшен - СВС-Телеком 2 1
Связьсервис - Связь Сервис 3 1
Рустелеком ТК 196 1
Ситроникс КТ - Кронштадт Технологии 9 1
Segezha Group - Сегежа Групп 85 6
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 4
Segezha Group - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат 9 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
ВТБ24 583 2
Русагро Группа Компаний 139 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Почта России ПАО 1570 2
Bank Leumi Romania - Банк Леуми 1 1
Wetherspoons 1 1
ЯКласс 19 1
Вятский фанерный комбинат 2 1
Iberica 1 1
АвтоЭнтерпрайз - AutoEnterprise 1 1
Subway - сеть ресторанов быстрого обслуживания 14 1
Сбербанк Северо-Западный банк 68 1
Wildberries 128 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 182 1
РУСАЛ - Объединённая компания 25 1
Lidl - Немецкая сеть супермаркетов 4 1
Selgros Cash&Carry - Зельгрос 14 1
Pizza Hut - Пицца Хат 8 1
Unilever Lipton 3 1
Shiseido 5 1
Bershka 4 1
Теком Проф 1 1
H&M 12 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 1
Nissan - Японский автопроизводитель 136 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус 53 1
Северсталь ПАО 204 1
McDonald’s - Макдоналдс 90 1
Auchan Holding - Ашан 148 1
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 1
KFC - Сеть ресторанов общественного питания 37 1
Carrefour 14 1
Europcar 6 1
Почта Банк 289 1
Русский стандарт Банк 302 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 18
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 3
Правительство РФ 2198 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 718 2
Президент Российской Федерации 1439 2
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Правительство Республики Карелия - Министерство финансов Республики Карелия 1 1
Таганский районный суд города Москвы 44 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 378 1
РФ ОИВ - Органы исполнительной власти 14 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 1
Центр Педагогического Мастерства ГАОУ ДПО 4 1
Центр бухгалтерского учета - Государственное учреждение Ярославской области 2 1
ГБУ ЯО Электронный регион - Государственное бюджетное учреждение Ярославской области 17 1
ГКУ МО Централизованная бухгалтерия Московской области 5 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 1
Правительство Республики Карелия - Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия 1 1
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 36 1
Правительство Астраханской области - Министерство здравоохранения Астраханской области 2 1
Правительство и губернатор Омской области 14 1
Администрация Псковской области 22 1
Правительство Вологодской области 18 1
Правительство и губернатор Ростовской области 27 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 424 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 1
Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 47 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
ВОО РГО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 12 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 35
3G - Стандарт мобильной связи 3699 23
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 3
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 3
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 3
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 2
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 2
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер 115 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1443 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 2
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 51 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 1
OpenID Connect - Открытый стандарт и децентрализованный протокол для аутентификации на сайтах 32 1
SAML - Security Assertion Markup Language - Язык разметки декларации безопасности - Язык разметки на XML 29 1
OAuth - открытый протокол (схема) авторизации 33 1
3D-печать 135 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 112 1
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 491 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 1
MDM - Master Data Management - Управление основными данными 54 1
IEEE PLC-IoT IC - стандарт передачи данных по электрическим сетям 1 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 1
VoLTЕ - Voice over LTE - технология передачи голоса по сети LTE, основанная на IP Multimedia Subsystem (IMS) 4 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 108 1
МПКТ - Мобильный платежно-кассовый терминал 5 1
ППВК - Передвижные пункты весового контроля 1 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 336 1
Проверка контрагентов 53 1
Цифровая среда доверия - Доверенное информационное пространство 5 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 7
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 5
Google Android 10750 4
ЭОС Дело СЭД 619 4
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 289 3
Apple iPhone 5 710 3
Apple iOS 5741 2
Apple iPad mini 375 2
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 2
Microsoft Windows 10 6602 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
Terrasoft Creatio - bpm’online 63 2
Ланит СКЗ Smart Timber 2 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 645 2
ВТБ Мультикарта 147 2
Audi A - Автомобиль представительского класса 12 1
Tele2 LTE (4G) - Tele2 Maxi LTE 11 1
Cognitive C-Pilot - Интеллектуальная система автономного вождения 6 1
ЕИСБУ ГИС - Централизованная система ведения бухгалтерского учета Московской области 1 1
ГИС РЕГИЗ - РС ЕГИСЗ - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 13 1
Cisco Systems - Tandberg Tactical 1 1
Безопасные и качественные автомобильные дороги - АСВГК - Автоматизированная система весогабаритного контроля движения транспортных средств 2 1
Киберника Сибрус - мессенджер 26 1
OSIsoft PI System 6 1
Porsche Cayenne - Кроссовер 8 1
ГРЗ - Регистрационные знаки транспортных средств в России 2 1
Яндекс - Я Учитель - онлайн-тестирование 7 1
МТС Автосекретарь 35 1
МегаФон 3G-сеть 7 1
Yota SIM-карты 15 1
МТС 3G-сеть 86 1
Jala Accione - cмартфоны 3 1
Логика Бизнеса - ECM-Платформа 36 1
Cisco Systems - Tandberg MXP - семейство ВКС-терминалов 13 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 218 1
Microsoft Office 1916 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
МТС Cloud - CloudMTS 125 1
Орловский Виктор 229 5
Путин Владимир 1820 4
Вахнин Павел 51 4
Никифоров Николай 1126 2
Гусев Александр 26 2
Меркулов Сергей 14 2
Гоков Дмитрий 31 2
Низомиддинов Олег 12 2
Иващенко Вячеслав 11 1
Мандрон Ярослав 9 1
Семенихин Кирилл 11 1
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Никитин Игорь 7 1
Дуров Павел 216 1
Эйгес Павел 66 1
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Чехонин Антон 60 1
Паршин Максим 141 1
Ускова Ольга 126 1
Зорин Александр 49 1
Кирсанова Светлана 54 1
Ципорин Павел 51 1
Чернышенко Дмитрий 234 1
Абызов Михаил 64 1
Рымар Максим 36 1
Дюбанов Анатолий 86 1
Швецов Владимир 28 1
Гусев Дмитрий 48 1
Харитонов Александр 46 1
Кузнецов Александр 75 1
Козырев Алексей 270 1
Парменова Наталия 62 1
Калугин Сергей 162 1
Рудзевич Мария 34 1
Ушацкий Андрей 100 1
Палюх Юрий 15 1
Меджитов Тимур 56 1
Жижикин Игорь 23 1
Брюквин Юрий 196 1
Шамолин Михаил 102 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 153
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 97
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 85
Россия - Ростовская область 859 37
Россия - Калининградская область 531 33
Россия - Иркутская область 536 32
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 32
Россия - Кемеровская область 461 29
Россия - Республика Адыгея 241 28
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 27
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Россия - Республика Мордовия 386 26
Россия - Кировск - Кировская область 301 20
Россия - Курская область 338 19
Россия - Волгоградская область 395 17
Россия - СФО - Ленинградская область 1099 16
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1042 16
Россия - Приморский край - Приморье 604 15
Россия - Псковская область 298 15
Россия - Мурманская область 289 12
Россия - Новгородская область 281 11
Россия - Республика Тыва 143 11
Россия - Вологодская область 314 10
Россия - Астраханская область 369 10
Россия - Республика Алтай 681 10
Россия - Республика Бурятия 284 10
Россия - Амурская область 320 9
Россия - Архангельская область 329 9
Россия - Республика Хакасия 247 9
Россия - СФО - Новосибирск 1954 9
Россия - Томская область 413 9
Россия - Сахалинская область 432 9
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 668 8
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 410 8
Россия - Владимирская область 366 8
Россия - Республика Коми 406 8
Украина 3344 8
Россия - Краснодарский край 913 8
Россия - Республика Саха (Якутия) 496 7
Россия - Свердловская область 804 7
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УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 3
POI - points of interest 60 3
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 245 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 2
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 2
Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль 7 1
ЛК РФ - Лесной кодекс Российской Федерации 3 1
Региональный электронный бюджет 3 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации 25 1
ВК РФ - Воздушный кодекс Российской Федерации 12 1
ТОСЭР - ТОР - Территория опережающего социально-экономического развития 3 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 47 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 122 1
Русский мост - Мост на остров Русский 1 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 199 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 1
Федеральный закон 89-ФЗ - Об отходах производства и потребления 6 1
А-181 - Скандинавия - Федеральная автомобильная дорога Санкт-Петербург- Выборг-граница с Финляндией 5 1
Коррупция 22 1
Бюджет для граждан - Открытый бюджет - Информационный портал 34 1
КПД - Коэффициент полезного действия 63 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 126 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 1
Безопасные и качественные автомобильные дороги - Национальный проект 30 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 60 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АэроНет - AeroNet 21 1
МТР - Материально-технические ресурсы 25 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Информационная инфраструктура 4 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 345 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 220 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 54 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 261 1
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Сбербанк СберДанные 4 1
ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 15 3
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 2
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 20 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 404 1
РАН - Российская академия наук 315 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 90 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 16 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 12 1
ГУМРФ - Государственный университет морского и речного флота им. адмирала С. О. Макарова 3 1
ИМЕТ РАН - Институт металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова РАН 1 1
ЧГУ - Череповецкий государственный университет 3 1
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 5 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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