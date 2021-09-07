Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Республика Бурятия
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 284, упоминаний - 474
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цыденов Алексей 10 5
|Здаров Андрей 15 5
|Никифоров Николай 1126 4
|Орловский Виктор 229 3
|Валяева Елизавета 72 3
|Гладышев Андрей 3 3
|Кузяев Андрей 59 3
|Кисляков Евгений 83 2
|Евтушенко Олег 125 2
|Галактионов Вячеслав 8 2
|Гоков Дмитрий 31 2
|Канцуров Андрей 8 1
|Турчановский Дмитрий 5 1
|Зайчиков Илья 12 1
|Иванов Виктор 12 1
|Ярыгин Иван 1 1
|Медведев Дмитрий 1433 1
|Коляда Сергей 2 1
|Аноприенко Сергей 2 1
|Монин Сергей 9 1
|Зарубин Юрий 4 1
|Дорофеев Дмитрий 4 1
|Марченко Антон 12 1
|Владимиров Игорь 2 1
|Григорьев Владимир 7 1
|Козлов Владимир 4 1
|Никончук Владимир 4 1
|Ларина Екатерина 11 1
|Судариков Николай 1 1
|Ким Руслан 2 1
|Семенихин Кирилл 11 1
|Нечаев Иван 57 1
|Самойленко Максим 65 1
|Островский Владимир 22 1
|Ивакин Роман 49 1
|Нагорный Алексей 2 1
|Бадмацыренова Мария 1 1
|Образцова Мария 2 1
|Куц Вячеслав 3 1
|Забозлаев Алексей 2 1
|Прайм - Агентство экономической информации 527 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|CNews Analytics 1988 6
|RAEX - Эксперт РА 49 1
|TelecomDaily ИАА 112 1
|S&P - Standard and Poor’s 4 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755507, в очереди разбора - 659197.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755507, в очереди разбора - 659197.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru