Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Республика Башкортостан
Башкирия
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 652, упоминаний - 1071
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1820 9
|Кирюшин Геннадий 33 7
|Асланов Дмитрий 41 6
|Козлов Александр 54 5
|Медведев Дмитрий 1433 5
|Ушацкий Андрей 100 5
|Чернышов Михаил 32 5
|Левашов Александр 88 4
|Попов Алексей 310 4
|Контрабаев Артур 66 3
|Брюквин Юрий 196 3
|Валяева Елизавета 72 3
|Чукарин Алексей 56 3
|Подольский Олег 15 3
|Елистратов Николай 90 3
|Беляков Денис 5 3
|Козырев Алексей 270 3
|Никифоров Николай 1126 3
|Сафронов Роман 33 3
|Макаров Станислав 111 3
|Чернышенко Дмитрий 234 2
|Щербаков Сергей 14 2
|Дегтерева Мария 25 2
|Сельский Андрей 21 2
|Морошкин Александр 106 2
|Saar Marcus - Саар Маркус 2 2
|Шмид Александр 18 2
|Марченко Антон 12 2
|Торосов Илья 4 2
|Кабанов Владимир 174 2
|Янчевская Анна 8 2
|Иванов Алексей 76 2
|Сапельников Сергей 100 2
|Чимиричкина Мария 30 2
|Климарев Михаил 46 2
|Демидов Михаил 119 2
|Четвернин Алексей 651 2
|Клебанова Юлия 16 2
|Рудычева Наталья 81 2
|Клементьев Андрей 18 2
|CNews Analytics 1988 23
|Gartner 2187 2
|IDC - International Data Corporation 2708 1
|Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 1
|ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755504, в очереди разбора - 659194.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755504, в очереди разбора - 659194.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru