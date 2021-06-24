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Россия
Республика Калмыкия


24.06.2021 Все школы Республики Калмыкия переходят на российское офисное ПО «МойОфис» 3
17.06.2021 Спутниковый интернет Илона Маска самопроизвольно отключается на жаре 1
07.06.2021 Республика Калмыкия заключила с «Базальт СПО» соглашение о поставках ОС «Альт» 6
20.01.2021 «Почта России» будет начислять бонусы за оплату посылок через интернет 1
15.01.2021 Жители Калмыкии смогут записаться на вакцинацию от COVID-19 онлайн 4
03.12.2020 Сбер запускает процесс на основе ИИ для кредитования бизнеса 1
27.11.2020 Нацпроект «Здравоохранение» привел к росту выручки поставщиков ИТ 1
19.11.2020 «Ростелеком» развернул виртуальный ЦОД для «Россети Юг» 1
27.10.2020 «Ростелеком» на Юге подключил очередные социально значимые объекты 1
15.10.2020 Персональные цифровые сертификаты получат жители 48 регионов России 1
04.06.2020 Холдинг «Эконива» и Cognitive Pilot создадут сервисную сеть для «умной сельхозтехники» с ИИ 1
25.05.2020 «Система» поможет российским регионам в борьбе с коронавирусом 1
22.05.2020 МТС купила партнера «Билайна» за 1,37 миллиарда 2
22.05.2020 Бывший ИТ-директор «Почты России» стал послом МИДа по цифровой трансформации 1
10.12.2019 Отечественный Linux «Альт» поставили на 20 тыс. медицинских ПК и серверов по всей России 1
27.11.2019 Вручены награды CNews AWARDS 2019: люди, технологии, проекты 1
21.11.2019 «Ростелеком» досрочно реализовал первый этап нацпроекта «Цифровая экономика» в Калмыкии 5
09.10.2019 Российские власти в разы снижают цены на 5G-частоты 1
01.08.2019 «Ростелеком» начал строительство оптики для реализации нацпрограммы «Цифровая экономика» в Калмыкии 2
19.07.2019 «ГосWeb» в России строят по британскому образцу. Его опробуют на детских садах и больницах 1
20.06.2019 Постоянное информационное взаимодействие ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» с Системой-112 обеспечено в 26 субъектах России 1
07.06.2019 Sberсloud и Республика Калмыкия расширяют технологическое сотрудничество 4
30.01.2019 Конец аналоговому ТВ в России: к чему готовиться? 1
05.12.2018 В ЕСИА зарегистрировано более половины населения России 1
04.10.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за сентябрь 2018 года 3
29.08.2018 Калмыкия определилась с приоритетными проектами цифровой трансформации 2
14.03.2018 «Ростелеком» модернизировал оборудование мультисервисной сети передачи данных в Калмыкии 2
02.03.2018 Исследование MAPS.ME: самые популярные у иностранцев регионы России 1
06.12.2017 Жители Калмыкии смогут записаться к врачу через портал госуслуги 2
08.11.2017 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за октябрь 2017 года 1
07.11.2017 Западно-Сибирское следственное управление на транспорте внедрило АИК «НАДЗОР» 1
29.09.2017 ЦИК готовится к выборам Президента России. Начат поиск ИТ-подрядчиков 1
15.06.2017 Минкомсвязи: «Система-112» начала работу в Санкт-Петербурге 1
21.04.2017 «Ланит» представил доступные сервисы ГИС ЖКХ 1
17.03.2017 Останки оператора СМАРТС проданы за 780 миллионов 1
09.03.2017 «Ростелеком» перевел на оптику городскую поликлинику Элисты 2
02.03.2017 «Мегафон» купил последние активы СМАРТС 1
21.02.2017 В Минкомсвязи обсудили с регионами вопросы внедрения ГИС ЖКХ 1
15.02.2017 Почти четыре тысячи населенных пунктов подключены к интернету в рамках реформы УУС 1
03.02.2017 Более 130 пенсионеров Калмыкии прошли курсы «Азбука интернета» с «Ростелекомом» 3

Публикаций - 179, упоминаний - 286

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 55
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 27
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 17
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 6
АФК Система ПАО 994 6
Ростелеком Связьинвест 695 4
Крок 1219 4
Microsoft Corporation 11060 4
СМАРТС Ярославль-GSM 7 3
IBM 3537 3
СМАРТС Астрахань-GSM 4 3
SAP SE 3211 3
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 2
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 179 2
Apple Inc - Эппл Рус 7692 2
Ланит ГК 1155 2
Samsung Electronics 5651 2
Мотив - Екатеринбург-2000 105 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 308 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 1
Зеленая точка - Интелситигрупп 5 1
Ланит Интеграция 101 1
Рустелеком ТК 196 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 1
Нетология - Netology 30 1
Ramax - Рамакс 62 1
ICL Техно 18 1
Ростелеком ЦентрТелеком 189 1
Intact - Интакт 9 1
BCC - Бизнес Компьютер Центр 82 1
ВолгаТелеком 217 1
Зелёная точка Белгород 1 1
НВБС - ранее Энвижн Бизнес Солюшенс 5 1
Ситилабс 25 1
Синтерра - Synterra 565 1
iFORS - Ай-Форс 7 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
SofTrust - СофТраст 5 1
1С Софтехно 2 1
СмартМед - SmartMed 2 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 8
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 12 3
Почта России ПАО 1572 2
Аэрофлот 493 2
Серверы и компоненты 6 2
МРСК Юга - Россети Юг 22 2
Дворец Белосельских-Белозерских 1 1
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 1
Achemar Holdings 1 1
Russia.Travel - Национальный туристический портал 2 1
Расчетная палата РТС НКО 1 1
Сбербанк Корпоративный университет 10 1
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 76 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 125 1
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 1
Tesla Motors 241 1
Связной ГК 877 1
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 1
Русагро Группа Компаний 139 1
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 1
Ингосстрах СПАО 210 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 17
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 4
ПФР Департамент информационных технологий 103 3
Правительство РФ 2201 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 2
Администрация Смоленской области 19 2
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 2
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 2
Правительство Нижегородской области 28 1
Правительство Камчатского края - Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края 2 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 85 1
Правительство Калининградской области 13 1
Правительство Московской области - Министерство имущественных отношений Московской области 2 1
Правительство Республики Мордовия - Министерство информатизации и связи Республики Мордовия - Мининформсвязи Республики Мордовия 5 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 1
Администрация и губернатор Санкт-Петербурга 47 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 1
МФЦ Мои документы Ленинградской области ГБУ ЛО 1 1
Администрация Красноярского края 25 1
Мариинский театр - Государственный академический 30 1
Администрация Ленинградской области 13 1
Администрация Кемеровской области 3 1
Администрация Ленинградской области - Комитет государственного заказа 4 1
Кабинет Министров Республики Адыгея - Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея 1 1
Минфин РФ - Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России 2 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 1
Правительство Московской области 48 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 526 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 649 2
SoGo - Open Source Groupware 8 1
4CIO 12 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 8
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1107 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 4
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 785 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 439 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1340 3
Fast Ethernet - 100BASE-X - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 68 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3050 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
Виртуальный ЦОД - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 82 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 433 2
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2349 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер 115 1
ETTH - Ethernet To The Home - Ethernet до дома 55 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1695 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 681 1
Омниканальность - Omni channel 42 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 1
SAFe - Scaled Agile Framework - фреймворк для управления компанией 19 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure 178 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2446 1
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 1
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 6
Google Android 10750 4
Apple iOS 5741 3
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 3
Agfa Healthcare Enterprise Imaging 21 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1356 2
СКФУ ЦОД - Северо-Кавказский федеральный университет 8 1
Яндекс.Лицей 17 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 210 1
Samba DC/Free IPA - Служба каталогов 11 1
OpenText ECM Suite for SAP Solutions - SAP Extended ECM by OpenText 18 1
SAP GRC - SAP Governance, Risk and Compliance 6 1
IBM WebSphere 78 1
Единый реестр информационных систем Республики Татарстан 1 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 661 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 1
Первый ОФД Yupana - Юпана 2 1
Cognitive C-Pilot - Интеллектуальная система автономного вождения 6 1
ГИС РЕГИЗ - РС ЕГИСЗ - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 13 1
Datastack Artefact 4 1
Linux - Debian GNU 272 1
Ростуризм ИС Электронная путевка 7 1
КСЭОН - Комплексная система экстренного оповещения населения 10 1
Philips PUT - серия телевизоров 4 1
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 1
Rakuten Viber 429 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 1
Cognitive Agro Pilot 30 1
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 68 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 788 1
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1168 1
TDF LibreOffice - Пакет офисных программ 153 1
Microsoft Exchange 680 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Microsoft Excel 436 1
Google Maps - Карты Google 398 1
Корняков Арслан 18 12
Путин Владимир 1824 3
Кирюшин Геннадий 33 3
Никифоров Николай 1126 3
Бастрыкин Александр 11 2
Смирнов Алексей 142 2
Енин Игорь 4 2
Бортников Александр 19 2
Таврин Иван 83 2
Бобровников Борис 86 2
Островский Владимир 22 2
Калугин Сергей 162 2
Виноградова Татьяна 3 1
Косаченко Оксана 2 1
Санджиева Зоя 1 1
Башков Игорь 10 1
Сидоренко Валерий 8 1
Канцуров Андрей 8 1
Медведев Дмитрий 1433 1
Костелянец Сергей 2 1
Бессонов Сергей 17 1
Ильин Дмитрий 11 1
Москальков Дмитрий 23 1
Окулов Валерий 5 1
Сорокоумов Александр 19 1
Сороченков Алексей 23 1
Этеев Алексей 3 1
Голосова Дарья 5 1
Варфоломеев Владимир 3 1
Парфенчиков Артур 8 1
Суслов Константин 19 1
Орлов Алексей 10 1
Вершинин Александр 4 1
Веркеенко Александр 1 1
Сафронов Роман 33 1
Ивакин Роман 49 1
Григорьева Евгения 57 1
Петров Аркадий 1 1
Евтушенков Владимир 130 1
Мишустин Михаил 302 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 95
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 51
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 26
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 25
Россия - СФО - Ленинградская область 1112 25
Россия - Астраханская область 371 18
Россия - Республика Мордовия 387 18
Россия - Ростовская область 861 17
Россия - ПФО - Самара 1287 16
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 14
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 13
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 632 12
Россия - Волгоградская область 397 12
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 170 11
Россия - Кемеровская область 467 10
Россия - Республика Адыгея 241 9
Россия - Калининградская область 535 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 8
Россия - Ставропольский край 458 8
Россия - Краснодарский край 913 8
Россия - Иркутская область 543 7
Россия - Республика Алтай 684 7
Россия - Республика Тыва 143 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 7
Россия - Республика Ингушетия 188 7
Россия - Тульская область 752 7
Россия - Курская область 338 7
Россия - КЧР - Карачаево-Черкесская Республика - Карачаево-Черкесия - Черкесск 141 6
Россия - Приморский край - Приморье 604 6
Россия - ПФО - Казань 1513 6
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1149 5
Россия - Забайкальский край 356 5
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 459 5
Россия - Ярославская область 332 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1288 5
Россия - СФО - Новосибирск 1965 5
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 654 4
Россия - Тамбовская область 322 4
Россия - Костромская область 229 4
Россия - Вологодская область 316 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 7
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 349 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 819 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 2
Информационное общество - Государственная программа 282 2
ГрК РФ - Градостроительный кодекс Российской Федерации 16 1
ОКПД - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 20 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 1
Цифровое Подмосковье - государственная программа 4 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 251 1
Федеральное законодательство 254 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
Прайм - Агентство экономической информации 527 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 1
CNews - ZOOM.CNews 1093 1
Ars Technica 227 1
РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
Известия Мордовии 2 1
CNews Analytics 1988 7
BCG - Boston Consulting Group 43 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 26 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 1
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 1
Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина 19 1
ТГУ - Тольяттинский государственный университет 6 1
РГЭУ (РИНХ) - Ростовский государственный экономический университет 6 1
КГУ - Курский государственный университет 2 1
CNews AWARDS 291 1
Система распределенных ситуационных центров 3 1
GSMA Mobile 360 Series 4 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759580, в очереди разбора - 663270.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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От 815 руб./месяц

Dedicated

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От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

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От 684 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

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Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

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