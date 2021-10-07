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Россия
Республика Дагестан


07.10.2021 Камчатка стала самым популярным регионом для путешествий россиян в августе 2
01.07.2021 РТ МИС запустил сервис «Голосовой помощник 122» в девяти пилотных регионах 1
10.06.2021 ГК «Импульс телеком» подвела итоги работы в 2020 году 3
06.05.2021 Минцифры объединило сотни вузов для подготовки кадров цифровой экономики 1
27.04.2021 Запуск федерального проекта «Цифровой регион» перенесен на осень с туманными перспективами 1
14.04.2021 Россию охватили массовые протесты против 5G 1
13.04.2021 ФК «Динамо» создает цифровую платформу для клуба и академии на базе SAP Sports One 1
06.04.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за март 2021 г. 1
12.03.2021 Серверы на «Эльбрусах» для МВД подорожали на 200 миллионов 1
09.03.2021 Softline модернизировала систему защиты персональных данных в Нефтекумской районной больнице Ставропольского края 1
01.03.2021 Полиция Крыма, Чечни и Дагестана получит серверы на «Эльбрусах» в ходе миллиардной закупки 1
20.01.2021 «Почта России» будет начислять бонусы за оплату посылок через интернет 1
15.01.2021 Российский регион пошел против трендов и отделил цифру от масс-медиа 7
03.12.2020 Сбер запускает процесс на основе ИИ для кредитования бизнеса 1
03.12.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за ноябрь 2020 г. 1
05.11.2020 В Дагестане открыли учебный центр РЕД СОФТ 2
15.10.2020 Персональные цифровые сертификаты получат жители 48 регионов России 1
19.06.2020 «Строй Инвест Проект» закупил ПО Simetra для транспортного планирования 1
17.06.2020 Российский боец Хабиб Нурмагомедов стал совладельцем оператора связи 1
26.03.2020 ЦРПТ: в феврале-марте число участников пилота по маркировке молочной продукции утроилось 1
20.03.2020 Клиенты Сбербанка отказываются от наличных 1
13.02.2020 «Телесвязь» завершила внедрение системы радиосвязи на Чиркейской ГЭС 1
11.02.2020 «Телесвязь» создала систему радиосвязи на Чиркейской ГЭС 1
21.01.2020 В МТС объявили о запуске в Антарктиде первой российской сети сотовой связи 1
12.11.2019 «Ростелеком» подключил «Виртуальную АТС» Дагестанскому центру медицины катастроф 3
24.10.2019 Цифровое здравоохранение заставило регионы увеличить ИТ-расходы 1
15.10.2019 Российские майнеры украли электричество на миллионы рублей 1
30.09.2019 Правительство Дагестана и фирма «1С» договорились о сотрудничестве в области ИТ 6
12.09.2019 Власти не отдали все соцобъекты «Ростелекому» и сэкономили 25 миллиардов 1
11.07.2019 Вице-премьер по ИТ предложил запретить дорожные штрафы со скрытых камер 1
28.05.2019 Половина запросов россиян на электронные госуслуги остается без ответа 2
18.04.2019 «Росэлектроника» представила решения для цифровизации электроэнергетики 1
22.03.2019 Стали известны регионы, хуже всех в России освоившие электронные госуслуги 1
12.03.2019 МТС в Башкирии включила LTE на частотах 3G 1
27.02.2019 Бесплатный Wi-Fi до конца года будет доступен на 218 вокзалах РФ 1
18.02.2019 Республика Дагестан и «Ред Софт» будут продвигать отечественное ПО 4
06.02.2019 МТС построит сети LTE на частотах 3G для преодоления цифрового неравенства 1
24.12.2018 Где в России в первую очередь заработает 5G. Список 1
21.12.2018 В России начала работу беспилотная снегоуборочная техника 1
20.12.2018 «Ростелеком» подключил «Виртуальную АТС» в горных селах Дагестана 2

Публикаций - 260, упоминаний - 436

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 53
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 34
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 30
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 15
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 5
МегаФон Кавказский филиал 192 4
Ростелеком Связьинвест 692 4
Ростех - Ростехнологии 2230 4
Ростелеком - Дагестанский филиал 10 3
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 178 3
VK - Mail.ru Group 2482 3
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 3
Ред Софт - Red Soft 246 2
SAP SE 3207 2
Синтерра - Synterra 562 2
МегаФон Москва - Соник Дуо 76 2
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 167 2
ТелеСвязь 11 2
М2М телематика 165 2
Yandex - Яндекс 4098 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 2
Вайнах Телеком 42 1
Мотив - Екатеринбург-2000 105 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 1
Virgin Connect - Тривон Нетворкс 17 1
Insyte Electronics - Инсайт Электроникс 5 1
ТТК Mobile - ТТК Мобайл 8 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 776 1
Google LLC 7124 1
ВолгаТелеком 213 1
Миранда-Медиа 20 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 296 1
ТВЕ-телеком 3 1
РИР - Русатом Инфраструктурные решения 20 1
Инверсия 63 1
Электросвязь 21 1
МВС Груп 4 1
Ростех ОРКК - Объединённая ракетно-космическая корпорация 14 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
5 Джи Вайфай 4 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 6
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 6
УЭК - Универсальная электронная карта 512 2
Чиркейская ГЭС 2 2
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 87 1
Строй Инвест Проект 2 1
Ингушэнерго 6 1
РусГидро Дагестанский филиал 1 1
МРСК Северного Кавказа - Россети Северный Кавказ 5 1
Сбербанк Корпоративный университет 10 1
Юнистрим - Unistream 166 1
ID Finance MoneyMan - МФК МаниМен 23 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 45 1
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 45 1
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 90 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 129 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Связной ГК 875 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 184 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 181 1
Совкомбанк ПАО 147 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 119 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
Почта России ПАО 1570 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Россети ПАО 168 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 30
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 8
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 2
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 2
Федеральное казначейство России 766 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 2
Президент Российской Федерации 1439 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
Правительство и губернатор Ростовской области 27 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 2
Счётная палата РФ 459 2
Правительство РФ 2198 2
Правительство Мурманской области - Министерство цифрового развития Мурманской области 2 1
Администрация Курской области 13 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 81 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
Правительство Мурманской области 16 1
Парк Зарядье 14 1
Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 63 1
Совет Министров Республики Крым 10 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 85 1
Совет при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам - Совет по приоритетному направлению стратегии научно-технологического развития России 18 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 71 1
Правительство Республики Дагестан - Министерство информатизации, связи и массовых коммуникаций Республики Дагестан 1 1
Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан 1 1
Правительство Республики Дагестан - Министерство внутренних дел Республики Дагестан 1 1
ООН ДЭСВ - Департамент по экономическим и социальным вопросам 5 1
Правительство и губернатор Омской области 14 1
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 22 1
Администрация Ленинградской области - Комитет цифрового развития Ленинградской области 5 1
Администрация Красноярского края 25 1
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 69 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 2
Единая Россия - Политическая партия 171 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 19
3G - Стандарт мобильной связи 3699 10
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 6
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 4
Безопасный город 347 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 3
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 783 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 2
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование 79 2
PTT - Push-to-tаlk 2 2
ОРУ - Открытое распределительное устройство 2 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 430 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1208 2
MPEG - Moving Pictures Experts Group 445 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1237 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 2
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 1
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 1
USIM-карта - Universal Subscriber Identity Module - расширенный стандарт SIM-карты 37 1
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 1
QAM - Quadrature Amplitude Modulation - механизм квадратурной модуляции сигнала 20 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 1
Умный регион - концепция инновационного развития городов и районов 15 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 998 1
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 79 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 472 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 293 1
ETTH - Ethernet To The Home - Ethernet до дома 55 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 389 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 10
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 5
ЭОС Дело СЭД 619 3
Apple iOS 5741 3
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 3
ГИС ОМС - Государственная информационная система обязательного медицинского страхования 9 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
Google Android 10750 2
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 2
Ростелеком Новая телефония 14 2
Unify OpenScape - Коммуникационное решение 12 2
Ред ОС 239 2
SAP BO - SAP BusinessObjects Event Insight 1 1
Microsoft Windows 7 1662 1
ФИАС - Федеральная информационная адресная система 35 1
VK - Mail.ru Агент - мессенджер 74 1
Росэнергоатом ЦОД Калининский 23 1
СКФУ ЦОД - Северо-Кавказский федеральный университет 8 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 1
Электронное здравоохранение - Программа 19 1
ФГИС Единый реестр проверок 8 1
Инверсия Банк XXI - ЦАБС Банк 21 век 53 1
PTV Vissim 14 1
ЭОС EOS for SharePoint 112 1
МТС Дети в интернете 9 1
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 53 1
ЭОС АРМ руководителя 53 1
Правительство Москвы - Портал открытых данных - data.mos.ru 39 1
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 145 1
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 154 1
ВТБ Мобайл - Оператор сотовой связи 24 1
PTV Visum 20 1
СПАРК-Интерфакс 104 1
Xiaomi Redmi - Серия смартфонов 161 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 180 1
R-Style Softlab - RS-Bank 228 1
Linux OS 4236 1
Гамзатов Гамзат 12 11
Никифоров Николай 1126 6
Снегирев Сергей 4 4
Козырев Алексей 270 4
Путин Владимир 1820 3
Прозоров Дмитрий 58 3
Чернышенко Дмитрий 234 3
Ярахмедов Руслан 12 2
Попов Алексей 310 2
Ушацкий Андрей 100 2
Акимов Максим 167 2
Евтушенко Олег 125 2
Симонов Андрей 3 1
Мантулин Олег 1 1
Хорошко Ирина 3 1
Нечаев Иван 57 1
Сухотина Ксения 6 1
Карамирзаев Махмуд 1 1
Юрченко Евгений 75 1
Здунов Артем 1 1
Френкель Лев 46 1
Нурмагомедов Хабиб 7 1
Ищенко Александр 2 1
Вершинин Александр 4 1
Быков Олег 2 1
Шхагошев Адальби 3 1
Контрабаев Артур 66 1
Рудычева Наталья 81 1
Цимбалист Александр 1 1
Джабраилов Артур 1 1
Петренко Александр 3 1
Ласкавый Сергей 17 1
Карпов Алексей 21 1
Образцова Мария 2 1
Харин Алексей 2 1
Рымар Максим 36 1
Малофеев Константин 98 1
Рустамов Рустам 169 1
Нуралиев Борис 204 1
Собянин Сергей 211 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 137
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 78
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 43
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 33
Россия - Республика Ингушетия 188 26
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 170 24
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 24
Россия - Махачкала 114 22
Россия - Ростовская область 859 21
Россия - КЧР - Карачаево-Черкесская Республика - Карачаево-Черкесия - Черкесск 141 18
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 17
Россия - Астраханская область 369 15
Россия - Забайкальский край 356 14
Россия - Иркутская область 536 14
Россия - Волгоградская область 395 12
Россия - Приморский край - Приморье 604 11
Россия - Курская область 338 11
Россия - Костромская область 228 11
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 10
Россия - Республика Алтай 681 10
Россия - Калининградская область 531 10
Россия - Республика Саха (Якутия) 496 10
Россия - Новосибирская область 810 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 8
Россия - Республика Адыгея 241 8
Россия - Республика Тыва 143 8
Россия - Самарская область 557 8
Россия - Кемеровская область 461 8
Россия - Республика Мордовия 386 7
Россия - Амурская область 320 7
Россия - Краснодарский край 913 7
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 668 7
Россия - Нижегородская область 736 7
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 652 7
Россия - Ненецкий автономный округ 101 7
Россия - Красноярский край 657 6
Россия - Липецкая область 291 6
Россия - Чеченская Республика (Чечня) 220 6
Россия - Белгородская область 363 6
Россия - Орловская область 131 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 4
Информационное общество - Государственная программа 282 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 2
ВОХР - Военизированная охрана 2 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 2
ОМС - Обязательное медицинское страхование 2 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1420 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 1
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 46 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 345 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 70 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АвтоНет - AutoNet 34 1
Региональное законодательство 45 1
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 84 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 235 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
РИА Новости 654 2
Прайм - Агентство экономической информации 527 1
Forbes - Форбс 441 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
Говорит Москва - радиостанция 13 1
CNews Analytics 1988 15
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 1
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 1
ТГУ - Томский государственный университет 62 1
Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина 19 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет 16 1
ТГУ - Тольяттинский государственный университет 6 1
РГЭУ (РИНХ) - Ростовский государственный экономический университет 6 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 14 1
КГУ - Курский государственный университет 2 1
Сколково Открытый университет - ОтУС 8 1
ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора 5 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 2
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 49 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 114 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
МТС Поколение М - творческий благотворительный проект 11 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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