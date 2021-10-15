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Россия
Республика Башкортостан
Башкирия


15.10.2021 «Мегафон» создал новый сервис для вахтовиков 1
27.09.2021 В России селяне трактором снесли сотовую вышку, чтобы не излучала. Tele2 настроена на конструктивный диалог 2
23.09.2021 Российские медучреждения переходят на отечественное коммуникационное ПО 1
23.09.2021 Российские медучреждения переходят на отечественное коммуникационное ПО 1
14.09.2021 Власти передумали бесплатно обучать россиян цифровым компетенциям 1
18.08.2021 «Ростелеком» приступает к новому этапу развития системы фотовидеофиксации на дорогах Башкортостана 2
05.08.2021 «Содис лаб» внедрила систему мониторинга осадки технопарка Сбербанка с помощью LoRaWAN 1
12.07.2021 МТС разогнала сеть LTE до 1,4 Гбит/с 2
08.07.2021 «Сбер» поможет построить инновационную молочную ферму в Башкирии 1
17.06.2021 «Гэндальф» автоматизировала работу крупного хлебокомбината на базе «1С» 2
03.06.2021 Приток туристов в Самарскую область обеспечит цифровая модель региона 1
21.05.2021 Совместный проект eBay и банка «Открытие» увеличил число российских экспортеров на маркетплейсе 1
21.05.2021 В России приватизируют последнего государственного телеком-оператора 2
14.05.2021 МТС и «Лукойл» объявили о запуске первой в России единой подписки на топливо и цифровые сервисы 1
29.04.2021 «Первый бит» автоматизировал 100 рабочих мест в ПК «Урал» 1
20.04.2021 Число самозанятых на Aliexpress утроилось в 2021 году 1
18.03.2021 «Интер РАО» автоматизирует технологические обходы и осмотры оборудования с помощью решения «Сигмы» для мобильных устройств на ОС «Аврора» 1
15.03.2021 До конца 2021 г. любой россиянин сможет записаться в поликлинику и вызвать врача на дом через смартфон 1
18.02.2021 Составлен рейтинг цифровой зрелости регионов в сфере здравоохранения 1
16.02.2021 Магазины из Татарстана смогут торговать на «Яндекс.Маркете» со своего склада 1
02.02.2021 «ЭР-Телеком» создаст «умный город» в Башкортостане 2
22.01.2021 Концерн «Автоматика» вошел в состав Совета по профессиональным квалификациям 2
20.01.2021 «Почта России» будет начислять бонусы за оплату посылок через интернет 1
14.01.2021 «Транстелеком» модернизировал сеть в Стерлитамаке 1
30.12.2020 «Кастор» снизила себестоимость перевозок с помощью «1С:Зарплата и управление персоналом» 1
18.12.2020 Прогноз: объем рынка розничного онлайн-экспорта из России впервые превысит $1 млрд к концу 2020 1
14.12.2020 «Руссофт» представил второй ежегодный рейтинг регионов России по уровню развития индустрии разработки ПО 2
03.12.2020 Проект «Гейминг для всех» поможет людям с инвалидностью играть в видеоигры 1
19.11.2020 В России запретили рекламу счетчиков электричества, с которыми можно меньше платить 1
11.11.2020 Власти России потратят сотни миллионов резервного фонда на ИТ в здравоохранении 1
02.11.2020 Step Logic построила инфраструктуру шестого кассационного суда общей юрисдикции 1
15.10.2020 Персональные цифровые сертификаты получат жители 48 регионов России 2
09.10.2020 МТС заплатила 360 миллионов за сибирского телеком-оператора 1
06.10.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2020 г. 3
01.10.2020 Разработчики «1С» из 36 регионов приняли участие в финале чемпионата «Молодые профессионалы» 2
25.09.2020 В Татарстане оцифровано более 18,8 тыс. объектов лесного хозяйства 1
22.09.2020 «Дата Ист» создала цифровую карту природных парков Челябинской области и Башкирии 1
21.09.2020 Джонатан Спарроу, Cisco: Пандемия заставила компании по всему миру ускорить цифровизацию своих бизнес-процессов 1
07.07.2020 Какими станут ключевые бизнес-процессы в компаниях после пандемии 1
22.06.2020 Ростех оборудует ситуационный центр губернатора Саратовской области 1

Публикаций - 652, упоминаний - 1071

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 120
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 70
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 38
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 35
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 25
АйТи 748 18
АФК Система ПАО 990 17
Microsoft Corporation 10997 14
Samsung Electronics 5627 12
Ростелеком Связьинвест 692 9
Ростех - Ростехнологии 2230 9
SAP SE 3207 7
Yandex - Яндекс 4098 7
ВолгаТелеком 213 6
Акадо Телеком - Комкор 605 6
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 5
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 776 5
Apple Inc - Эппл Рус 7669 5
Google LLC 7124 5
Башинформсвязь 79 4
Telegram Group 702 4
Cisco Systems 2035 4
Синтерра - Synterra 562 3
Акадо Екатеринбург 23 3
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 251 3
Мотив - Екатеринбург-2000 105 3
3726 3
IBM 3524 3
МТС Розничная сеть - РТК - Русская Телефонная Компания 96 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
Рустелеком ТК 196 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 2
Гэндальф - Gendalf 59 2
Севтелеком - Севастополь-Телеком - СевТелекомСвязь 26 2
RCNTEC - АРСИЭНТЕК 37 2
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 143 2
Navitel - Навител Навигатор 252 2
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 133 2
Ростех - Концерн Автоматика 396 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 16
УЭК - Универсальная электронная карта 512 13
Башнефть ПАО АНК 90 11
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 4
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
Газпромбанк - ГПБ 692 3
Открытие ФК 538 3
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 12 3
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 3
Роснефть НК 367 2
Орион-Экспресс - Телекарта 133 2
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 2
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 129 2
eBay Inc 526 2
DRC - Digital Rights Center - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 23 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 2
РВК - Российская венчурная компания 476 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 2
Почта России ПАО 1570 2
Мострансавто 59 2
Газпромбанк - Электронная торговая площадка ГПБ - ЭТП ГПБ 33 1
Телефон.Ру 59 1
Сбербанк Корпоративный университет 10 1
Аструс - гостиница - Центральный дом туриста 2 1
Сбербанк Уральский территориальный банк 18 1
ТНК-ВР Холдинг 147 1
ОМК ЧМЗ - Чусовской металлургический завод 4 1
ИНК - Иркутская нефтяная компания 15 1
Крокус Сити Холл - торгово-выставочный и деловой центр 13 1
Сбербанк Вклад в Будущее - Благотворительный фонд Сбербанка 4 1
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 33 1
Глобэкс банк 28 1
Эйприл групп 1 1
ОЗНА - Производственно-инжиниринговый холдинг 5 1
Suez 3 1
Кастор 1 1
Achemar Holdings 1 1
Гринмакс 1 1
ЕС-лизинг 13 1
ЦСП РБ - Центр спортивной подготовки Республики Башкортостан 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 36
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 16
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 14
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 11
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 11
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 6
Президент Российской Федерации 1439 6
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 6
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 5
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 4
Правительство РФ 2198 4
Администрация Смоленской области 19 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 3
Правительство Республики Башкортостан 17 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 3
Администрация и губернатор Санкт-Петербурга 47 3
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 2
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 2
ПФР Департамент информационных технологий 102 2
Правительство и губернатор Ростовской области 27 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 2
Правительство и губернатор Омской области 14 2
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 2
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 2
Правительство Астраханской области - Министерство здравоохранения Астраханской области 2 1
Правительство Республики Мордовия - Министерство информатизации и связи Республики Мордовия - Мининформсвязи Республики Мордовия 5 1
Роскванториум - ФГАУ ФНФРО - Фонд новых форм развития образования 4 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 6
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 2
Руссофт - Russoft 250 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 1
ВОО РГО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 12 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 35
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 13
3G - Стандарт мобильной связи 3699 13
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 8
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 6
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 6
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 5
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 5
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 4
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 4
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 472 4
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 3
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 783 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 491 3
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 3
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 430 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3628 2
НИР - Научно-исследовательская работа 112 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 785 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 443 2
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Безопасный город 347 2
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 2
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование 79 2
LTE-LAA - Licensed-Assisted Access - LTE-сети на Wi-Fi-частотах 18 2
ЭОС Дело СЭД 619 22
Apple iOS 5741 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 9
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 8
Google Android 10750 7
Логика Бизнеса - ECM-Платформа 36 7
Apple iPhone 5 710 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 4
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 4
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 3
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 3
Apple iPad mini 375 3
Microsoft Exchange 677 3
Mango Cloud Systems - Mango Office 114 3
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 99 3
RCNTEC RCS - Resilient Cloud Storage - Полибайт 10 3
Стрелка - Транспортная карта 113 3
RCNTEC Auth.AS - Сервис двухфакторной аутентификации 12 3
Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security 118 3
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 2
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 2
Hideme.ru - VPN-сервис 6 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 2
Microsoft Excel 435 2
Логика Бизнеса - Логика СЭД 141 2
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 2
Python - Высокоуровневый язык программирования 389 2
Microsoft SQL Server 789 2
Linux OS 4236 2
Cisco Webex 107 2
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 79 2
VK - Mail.ru Одноклассники 848 2
Fort Telecom - Fort Monitor 9 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 2
Rakuten Viber 429 2
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 2
HideMy.name - VPN-сервис 4 2
Cisco SD-WAN 15 2
Cisco DNA - Cisco Digital Network Architecture 21 2
Samsung E - серия телефонов 8 1
Путин Владимир 1820 9
Кирюшин Геннадий 33 7
Асланов Дмитрий 41 6
Козлов Александр 54 5
Медведев Дмитрий 1433 5
Ушацкий Андрей 100 5
Чернышов Михаил 32 5
Левашов Александр 88 4
Попов Алексей 310 4
Контрабаев Артур 66 3
Брюквин Юрий 196 3
Валяева Елизавета 72 3
Чукарин Алексей 56 3
Подольский Олег 15 3
Елистратов Николай 90 3
Беляков Денис 5 3
Козырев Алексей 270 3
Никифоров Николай 1126 3
Сафронов Роман 33 3
Макаров Станислав 111 3
Чернышенко Дмитрий 234 2
Щербаков Сергей 14 2
Дегтерева Мария 25 2
Сельский Андрей 21 2
Морошкин Александр 106 2
Saar Marcus - Саар Маркус 2 2
Шмид Александр 18 2
Марченко Антон 12 2
Торосов Илья 4 2
Кабанов Владимир 174 2
Янчевская Анна 8 2
Иванов Алексей 76 2
Сапельников Сергей 100 2
Чимиричкина Мария 30 2
Климарев Михаил 46 2
Демидов Михаил 119 2
Четвернин Алексей 651 2
Клебанова Юлия 16 2
Рудычева Наталья 81 2
Клементьев Андрей 18 2
Россия - Российская федерация - РФ 57124 344
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 203
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 183
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 116
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 63
Россия - Ростовская область 859 33
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 30
Россия - Астраханская область 369 30
Россия - Республика Мордовия 386 27
Россия - ПФО - Казань 1507 24
Россия - Иркутская область 536 23
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 22
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 22
Россия - СФО - Новосибирск 1954 21
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 20
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Казахстан - Республика 2618 17
Россия - Приморский край - Приморье 604 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 14
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 668 14
Россия - Самарская область 557 14
Россия - Кемеровская область 461 14
Россия - Краснодарский край 913 14
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 14
Россия - Республика Саха (Якутия) 496 14
Россия - Нижегородская область 736 13
Россия - Калининградская область 531 13
Россия - Новосибирская область 810 13
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 12
Россия - Воронежская область 394 11
Россия - Республика Алтай 681 11
Россия - Челябинская область 658 11
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Беларусь - Белоруссия 2079 10
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Россия - Республика Марий Эл 202 10
Россия - Тульская область 752 10
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 9
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 7
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 5
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Информационное общество - Государственная программа 282 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 220 3
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ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
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Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 2
Региональное законодательство 45 2
Антитеррор 62 2
Информационное общество Смоленской области - государственная программа 6 2
Русский язык 966 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 2
ГПК РФ - Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 15 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 32 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 47 1
Цифровое общество Чувашии - Государственная программа Чувашской Республики 2 1
Бюджет для граждан - Открытый бюджет - Информационный портал 34 1
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Технологическая нейтральность - комплекс законодательных и организационных мер развития свободного конкурентного ИТ-рынка в интересах потребителей 15 1
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КГУ - Курский государственный университет 2 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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