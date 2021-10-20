Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Республика Ингушетия
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 188, упоминаний - 297
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1824 5
|Агафонова Наталия 35 4
|Акимов Максим 167 4
|Козырев Алексей 270 4
|Орловский Виктор 229 4
|Никифоров Николай 1126 3
|Плиев Муса 5 3
|Ивакин Роман 49 2
|Медведев Дмитрий 1433 2
|Чернышенко Дмитрий 234 2
|Котов Егор 1 1
|Добрынин Владимир 32 1
|Зарубин Юрий 4 1
|Гущин Юрий 9 1
|Юсуфов Виталий 24 1
|Бессонов Сергей 17 1
|Снегирев Сергей 4 1
|Шубин Сергей 25 1
|Денисенко Олег 4 1
|Пименов Дмитрий 1 1
|Растворов Дмитрий 2 1
|Хорошко Ирина 3 1
|Степанов Николай 9 1
|Комлев Николай 46 1
|Хабриева Талия 1 1
|Брауде-Золотарев Михаил 20 1
|Захаров Михаил 9 1
|Белозеров Андрей 35 1
|Ельцин Борис Николаевич 27 1
|Островский Владимир 22 1
|Блощинский Андрей 1 1
|Скоков Сергей 26 1
|Прозоров Дмитрий 58 1
|Шамсаил Саралиев 6 1
|Чернякова Ирина 1 1
|Албычев Кирилл 7 1
|Мирошников Евгений 6 1
|Fridman Lex - Фридман Лекс 1 1
|Ситников Сергей 51 1
|Stroustrup Bjarne - Страуструп Бьерн 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759580, в очереди разбора - 663270.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759580, в очереди разбора - 663270.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru