Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Республика Алтай
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 681, упоминаний - 1305
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Четвернин Алексей 651 23
|Чамара Денис 57 21
|Раков Ярослав 48 21
|Песчанских Георгий 37 20
|Бутенко Юрий 64 20
|Калина Роман 60 20
|Евстигнеев Сергей 21 19
|Герасимюк Максим 20 19
|Цариковский Федор 31 19
|Левин Леонид 83 18
|Чернякова Елена 26 18
|Бойко Елена 151 17
|Крюков Сергей 26 17
|Звягина Наталья 64 17
|Селиванов Дмитрий 48 17
|Стрельцов Андрей 53 17
|Ляшенко Сергей 29 17
|Приданкин Андрей 30 17
|Власов Сергей 76 17
|Ковнир Евгений 71 15
|Иванов Алексей 76 15
|Акимов Максим 167 15
|Фомичев Олег 107 14
|Матвеева Татьяна 83 14
|Петрушин Андрей 64 13
|Носков Константин 201 12
|Лопаткин Герман 102 12
|Ермолаев Артем 340 11
|Абаев Даурен 12 11
|Палюх Юрий 15 11
|Козлов Александр 54 11
|Салбиев Алан 30 11
|Городилов Михаил 17 11
|Попов Сергей 72 11
|Ачкасов Павел 11 11
|Албычев Александр 74 11
|Опенышева Светлана 54 11
|Комар Евгений 20 11
|Рудзевич Мария 34 11
|Новиков Павел 67 11
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755494, в очереди разбора - 659184.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755494, в очереди разбора - 659184.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru