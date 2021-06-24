Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Республика Калмыкия
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 179, упоминаний - 286
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Корняков Арслан 18 12
|Путин Владимир 1824 3
|Кирюшин Геннадий 33 3
|Никифоров Николай 1126 3
|Бастрыкин Александр 11 2
|Смирнов Алексей 142 2
|Енин Игорь 4 2
|Бортников Александр 19 2
|Таврин Иван 83 2
|Бобровников Борис 86 2
|Островский Владимир 22 2
|Калугин Сергей 162 2
|Виноградова Татьяна 3 1
|Косаченко Оксана 2 1
|Санджиева Зоя 1 1
|Башков Игорь 10 1
|Сидоренко Валерий 8 1
|Канцуров Андрей 8 1
|Медведев Дмитрий 1433 1
|Костелянец Сергей 2 1
|Бессонов Сергей 17 1
|Ильин Дмитрий 11 1
|Москальков Дмитрий 23 1
|Окулов Валерий 5 1
|Сорокоумов Александр 19 1
|Сороченков Алексей 23 1
|Этеев Алексей 3 1
|Голосова Дарья 5 1
|Варфоломеев Владимир 3 1
|Парфенчиков Артур 8 1
|Суслов Константин 19 1
|Орлов Алексей 10 1
|Вершинин Александр 4 1
|Веркеенко Александр 1 1
|Сафронов Роман 33 1
|Ивакин Роман 49 1
|Григорьева Евгения 57 1
|Петров Аркадий 1 1
|Евтушенков Владимир 130 1
|Мишустин Михаил 302 1
|Прайм - Агентство экономической информации 527 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 1
|CNews - ZOOM.CNews 1093 1
|Ars Technica 227 1
|РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
|Известия Мордовии 2 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759580, в очереди разбора - 663270.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759580, в очереди разбора - 663270.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru