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Россия
Республика Алтай


27.09.2021 Министерство образования и науки Южного Урала и «Ростелеком» обеспечат школы региона современной ИТ-инфраструктурой 1
24.09.2021 Первые Коростели, Зеленая Поляна, Луговое и еще семнадцать поселков Алтайского края подключились к мобильному интернету МТС 3
23.09.2021 Российские медучреждения переходят на отечественное коммуникационное ПО 1
23.09.2021 Российские медучреждения переходят на отечественное коммуникационное ПО 1
16.09.2021 Власти заказали новую методику подсчета и прогнозирования числа россиян за чертой бедности 1
16.09.2021 Безопасная школа: «Ростелеком» обеспечит видеонаблюдение и Wi-Fi в образовательных учреждениях Ямала 1
16.09.2021 По итогам лета в районах Горного Алтая зафиксирован рост трафика 8
07.09.2021 Чернышенко: До конца 2022 г. все соцзначимые госуслуги переведут в «цифру» 1
07.09.2021 «Яндекс» поможет ритейлу автоматизировать доставку «сцепками» 1
30.08.2021 Правительство Карачаево-Черкесии и разработчик «Р7-Офис» подписали соглашение о сотрудничестве 1
25.08.2021 МТС «ускорила» LTE в Барнауле и пригороде 1
13.08.2021 Правительство Калужской области и разработчик «Р7-Офис» подписали соглашение о сотрудничестве 1
12.08.2021 «Тинькофф мобайл» запустился в Республике Алтай 3
13.07.2021 «Ритейл сервис» перенесла ИТ-инфраструктуру в облако МТС 2
30.06.2021 Главная библиотека Алтайского края автоматизировала документооборот на базе СЭД «ДЕЛО» 2
28.06.2021 Tele2 досрочно установила 500 базовых станций на объектах РТРС 1
25.06.2021 Медицинские организации Республики Алтай переходят на Astra Linux 1
23.06.2021 В России начинает дорожать проводной интернет 1
23.06.2021 МТС на 50% увеличила скорости в 4G-сети Горного Алтая 4
17.06.2021 Школы смогут получить офисный пакет «Р7-Офис» бесплатно напрямую у разработчика 1
16.06.2021 Власти НАО и разработчик «Р7-офис» подписали соглашение о сотрудничестве 1
04.06.2021 МТС увеличила зону покрытия вдоль трасс Алтайского края 3
27.05.2021 Минцифры Алтайского края и «Акронис инфозащита» договорились о сотрудничестве 5
19.05.2021 Tele2 рассказала, куда ездили абоненты на майские праздники 1
13.05.2021 «Инфосистемы джет» подвела итоги 2020 года 1
30.04.2021 «Россети Сибирь» перейдет на отечественную СЭД 2
23.04.2021 VideoMost внедрен для корпоративных коммуникаций в холдинге «Алтайлес» 1
16.04.2021 Правительство Мурманской области заключило соглашение с разработчиком российского офисного пакета «Р7-офис» 1
31.03.2021 Mail.ru Group и «Ростелеком» запустили образовательную платформу «Сферум» 1
29.03.2021 Власти Югры и разработчик «Р7-офис» подписали соглашение о сотрудничестве 1
26.03.2021 «Ростелеком» обеспечит видеонаблюдение и Wi-Fi в школах 1
24.03.2021 «Р7-Офис» поставят в школы Саратовской области 1
23.03.2021 «Дочка» «Росатома» перевела 1,5 тыс. чиновников с Windows на Astra Linux 1
19.03.2021 За год Tele2 увеличила число базовых станций почти на треть 1
18.03.2021 ГК Astra Linux преодолела рубеж в 1 млн лицензий 1
12.03.2021 «ЭР-Телеком» оцифрует сельское хозяйство Алтайского края 2
09.03.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за февраль 2020 г. 1
09.03.2021 В «Билайне» назначен региональный директор Восточного региона 2
18.02.2021 Составлен рейтинг цифровой зрелости регионов в сфере здравоохранения 1
27.01.2021 Назначен директор филиала МТС в Курганской области 1

Публикаций - 681, упоминаний - 1305

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 108
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 107
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 36
Ростелеком Сибирьтелеком 298 26
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 24
Microsoft Corporation 10997 14
Samsung Electronics 5627 10
РТЛабс 145 9
М2М телематика 165 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 8
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 8
Базальт СПО 206 7
CommuniGate Systems - СталкерСофт 33 6
Ростех - Ростехнологии 2230 6
Ростелеком Связьинвест 692 5
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 5
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 4
Softline - Софтлайн 1472 4
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 4
ТерраТех - TerraTech 8 4
Rambler Group - Рамблер ГК 483 4
Ростелеком Дальсвязь 203 4
Программный продукт ГК 92 4
Apple Inc - Эппл Рус 7669 4
Мотив - Екатеринбург-2000 105 4
КС-Консалтинг - Корпоративные Системы-Консалтинг 83 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 3
Huawei 2723 3
VK - Mail.ru Group 2482 3
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 3
Netrika - Нетрика 84 3
Google LLC 7124 3
Ericsson 846 3
3726 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 2
Cisco Systems 2035 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 412 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
Крок 1219 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 11
РЖД - Российские железные дороги 1081 5
Орион-Экспресс - Телекарта 133 5
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 4
Мария Ра - торговая сеть 19 3
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 2
Сбербанк Сибирский банк 16 2
Алтайкрайэнерго 3 2
Связной ГК 875 2
Почта России ПАО 1570 2
Сибирское Подворье - туристический комплекс 1 1
БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 69 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 45 1
Совкомбанк Совесть 27 1
Юнистрим - Unistream 166 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Сбербанк Корпоративный университет 10 1
CyberPlat - КиберПлат 201 1
Уралсиб Банк 389 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 125 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Манжерок - Горнолыжный курорт Алтая 5 1
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 24 1
Национальные приоритеты АНО 5 1
Сбербанк Вклад в Будущее - Благотворительный фонд Сбербанка 4 1
Телефон.Ру 59 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 163 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 1
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 1
Русагро Группа Компаний 139 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 1
S7 Airlines 79 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 184 1
Россети ПАО 168 1
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания 23 1
Открытие ФК 538 1
Почта Банк 289 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 47
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 27
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 26
Правительство РФ 2198 26
Федеральное казначейство России 766 22
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 22
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 21
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 21
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 20
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 20
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 20
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 20
Правительство Калининградской области - Агентство по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области 23 19
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 18
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 18
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 18
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 17
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 17
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 22 17
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 17
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 16
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 16 15
ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 17 14
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 14
Правительство Москвы 649 14
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 13
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 12
Правительство и губернатор Республики Алтай 13 12
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 11
Администрация Волгоградской области - Комитет информационных технологий 12 11
Правительство Мурманской области - Комитет по развитию информационных технологий и связи 11 11
Администрация республики Северная Осетия Алания - Управление по информационным технологиям и связи 11 11
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 13 11
Администрация Красноярского края - Агентство информатизации и связи 13 11
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 11
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 10
Президент Российской Федерации 1439 9
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 270 9
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 8
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 17
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
ВОО РГО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 12 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 43
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 35
3G - Стандарт мобильной связи 3699 22
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 20
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 19
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 15
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 12
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 10
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 10
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 9
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 8
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 7
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 7
Безопасный город 347 7
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 293 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 5
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 5
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 430 5
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 4
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 4
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 4
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 680 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 625 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 2
Smartphone - Смартфон 771 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 2
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 191 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 2
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 136 2
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование 79 2
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 783 2
Телемедицина - Telemedicine - Компьютерные и телекоммуникационные технологии для обмена медицинской информацией 47 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
ЭОС Дело СЭД 619 44
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 16
Google Android 10750 12
Apple iOS 5741 9
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 8
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 6
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 6
НКТ - Р7-Офис 73 4
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 3
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 3
Microsoft Windows 10 6602 3
Linux OS 4236 3
Viasat Premium HD 17 3
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Linux - Debian GNU 272 2
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 2
Единая информационная платформа интернет-порталов органов государственной власти - Госвеб - ГосWeb 7 2
ГИС РЕГИЗ - РС ЕГИСЗ - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 13 2
AT Consulting Восток - Smart-Center Центр обслуживания населения 12 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 2
Мобильный избиратель - Механизм дистанционного электронного голосования 14 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 2
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 2
МТС 3G-сеть 86 2
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 645 2
Amedia Premium HD 28 2
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 2
Nissan Murano 6 2
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 2
ByteDance TikTok 95 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
РусБИТех - Astra Linux Common Edition 62 1
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 1
Cognitive Agro Pilot 30 1
VK - Mail.Ru Почта 164 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
Четвернин Алексей 651 23
Чамара Денис 57 21
Раков Ярослав 48 21
Песчанских Георгий 37 20
Бутенко Юрий 64 20
Калина Роман 60 20
Евстигнеев Сергей 21 19
Герасимюк Максим 20 19
Цариковский Федор 31 19
Левин Леонид 83 18
Чернякова Елена 26 18
Бойко Елена 151 17
Крюков Сергей 26 17
Звягина Наталья 64 17
Селиванов Дмитрий 48 17
Стрельцов Андрей 53 17
Ляшенко Сергей 29 17
Приданкин Андрей 30 17
Власов Сергей 76 17
Ковнир Евгений 71 15
Иванов Алексей 76 15
Акимов Максим 167 15
Фомичев Олег 107 14
Матвеева Татьяна 83 14
Петрушин Андрей 64 13
Носков Константин 201 12
Лопаткин Герман 102 12
Ермолаев Артем 340 11
Абаев Даурен 12 11
Палюх Юрий 15 11
Козлов Александр 54 11
Салбиев Алан 30 11
Городилов Михаил 17 11
Попов Сергей 72 11
Ачкасов Павел 11 11
Албычев Александр 74 11
Опенышева Светлана 54 11
Комар Евгений 20 11
Рудзевич Мария 34 11
Новиков Павел 67 11
Россия - Российская федерация - РФ 57124 305
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 170
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 92
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 577 71
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 71
Россия - СФО - Новосибирск 1954 70
Россия - Кемеровская область 461 49
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 44
Россия - Ростовская область 859 39
Россия - Республика Мордовия 386 34
Россия - Тульская область 752 33
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 33
Россия - Иркутская область 536 29
Россия - Волгоградская область 395 28
Россия - Калининградская область 531 28
Казахстан - Республика 2618 26
Россия - Забайкальский край 356 25
Россия - Сахалинская область 432 24
Россия - Республика Тыва 143 24
Россия - Кировск - Кировская область 301 24
Россия - Челябинская область 658 23
Россия - Новосибирская область 810 21
Россия - Алтайский край - Бийск 43 20
Россия - Калужская область 568 19
Россия - Краснодарский край 913 19
Россия - Приморский край - Приморье 604 18
Россия - Республика Ингушетия 188 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 17
Россия - Курская область 338 17
Россия - Республика Адыгея 241 16
Россия - Костромская область 228 16
Россия - Свердловская область 804 15
Россия - Ульяновская область 348 15
Россия - Архангельская область 329 15
Россия - Республика Хакасия 247 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 15
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 14
Россия - Астраханская область 369 14
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 668 14
Россия - Республика Бурятия 284 13
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 37
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 17
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 9
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 345 9
Информационное общество - Государственная программа 282 9
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 9
Доктрина информационной безопасности России 14 8
Региональное законодательство 45 8
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 6
Федеральное законодательство 254 5
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 4
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 4
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 32 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 3
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 7 2
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1420 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 2
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