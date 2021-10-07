Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Республика Дагестан
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 260, упоминаний - 436
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Гамзатов Гамзат 12 11
|Никифоров Николай 1126 6
|Снегирев Сергей 4 4
|Козырев Алексей 270 4
|Путин Владимир 1820 3
|Прозоров Дмитрий 58 3
|Чернышенко Дмитрий 234 3
|Ярахмедов Руслан 12 2
|Попов Алексей 310 2
|Ушацкий Андрей 100 2
|Акимов Максим 167 2
|Евтушенко Олег 125 2
|Симонов Андрей 3 1
|Мантулин Олег 1 1
|Хорошко Ирина 3 1
|Нечаев Иван 57 1
|Сухотина Ксения 6 1
|Карамирзаев Махмуд 1 1
|Юрченко Евгений 75 1
|Здунов Артем 1 1
|Френкель Лев 46 1
|Нурмагомедов Хабиб 7 1
|Ищенко Александр 2 1
|Вершинин Александр 4 1
|Быков Олег 2 1
|Шхагошев Адальби 3 1
|Контрабаев Артур 66 1
|Рудычева Наталья 81 1
|Цимбалист Александр 1 1
|Джабраилов Артур 1 1
|Петренко Александр 3 1
|Ласкавый Сергей 17 1
|Карпов Алексей 21 1
|Образцова Мария 2 1
|Харин Алексей 2 1
|Рымар Максим 36 1
|Малофеев Константин 98 1
|Рустамов Рустам 169 1
|Нуралиев Борис 204 1
|Собянин Сергей 211 1
|РИА Новости 654 2
|Прайм - Агентство экономической информации 527 1
|Forbes - Форбс 441 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
|Говорит Москва - радиостанция 13 1
|CNews Analytics 1988 15
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755513, в очереди разбора - 659203.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755513, в очереди разбора - 659203.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru