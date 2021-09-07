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Россия
Республика Бурятия


07.09.2021 В иркутском онкодиспансере внедрена технология голосового заполнения медицинских документов группы ЦРТ 1
03.09.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2021 г. 2
26.07.2021 Tele2 инвестирует в развитие инфраструктуры связи Бурятии 625 млн рублей 2
15.07.2021 «Билайн» подсчитал, что женщины говорят по мобильному телефону на 20% дольше мужчин 1
22.06.2021 Компании Сергея Шилова нарастили выручку на треть и увеличили штат в полтора раза 1
06.05.2021 Минцифры объединило сотни вузов для подготовки кадров цифровой экономики 1
30.04.2021 «Россети Сибирь» перейдет на отечественную СЭД 1
24.03.2021 К туристическому сервису Russpass присоединились все регионы России 2
09.03.2021 В «Билайне» назначен региональный директор Восточного региона 1
25.02.2021 ИИ-система группы ЦРТ помогает медработникам Бурятии заполнять документы 1
26.01.2021 «Швабе» и РАН построили комплекс оптических инструментов в Бурятии 2
15.01.2021 Оборот Wildberries в 2020 г. вырос на 96% до 437,2 млрд руб. 1
28.12.2020 «Сбер» и «Сколтех» создают экосистему искусственного интеллекта для нужд медицины 1
15.12.2020 Как пандемия подстегнула процесс импортозамещения 1
15.10.2020 Персональные цифровые сертификаты получат жители 48 регионов России 1
25.09.2020 В Татарстане оцифровано более 18,8 тыс. объектов лесного хозяйства 1
21.08.2020 Сколько чиновники Минкомсвязи заработали в 2019 г. Топ-30 богачей министерства 1
19.08.2020 Центр подготовки руководителей цифровой трансформации представил обновленную программу для госслужащих из регионов 2
12.08.2020 Mango Office заработал в четырех новых городах 1
22.07.2020 В Республике Бурятия при поддержке резидента новосибирского Академпарка AT Consulting Восток запущен цифровой сервис для борьбы с коронавирусом 3
06.07.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2020 г. 2
19.06.2020 «Строй Инвест Проект» закупил ПО Simetra для транспортного планирования 1
25.05.2020 «Ростелеком» обеспечил цифровыми сервисами Тугнуйский угольный разрез Бурятии 1
04.05.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за апрель 2020 г. 3
03.04.2020 ЭР-Телеком» и «Стрела Телеком» начали работу в Улан-Удэ под единым брендом 2
05.03.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за февраль 2020 г. 1
04.03.2020 Более 300 тысяч пенсионеров прошли обучение по программе «Азбука интернета» 1
25.12.2019 В Бурятии учить робототехнике начнут с детского сада 1
18.12.2019 «Ростелеком» примет участие в развитии цифровых технологий АРМЗ 4
10.12.2019 «Ростелеком» и Softline внедрили первые «умные каски» 3
13.11.2019 Navitel обновила карты России, Беларуси, Казахстана 1
11.11.2019 «Ростелеком» и Softline поставят первые 150 «умных касок» одному из производств Бурятии 3
08.11.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за октябрь 2019 г. 2
31.10.2019 Ростех разработал гражданскую цифровую станцию тропосферной связи 1
11.10.2019 «Эттон груп» приступила к выполнению работ по созданию ГИС учета отходов для Бурятии 5
30.09.2019 «Росэлектроника» автоматизирует систему управления энергосетями в Сибири и на Дальнем Востоке 1
11.09.2019 МТС подписал соглашения о развитии цифровых проектов в регионах Дальнего Востока 2
05.09.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2019 г. 3
14.08.2019 Navitel выпустил обновление карт России, Белоруссии и Казахстана 2
12.04.2019 Navitel выпустила обновление карт России, Беларуси и Казахстана 1

Публикаций - 284, упоминаний - 474

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 58
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 51
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 17
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 11
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 10
Ростелеком Сибирьтелеком 298 10
Navitel - Навител Навигатор 252 5
Microsoft Corporation 10997 5
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 5
Ростелеком - Бурятский филиал 11 5
Ростех - Ростехнологии 2230 4
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Стрела - Стрела Телеком 7 4
АйТи 748 3
ВолгаТелеком 213 3
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 3
Совзонд - Sovzond 66 3
Softline - Софтлайн 1472 3
IBM 3524 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 3
Samsung Electronics 5627 2
Мотив - Екатеринбург-2000 105 2
Ericsson 846 2
Магнетар 3 2
Ростелеком Дальсвязь 203 2
Синтерра - Synterra 562 2
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 2
Ростех Швабе Холдинг 150 2
IBM EMEA - IBM Россия - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 52 1
Нетология - Netology 30 1
Actility 5 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 263 1
ТТК Mobile - ТТК Мобайл 8 1
Лига Цифровой Экономики 30 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 1
Diebold Nixdorf - Wincor Nixdorf - Винкор Никсдорф 107 1
Вист Групп - Vist Robotics 6 1
Сбербанк СберМедИИ 10 1
ТТК Байкал 2 1
Forus - Форус 8 1
АвтоТрекер 95 1
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 4
Атомредметзолото Хиагда - Горно-химический комбинат 7 4
Атомредметзолото - АРМЗ Урановый холдинг 18 4
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 3
Орион-Экспресс - Телекарта 133 3
Телефон.Ру 59 2
Почта России ПАО 1570 2
СУЭК Разрез Тугнуйский 3 2
УЭК - Универсальная электронная карта 512 2
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 67 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Китай - Тяньваньская АЭС - Атомная электростанция 6 1
Зарубежнефть 27 1
Сбербанк Байкальский банк 5 1
Дворец Белосельских-Белозерских 1 1
Россети ПАО 168 1
МРСК Урала - Россети Урал - Пермэнерго 8 1
МРСК Урала - Россети Урал - Челябэнерго 5 1
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 30 1
Строй Инвест Проект 2 1
ТВЭЛ ЦПТИ - Центральный проектно-технологический институт 1 1
УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 21 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 1
МРСК Урала - Россети Урал - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала 29 1
Ренова актив 2 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
Сбербанк Корпоративный университет 10 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
I2BF Global Ventures - венчурный фонд 9 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 63 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 17
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 12
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 7
Правительство РФ 2198 7
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 6
Администрация Главы и Правительства Республики Бурятия 23 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 6
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 5
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 5
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 5
Администрация Смоленской области 19 4
Администрация Псковской области 22 4
Правительство Москвы 649 4
Президент Российской Федерации 1439 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 3
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 199 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 3
Правительство Пермского края 15 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 3
Администрация и губернатор Санкт-Петербурга 47 2
ФАДМ Росмолодежь - Федеральное агентство по делам молодежи 24 2
Правительство Кабардино-Балкарской Республики - КБР 14 2
Правительство Московской области - Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области 2 2
Правительство Пензенской области 16 2
Правительство Самарской области 48 2
Кабинет Министров Республики Адыгея - Министерство цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий Республики Адыгея 4 2
Общественная палата Волгоградской области 2 2
Правительство Новгородской области - Министерство транспорта, дорожного хозяйства и цифрового развития Новгородской области 2 2
ПФР Департамент информационных технологий 102 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 2
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа 22 2
Правительство Хабаровского края 15 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Правительство Забайкальского края - Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края 1 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 481 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 77 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
Союз пенсионеров России 2 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 13
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 13
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 10
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 8
3G - Стандарт мобильной связи 3699 7
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 6
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 293 5
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 4
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 3
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 3
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 783 3
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 317 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 3
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 150 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 3
Умный свет - Умное освещение - Управляемый системы контроля освещения 16 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
Умная каска 7 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 491 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 2
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование 79 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 2
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 2
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 472 2
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации 55 1
Спутниковое телевидение - Satellite television 36 1
ЦОВ - Центр обработки вызовов 103 1
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 48 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 1
АСОДУ - автоматизированная система оперативного диспетчерского контроля и управления инженерным оборудованием и системами 7 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 10
Google Android 10750 5
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 4
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 3
Ростелеком Умный полигон 3 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 113 3
Apple iOS 5741 3
Умные каски - Программно-аппаратный комплекс 6 3
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 2
VK - Mail.ru Одноклассники 848 2
Linux OS 4236 2
ЭОС Дело СЭД 619 2
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 2
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 1
ФИС ФРДО - Федеральный реестр сведений о документах об образовании и квалификации 5 1
Avaya Aura Communication Manager 29 1
Avaya Aura Call Center Elite - Avaya Aura CC Elite 20 1
AT Consulting Восток - Smart City Cloud - цифровая платформа Управление территорией 4 1
ФРГУ - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 19 1
Luxms BI 13 1
ЭР-Телеком Холдинг - Movix Pro - ТВ-приставка 4 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 645 1
Вист Групп Epiroc Pit Viper 2 1
Tele2 LTE (4G) - Tele2 Maxi LTE 11 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Movix - Онлайн-кинотеатр 13 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 1
Toyota RAV - серия кроссоверов 7 1
Логика Бизнеса - ECM-Платформа 36 1
CFMoto X - серия квадроциклов 1 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
AT Consulting Восток - Smart-Center Центр обслуживания населения 12 1
Chrysler Dodge Caravan 6 1
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 53 1
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 1
ИС Социум 1 1
Nissan Murano 6 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru TV 40 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Телемир 3 1
ЭР-Телеком Холдинг - Умный Дом.ru 2 1
Госуслуги - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 18 1
Цыденов Алексей 10 5
Здаров Андрей 15 5
Никифоров Николай 1126 4
Орловский Виктор 229 3
Валяева Елизавета 72 3
Гладышев Андрей 3 3
Кузяев Андрей 59 3
Кисляков Евгений 83 2
Евтушенко Олег 125 2
Галактионов Вячеслав 8 2
Гоков Дмитрий 31 2
Канцуров Андрей 8 1
Турчановский Дмитрий 5 1
Зайчиков Илья 12 1
Иванов Виктор 12 1
Ярыгин Иван 1 1
Медведев Дмитрий 1433 1
Коляда Сергей 2 1
Аноприенко Сергей 2 1
Монин Сергей 9 1
Зарубин Юрий 4 1
Дорофеев Дмитрий 4 1
Марченко Антон 12 1
Владимиров Игорь 2 1
Григорьев Владимир 7 1
Козлов Владимир 4 1
Никончук Владимир 4 1
Ларина Екатерина 11 1
Судариков Николай 1 1
Ким Руслан 2 1
Семенихин Кирилл 11 1
Нечаев Иван 57 1
Самойленко Максим 65 1
Островский Владимир 22 1
Ивакин Роман 49 1
Нагорный Алексей 2 1
Бадмацыренова Мария 1 1
Образцова Мария 2 1
Куц Вячеслав 3 1
Забозлаев Алексей 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 155
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 77
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 41
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 37
Россия - Иркутская область 536 32
Россия - Забайкальский край 356 25
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 577 22
Россия - Приморский край - Приморье 604 21
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 21
Россия - Ростовская область 859 18
Россия - Амурская область 320 18
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 16
Россия - Волгоградская область 395 16
Россия - Кемеровская область 461 15
Россия - Калининградская область 531 15
Россия - Республика Мордовия 386 14
Россия - Республика Алтай 681 13
Россия - Краснодарский край 913 12
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 668 12
Россия - Нижегородская область 736 11
Россия - Республика Тыва 143 11
Россия - Новосибирская область 810 10
Россия - СФО - Ленинградская область 1099 10
Россия - Республика Саха (Якутия) 496 10
Россия - Республика Карелия 296 10
Россия - Свердловская область 804 10
Россия - Красноярский край 657 9
Россия - Псковская область 298 9
Россия - Ульяновская область 348 9
Россия - Липецкая область 291 9
Россия - Томская область 413 9
Россия - СФО - Новосибирск 1954 8
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 8
Россия - Астраханская область 369 8
Россия - Красноярск 843 8
Россия - Камчатский край - Камчатка 393 8
Россия - Владимирская область 366 8
Россия - Сахалинская область 432 8
Россия - Омская область 382 8
Казахстан - Республика 2618 8
Региональное законодательство 45 6
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 345 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
Федеральное законодательство 254 4
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 4
ГрК РФ - Градостроительный кодекс Российской Федерации 16 2
POI - points of interest 60 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 245 2
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 2
Информационное общество Смоленской области - государственная программа 6 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 618 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 2
Информационное общество - Государственная программа 282 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
Антимонопольный комплаенс 1 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 161 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 32 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 1
ТОСЭР - ТОР - Территория опережающего социально-экономического развития 3 1
Русский мост - Мост на остров Русский 1 1
Технологическая нейтральность - комплекс законодательных и организационных мер развития свободного конкурентного ИТ-рынка в интересах потребителей 15 1
Цифровое общество Чувашии - Государственная программа Чувашской Республики 2 1
Государственный план подготовки управленческих кадров - Президентская программа подготовки управленческих кадров 2 1
Федеральный закон 89-ФЗ - Об отходах производства и потребления 6 1
Коррупция 22 1
НПА - Нормативный правовой акт 49 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
Образование в России 328 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 1
Великая Отечественная война 122 1
Конституция Российской Федерации 28 1
Прайм - Агентство экономической информации 527 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
CNews Analytics 1988 6
RAEX - Эксперт РА 49 1
TelecomDaily ИАА 112 1
S&P - Standard and Poor’s 4 1
ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 38 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 9 1
КГУ - Курский государственный университет 2 1
РГЭУ (РИНХ) - Ростовский государственный экономический университет 6 1
ТГУ - Тольяттинский государственный университет 6 1
Академгородок Новосибирск 29 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 12 1
ГАПОУ Бугурусланский нефтяной колледж 1 1
ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Минздрава России - Национальный медицинский исследовательский центр 13 1
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 20 1
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
ВЭФ - Восточный экономический форум 47 1
Олимпиада НТИ - Олимпиада Кружкового движения Национальной технологической инициативы - всероссийская инженерная олимпиада 8 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 9 1
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 22 1
Электронная Мордовия - Республиканский конкурс 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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Создано именных указателей - 46354.
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