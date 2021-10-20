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Россия
Республика Ингушетия


20.10.2021 Ингушетия задолжала «Ситрониксу» сотни миллионов. Компания продолжает оказывать услуги и копит счета 8
29.09.2021 Открылся «Яндекс банк» 1
16.09.2021 Власти заказали новую методику подсчета и прогнозирования числа россиян за чертой бедности 1
07.09.2021 В России массово закрываются отделения банков 1
01.09.2021 В последние годы власти «отрубали» интернет в своих странах сотни раз. Со временем вкус к отключениям растет 2
30.08.2021 Правительство Карачаево-Черкесии и разработчик «Р7-Офис» подписали соглашение о сотрудничестве 1
13.08.2021 Правительство Калужской области и разработчик «Р7-Офис» подписали соглашение о сотрудничестве 1
29.07.2021 Wildberries увеличил число заказов на 139% до 300 млн в первом полугодии 2021 года 1
16.06.2021 Власти НАО и разработчик «Р7-офис» подписали соглашение о сотрудничестве 1
26.05.2021 Ловкий майнер легально перестал платить за электричество и отопление при помощи всего четырех видеокарт 1
29.04.2021 После провала с «Тинькофф» «Яндекс» купил другой банк 1
27.04.2021 Запуск федерального проекта «Цифровой регион» перенесен на осень с туманными перспективами 1
16.04.2021 Правительство Мурманской области заключило соглашение с разработчиком российского офисного пакета «Р7-офис» 1
29.03.2021 Власти Югры и разработчик «Р7-офис» подписали соглашение о сотрудничестве 1
24.03.2021 «Р7-Офис» поставят в школы Саратовской области 1
20.01.2021 «Почта России» будет начислять бонусы за оплату посылок через интернет 1
15.01.2021 Российский регион пошел против трендов и отделил цифру от масс-медиа 2
15.01.2021 Оборот Wildberries в 2020 г. вырос на 96% до 437,2 млрд руб. 1
25.12.2020 НКТ и правительство Забайкальского края заключили соглашение о поставках «Р7-Офис» в школы региона 1
24.12.2020 Топ-65 региональных ИТ-руководителей по размерам недвижимости 2
11.12.2020 «Р7-Офис» и Правительство Тюменской области заключили соглашение о сотрудничестве 1
03.12.2020 Сбер запускает процесс на основе ИИ для кредитования бизнеса 1
24.11.2020 НКТ поставят «Р7-Офис» в образовательные учреждения ЯНАО 1
28.10.2020 Власти Ингушетии «надули» «Ситроникс» на многие миллионы 9
02.10.2020 «Новые коммуникационные технологии» и правительство Ингушетии заключили соглашение о поставках «Р7-Офис» в школы региона 5
17.09.2020 Исследование: большинство россиян хотят общаться с потенциальным работодателем в соцсетях 1
07.08.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2020 г. 1
27.05.2020 Органы власти Ингушетии перешли на единую коммуникационную платформу 2
25.03.2020 «Яндекс.лицей» могут открыть во всех регионах до конца 2020 года 1
16.01.2020 Конституцию России будут переписывать авторы «закона Яровой», закона о «суверенном Рунете» и Наталья Касперская 1
31.12.2019 В России раскрыта группировка майнеров криптовалюты, месяцами воровавших электроэнергию 5
23.12.2019 Власти позволят «Ростелекому» построить новую 4G-сеть только на отечественном «железе» 1
19.12.2019 В России сгорела секретная криптовалютная ферма, едва не уничтожив десятки автомобилей 2
14.11.2019 Создатель C++ против использования этого языка для майнинга биткоинов 1
15.10.2019 Российские майнеры украли электричество на миллионы рублей 3
02.09.2019 «Ростелеком» получит 4G-частоты без конкурса 1
11.07.2019 Вице-премьер по ИТ предложил запретить дорожные штрафы со скрытых камер 1
28.06.2019 Минкомсвязи заплатит 4 миллиарда за подключение к интернету социально-значимых объектов 1
28.05.2019 Половина запросов россиян на электронные госуслуги остается без ответа 2
10.08.2018 Более половины россиян не умеет редактировать документы на ПК 1

Публикаций - 188, упоминаний - 297

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 29
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 23
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 11
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 7
Ростелеком Связьинвест 695 5
НКТ - Новые Коммуникационные Технологии 38 4
Yandex - Яндекс 4101 4
Синтерра - Synterra 565 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 3
Ростех - Ростехнологии 2230 3
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 179 2
Миранда-Медиа 20 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 207 2
Вайнах Телеком 42 2
ВолгаТелеком 217 2
МегаФон Кавказский филиал 192 2
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 779 2
Telegram Group 702 2
Основа Телеком 55 1
Ситроникс - Sitronics 561 1
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 1
Ростелеком Дальсвязь 203 1
VK Работа - Worki - Iconjob - Айконджоб 29 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 1
Alfa Technologies 5 1
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Мотив - Екатеринбург-2000 105 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 101 1
Ростех Росэлектроника ИнтелТех - Интеллектуальные Технологии 15 1
АйКомИнвест 15 1
Google LLC 7144 1
МВС Груп 4 1
Midea 13 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 308 1
Haier 43 1
Ростелеком ЦентрТелеком 189 1
Ингушэнерго 6 4
Почта России ПАО 1572 3
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 91 3
Wildberries 128 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 3
Газпромбанк - ГПБ 692 2
МРСК Северного Кавказа - Россети Северный Кавказ 5 2
Gorenje 40 1
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 1
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 45 1
PepsiCo - Frito-Lay - Lay's 2 1
ID Finance MoneyMan - МФК МаниМен 23 1
Candy Group - Канди 50 1
Юнистрим - Unistream 167 1
Indesit 31 1
Макфа - Makfa 3 1
Россети ПАО 168 1
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 1
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 429 1
PepsiCo - Пепсико 95 1
Auchan Holding - Ашан 148 1
Qiwi 783 1
Связной ГК 877 1
Газпром ПАО 520 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Яндекс.Такси 271 1
Нэклис-Банк 15 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 20
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 10
Президент Российской Федерации 1439 9
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 7
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 5
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 507 5
Правительство РФ 2201 4
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 3
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 3
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 3
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 3
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 105 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 2
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа ХМАО-Югры 23 2
Совет Министров Республики Крым 10 2
Федеральное казначейство России 766 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 417 2
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 21 1
Администрация Волгоградской области 12 1
Таганский районный суд города Москвы 44 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 1
ЦМИТ - Центр молодежного инновационного творчества 4 1
Правительство Пермского края 15 1
Правительство Архангельской области 7 1
Правительство Саратовской области 17 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 85 1
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания 25 1
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 1
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 29 1
Правительство Пензенской области 16 1
Центр Педагогического Мастерства ГАОУ ДПО 4 1
ГБУ ЯО Электронный регион - Государственное бюджетное учреждение Ярославской области 17 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 11
3G - Стандарт мобильной связи 3723 7
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 4
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1107 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2446 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1695 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 439 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2046 2
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 242 2
УУС - Универсальные услуги связи 29 2
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 2
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 433 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3050 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 2
Караоке 27 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 1
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 46 1
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 68 1
Crypto currency - Криптографическая валюта - Криптовалюта - разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система 37 1
USIM-карта - Universal Subscriber Identity Module - расширенный стандарт SIM-карты 37 1
Родительский контроль 156 1
Web Interface - Веб-интерфейс 177 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 125 1
МФУ - Многофункциональное устройство 585 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 681 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 131 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1002 1
Компьютеризация - Компьютер - Компьютерная система 79 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
НКТ - Р7-Офис 73 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 5
Facebook Instagram - Инстаграм 569 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 151 2
Яндекс.Лицей 17 1
БФТ Saumi 5 1
ФИАС - Федеральная информационная адресная система 35 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 1
Росэнергоатом ЦОД Калининский 23 1
Telegram - Мессенджер 80 1
Infowatch Taigaphone (Тайгафон) 9 1
Tele2 2G-сеть 2 1
Яндекс.Репетитор 4 1
Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 53 1
ФГИС Единый реестр проверок 8 1
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 321 1
ИАС МКГУ - Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг - Ваш контроль 27 1
Abbyy Мониторинг 8 1
Яндекс - Я Учитель - онлайн-тестирование 7 1
Яндекс.Эфир 15 1
Яндекс.Карты и Транспорт 293 1
Яндекс.Учебник 12 1
Java - Язык программирования 1175 1
SQL - Язык программирования 432 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
Google Android 10750 1
Apple iOS 5741 1
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 1
Linux OS 4253 1
C++ - Язык программирования 284 1
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 88 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1356 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 225 1
Путин Владимир 1824 5
Агафонова Наталия 35 4
Акимов Максим 167 4
Козырев Алексей 270 4
Орловский Виктор 229 4
Никифоров Николай 1126 3
Плиев Муса 5 3
Ивакин Роман 49 2
Медведев Дмитрий 1433 2
Чернышенко Дмитрий 234 2
Котов Егор 1 1
Добрынин Владимир 32 1
Зарубин Юрий 4 1
Гущин Юрий 9 1
Юсуфов Виталий 24 1
Бессонов Сергей 17 1
Снегирев Сергей 4 1
Шубин Сергей 25 1
Денисенко Олег 4 1
Пименов Дмитрий 1 1
Растворов Дмитрий 2 1
Хорошко Ирина 3 1
Степанов Николай 9 1
Комлев Николай 46 1
Хабриева Талия 1 1
Брауде-Золотарев Михаил 20 1
Захаров Михаил 9 1
Белозеров Андрей 35 1
Ельцин Борис Николаевич 27 1
Островский Владимир 22 1
Блощинский Андрей 1 1
Скоков Сергей 26 1
Прозоров Дмитрий 58 1
Шамсаил Саралиев 6 1
Чернякова Ирина 1 1
Албычев Кирилл 7 1
Мирошников Евгений 6 1
Fridman Lex - Фридман Лекс 1 1
Ситников Сергей 51 1
Stroustrup Bjarne - Страуструп Бьерн 3 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 96
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 60
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 46
Россия - Республика Дагестан 262 26
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 24
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 170 22
Россия - Республика Северная Осетия-Алания 282 21
Россия - Чеченская Республика (Чечня) 223 19
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 19
Россия - Республика Алтай 684 17
Россия - Костромская область 229 16
Россия - Забайкальский край 356 15
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 14
Россия - Калининградская область 535 14
Россия - СФО - Ленинградская область 1112 14
Россия - КЧР - Карачаево-Черкесская Республика - Карачаево-Черкесия - Черкесск 141 13
Россия - Смоленская область 228 13
Россия - Ставропольский край 458 13
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 632 13
Россия - Республика Крым 626 13
Россия - Приморский край - Приморье 604 12
Россия - Севастополь 420 12
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 11
Россия - Тульская область 752 11
Россия - Республика Мордовия 387 10
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1288 10
Россия - Челябинская область 658 9
Россия - Иркутская область 543 9
Россия - ЧАО - Чукотский автономный округ - Чукотка 209 9
Россия - Ненецкий автономный округ 102 9
Россия - Астраханская область 371 9
Россия - Ростовская область 861 9
Россия - Нижегородская область 738 9
Россия - Камчатский край - Камчатка 393 8
Россия - Свердловская область 806 8
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 654 8
Россия - Сахалинская область 432 8
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1149 8
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 672 8
Россия СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 253 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 13
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 819 6
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 349 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 3
Федеральное законодательство 254 3
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 85 3
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 251 2
Информационное общество - Государственная программа 282 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 2
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1424 2
Антитеррор 62 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 1
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 44 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
Цифровой регион - Федеральный проект 35 1
Русский язык 978 1
Конституция Российской Федерации 28 1
Коррупция 22 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 70 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
ТКО - Твердые коммунальные отходы 14 1
Региональное законодательство 45 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 47 1
Космодром Байконур 97 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 535 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
РИА Новости 654 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
Говорит Москва - радиостанция 13 1
Нецифровая экономика - telegram-канал 26 1
Известия Мордовии 2 1
CNews Analytics 1988 8
ResearchMe 11 1
CNews Analitycs Топ федеральных ИТ-чиновников 12 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 2
РАН - Российская академия наук 316 1
ИЭП - Международный институт экономики и права 14 1
ФГБНУ Федеральный институт педагогических измерений 10 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 14 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 114 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
Интернет-экономика - форум 6 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759580, в очереди разбора - 663270.
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Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

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Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
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